Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:31

У кожної нації є групи які вважають себе більш патріотичними ніж інші групи...

В кожної з груп - своя правда, але потрібність цих груп для нації можна визначити з допомогою кількох аргументів

Мова

Віра

Території

Тобто

Проукраїнські

група яка вважає Українську Мову - єдиною Державною , а всі інші мови -мовами для вільного використання в побуті

група яка вважає Українську Церкву - головною , а всі інші церкви -церквами які задовільняють потреби окремих громад

група .яка найменше втратила територій України....



Тепер давайте прикинемо з кінця.

Україна оточена Польщею ,Білорусією ,Румунією ,Болгарією , Росією, Угорщиною ,Словаччиною...

Болгарія - ні в нас до Болгар , ні в Болгар до нас - територіальних претензій немає

Білорусія - ні в Білорусів до нас , ні у нас до Білорусій - територіальних претензій не має

Словаччина, Угорщина, Румунія - претензії відсутні, але нам підконтрольні землі,які колись були у використанні Словаччини, Угорщини, Румунії

Польща - претензії відсутні,але в Польщі є території(Люблін, Жешов(Пряшів))-які можна вважати українськими

Росія - претензії зі сторони росії+агресія+Курська, Бєлгородська,Кубань - етнічно українські землі захоплені вже 70 років тому , Крим,ОРДЛО - захоплені 6 років тому



Отже з цього можна зробити висновок

Ті, кого шапо називає галичанами - краще і ефективніше відстоювали інтереси України на протязі столітть

Вони менше русифіковані

Вони менше віддали своїх територій

Їх сусіди не ризикують проявляти акти агресії

На тих територіях менше церков іноземного (проросійського , чи католицького з протестанським) впливом...



То питання

Кому,як не тим хто з точки зору історії науспішніше відстоював свою індентичність як УКРАЇНЦІ - підштовхувати менш патріотично настроєні групи в своїй Державі до проукраїнських принципів...



ПС

По сталіну який подарував

а - пару мільйонів українських селян заморених в часи Голодомору подарували сталіну кошти для індустріалізації

б - 1/5 армії СРСР складалась з українців , тобто 1/5 всіх перемог сраліна - це подарунок УКРАЇНЦІВ для СРСР

Те що наступник СРСР а саме росія - напала на своїх союзників - показує підлість росіян з їх лідерами...

а тому всі герої россії -для України як правило героями не є.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69