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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7038703970407041

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:08

  detroytred написав:
  shapo написав:Т.е. лицемерия европы в вырубке лесов Карпат вы тоже не видите и согласны с их требованиями - https://antikor.com.ua/articles/425940- ... rainy_s_es


Я поясню.
Там не лицемерие от Европы. А использование законного инструмента -- свободной торговли. Требование свободной торговли.

Вред наносят даже законные вырубки, объемы законных вырубок. Поэтому был принят закон о запрете. Для ограничения экспорта, влияющий даже на законные вырубки.
То есть европейцы требуют, чтобы хотя бы с законных вырубок шёл лес.

Коррупция идет в дополнение.
То есть Вы отчасти правы, упрекая в коррупции жителей запад. областей.

Но Вы сделали прямое утверждение о требовании ЕС продолжать вырубку.
В то время, как ЕС требует не вырубки (хоть законнной хоть нет), а продолжения экспорта.
Оппонент словил Вас на этом сразу же.


Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?
По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... ainoy-i-es
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:13

Shapo
Я не згодний з вимогою ЕС.
Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону.
Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.

Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний.
Нехай.
Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.

У кожного свій погляд.
В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити.
Нікуди не дітись.
Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.

В Вас категорично інший.
Це нормальне явище.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:21

  Puente написав:
  shapo написав: улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили


Ну - об"єктивно вулиця Кудрі аж з 1963 року стала ... Стара назва ну зовсім негарна неблагозвучна і не по темі ( ну бойня тут колись була напевно - і що ) . А "прогнутися" - ну як жеж без цього . Раніше партія казала - чиїм ім"ям називати , проводила відповідно агітаційно-пропагандистську роботу - як жеж бе цього . Причому безальтернативно ... А так ніби-то все правильно - але якось не подобається . От Хмельницького чому підняли , а інших гетьманів чи не забули ? А біографію Мазепи уважно почитати та згадати про анафему . А уважно почитати про Феофана Прокоповича ( про молодшого до речі ) - і вирішити - він за кого взагалі ...


Вообще-то существующая застройка и ул.И.Кудри (бывших боен), и бул.Леси Украинки, и бул. Дружбы Народов произошла при клятых коммуняках всего 50-60 лет назад, так что и давать им названия они вполне имели право в отличие от Кличко переименовывающих их вместо того чтобы назвать что-нибудь новое, построенное уже при нем,например, какую-нибудь новую станцию метро которых в Киеве нет уже 6 лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:25

  detroytred написав:Shapo
Я не згодний з вимогою ЕС.
Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону.
Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.

Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний.
Нехай.
Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.

У кожного свій погляд.
В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити.
Нікуди не дітись.
Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.

В Вас категорично інший.
Це нормальне явище.


Если вы расскажите что выграла Украина от ассоциации с ЕС кроме безвиза который после пандемии и введения паспортов вакцинации и пр. ограничений фактически уже накрылся медным тазом я с интересом выслушаю.
Только не рассказывайте о коррупции ибо коррупция вовсе не препятствует им принимать лес, в т.ч. и незаконно вырубленный. Янтарь с уничтожаемых лесов Житомирской и Ровенской областей тоже где-то там оседает.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:34

Shapo
Я б так не ставив питання.

Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?

Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,
Залишилася б один на один з Росією.
З усіма витікаючими.

І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.

З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.
І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39

  detroytred написав:Shapo
Я б так не ставив питання.

Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?

Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,
Залишилася б один на один з Росією.
З усіма витікаючими.

І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.

З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.
І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.


Т.е. никаких реальных экономических выгод от ассоциации с ЕС Украина не получила кроме призрачных санкций со стороны США и европы при которых Северный поток -2 практически готов и другое экономическое сотрудничество России с европой продолжается.
Вы и вправду искренне верите что Путин не пошел дальше в Украину из-за того что напугался НАТо и США?
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shapo
 
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