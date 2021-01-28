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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:06
Schmit написав: detroytred написав:
Треба хоч трохи об'єктивності.
Янукович зробив стільки, що залишилося тільки поставити підпис під асоціацією.
Саме Янукович.
При цьому ще й регіоналів нагнув незгодних.
Потім відчибучив затримку, почав загравати з пу.
Що призвело до Майдану.
Але зроблені їм вимоги асоціації нікуди ж не ділись.
Порошенко трохи доробив і підписав.
Комедія -- Янукович зробив більше всіх (для асоціації).
Це була всього лиш імітація бурхливої діяльності. Особливо знаково, як януковощ армію готував до НАТО, результат 2014 року відомий. Те, що влада овочів робила дійсно вправно, так це розкрадала державу та збагачувалась такими темпами, що за короткий термін з'явились декілька младоолігархів. Імітація та розкрадання - основні професійні якості і нинішніх обранців.
Є факт -- залишалося поставити тільки підпис під асоціацією.
Хто підготував?
При чому тут НАТО до асоціації з Европою?
В 2014 ми побачили готовність, перш за все можновладців, а по друге самих ЗСУ до не стандартів НАТО, а до відпору ТАКОЇ агресії рашки.
До цього ніхто не готувався.
Той же Ющенко та Ко.
Фінансували, підтримували ЗСУ вони не ліпше Яника та Ко.
Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?
Риторичні питання.
Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:13
Schmit написав: shapo написав:
1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось?
Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что?
2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием?
3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки?
4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране
1) Ну так поделитесь, кто же ваши герои, которых не чтят сегодня в Украине - альтернатива "галицким ценностям".
2) Не было никакой Украины при УССР, население русифицировалась, в головы закладывалась ложная история. В конечном итоге Украина должна была растворится в необъятном.
3) Коррупция.
4) Вините вы себя или нет - вселенной пофиг. За свой выбор мы несем ответственность состоянием страны и уровнем своей жизни.
1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.
С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.
В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем
2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?
3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?
4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:09
shapo написав:
1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.
С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.
В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем
2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?
3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?
4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать?
1) И все герои - иностранцы. Ожидаемо.
Жуков?
На заседании перед началом форсирования Днепра на вопрос командиров, во что одеть эти 300 000 мобилизованных, Жуков ответил: «Как во что? В чем пришли, в том воевать будут!»
Когда речь зашла о вооружении призывников Жуков цинично сказал: «Автоматически оружием ЭТИХ людей не вооружать!
В них за спиной загранотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и из загранотрядов ничего НЕ останется. Они всех перекосят. Трехлинейку им образца 1891 года»
Когда Жукову доложили, что на складах есть только 100 000 трехлинеек, а генерал Константин Рокосовский предложил послать в Москву в Ставку курьера, который бы попросил помощи с вооружением и обмундированием,
Жуков ответил: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим? Нахрена обмундировывать и вооружать ЭТИХ хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны придется ссылать!»
Таким образом вы все это одобряете. Понятно, украинцы для вас - всего лишь гои, не люди.
2) Вы про подарки ссср? Возможно без союза сейчас Украина была бы территориально больше, может меньше, не будем гадать. Но есть факт, что множество территорий с украинским населением сейчас утрачено навсегда благодаря ссср.
Не нравится история от Вятровича - изучайте любого автора, не связанного с скрепостаном, там подделывали все - карты, международные договора...
3) Везде есть нормальные люди и негодяи. С коррупцией надо бороться, а не имитировать борьбу, это одно из требований ЕС.
4) Не только я читаю форум.
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Schmit
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