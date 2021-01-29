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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7039704070417042 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:09 detroytred написав: Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?

Риторичні питання.



Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція. Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?Риторичні питання.Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.

Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!



А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?



Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купці галичан щось не сподобалось, прийшли і його вигнали. Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної.Ось кумиртов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купці галичан щось не сподобалось, прийшли і його вигнали. andrijk777

Повідомлень: 2829 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:18 andrijk777 написав: detroytred написав: Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?

Риторичні питання.



Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція. Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?Риторичні питання.Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.

Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!



А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?



Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купка галичан прийшла і його вигнала. Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної.Ось кумиртов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купка галичан прийшла і його вигнала.

Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.

Втекли політичні керівники інститутів. Фахівці залишились.



Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.

Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.

Зам НГШ ЗСУ Муженко, який був призначений на посаду ще в 2012, на місці.

Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.



З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.

Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))

Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.



Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.



Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.

А забезпечити ЗСУ повноцінними підставами, взяти на себе відповідальність -- це довго, складно, ще й РНБО ж проти))



Вся наполегливість - один Турчинов за.



З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?

Де. Це. Ви. Почули від мене.

Якесь дежавю циркове. Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.Втекли політичні керівники інститутів. Фахівці залишились.Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.Зам НГШ ЗСУ Муженко, який був призначений на посаду ще в 2012, на місці.Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.А забезпечити ЗСУ повноцінними підставами, взяти на себе відповідальність -- це довго, складно, ще й РНБО ж проти))Вся наполегливість - один Турчинов за.З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?Де. Це. Ви. Почули від мене.Якесь дежавю циркове. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23777 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:45 shapo написав: Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?

По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje



https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... ainoy-i-es Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?По древесине -

Соглашение выгодное.

Квоты есть на СГ продукцию, некоторую пищевую, на сырье, тот же лес (чтобы потом вы не говорили, что Украина - сырьевой придаток ЕС). На готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, например машиностроение, бытовая техника, одежда... - никаких квот нет, нужно просто соответствовать техрегламентам и все, поставляй сколько хочешь. И не нужно покупать никаких сертификатов (как в таежный союз), достаточно декларации соответствия и все – очень удобно. Знаю, для многих предприятий (в т.ч и где сейчас работаю) в 2014 рынок РФ отвалился и начали активно осваивать рынки ЕС, сейчас все лучше, чем прежде.

Относительно моратория на экспорт кругляка – глупый шаг (кстати он не остановил вывоз леса, поскольку дровам мораторий на кругляк – не помеха; все просто потекло мимо кассы). Такие проблемы нужно решать зелеными законами и борьбой с коррупцией. Никто в ЕС не посмеет оспаривать экозаконы. Соглашение выгодное.Квоты есть на СГ продукцию, некоторую пищевую, на сырье, тот же лес (чтобы потом вы не говорили, что Украина - сырьевой придаток ЕС). На готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, например машиностроение, бытовая техника, одежда... - никаких квот нет, нужно просто соответствовать техрегламентам и все, поставляй сколько хочешь. И не нужно покупать никаких сертификатов (как в таежный союз), достаточно декларации соответствия и все – очень удобно. Знаю, для многих предприятий (в т.ч и где сейчас работаю) в 2014 рынок РФ отвалился и начали активно осваивать рынки ЕС, сейчас все лучше, чем прежде.Относительно моратория на экспорт кругляка – глупый шаг (кстати он не остановил вывоз леса, поскольку дровам мораторий на кругляк – не помеха; все просто потекло мимо кассы). Такие проблемы нужно решать зелеными законами и борьбой с коррупцией. Никто в ЕС не посмеет оспаривать экозаконы. Schmit

Повідомлень: 1946 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:04 detroytred написав: Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.



Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.

Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.

Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.



З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.

Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))

Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.



Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.



Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.

А забезпечити ЗСУ повноцінними основаниями -- це довго, складно, РНБО ж проти))



Вся наполегливість - один Турчинов за.



З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?

Де. Це. Ви. Почули від мене.

Якесь дежавю циркове. Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.А забезпечити ЗСУ повноцінними основаниями -- це довго, складно, РНБО ж проти))Вся наполегливість - один Турчинов за.З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?Де. Це. Ви. Почули від мене.Якесь дежавю циркове.

Що я перебільшив чи перекривив? Точно цирк на дроті.



Турчинов напевне забув у вас спитати, що йому потрібно було робити. Причому "пару років назад" всі розумні.



"гривню, інфляцію, стабільність" - мені не треба це чути ні від кого. Це факти.

Просто якщо перечитати ваш пост і "додати ці факти" - виходить Янукович був прекрасним президентом. Якось так виходить.... Що я перебільшив чи перекривив? Точно цирк на дроті.Турчинов напевне забув у вас спитати, що йому потрібно було робити. Причому "пару років назад" всі розумні."гривню, інфляцію, стабільність" - мені не треба це чути ні від кого.Це факти.Просто якщо перечитати ваш пост і "додати ці факти" - виходить Янукович був прекрасним президентом. Якось так виходить.... andrijk777

Повідомлень: 2829 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7039704070417042 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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