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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7037703870397040

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:14

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:НО ОНИ НЕ МОИ ГЕРОИ (С)

Звісно - його український герой - Трамп. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:21

  detroytred написав:В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем.

НО ОНИ НЕ МОИ ГЕРОИ (С)

Мені зразу стало зрозуміло - це його герої, але типу не його. Ну соромиться людина своїх героів, називає і соромиться але ми ж то знаємо.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46

Отож.
І що йому залишається?!

Теж на своїх догадках відповідати аналогічно.

Отримаємо: шпурляння догадками, які будуть ставати все більше образливішими та далі від реалій.

Саме так розкручується завжди маховик ворожнечі.
Яка ж тут буде дискусія чи обговорення. Чи обмін думками.

Ось зникли з гілки мешканці окупованих територій.
А цікаво було б знати, які в них думки.

Цікаво почути думки хоч адвентиста 7 дня. Точніше іншу думку (прив'язка до особи абсолютно необов'язкова).
А не догадки.
detroytred
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