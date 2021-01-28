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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7035703670377038

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:36

  shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете

Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:53

  Schmit написав:
  shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете

Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?

Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров
https://biz.censor.net/news/3244789/ukr ... sokov_v_es.
У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:30

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете

Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?

Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров.
У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.

Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками.
Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины.
Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя.
А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:32

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Зря він назвав її проституткою, але істеричка вона 100%. Аж дивно що з нею жив Мухарський.

Підозрюю, що вона стала ватною активісткою тільки після того, як її бувший став ярим націоналістом. Так би мовити - в пику. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:53

  Schmit написав:
  shapo написав:Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров.
У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.

Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками.
Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины.
Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя.
А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.

1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось?
Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что?
2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием?
3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки?
4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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