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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7036703770387039 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:06 Schmit написав: detroytred написав: Треба хоч трохи об'єктивності.

Янукович зробив стільки, що залишилося тільки поставити підпис під асоціацією.

Саме Янукович.

При цьому ще й регіоналів нагнув незгодних.



Потім відчибучив затримку, почав загравати з пу.

Що призвело до Майдану.

Але зроблені їм вимоги асоціації нікуди ж не ділись.

Порошенко трохи доробив і підписав.



Комедія -- Янукович зробив більше всіх (для асоціації). Треба хоч трохи об'єктивності.Янукович зробив стільки, що залишилося тільки поставити підпис під асоціацією.Саме Янукович.При цьому ще й регіоналів нагнув незгодних.Потім відчибучив затримку, почав загравати з пу.Що призвело до Майдану.Але зроблені їм вимоги асоціації нікуди ж не ділись.Порошенко трохи доробив і підписав.Комедія -- Янукович зробив більше всіх (для асоціації).

Це була всього лиш імітація бурхливої діяльності. Особливо знаково, як януковощ армію готував до НАТО, результат 2014 року відомий. Те, що влада овочів робила дійсно вправно, так це розкрадала державу та збагачувалась такими темпами, що за короткий термін з'явились декілька младоолігархів. Імітація та розкрадання - основні професійні якості і нинішніх обранців. Це була всього лиш імітація бурхливої діяльності. Особливо знаково, як януковощ армію готував до НАТО, результат 2014 року відомий. Те, що влада овочів робила дійсно вправно, так це розкрадала державу та збагачувалась такими темпами, що за короткий термін з'явились декілька младоолігархів. Імітація та розкрадання - основні професійні якості і нинішніх обранців.

Є факт -- залишалося поставити тільки підпис під асоціацією.

Хто підготував?



При чому тут НАТО до асоціації з Европою?



В 2014 ми побачили готовність, перш за все можновладців, а по друге самих ЗСУ до не стандартів НАТО, а до відпору ТАКОЇ агресії рашки.



До цього ніхто не готувався.

Той же Ющенко та Ко.

Фінансували, підтримували ЗСУ вони не ліпше Яника та Ко.



Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?

Риторичні питання.



Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція. Є факт -- залишалося поставити тільки підпис під асоціацією.Хто підготував?При чому тут НАТО до асоціації з Европою?В 2014 ми побачили готовність, перш за все можновладців, а по друге самих ЗСУ до не стандартів НАТО, а до відпору ТАКОЇ агресії рашки.До цього ніхто не готувався.Той же Ющенко та Ко.Фінансували, підтримували ЗСУ вони не ліпше Яника та Ко.Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?Риторичні питання.Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція. detroytred

Повідомлень: 23767 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:13 Schmit написав: shapo написав: 1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось?

Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что?

2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием?

3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки?

4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране 1)Опять ярлыки и приписывание оппоненту того что он никогда не говорил. Похоже, это болезнь порохоботов. Я где-то писал о своих героях? Кто такие совкопитеки? Те, кто при СССР не был членом партии как Фарион или Кравчука, а теперь клянет то прошлое с которого кормилось?Что вы тут разоблачили если не способны в принципе кроме навешивания ярлыков и вывешивания убогих блогеров ни на что?2) А как же тогда Украина существовала при УССР и расширила свои границы при помощи Кремля? Когда ей в 1954г передали Крым это не шло в разрез с её существованием?3) А кто вырубает лес в Карпатах, неужели жители Одессы или гастеры-поляки?4) Себя виню только за то, что вовремя не уехал когда было здоровье и силы начать новую жизнь в другой стране

1) Ну так поделитесь, кто же ваши герои, которых не чтят сегодня в Украине - альтернатива "галицким ценностям".

2) Не было никакой Украины при УССР, население русифицировалась, в головы закладывалась ложная история. В конечном итоге Украина должна была растворится в необъятном.

3) Коррупция.

4) Вините вы себя или нет - вселенной пофиг. За свой выбор мы несем ответственность состоянием страны и уровнем своей жизни. 1) Ну так поделитесь, кто же ваши герои, которых не чтят сегодня в Украине - альтернатива "галицким ценностям".2) Не было никакой Украины при УССР, население русифицировалась, в головы закладывалась ложная история. В конечном итоге Украина должна была растворится в необъятном.3) Коррупция.4) Вините вы себя или нет - вселенной пофиг. За свой выбор мы несем ответственность состоянием страны и уровнем своей жизни.

1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.

С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.

В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем

2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?

3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?

4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать? 1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4581 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:09 shapo написав: 1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.

С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.

В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем

2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?

3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?

4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать? 1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать?

1) И все герои - иностранцы. Ожидаемо.

Жуков?

На заседании перед началом форсирования Днепра на вопрос командиров, во что одеть эти 300 000 мобилизованных, Жуков ответил: «Как во что? В чем пришли, в том воевать будут!»

Когда речь зашла о вооружении призывников Жуков цинично сказал: «Автоматически оружием ЭТИХ людей не вооружать!

В них за спиной загранотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и из загранотрядов ничего НЕ останется. Они всех перекосят. Трехлинейку им образца 1891 года»

Когда Жукову доложили, что на складах есть только 100 000 трехлинеек, а генерал Константин Рокосовский предложил послать в Москву в Ставку курьера, который бы попросил помощи с вооружением и обмундированием,

Жуков ответил: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим? Нахрена обмундировывать и вооружать ЭТИХ хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны придется ссылать!»

Таким образом вы все это одобряете. Понятно, украинцы для вас - всего лишь гои, не люди.

2) Вы про подарки ссср? Возможно без союза сейчас Украина была бы территориально больше, может меньше, не будем гадать. Но есть факт, что множество территорий с украинским населением сейчас утрачено навсегда благодаря ссср.

Не нравится история от Вятровича - изучайте любого автора, не связанного с скрепостаном, там подделывали все - карты, международные договора...

3) Везде есть нормальные люди и негодяи. С коррупцией надо бороться, а не имитировать борьбу, это одно из требований ЕС.

4) Не только я читаю форум. 1) И все герои - иностранцы. Ожидаемо.Жуков?Таким образом вы все это одобряете. Понятно, украинцы для вас - всего лишь гои, не люди.2) Вы про подарки ссср? Возможно без союза сейчас Украина была бы территориально больше, может меньше, не будем гадать. Но есть факт, что множество территорий с украинским населением сейчас утрачено навсегда благодаря ссср.Не нравится история от Вятровича - изучайте любого автора, не связанного с скрепостаном, там подделывали все - карты, международные договора...3) Везде есть нормальные люди и негодяи. С коррупцией надо бороться, а не имитировать борьбу, это одно из требований ЕС.4) Не только я читаю форум. Schmit

Повідомлень: 1943 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:43 Schmit написав: shapo написав: 1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.

С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.

В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем

2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?

3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?

4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать? 1) У меня есть личности которых уважаю в разных областях жизни, политиков и военных среди них нет.С натяжками Трамп из нынешних, ранее М. Тетчер.В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем2)А откуда взялась нынешняя Украина в своих границах если не из УССР. Если тогда история была лживая, то кто сейчас пишет правдивую,Вятрович?3)Насмешили. Если жители Карпат в самом правильном регионе уничтожающие свою природу ради сиюминутной выгоды все коррумпированы где тогда в Украине остались некоррумпировпнные правильные украинцы?4)Если вам по фиг моё мнение и вы отождествляете себя не меньше чем с вселенной зачем спрашивать?

1) И все герои - иностранцы. Ожидаемо.

Жуков?

На заседании перед началом форсирования Днепра на вопрос командиров, во что одеть эти 300 000 мобилизованных, Жуков ответил: «Как во что? В чем пришли, в том воевать будут!»

Когда речь зашла о вооружении призывников Жуков цинично сказал: «Автоматически оружием ЭТИХ людей не вооружать!

В них за спиной загранотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и из загранотрядов ничего НЕ останется. Они всех перекосят. Трехлинейку им образца 1891 года»

Когда Жукову доложили, что на складах есть только 100 000 трехлинеек, а генерал Константин Рокосовский предложил послать в Москву в Ставку курьера, который бы попросил помощи с вооружением и обмундированием,

Жуков ответил: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим? Нахрена обмундировывать и вооружать ЭТИХ хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны придется ссылать!»

Таким образом вы все это одобряете. Понятно, украинцы для вас - всего лишь гои, не люди.

2) Вы про подарки ссср? Возможно без союза сейчас Украина была бы территориально больше, может меньше, не будем гадать. Но есть факт, что множество территорий с украинским населением сейчас утрачено навсегда благодаря ссср.

Не нравится история от Вятровича - изучайте любого автора, не связанного с скрепостаном, там подделывали все - карты, международные договора...

3) Везде есть нормальные люди и негодяи. С коррупцией надо бороться, а не имитировать борьбу, это одно из требований ЕС.

4) Не только я читаю форум. 1) И все герои - иностранцы. Ожидаемо.Жуков?Таким образом вы все это одобряете. Понятно, украинцы для вас - всего лишь гои, не люди.2) Вы про подарки ссср? Возможно без союза сейчас Украина была бы территориально больше, может меньше, не будем гадать. Но есть факт, что множество территорий с украинским населением сейчас утрачено навсегда благодаря ссср.Не нравится история от Вятровича - изучайте любого автора, не связанного с скрепостаном, там подделывали все - карты, международные договора...3) Везде есть нормальные люди и негодяи. С коррупцией надо бороться, а не имитировать борьбу, это одно из требований ЕС.4) Не только я читаю форум.

1) Я же написал и про Жукова, и остальных. Что, не вписываюсь в ваши шаблоны?А гоев к чему приплели? Аргументы кончатся, нужно к национальностям переходить как большинство местных "патриотов"?

2) Это в какой реальности Украина которая как государство просуществовало в 20 веке пол-года после 1-й мировой вдруг стала бы больше? Поляки, румыны, венгры подарили бы ей сами то что забрал Сталин?

Кроме Вятровича другого правдивого историка не знаете? Даже из канадской диаспоры не нашлось?

3)Так кто все-таки вырубает лес в Карпатах? Неужели ни одного некоррумпированного украинца там не осталось? А якобы озабоченная коррупцией ЕС не только не видит эшелонов с этим лесом, но и ещё и требует продолжать вырубку, а такие фанаты лживого ЕС как вы не в состоянии увидеть даже это

4) Так вы тут на посетителей работаете? 1) Я же написал и про Жукова, и остальных. Что, не вписываюсь в ваши шаблоны?А гоев к чему приплели? Аргументы кончатся, нужно к национальностям переходить как большинство местных "патриотов"?2) Это в какой реальности Украина которая как государство просуществовало в 20 веке пол-года после 1-й мировой вдруг стала бы больше? Поляки, румыны, венгры подарили бы ей сами то что забрал Сталин?Кроме Вятровича другого правдивого историка не знаете? Даже из канадской диаспоры не нашлось?3)Так кто все-таки вырубает лес в Карпатах? Неужели ни одного некоррумпированного украинца там не осталось? А якобы озабоченная коррупцией ЕС не только не видит эшелонов с этим лесом, но и ещё и требует продолжать вырубку, а такие фанаты лживого ЕС как вы не в состоянии увидеть даже это4) Так вы тут на посетителей работаете? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4581 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:04 shapo написав: 1) Я же написал и про Жукова, и остальных. Что, не вписываюсь в ваши шаблоны?А гоев к чему приплели? Аргументы кончатся, нужно к национальностям переходить как большинство местных "патриотов"?

2) Это в какой реальности Украина которая как государство просуществовало в 20 веке пол-года после 1-й мировой вдруг стала бы больше? Поляки, румыны, венгры подарили бы ей сами то что забрал Сталин?

Кроме Вятровича другого правдивого историка не знаете? Даже из канадской диаспоры не нашлось?

3)Так кто все-таки вырубает лес в Карпатах? Неужели ни одного некоррумпированного украинца там не осталось? А якобы озабоченная коррупцией ЕС не только не видит эшелонов с этим лесом, но и ещё и требует продолжать вырубку, а такие фанаты лживого ЕС как вы не в состоянии увидеть даже это

4) Так вы тут на посетителей работаете? 1) Я же написал и про Жукова, и остальных. Что, не вписываюсь в ваши шаблоны?А гоев к чему приплели? Аргументы кончатся, нужно к национальностям переходить как большинство местных "патриотов"?2) Это в какой реальности Украина которая как государство просуществовало в 20 веке пол-года после 1-й мировой вдруг стала бы больше? Поляки, румыны, венгры подарили бы ей сами то что забрал Сталин?Кроме Вятровича другого правдивого историка не знаете? Даже из канадской диаспоры не нашлось?3)Так кто все-таки вырубает лес в Карпатах? Неужели ни одного некоррумпированного украинца там не осталось? А якобы озабоченная коррупцией ЕС не только не видит эшелонов с этим лесом, но и ещё и требует продолжать вырубку, а такие фанаты лживого ЕС как вы не в состоянии увидеть даже это4) Так вы тут на посетителей работаете?

1) Да при чем тут шаблоны, простая логика, если чтите жукова, значит одобряете его действия по отправке тысяч безоружных украинцев на верную смерть. Для меня это равнозначно расстрелу.

2) УНР уничтожили красные из сопредельного государства, а так же внутренние коллаборанты - (совсем как наши опзжшники). И еще не известно, как бы развилась история, если бы УНР выжила. Гадать нет смысла.

3) Что вы несете? Вырубки идут именно незаконные (коррупция), лес везут в ЕС, как дрова. ЕС не требует незаконных вырубок.

Нет смысла продолжать этот спор. 1) Да при чем тут шаблоны, простая логика, если чтите жукова, значит одобряете его действия по отправке тысяч безоружных украинцев на верную смерть. Для меня это равнозначно расстрелу.2) УНР уничтожили красные из сопредельного государства, а так же внутренние коллаборанты - (совсем как наши опзжшники). И еще не известно, как бы развилась история, если бы УНР выжила. Гадать нет смысла.3) Что вы несете? Вырубки идут именно незаконные (коррупция), лес везут в ЕС, как дрова. ЕС не требует незаконных вырубок.Нет смысла продолжать этот спор. Schmit

Повідомлень: 1943 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:29 Schmit написав: shapo написав: 1) Я же написал и про Жукова, и остальных. Что, не вписываюсь в ваши шаблоны?А гоев к чему приплели? Аргументы кончатся, нужно к национальностям переходить как большинство местных "патриотов"?

2) Это в какой реальности Украина которая как государство просуществовало в 20 веке пол-года после 1-й мировой вдруг стала бы больше? Поляки, румыны, венгры подарили бы ей сами то что забрал Сталин?

Кроме Вятровича другого правдивого историка не знаете? Даже из канадской диаспоры не нашлось?

3)Так кто все-таки вырубает лес в Карпатах? Неужели ни одного некоррумпированного украинца там не осталось? А якобы озабоченная коррупцией ЕС не только не видит эшелонов с этим лесом, но и ещё и требует продолжать вырубку, а такие фанаты лживого ЕС как вы не в состоянии увидеть даже это

4) Так вы тут на посетителей работаете? 1) Я же написал и про Жукова, и остальных. Что, не вписываюсь в ваши шаблоны?А гоев к чему приплели? Аргументы кончатся, нужно к национальностям переходить как большинство местных "патриотов"?2) Это в какой реальности Украина которая как государство просуществовало в 20 веке пол-года после 1-й мировой вдруг стала бы больше? Поляки, румыны, венгры подарили бы ей сами то что забрал Сталин?Кроме Вятровича другого правдивого историка не знаете? Даже из канадской диаспоры не нашлось?3)Так кто все-таки вырубает лес в Карпатах? Неужели ни одного некоррумпированного украинца там не осталось? А якобы озабоченная коррупцией ЕС не только не видит эшелонов с этим лесом, но и ещё и требует продолжать вырубку, а такие фанаты лживого ЕС как вы не в состоянии увидеть даже это4) Так вы тут на посетителей работаете?

1) Да при чем тут шаблоны, простая логика, если чтите жукова, значит одобряете его действия по отправке тысяч безоружных украинцев на верную смерть. Для меня это равнозначно расстрелу.

2) УНР уничтожили красные из сопредельного государства, а так же внутренние коллаборанты - (совсем как наши опзжшники). И еще не известно, как бы развилась история, если бы УНР выжила. Гадать нет смысла.

3) Что вы несете? Вырубки идут именно незаконные (коррупция), лес везут в ЕС, как дрова. ЕС не требует незаконных вырубок.

Нет смысла продолжать этот спор. 1) Да при чем тут шаблоны, простая логика, если чтите жукова, значит одобряете его действия по отправке тысяч безоружных украинцев на верную смерть. Для меня это равнозначно расстрелу.2) УНР уничтожили красные из сопредельного государства, а так же внутренние коллаборанты - (совсем как наши опзжшники). И еще не известно, как бы развилась история, если бы УНР выжила. Гадать нет смысла.3) Что вы несете? Вырубки идут именно незаконные (коррупция), лес везут в ЕС, как дрова. ЕС не требует незаконных вырубок.Нет смысла продолжать этот спор.

1)Вы тупой или ещё тупее? Я 2 раза написал про Жукова, а вы долдоните свое дальше

2)А ЗУНР уничтожила Польша, к ней претензий нет?

3)Самому не смешно эту чушь писать? С контрабандой сигарет ЕС борятся, а кругляк от дров отличить не могут 1)Вы тупой или ещё тупее? Я 2 раза написал про Жукова, а вы долдоните свое дальше2)А ЗУНР уничтожила Польша, к ней претензий нет?3)Самому не смешно эту чушь писать? С контрабандой сигарет ЕС борятся, а кругляк от дров отличить не могут Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4581 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7036703770387039 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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