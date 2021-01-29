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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7039704070417042>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:08

  detroytred написав:
  shapo написав:Т.е. лицемерия европы в вырубке лесов Карпат вы тоже не видите и согласны с их требованиями - https://antikor.com.ua/articles/425940- ... rainy_s_es


Я поясню.
Там не лицемерие от Европы. А использование законного инструмента -- свободной торговли. Требование свободной торговли.

Вред наносят даже законные вырубки, объемы законных вырубок. Поэтому был принят закон о запрете. Для ограничения экспорта, влияющий даже на законные вырубки.
То есть европейцы требуют, чтобы хотя бы с законных вырубок шёл лес.

Коррупция идет в дополнение.
То есть Вы отчасти правы, упрекая в коррупции жителей запад. областей.

Но Вы сделали прямое утверждение о требовании ЕС продолжать вырубку.
В то время, как ЕС требует не вырубки (хоть законнной хоть нет), а продолжения экспорта.
Оппонент словил Вас на этом сразу же.


Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?
По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... ainoy-i-es
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:13

Shapo
Я не згодний з вимогою ЕС.
Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону.
Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.

Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний.
Нехай.
Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.

У кожного свій погляд.
В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити.
Нікуди не дітись.
Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.

В Вас категорично інший.
Це нормальне явище.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:21

  Puente написав:
  shapo написав: улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили


Ну - об"єктивно вулиця Кудрі аж з 1963 року стала ... Стара назва ну зовсім негарна неблагозвучна і не по темі ( ну бойня тут колись була напевно - і що ) . А "прогнутися" - ну як жеж без цього . Раніше партія казала - чиїм ім"ям називати , проводила відповідно агітаційно-пропагандистську роботу - як жеж бе цього . Причому безальтернативно ... А так ніби-то все правильно - але якось не подобається . От Хмельницького чому підняли , а інших гетьманів чи не забули ? А біографію Мазепи уважно почитати та згадати про анафему . А уважно почитати про Феофана Прокоповича ( про молодшого до речі ) - і вирішити - він за кого взагалі ...


Вообще-то существующая застройка и ул.И.Кудри (бывших боен), и бул.Леси Украинки, и бул. Дружбы Народов произошла при клятых коммуняках всего 50-60 лет назад, так что и давать им названия они вполне имели право в отличие от Кличко переименовывающих их вместо того чтобы назвать что-нибудь новое, построенное уже при нем,например, какую-нибудь новую станцию метро которых в Киеве нет уже 6 лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:25

  detroytred написав:Shapo
Я не згодний з вимогою ЕС.
Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону.
Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.

Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний.
Нехай.
Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.

У кожного свій погляд.
В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити.
Нікуди не дітись.
Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.

В Вас категорично інший.
Це нормальне явище.


Если вы расскажите что выграла Украина от ассоциации с ЕС кроме безвиза который после пандемии и введения паспортов вакцинации и пр. ограничений фактически уже накрылся медным тазом я с интересом выслушаю.
Только не рассказывайте о коррупции ибо коррупция вовсе не препятствует им принимать лес, в т.ч. и незаконно вырубленный. Янтарь с уничтожаемых лесов Житомирской и Ровенской областей тоже где-то там оседает.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:34

Shapo
Я б так не ставив питання.

Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?

Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,
Залишилася б один на один з Росією.
З усіма витікаючими.

І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.

З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.
І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39

  detroytred написав:Shapo
Я б так не ставив питання.

Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?

Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,
Залишилася б один на один з Росією.
З усіма витікаючими.

І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.

З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.
І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.


Т.е. никаких реальных экономических выгод от ассоциации с ЕС Украина не получила кроме призрачных санкций со стороны США и европы при которых Северный поток -2 практически готов и другое экономическое сотрудничество России с европой продолжается.
Вы и вправду искренне верите что Путин не пошел дальше в Украину из-за того что напугался НАТо и США?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:49

  shapo написав:
  detroytred написав:Shapo
Я б так не ставив питання.

Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?

Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,
Залишилася б один на один з Росією.
З усіма витікаючими.

І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.

З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.
І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.


Т.е. никаких реальных экономических выгод от ассоциации с ЕС Украина не получила кроме призрачных санкций со стороны США и европы при которых Северный поток -2 практически готов и другое экономическое сотрудничество России с европой продолжается

Я скажу так, що від хоч вступу до ТС,хоч від асоціації, Україна отримає і вигоди, і збитки.

Який баланс?
На мій погляд (зі стелі,одразу визнаю) - збутковий в обох випадках. При такому ставленні можновладців наших.
Але з ЕС буде менш збутковий і головне --- 21 століття з голоду не страждаємо, духовні цінності важливіше.

Та й не духовні.
В Москві! реально була проблема з антибіотиками. Реально і проблема.
Здоровенний молодий батько двох дітей, бігав та шукав - хоч вмирай, ледве достав та витяг на вколах замість капельниць.
А в нас -- заходь в будь-яку аптеку, та купуй.
Щось в них,мєяко кажучи, не так....
Зато Центр керування обороною, принципи, підходи -- це п...ць, нам до такого, як до інопланетян.

Хтось вважає інакше, що рашка дотувала б Україну й далі.
Або що можна було стати самостійними. Да, можна, але тільки в докорінній зміні поглядів можновладців на державу. А з цм проблема.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:56

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Вы и вправду искренне верите что Путин не пошел дальше в Украину из-за того что напугался НАТо и США?

Він навіть до Слов'янська не дійшов, кинув ватних фанатів. Якщо не НАТО, то Турчинова з Порошенко. Турчинов, звісно, страшніший за НАТО.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:58

Ітогі подвєдьом. 2021-01-29

Ітогі подвєдьом. 2021-01-29

1) Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотника снаряд: двое украинских военных ранены
«Подобные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать мирные договоренности»

Переговоры с Россией – фальшивка. Договориться можно только силой и давлением – Кравчук
Что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки только односторонние. Что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей – я сделал выводы, что договориться в нормальных условиях невозможно

Да ладно, а ведь постоянно говорили, что это Порошенко не хочет договариваться
Также и Бубочка думал.
А вот оно чё оказывается. Кто бы мог подумать

Об этом давно говорят "порохоботы", что в переговорном процессе, РФ и только РФ не хочет договариваться.
Требовать, шантажировать, угрожать, манипулировать - это РФ делает. Но не договариватся

2) Зеленский о временной оккупации Крыма: "эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять"
Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять

Это в смысле, не при нас, Владимире Величайшем Лидере, это произошло и нам, Владимиру Величайшему Лидеру, это исправлять ?
Бубочка явно под тяжелой наркотой и вообще не понимает, что происходит в Украине с 2014 года. Да и вообще не понимает

Что он там собрался исправлять.
Когда с COVID справится не могут эти "мастера спорта по борьбе с коронавирусом"
Украина попала в десятку стран, которые хуже всех справляются с пандемией COVID-19 – исследование
Украина оказалась в десятке стран мира – на 90 позиции с 98 – с наихудшими показателями борьбы с пандемией COVID-19

И обстрелы остановить не могут.

Представляю, чисто гипотетически, если б РФ начала активные боевые действия при Бубочке, как бы он засцал

3) ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений с РФ
Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины
...
Таким образом Янукович обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности

4) Ермак о санкциях США по Дубинскому: Идет работа по восстановлению имиджа Украины в Америке
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас идет работа по "восстановлению правильного имиджа Украины в Америке"

Правильный имидж Украины в Америке и так есть.
Но Ермак, Дубинский, Зеленский - это не Украина и вот их имидж не восстановить.

Разве что, Зеленский уволит Ермака и добьётся, чтобы Дубинского выгнали из фракции.
Тогда да, имидж Зеленского может улучшится

а Госбюро расследований уже открыло уголовное дело

Вот если ГБР доведёт дело до логического завершения - расследование, вручение подозрения, суд, тюрьма. Тогда - да

5) Главред RT приехала в Донецк, призвала "забрать Донбасс домой". МИД РФ отреагировал: видео
Маргарита Симоньян и заявила на транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля, что России следует "забрать Донбасс домой". В российском МИД назвали это ее личным мнением

Один из главных рупоров пропаганды Кремля и личное мнение ? Такого быть не может
Опять врут жителям ОРДЛО - цинично, нагло

РФ сделало из ОРДЛО буфер между Украиной и РФ, который приносит Украине только проблемы
РФ хочет всунуть ОРДЛО в Украину, но на своих условиях - содержать ОРДЛО должна Украина, а политическое управление остаётся за РФ

Жители ОРДЛО - заложники РФ, потому что их мнение вообще не интересно РФ и жители выступают разменной монетой в грязной игре РФ

"Л/ДНР" представила свою "доктрину": в ней говорится о захвате всего Донбасса
Повторюсь об этой доктрине

6) Зеленский ввел персональные санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи
Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года о применении персональных специальных экономических санкций против китайских инвесторов Мотор Сичи

У Бубочки просто уникальная способность разосраться с теми, кто его потом же будет сношать во всех позициях

7) Украинцы с электрокотлами получат компенсацию из госбюджета: названа сумма
Для этого предусмотрены расходы Минсоцполитики по новой бюджетной программе на сумму 1,4 млрд грн за счёт уменьшения расходов по другой программе этого министерства

Это просто пи**.
Показатель, что денег нет. Но красиво выступить хочется.
Поэтому, отберём у одних и дадим другим

8) "Эта ПАСЕ давно сломалась". ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России
Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия делегации России, которые ранее обжаловала Украина

9) "Сдохнет – мне не жалко". СБУ опубликовала переговоры о покушении на генерала Наумова
Баканова - в отставку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:06

Shapo
Я в цьому навіть даже трохи не сумніваюсь.

Лише додам, що до Києва би йшов чи ні? Хз. Моя думка, що ні. Ні нащо рашці. Лише тільки що туди й назад.

А хто зупинив?
Якщо вони не воювали навіть розгорнутими в бойові порядки частинами (полками, дивізіями..)?
Декілька батальонно-тактичних груп.

А Україна?
З забагато сильнішим ворогом воюють не армією, а державою (від мала до велика).

Імхо. Партія це була. Рашки з Заходом. З мовчазливою домовленістю. Тому й крокував пу дуже обережно.
Все чекав поки йому серйозно скажуть - стоп.
Гравці порахували баланси й зупинилися.
Всі в шоколаді. Зокрема...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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