Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:34

Shapo

Я б так не ставив питання.



Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?



Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США,

Залишилася б один на один з Росією.

З усіма витікаючими.



І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.



З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області.

І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.