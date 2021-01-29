Звісно - його український герой - Трамп.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:14
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:21
Мені зразу стало зрозуміло - це його герої, але типу не його. Ну соромиться людина своїх героів, називає і соромиться але ми ж то знаємо.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46
Отож.
І що йому залишається?!
Теж на своїх догадках відповідати аналогічно.
Отримаємо: шпурляння догадками, які будуть ставати все більше образливішими та далі від реалій.
Саме так розкручується завжди маховик ворожнечі.
Яка ж тут буде дискусія чи обговорення. Чи обмін думками.
Ось зникли з гілки мешканці окупованих територій.
А цікаво було б знати, які в них думки.
Цікаво почути думки хоч адвентиста 7 дня. Точніше іншу думку (прив'язка до особи абсолютно необов'язкова).
А не догадки.
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