Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров https://biz.censor.net/news/3244789/ukr ... sokov_v_es. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками. Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины. Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя. А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.
shapo написав:Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками. Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины. Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя. А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.
1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось? Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что? 2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием? 3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки? 4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране
shapo написав:Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
Что такое "галицкие ценности"? И какие ценности вы противопоставляете "галицким"?
Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками. Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины. Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя. А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.[/quote] _____________________________ Треба хоч трохи об'єктивності. Янукович зробив стільки, що залишилося тільки поставити підпис під асоціацією. Саме Янукович. При цьому ще й регіоналів нагнув незгодних.
Потім відчибучив затримку, почав загравати з пу. Що призвело до Майдану. Але зроблені їм вимоги асоціації нікуди ж не ділись. Порошенко трохи доробив і підписав.
Комедія -- Янукович зробив більше всіх (для асоціації).
shapo написав:Галицкие ценности это представления жителей Галичины о правильной истории Украины, правильных героях, особенно в ВМВ и путях движения страны к светлому будущему начиная о векторе в европу которая, как показали последние 7 лет не очень ее там и ждет кроме гастеров в хорошие времена, вырубленного леса в Карпатах и сбыта своих товаров. У восточной , южной Украины и частично в центре иные представления о этом,хотя отдельные представители не разделяющие общие с точки зрения региона ценности есть и там, и там.
Относительно истории, я уже приводил тут факты ее фальсификации московцими и совкопитеками. Ваши герои известны - сралин, членин, мясник жуков и прочие чудища из сопредельного государства. Это идет в разрез с самым существованием Украины. Относительно движения в ЕС, благодаря голосам таких как вы избирателей за все время существования Украина по настоящему двигалась в сторону ЕС всего первый год-полтора при Ющенко и последние года три при ПО. Остальное время - топтание на месте в лучшем случае. Таким образом все "достижения": вырубленный лес, разрушенная экономика, разваленная армия... можете винить только себя. А то, что в ЕС и НАТО Украину не ждут - закономерно, как и любого студента не ждут на хорошей высокооплачиваемой работе. Нужно приложить усилия, чтобы туда попасть. А вот на работу за еду (таежный союз) - забирают с руками и ногами.
1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось? Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что? 2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием? 3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки? 4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране
1) Ну так поделитесь, кто же ваши герои, которых не чтят сегодня в Украине - альтернатива "галицким ценностям". 2) Не было никакой Украины при УССР, население русифицировалась, в головы закладывалась ложная история. В конечном итоге Украина должна была растворится в необъятном. 3) Коррупция. 4) Вините вы себя или нет - вселенной пофиг. За свой выбор мы несем ответственность состоянием страны и уровнем своей жизни.
detroytred написав: Тобто говорити, що ще й функцію, яка дає змогу народу обирати ТИХ, КОГО ВІН САМ БАЖАЄ, помилка.
Народ бажає тих посадовців, які б дали йому результат. Я, наприклад, знаю, що результат в ЗСУ дав би той-то той-то. Але такі особи та й результат не потрібен кому? Тим, хто при владі.
Умовно, дав би результат Мортимер, Мицик, д. Сашко. Але потрібні вони зі своїми вимогами та змінами існуючим можновладцям? Тому їх нема й не може бути при владі, поки самі існуючі можновладці не будуть зацікавлені в них.
Чи може пересічний створити такі умови, що зацікавлять олігархічного можновладця змінити своє ставлення і дії. Наприклад, чи сприятимуть цьому (умовно) палаючі заправні станції або умовний *поєзда под откос* з угольком, епіцентри, тощо іншими словами ~ терор, як останній прихисток надії розчарованого (можливо у відчаї)? (це питання) Простимулювати вєрхи, так сказать. Чи дієво? пс. не закликаю, а лишень гіпотетично, так би мовити, допускаю. Адже терпіння терпіл також має край, кінчик ниточки, що в'ється.
Або вони (Мортимери) самі прийдуть до влади. Стануть в рівень можновладців. Як шуткував Мортимер -- що робити? Тільки самим захопити владу.
Але сам народ не отримає змоги для рівноумовного!!! вибору Порошенка (ЗЕ і т.д.) та Мортимера.
імхо. Мортімер та інші непересічні пересічні уже на шляху до влади, бо усвідомлення безальтернативності у досягненні мети ~ обов'язкова умова. А шлях довший і тернистіший(причини Ви вказали), тому й не бачимо їх на горизонті і ті зміни, що вже є і ті, що грядуть. Далі = більше. Чомусь впевнений саме в такому вигляді сучасності України, (за віконцем) що запотіло чи візерунками покрилось, тому наявно і не видно. Як дмбшного сусліка. Перепрошую за вінігрєт.
Моя думка - ні. "Терор" не є інструментом зміни інтересів можновладців, які й так не шибко переймаються розвитком держави. Тільки збільшать розходи бюджету на силовіків. Ви ж на кількість МВС і т.д. гляньте...
До влади в існуючих умовах неможливо підніматися громадянам, які (відносно, тобто як меркелі, рузвельта і т.д.) принципові та чисті, мають мету розвитку держави на першому місці.
Українці обирають з меню -- хто менш зашкварився. Ви ж подивіться на доводи в суперечках -- а той ще гірший. Тобто в меню подаються не кращі з кращих.
Без визначення питання хто такі ці *мы* все це пусті балачки.
Ми -- толпа - це одне. Відповідно й можливості мізерні. Тільки знести щось.
Ми -- спільнота, яка представлена суспільними інститутами (починаючи з профсоюзів ...) - це вже друге. З можливістю впливати.
Ми -- олігархи - це третє. Ми -- політчиновники - це четверте.
Хто створював та розвивав суспільні організації, наприклад, в США?
Держава - це інструмент, загальна назва сукупності інструментів. Розвиток держави - це розвиток інструментів. Кожним інструментом хтось керує... Створює нові. Визначає баланс між інструментами. Це і є державотворення, розвиток держави. Яка створює приємні умови для розвитку кожного її громадянина.
detroytred написав:Треба хоч трохи об'єктивності. Янукович зробив стільки, що залишилося тільки поставити підпис під асоціацією. Саме Янукович. При цьому ще й регіоналів нагнув незгодних.
Потім відчибучив затримку, почав загравати з пу. Що призвело до Майдану. Але зроблені їм вимоги асоціації нікуди ж не ділись. Порошенко трохи доробив і підписав.
Комедія -- Янукович зробив більше всіх (для асоціації).
Це була всього лиш імітація бурхливої діяльності. Особливо знаково, як януковощ армію готував до НАТО, результат 2014 року відомий. Те, що влада овочів робила дійсно вправно, так це розкрадала державу та збагачувалась такими темпами, що за короткий термін з'явились декілька младоолігархів. Імітація та розкрадання - основні професійні якості і нинішніх обранців.