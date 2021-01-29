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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:14

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:НО ОНИ НЕ МОИ ГЕРОИ (С)

Звісно - його український герой - Трамп. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:21

  detroytred написав:В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем.

НО ОНИ НЕ МОИ ГЕРОИ (С)

Мені зразу стало зрозуміло - це його герої, але типу не його. Ну соромиться людина своїх героів, називає і соромиться але ми ж то знаємо.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46

Отож.
І що йому залишається?!

Теж на своїх догадках відповідати аналогічно.

Отримаємо: шпурляння догадками, які будуть ставати все більше образливішими та далі від реалій.

Саме так розкручується завжди маховик ворожнечі.
Яка ж тут буде дискусія чи обговорення. Чи обмін думками.

Ось зникли з гілки мешканці окупованих територій.
А цікаво було б знати, які в них думки.

Цікаво почути думки хоч адвентиста 7 дня. Точніше іншу думку (прив'язка до особи абсолютно необов'язкова).
А не догадки.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27

  Schmit написав:
  detroytred написав:В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем.

НО ОНИ НЕ МОИ ГЕРОИ (С)

Мені зразу стало зрозуміло - це його герої, але типу не його. Ну соромиться людина своїх героів, називає і соромиться але ми ж то знаємо.


Я здесь никогда ничего не стыдился и не собираюсь этого делать,особенно перед таким как вы.

  detroytred написав:наприклад, по 3) пункту дискусії це так.
Ви до речі правильно звернули увагу на твердження shapo відносно чого вимагають.


Т.е. лицемерия европы в вырубке лесов Карпат вы тоже не видите и согласны с их требованиями - https://antikor.com.ua/articles/425940- ... rainy_s_es
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:31

У кожної нації є групи які вважають себе більш патріотичними ніж інші групи...
В кожної з груп - своя правда, але потрібність цих груп для нації можна визначити з допомогою кількох аргументів
Мова
Віра
Території
Тобто
Проукраїнські
група яка вважає Українську Мову - єдиною Державною , а всі інші мови -мовами для вільного використання в побуті
група яка вважає Українську Церкву - головною , а всі інші церкви -церквами які задовільняють потреби окремих громад
група .яка найменше втратила територій України....

Тепер давайте прикинемо з кінця.
Україна оточена Польщею ,Білорусією ,Румунією ,Болгарією , Росією, Угорщиною ,Словаччиною...
Болгарія - ні в нас до Болгар , ні в Болгар до нас - територіальних претензій немає
Білорусія - ні в Білорусів до нас , ні у нас до Білорусій - територіальних претензій не має
Словаччина, Угорщина, Румунія - претензії відсутні, але нам підконтрольні землі,які колись були у використанні Словаччини, Угорщини, Румунії
Польща - претензії відсутні,але в Польщі є території(Люблін, Жешов(Пряшів))-які можна вважати українськими
Росія - претензії зі сторони росії+агресія+Курська, Бєлгородська,Кубань - етнічно українські землі захоплені вже 70 років тому , Крим,ОРДЛО - захоплені 6 років тому

Отже з цього можна зробити висновок
Ті, кого шапо називає галичанами - краще і ефективніше відстоювали інтереси України на протязі столітть
Вони менше русифіковані
Вони менше віддали своїх територій
Їх сусіди не ризикують проявляти акти агресії
На тих територіях менше церков іноземного (проросійського , чи католицького з протестанським) впливом...

То питання
Кому,як не тим хто з точки зору історії науспішніше відстоював свою індентичність як УКРАЇНЦІ - підштовхувати менш патріотично настроєні групи в своїй Державі до проукраїнських принципів...

ПС
По сталіну який подарував
а - пару мільйонів українських селян заморених в часи Голодомору подарували сталіну кошти для індустріалізації
б - 1/5 армії СРСР складалась з українців , тобто 1/5 всіх перемог сраліна - це подарунок УКРАЇНЦІВ для СРСР
Те що наступник СРСР а саме росія - напала на своїх союзників - показує підлість росіян з їх лідерами...
а тому всі герої россії -для України як правило героями не є.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:32

  detroytred написав:З.И. Навіть якщо вже дуже принципово, то від shapo можна вимагати доказів -- чого це в тих місцевостях вони герои? Нехай покаже.
Саме це предмет, за який він повів мову

А что,это так сложно?
Эти люди освобождали их землю от немцев в ВМВ, а кто такие Бандера и Шухевич уважаемые в западной Украине и которые никогда в этих местах не бывали,а называть их именами и улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53

  shapo написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:В тех областях Украины которые я перечислил герои Жуков, Ватутин, Екатерина 2-я,м.б.Сталин,но они не мои герои как и Бандера с Шухевичем.

НО ОНИ НЕ МОИ ГЕРОИ (С)

Мені зразу стало зрозуміло - це його герої, але типу не його. Ну соромиться людина своїх героів, називає і соромиться але ми ж то знаємо.


Я здесь никогда ничего не стыдился и не собираюсь этого делать,особенно перед таким как вы.

  detroytred написав:наприклад, по 3) пункту дискусії це так.
Ви до речі правильно звернули увагу на твердження shapo відносно чого вимагають.


Т.е. лицемерия европы в вырубке лесов Карпат вы тоже не видите и согласны с их требованиями - https://antikor.com.ua/articles/425940- ... rainy_s_es


Я поясню.
Там не лицемерие от Европы. А использование законного инструмента -- свободной торговли. Требование свободной торговли.

Вред наносят даже законные вырубки, объемы законных вырубок. Поэтому был принят закон о запрете. Для ограничения экспорта, влияющий даже на законные вырубки.
То есть европейцы требуют, чтобы хотя бы с законных вырубок шёл лес.

Коррупция идет в дополнение.
То есть Вы отчасти правы, упрекая в коррупции жителей запад. областей.

Но Вы сделали прямое утверждение о требовании ЕС продолжать вырубку.
В то время, как ЕС требует не вырубки (хоть законнной хоть нет), а продолжения экспорта.
Оппонент словил Вас на этом сразу же.

То есть разные предметы:
- Вы начали с незаконной вырубки (коррумпированных захидняках), потом перешли к требованиям ЕС.
- Schmit оппонировал, что ЕС не требует продолжения коррупции, потом, что вырубки.

Вы оба правы, но о разных предметах))
Если ошибся сорри, я по памяти.
Но большинство суперечок именно на этом базируются -- подразумевании разных предметов.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:58

detroytred
А як же рідна мова? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:59

  shapo написав: улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили


Ну - об"єктивно вулиця Кудрі аж з 1963 року стала ... Стара назва ну зовсім негарна неблагозвучна і не по темі ( ну бойня тут колись була напевно - і що ) . А "прогнутися" - ну як жеж без цього . Раніше партія казала - чиїм ім"ям називати , проводила відповідно агітаційно-пропагандистську роботу - як жеж бе цього . Причому безальтернативно ... А так ніби-то все правильно - але якось не подобається . От Хмельницького чому підняли , а інших гетьманів чи не забули ? А біографію Мазепи уважно почитати та згадати про анафему . А уважно почитати про Феофана Прокоповича ( про молодшого до речі ) - і вирішити - він за кого взагалі ...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:02

  lapay написав:detroytred
А як же рідна мова? ;)

Без питань.
В даному випадку вирішив, що краще буде пояснити на російській мові.

Тому що занадто багато суржику б вийшло. Саме в цьому поясненні.
detroytred
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