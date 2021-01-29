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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7038703970407041 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:08 detroytred написав: shapo написав: Т.е. лицемерия европы в вырубке лесов Карпат вы тоже не видите и согласны с их требованиями - https://antikor.com.ua/articles/425940- ... rainy_s_es Т.е. лицемерия европы в вырубке лесов Карпат вы тоже не видите и согласны с их требованиями -



Я поясню.

Там не лицемерие от Европы. А использование законного инструмента -- свободной торговли. Требование свободной торговли.



Вред наносят даже законные вырубки, объемы законных вырубок. Поэтому был принят закон о запрете. Для ограничения экспорта, влияющий даже на законные вырубки.

То есть европейцы требуют, чтобы хотя бы с законных вырубок шёл лес.



Коррупция идет в дополнение.

То есть Вы отчасти правы, упрекая в коррупции жителей запад. областей.



Но Вы сделали прямое утверждение о требовании ЕС продолжать вырубку.

В то время, как ЕС требует не вырубки (хоть законнной хоть нет), а продолжения экспорта.

Оппонент словил Вас на этом сразу же. Я поясню.Там не лицемерие от Европы. А использование законного инструмента -- свободной торговли. Требование свободной торговли.Вред наносят даже законные вырубки, объемы законных вырубок. Поэтому был принят закон о запрете. Для ограничения экспорта, влияющий даже на законные вырубки.То есть европейцы требуют, чтобы хотя бы с законных вырубок шёл лес.Коррупция идет в дополнение.То есть Вы отчасти правы, упрекая в коррупции жителей запад. областей.Но Вы сделали прямое утверждение о требовании ЕС продолжать вырубку.В то время, как ЕС требует не вырубки (хоть законнной хоть нет), а продолжения экспорта.Оппонент словил Вас на этом сразу же.



Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?

По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje



https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... ainoy-i-es Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?По древесине - Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4587 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:13 Shapo

Я не згодний з вимогою ЕС.

Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону.

Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.



Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний.

Нехай.

Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.



У кожного свій погляд.

В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити.

Нікуди не дітись.

Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.



В Вас категорично інший.

Це нормальне явище. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23774 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:21 Puente написав: shapo написав: улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили



Ну - об"єктивно вулиця Кудрі аж з 1963 року стала ... Стара назва ну зовсім негарна неблагозвучна і не по темі ( ну бойня тут колись була напевно - і що ) . А "прогнутися" - ну як жеж без цього . Раніше партія казала - чиїм ім"ям називати , проводила відповідно агітаційно-пропагандистську роботу - як жеж бе цього . Причому безальтернативно ... А так ніби-то все правильно - але якось не подобається . От Хмельницького чому підняли , а інших гетьманів чи не забули ? А біографію Мазепи уважно почитати та згадати про анафему . А уважно почитати про Феофана Прокоповича ( про молодшого до речі ) - і вирішити - він за кого взагалі ... Ну - об"єктивно вулиця Кудрі аж з 1963 року стала ... Стара назва ну зовсім негарна неблагозвучна і не по темі ( ну бойня тут колись була напевно - і що ) . А "прогнутися" - ну як жеж без цього . Раніше партія казала - чиїм ім"ям називати , проводила відповідно агітаційно-пропагандистську роботу - як жеж бе цього . Причому безальтернативно ... А так ніби-то все правильно - але якось не подобається . От Хмельницького чому підняли , а інших гетьманів чи не забули ? А біографію Мазепи уважно почитати та згадати про анафему . А уважно почитати про Феофана Прокоповича ( про молодшого до речі ) - і вирішити - він за кого взагалі ...



Вообще-то существующая застройка и ул.И.Кудри (бывших боен), и бул.Леси Украинки, и бул. Дружбы Народов произошла при клятых коммуняках всего 50-60 лет назад, так что и давать им названия они вполне имели право в отличие от Кличко переименовывающих их вместо того чтобы назвать что-нибудь новое, построенное уже при нем,например, какую-нибудь новую станцию метро которых в Киеве нет уже 6 лет. Вообще-то существующая застройка и ул.И.Кудри (бывших боен), и бул.Леси Украинки, и бул. Дружбы Народов произошла при клятых коммуняках всего 50-60 лет назад, так что и давать им названия они вполне имели право в отличие от Кличко переименовывающих их вместо того чтобы назвать что-нибудь новое, построенное уже при нем,например, какую-нибудь новую станцию метро которых в Киеве нет уже 6 лет. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4587 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:25 detroytred написав: Shapo

Я не згодний з вимогою ЕС.

Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону.

Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.



Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний.

Нехай.

Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.



У кожного свій погляд.

В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити.

Нікуди не дітись.

Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.



В Вас категорично інший.

Це нормальне явище. ShapoЯ не згодний з вимогою ЕС.Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону.Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний.Нехай.Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.У кожного свій погляд.В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити.Нікуди не дітись.Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.В Вас категорично інший.Це нормальне явище.



Если вы расскажите что выграла Украина от ассоциации с ЕС кроме безвиза который после пандемии и введения паспортов вакцинации и пр. ограничений фактически уже накрылся медным тазом я с интересом выслушаю.

Только не рассказывайте о коррупции ибо коррупция вовсе не препятствует им принимать лес, в т.ч. и незаконно вырубленный. Янтарь с уничтожаемых лесов Житомирской и Ровенской областей тоже где-то там оседает. Если вы расскажите что выграла Украина от ассоциации с ЕС кроме безвиза который после пандемии и введения паспортов вакцинации и пр. ограничений фактически уже накрылся медным тазом я с интересом выслушаю.Только не рассказывайте о коррупции ибо коррупция вовсе не препятствует им принимать лес, в т.ч. и незаконно вырубленный. Янтарь с уничтожаемых лесов Житомирской и Ровенской областей тоже где-то там оседает. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4587 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:34 Shapo

Я б так не ставив питання.



Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?



Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,

Залишилася б один на один з Росією.

З усіма витікаючими.



І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.



З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.

І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН. detroytred

Повідомлень: 23774 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39 detroytred написав: Shapo

Я б так не ставив питання.



Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?



Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,

Залишилася б один на один з Росією.

З усіма витікаючими.



І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.



З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.

І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН. ShapoЯ б так не ставив питання.Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,Залишилася б один на один з Росією.З усіма витікаючими.І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.



Т.е. никаких реальных экономических выгод от ассоциации с ЕС Украина не получила кроме призрачных санкций со стороны США и европы при которых Северный поток -2 практически готов и другое экономическое сотрудничество России с европой продолжается.

Вы и вправду искренне верите что Путин не пошел дальше в Украину из-за того что напугался НАТо и США? Т.е. никаких реальных экономических выгод от ассоциации с ЕС Украина не получила кроме призрачных санкций со стороны США и европы при которых Северный поток -2 практически готов и другое экономическое сотрудничество России с европой продолжается.Вы и вправду искренне верите что Путин не пошел дальше в Украину из-за того что напугался НАТо и США? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4587 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7038703970407041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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