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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7035703670377038> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 28 січ, 2021 21:41 Кабмин решил продать или утилизировать ракетный крейсер «Украина»



«Будет полностью снято всё вооружение. После этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то об утилизации» - сказал вице-премьер Урусский



Не будем о символизме.



На проект выкинули около 200 миллионов долларов. И теперь ещё заплатят за утилизацию Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13948 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7628 раз. Подякували: 3679 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 23:00 Schmit написав: Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо. Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.

А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".

А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём. А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1115 З нами з: 10.06.19 Подякував: 42 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 23:55 Schmit написав:

Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо. Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.

Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4576 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:09 shapo написав: порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить.



Зря він назвав її проституткою, але істеричка вона 100%. Аж дивно що з нею жив Мухарський. Зря він назвав її проституткою, але істеричка вона 100%. Аж дивно що з нею жив Мухарський. andrijk777

Повідомлень: 2827 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:20 unicdima написав: Schmit написав: Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо. Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.

А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".

А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём. А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём.

Ой, можно подумать при зе мертвечук не купил бы эти каналы. Еще как купил бы.

Суть в том, что сегодня Зе, имея все рычаги и монобольшинство, никак не останавливает творящийся беспредел (а помнится, как обещал разобраться с происхождением денег мертвечука). Но у зеленой НКРЕ претензии только к Прямому. Интер, наш, зик, 112 - ноль внимания. Причины такого бездействия понятны, ведь на ближайшие президентские выборы вторым нужно вывести не проукраинского кандидата, а какого нибудь кремлина. Только на таком фоне зе может переизбраться.



shapo написав: Schmit написав: Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо. Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.

Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого

Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, а к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый безумец, как и эта коллаборантка. Ой, можно подумать при зе мертвечук не купил бы эти каналы. Еще как купил бы.Суть в том, что сегодня Зе, имея все рычаги и монобольшинство, никак не останавливает творящийся беспредел (а помнится, как обещал разобраться с происхождением денег мертвечука). Но у зеленой НКРЕ претензии только к Прямому. Интер, наш, зик, 112 - ноль внимания. Причины такого бездействия понятны, ведь на ближайшие президентские выборы вторым нужно вывести не проукраинского кандидата, а какого нибудь кремлина. Только на таком фоне зе может переизбраться.Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, а к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый безумец, как и эта коллаборантка. Schmit

Повідомлень: 1938 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:32 Schmit написав: Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка. Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка.

А почему вы себя не относите к чокнутым вытаскивая эту, с позволения сказать,журналистику, на свет?

Это что, признак ума и психического здоровья?

Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.

А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.

Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй А почему вы себя не относите к чокнутым вытаскивая эту, с позволения сказать,журналистику, на свет?Это что, признак ума и психического здоровья?Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй Востаннє редагувалось shapo в П'ят 29 січ, 2021 08:39, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4576 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:38 shapo написав: Schmit написав: Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка. Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка.

Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.

А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.

Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй

Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля. Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля. Schmit

Повідомлень: 1938 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:42 Schmit написав: shapo написав: Schmit написав: Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка. Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка.

Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.

А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.

Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй

Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля. Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля.



Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.

А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.

Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке. Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4576 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:55 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.

А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.

Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй

Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля. Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля.



Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.

А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.

Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке. Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке.

Человек открыто оправдывает оккупацию Крыма и все агрессивные действия кремля - ничего страшного. Порохоботы, вышиванки, мова - вот это беда. Человек открыто оправдывает оккупацию Крыма и все агрессивные действия кремля - ничего страшного. Порохоботы, вышиванки, мова - вот это беда. Schmit

Повідомлень: 1938 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:17 shapo написав: Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.

А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.

Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке. Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке.

Schmit написав: Человек открыто оправдывает оккупацию Крыма и все агрессивные действия кремля - ничего страшного. Порохоботы, вышиванки, мова - вот это беда. Человек открыто оправдывает оккупацию Крыма и все агрессивные действия кремля - ничего страшного. Порохоботы, вышиванки, мова - вот это беда.



Повторяю еще раз.

Выдайте что-нибудь более осмысленное кроме ярлыков "про-украинский", "про-российский","коллаборант", "патриот" и не приводите в качестве авторитета недоноска-блогера без жены,детей, работы который называет мать 5-х детей снимавшейся в куче фильмов и игравшей в театре еще будучи студенткой проституткой.

И никаким авторитетом точно не есть Тарасик Чорновол готовый кричать за того кто заплатит.

Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете Повторяю еще раз.Выдайте что-нибудь более осмысленное кроме ярлыков "про-украинский", "про-российский","коллаборант", "патриот" и не приводите в качестве авторитета недоноска-блогера без жены,детей, работы который называет мать 5-х детей снимавшейся в куче фильмов и игравшей в театре еще будучи студенткой проституткой.И никаким авторитетом точно не есть Тарасик Чорновол готовый кричать за того кто заплатит.Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4576 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7035703670377038> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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