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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7039704070417042

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:09

  detroytred написав:Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?
Риторичні питання.

Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.

Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. :D :D :D Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!

А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?

Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купці галичан щось не сподобалось, прийшли і його вигнали. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:18

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?
Риторичні питання.

Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.

Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. :D :D :D Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!

А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?

Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купка галичан прийшла і його вигнала. :D :D

Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.
Втекли політичні керівники інститутів. Фахівці залишились.

Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.
Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.
Зам НГШ ЗСУ Муженко, який був призначений на посаду ще в 2012, на місці.
Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.

З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.
Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))
Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.

Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.

Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.
А забезпечити ЗСУ повноцінними підставами, взяти на себе відповідальність -- це довго, складно, ще й РНБО ж проти))

Вся наполегливість - один Турчинов за.

З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?
Де. Це. Ви. Почули від мене.
Якесь дежавю циркове.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:45

  shapo написав:Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?
По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... ainoy-i-es

Соглашение выгодное.
Квоты есть на СГ продукцию, некоторую пищевую, на сырье, тот же лес (чтобы потом вы не говорили, что Украина - сырьевой придаток ЕС). На готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, например машиностроение, бытовая техника, одежда... - никаких квот нет, нужно просто соответствовать техрегламентам и все, поставляй сколько хочешь. И не нужно покупать никаких сертификатов (как в таежный союз), достаточно декларации соответствия и все – очень удобно. Знаю, для многих предприятий (в т.ч и где сейчас работаю) в 2014 рынок РФ отвалился и начали активно осваивать рынки ЕС, сейчас все лучше, чем прежде.
Относительно моратория на экспорт кругляка – глупый шаг (кстати он не остановил вывоз леса, поскольку дровам мораторий на кругляк – не помеха; все просто потекло мимо кассы). Такие проблемы нужно решать зелеными законами и борьбой с коррупцией. Никто в ЕС не посмеет оспаривать экозаконы.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:04

  detroytred написав:Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.

Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.
Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.
Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.

З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.
Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))
Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.

Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.

Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.
А забезпечити ЗСУ повноцінними основаниями -- це довго, складно, РНБО ж проти))

Вся наполегливість - один Турчинов за.

З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?
Де. Це. Ви. Почули від мене.
Якесь дежавю циркове.

Що я перебільшив чи перекривив? Точно цирк на дроті.

Турчинов напевне забув у вас спитати, що йому потрібно було робити. Причому "пару років назад" всі розумні.

"гривню, інфляцію, стабільність" - мені не треба це чути ні від кого. :D Це факти.
Просто якщо перечитати ваш пост і "додати ці факти" - виходить Янукович був прекрасним президентом. Якось так виходить.... :D
andrijk777
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  #<1 ... 7039704070417042
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