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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7035703670377038 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:36 shapo написав: Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете

Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"? Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"? Schmit

Повідомлень: 1939 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:53 Schmit написав: shapo написав: Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете

Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"? Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?

Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров

https://biz.censor.net/news/3244789/ukr ... sokov_v_es .

У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там. Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаровУ восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4578 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:30 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете

Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"? Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?

Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров.

У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там. Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров.У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.

Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками.

Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины.

Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя.

А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами. Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками.Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины.Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя.А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами. Schmit

Повідомлень: 1939 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:32 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Зря він назвав її проституткою, але істеричка вона 100%. Аж дивно що з нею жив Мухарський. Зря він назвав її проституткою, але істеричка вона 100%. Аж дивно що з нею жив Мухарський.

Підозрюю, що вона стала ватною активісткою тільки після того, як її бувший став ярим націоналістом. Так би мовити - в пику. Підозрюю, що вона стала ватною активісткою тільки після того, як її бувший став ярим націоналістом. Так би мовити - в пику. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11645 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:53 Schmit написав: shapo написав: Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров.

У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там. Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров.У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.

Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками.

Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины.

Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя.

А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами. Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками.Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины.Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя.А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.

1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось?

Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что?

2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием?

3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки?

4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране 1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось?Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что?2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием?3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки?4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4578 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7035703670377038 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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