Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я поясню. Там не лицемерие от Европы. А использование законного инструмента -- свободной торговли. Требование свободной торговли.
Вред наносят даже законные вырубки, объемы законных вырубок. Поэтому был принят закон о запрете. Для ограничения экспорта, влияющий даже на законные вырубки. То есть европейцы требуют, чтобы хотя бы с законных вырубок шёл лес.
Коррупция идет в дополнение. То есть Вы отчасти правы, упрекая в коррупции жителей запад. областей.
Но Вы сделали прямое утверждение о требовании ЕС продолжать вырубку. В то время, как ЕС требует не вырубки (хоть законнной хоть нет), а продолжения экспорта. Оппонент словил Вас на этом сразу же.
Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла? По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje
Shapo Я не згодний з вимогою ЕС. Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону. Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.
Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний. Нехай. Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.
У кожного свій погляд. В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити. Нікуди не дітись. Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.
В Вас категорично інший. Це нормальне явище.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав: улицу Кудри улицей МакКейна как в Киева они до такого лизоблюдства раньше не доходили
Ну - об"єктивно вулиця Кудрі аж з 1963 року стала ... Стара назва ну зовсім негарна неблагозвучна і не по темі ( ну бойня тут колись була напевно - і що ) . А "прогнутися" - ну як жеж без цього . Раніше партія казала - чиїм ім"ям називати , проводила відповідно агітаційно-пропагандистську роботу - як жеж бе цього . Причому безальтернативно ... А так ніби-то все правильно - але якось не подобається . От Хмельницького чому підняли , а інших гетьманів чи не забули ? А біографію Мазепи уважно почитати та згадати про анафему . А уважно почитати про Феофана Прокоповича ( про молодшого до речі ) - і вирішити - він за кого взагалі ...
Вообще-то существующая застройка и ул.И.Кудри (бывших боен), и бул.Леси Украинки, и бул. Дружбы Народов произошла при клятых коммуняках всего 50-60 лет назад, так что и давать им названия они вполне имели право в отличие от Кличко переименовывающих их вместо того чтобы назвать что-нибудь новое, построенное уже при нем,например, какую-нибудь новую станцию метро которых в Киеве нет уже 6 лет.
detroytred написав:Shapo Я не згодний з вимогою ЕС. Але не з причини мов би підтримки їми корупції, а з причини захисту державних наших інтересів -- там в законі багато економічних прикладів позитивного впливу цього закону. Навіть для падіння ціни на дрова, не кажучи про деревообробну промисловість.
Ну а те, що вони, ЕС, самі захищають свої інтереси - згодний. Нехай. Але ж в там в законі купа підстав, щоб Україна їм відмовила.
У кожного свій погляд. В мене, що за вміщення нашої країни в зону ЕС (тобто навіть в зону інтересів, а не членство) треба платити. Нікуди не дітись. Раз можновладці не можуть зацікавити тим, що самі багато зроблять по реформуванню.
В Вас категорично інший. Це нормальне явище.
Если вы расскажите что выграла Украина от ассоциации с ЕС кроме безвиза который после пандемии и введения паспортов вакцинации и пр. ограничений фактически уже накрылся медным тазом я с интересом выслушаю. Только не рассказывайте о коррупции ибо коррупция вовсе не препятствует им принимать лес, в т.ч. и незаконно вырубленный. Янтарь с уничтожаемых лесов Житомирской и Ровенской областей тоже где-то там оседает.
detroytred написав:Shapo Я б так не ставив питання.
Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?
Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США, Залишилася б один на один з Росією. З усіма витікаючими.
І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.
З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області. І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.
Т.е. никаких реальных экономических выгод от ассоциации с ЕС Украина не получила кроме призрачных санкций со стороны США и европы при которых Северный поток -2 практически готов и другое экономическое сотрудничество России с европой продолжается. Вы и вправду искренне верите что Путин не пошел дальше в Украину из-за того что напугался НАТо и США?
detroytred написав:Shapo Я б так не ставив питання.
Краще так -- що б Україна програла, якщо не наголосила про напрямок в ЕС і не почала б, нехай дуже критично - скажемо так -- хоча б імітувати рух?
Не маючи жодної зацікавленості з боку Европи, а відповідно і США, Залишилася б один на один з Росією. З усіма витікаючими.
І тоді не їхав би швейцарець .... (як його там) і не сидів би на прес-конференції після зустрічі опущений пу... з усіма витікаючими.
З.и. лягла б Україна під рашку одразу раніше, то на місці Донбасу були б західні області. І ще не факт, що Захід не зробив би з них ЮКорею чи ФРН.
Т.е. никаких реальных экономических выгод от ассоциации с ЕС Украина не получила кроме призрачных санкций со стороны США и европы при которых Северный поток -2 практически готов и другое экономическое сотрудничество России с европой продолжается
Я скажу так, що від хоч вступу до ТС,хоч від асоціації, Україна отримає і вигоди, і збитки.
Який баланс? На мій погляд (зі стелі,одразу визнаю) - збутковий в обох випадках. При такому ставленні можновладців наших. Але з ЕС буде менш збутковий і головне --- 21 століття з голоду не страждаємо, духовні цінності важливіше.
Та й не духовні. В Москві! реально була проблема з антибіотиками. Реально і проблема. Здоровенний молодий батько двох дітей, бігав та шукав - хоч вмирай, ледве достав та витяг на вколах замість капельниць. А в нас -- заходь в будь-яку аптеку, та купуй. Щось в них,мєяко кажучи, не так.... Зато Центр керування обороною, принципи, підходи -- це п...ць, нам до такого, як до інопланетян.
Хтось вважає інакше, що рашка дотувала б Україну й далі. Або що можна було стати самостійними. Да, можна, але тільки в докорінній зміні поглядів можновладців на державу. А з цм проблема.
«Подобные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать мирные договоренности»
Что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки только односторонние. Что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей – я сделал выводы, что договориться в нормальных условиях невозможно
Да ладно, а ведь постоянно говорили, что это Порошенко не хочет договариваться Также и Бубочка думал. А вот оно чё оказывается. Кто бы мог подумать
Об этом давно говорят "порохоботы", что в переговорном процессе, РФ и только РФ не хочет договариваться. Требовать, шантажировать, угрожать, манипулировать - это РФ делает. Но не договариватся
Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять
Это в смысле, не при нас, Владимире Величайшем Лидере, это произошло и нам, Владимиру Величайшему Лидеру, это исправлять ? Бубочка явно под тяжелой наркотой и вообще не понимает, что происходит в Украине с 2014 года. Да и вообще не понимает
Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины ... Таким образом Янукович обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности
Маргарита Симоньян и заявила на транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля, что России следует "забрать Донбасс домой". В российском МИД назвали это ее личным мнением
Один из главных рупоров пропаганды Кремля и личное мнение ? Такого быть не может Опять врут жителям ОРДЛО - цинично, нагло
РФ сделало из ОРДЛО буфер между Украиной и РФ, который приносит Украине только проблемы РФ хочет всунуть ОРДЛО в Украину, но на своих условиях - содержать ОРДЛО должна Украина, а политическое управление остаётся за РФ
Жители ОРДЛО - заложники РФ, потому что их мнение вообще не интересно РФ и жители выступают разменной монетой в грязной игре РФ
Лише додам, що до Києва би йшов чи ні? Хз. Моя думка, що ні. Ні нащо рашці. Лише тільки що туди й назад.
А хто зупинив? Якщо вони не воювали навіть розгорнутими в бойові порядки частинами (полками, дивізіями..)? Декілька батальонно-тактичних груп.
А Україна? З забагато сильнішим ворогом воюють не армією, а державою (від мала до велика).
Імхо. Партія це була. Рашки з Заходом. З мовчазливою домовленістю. Тому й крокував пу дуже обережно. Все чекав поки йому серйозно скажуть - стоп. Гравці порахували баланси й зупинилися. Всі в шоколаді. Зокрема...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.