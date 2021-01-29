Звісно - його український герой - Трамп.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:14
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:21
Мені зразу стало зрозуміло - це його герої, але типу не його. Ну соромиться людина своїх героів, називає і соромиться але ми ж то знаємо.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46
Отож.
І що йому залишається?!
Теж на своїх догадках відповідати аналогічно.
Отримаємо: шпурляння догадками, які будуть ставати все більше образливішими та далі від реалій.
Саме так розкручується завжди маховик ворожнечі.
Яка ж тут буде дискусія чи обговорення. Чи обмін думками.
Ось зникли з гілки мешканці окупованих територій.
А цікаво було б знати, які в них думки.
Цікаво почути думки хоч адвентиста 7 дня. Точніше іншу думку (прив'язка до особи абсолютно необов'язкова).
А не догадки.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27
Я здесь никогда ничего не стыдился и не собираюсь этого делать,особенно перед таким как вы.
Т.е. лицемерия европы в вырубке лесов Карпат вы тоже не видите и согласны с их требованиями -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:31
У кожної нації є групи які вважають себе більш патріотичними ніж інші групи...
В кожної з груп - своя правда, але потрібність цих груп для нації можна визначити з допомогою кількох аргументів
Мова
Віра
Території
Тобто
Проукраїнські
група яка вважає Українську Мову - єдиною Державною , а всі інші мови -мовами для вільного використання в побуті
група яка вважає Українську Церкву - головною , а всі інші церкви -церквами які задовільняють потреби окремих громад
група .яка найменше втратила територій України....
Тепер давайте прикинемо з кінця.
Україна оточена Польщею ,Білорусією ,Румунією ,Болгарією , Росією, Угорщиною ,Словаччиною...
Болгарія - ні в нас до Болгар , ні в Болгар до нас - територіальних претензій немає
Білорусія - ні в Білорусів до нас , ні у нас до Білорусій - територіальних претензій не має
Словаччина, Угорщина, Румунія - претензії відсутні, але нам підконтрольні землі,які колись були у використанні Словаччини, Угорщини, Румунії
Польща - претензії відсутні,але в Польщі є території(Люблін, Жешов(Пряшів))-які можна вважати українськими
Росія - претензії зі сторони росії+агресія+Курська, Бєлгородська,Кубань - етнічно українські землі захоплені вже 70 років тому , Крим,ОРДЛО - захоплені 6 років тому
Отже з цього можна зробити висновок
Ті, кого шапо називає галичанами - краще і ефективніше відстоювали інтереси України на протязі столітть
Вони менше русифіковані
Вони менше віддали своїх територій
Їх сусіди не ризикують проявляти акти агресії
На тих територіях менше церков іноземного (проросійського , чи католицького з протестанським) впливом...
То питання
Кому,як не тим хто з точки зору історії науспішніше відстоював свою індентичність як УКРАЇНЦІ - підштовхувати менш патріотично настроєні групи в своїй Державі до проукраїнських принципів...
ПС
По сталіну який подарував
а - пару мільйонів українських селян заморених в часи Голодомору подарували сталіну кошти для індустріалізації
б - 1/5 армії СРСР складалась з українців , тобто 1/5 всіх перемог сраліна - це подарунок УКРАЇНЦІВ для СРСР
Те що наступник СРСР а саме росія - напала на своїх союзників - показує підлість росіян з їх лідерами...
а тому всі герої россії -для України як правило героями не є.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:32
А что,это так сложно?
Эти люди освобождали их землю от немцев в ВМВ, а кто такие Бандера и Шухевич уважаемые в западной Украине и которые никогда в этих местах не бывали,а называть их именами и улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53
Я поясню.
Там не лицемерие от Европы. А использование законного инструмента -- свободной торговли. Требование свободной торговли.
Вред наносят даже законные вырубки, объемы законных вырубок. Поэтому был принят закон о запрете. Для ограничения экспорта, влияющий даже на законные вырубки.
То есть европейцы требуют, чтобы хотя бы с законных вырубок шёл лес.
Коррупция идет в дополнение.
То есть Вы отчасти правы, упрекая в коррупции жителей запад. областей.
Но Вы сделали прямое утверждение о требовании ЕС продолжать вырубку.
В то время, как ЕС требует не вырубки (хоть законнной хоть нет), а продолжения экспорта.
Оппонент словил Вас на этом сразу же.
То есть разные предметы:
- Вы начали с незаконной вырубки (коррумпированных захидняках), потом перешли к требованиям ЕС.
- Schmit оппонировал, что ЕС не требует продолжения коррупции, потом, что вырубки.
Вы оба правы, но о разных предметах))
Если ошибся сорри, я по памяти.
Но большинство суперечок именно на этом базируются -- подразумевании разных предметов.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:58
detroytred
А як же рідна мова?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:59
Ну - об"єктивно вулиця Кудрі аж з 1963 року стала ... Стара назва ну зовсім негарна неблагозвучна і не по темі ( ну бойня тут колись була напевно - і що ) . А "прогнутися" - ну як жеж без цього . Раніше партія казала - чиїм ім"ям називати , проводила відповідно агітаційно-пропагандистську роботу - як жеж бе цього . Причому безальтернативно ... А так ніби-то все правильно - але якось не подобається . От Хмельницького чому підняли , а інших гетьманів чи не забули ? А біографію Мазепи уважно почитати та згадати про анафему . А уважно почитати про Феофана Прокоповича ( про молодшого до речі ) - і вирішити - він за кого взагалі ...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:02
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