Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров https://biz.censor.net/news/3244789/ukr ... sokov_v_es. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками. Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины. Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя. А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.
shapo написав:Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками. Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины. Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя. А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.
1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось? Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что? 2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием? 3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки? 4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране