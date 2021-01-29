Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Подобные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать мирные договоренности»
Что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки только односторонние. Что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей – я сделал выводы, что договориться в нормальных условиях невозможно
Да ладно, а ведь постоянно говорили, что это Порошенко не хочет договариваться Также и Бубочка думал. А вот оно чё оказывается. Кто бы мог подумать
Об этом давно говорят "порохоботы", что в переговорном процессе, РФ и только РФ не хочет договариваться. Требовать, шантажировать, угрожать, манипулировать - это РФ делает. Но не договариватся
Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять
Это в смысле, не при нас, Владимире Величайшем Лидере, это произошло и нам, Владимиру Величайшему Лидеру, это исправлять ? Бубочка явно под тяжелой наркотой и вообще не понимает, что происходит в Украине с 2014 года. Да и вообще не понимает
Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины ... Таким образом Янукович обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности
Маргарита Симоньян и заявила на транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля, что России следует "забрать Донбасс домой". В российском МИД назвали это ее личным мнением
Один из главных рупоров пропаганды Кремля и личное мнение ? Такого быть не может Опять врут жителям ОРДЛО - цинично, нагло
РФ сделало из ОРДЛО буфер между Украиной и РФ, который приносит Украине только проблемы РФ хочет всунуть ОРДЛО в Украину, но на своих условиях - содержать ОРДЛО должна Украина, а политическое управление остаётся за РФ
Жители ОРДЛО - заложники РФ, потому что их мнение вообще не интересно РФ и жители выступают разменной монетой в грязной игре РФ
Лише додам, що до Києва би йшов чи ні? Хз. Моя думка, що ні. Ні нащо рашці. Лише тільки що туди й назад.
А хто зупинив? Якщо вони не воювали навіть розгорнутими в бойові порядки частинами (полками, дивізіями..)? Декілька батальонно-тактичних груп.
А Україна? З забагато сильнішим ворогом воюють не армією, а державою (від мала до велика).
Імхо. Партія це була. Рашки з Заходом. З мовчазливою домовленістю. Тому й крокував пу дуже обережно. Все чекав поки йому серйозно скажуть - стоп. Гравці порахували баланси й зупинилися. Всі в шоколаді. Зокрема...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору? Риторичні питання.
Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.
Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!
А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?
Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купці галичан щось не сподобалось, прийшли і його вигнали.
detroytred написав:Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору? Риторичні питання.
Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.
Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!
А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?
Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купка галичан прийшла і його вигнала.
Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями. Втекли політичні керівники інститутів. Фахівці залишились.
Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ. Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві. Зам НГШ ЗСУ Муженко, який був призначений на посаду ще в 2012, на місці. Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.
З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків. Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше)) Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.
Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.
Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав. А забезпечити ЗСУ повноцінними підставами, взяти на себе відповідальність -- це довго, складно, ще й РНБО ж проти))
Вся наполегливість - один Турчинов за.
З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан? Де. Це. Ви. Почули від мене. Якесь дежавю циркове.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла? По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje
Соглашение выгодное. Квоты есть на СГ продукцию, некоторую пищевую, на сырье, тот же лес (чтобы потом вы не говорили, что Украина - сырьевой придаток ЕС). На готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, например машиностроение, бытовая техника, одежда... - никаких квот нет, нужно просто соответствовать техрегламентам и все, поставляй сколько хочешь. И не нужно покупать никаких сертификатов (как в таежный союз), достаточно декларации соответствия и все – очень удобно. Знаю, для многих предприятий (в т.ч и где сейчас работаю) в 2014 рынок РФ отвалился и начали активно осваивать рынки ЕС, сейчас все лучше, чем прежде. Относительно моратория на экспорт кругляка – глупый шаг (кстати он не остановил вывоз леса, поскольку дровам мораторий на кругляк – не помеха; все просто потекло мимо кассы). Такие проблемы нужно решать зелеными законами и борьбой с коррупцией. Никто в ЕС не посмеет оспаривать экозаконы.
detroytred написав:Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.
Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ. Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві. Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.
З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків. Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше)) Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.
Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.
Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав. А забезпечити ЗСУ повноцінними основаниями -- це довго, складно, РНБО ж проти))
Вся наполегливість - один Турчинов за.
З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан? Де. Це. Ви. Почули від мене. Якесь дежавю циркове.
Що я перебільшив чи перекривив? Точно цирк на дроті.
Турчинов напевне забув у вас спитати, що йому потрібно було робити. Причому "пару років назад" всі розумні.
"гривню, інфляцію, стабільність" - мені не треба це чути ні від кого. Це факти. Просто якщо перечитати ваш пост і "додати ці факти" - виходить Янукович був прекрасним президентом. Якось так виходить....
detroytred написав:Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.
Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ. Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві. Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.
З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків. Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше)) Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.
Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.
Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав. А забезпечити ЗСУ повноцінними основаниями -- це довго, складно, РНБО ж проти))
Вся наполегливість - один Турчинов за.
З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан? Де. Це. Ви. Почули від мене. Якесь дежавю циркове.
Що я перебільшив чи перекривив? Точно цирк на дроті.
Турчинов напевне забув у вас спитати, що йому потрібно було робити. Причому "пару років назад" всі розумні.
"гривню, інфляцію, стабільність" - мені не треба це чути ні від кого. Це факти. Просто якщо перечитати ваш пост і "додати ці факти" - виходить Янукович був прекрасним президентом. Якось так виходить....
Якось так не виходить. Ви не вказали де я це написав. Ви просто)))) додали!!! до мого одного твердження (що Яник зробив, залишилося тільки поставити підпис) ланку СВОЇХ твердженнь.
Перекривили -- що " Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної.". Тобто це Ваше! трактування. В мене було про інше. Про те, що опір після втечі Яника організовував Турчинов. Да хоч рік, 5 днів - згадувалося в тому плані, що 20 початок операції 25 втік Яник - мова зовсім не про Турчінова.
Не треба "додавати" свого до мого. Та своє "тобто" так інтерпретувати. Просто, якщо це зробити, то виходить, що Ви перекривили.
Вам же самому смішно з того, що Ви зробили.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Читаємо: 1. * Екзальтовані жінки і чоловіки, бабусі з криками й прокльонами... У Генштабі через інтернет (іншого зв'язку не було) мене з'єднали з командирами наших частин. Я просто кричав: "Чому? Чому без бою здаєте?" – у відповідь чув: "Ми не можемо стріляти в цивільних". Навіть більше, командир 36-ї бригади берегової оборони Стороженко, який перебіг на бік окупантів, у своєму інтерв'ю російському виданню розповів про свої "заслуги": Турчинов, мовляв, мені телефонував, погрожував, змушував мене в російських братів стріляти, а я не дозволив... - Кривавий пастор.. Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/publications ... 39748.html
2. * Российские военные вперед пускали агрессивно настроенное гражданское население, так называемый «живой щит», а уже за ними спецназовцев. Гражданской техникой ломали заборы (воинских частей Украины в Крыму – КР) и так врывались на территории наших частей. Набираю командиров, кричу в трубку: «Почему не стреляете?!» А мне в ответ: «Мы не можем стрелять в гражданское население». Что сказать? Стреляйте в гражданское население? Но там, где жестко были готовы использовать оружие, те части так и не были взяты.* https://ru.krymr.com/a/turchinov-tam-gd ... 79136.html
3. Ще була десь раніше в мене ссилка, там відповідь та ж - *що я міг їм відповісти?*
І це тільки на словах у І.О.Верховного прямо запитували про повноваження! дій військових! відносно блокуючих в цивільному. Яку він давав відповідь -- точніше, що наказував.
В той час коли збройний опір ворогу передбачає, базується на ПІДСТАВАХ для ведення бойових дій за межами частини з метою знищення ворога. Тобто на прямих Указах Верховного. На підставі яких ГШ ЗСУ ставить бойові задачі.
А без цього -- це, як у мирний час... Згідно Статуту. Але надати наказ))))))))) служити по Статуту мирного часу під час прямої агресії зовнішнього ворога - це дорівнює не віддати ніякого наказу.
* Про що в ньому йдеться? Ну, по-перше, 168 тис., про які ви сказали, – це чисельність всього Міністерства оборони.
– З обслугою і з усім штатом?
– Так, із цивільними, вільнонайманими тощо. Чисельність військовослужбовців Збройних сил, згідно зі звітом, становила 125 тис. осіб – це солдати, офіцери, курсанти.
– Чимало... --------------- Можна, наприклад, зібрати 10 тис. осіб і озброїти їх автоматичною зброєю. Але це буде не дивізія, а озброєна юрба, яку в одному місці тримати небезпечно, не те що в бій кидати. Для того, щоб вони стали військовим підрозділом, їх треба дуже системно і серйозно готувати: розбити на взводи, роти, батальйони, провести навчання та злагодження, забезпечити зброєю, військовою технікою, боєприпасами, вибудувати систему матеріально-технічного забезпечення, здатну функціонувати в умовах ведення бойових дій тощо.
А хто тоді добробати та як вони зупинили рашогресію, якщо навіть просто зібрані та озброєні військові -- це * озброєна юрба, яку в одному місці тримати небезпечно, не те що в бій кидати.*
ЗСУ й так вели бойові дії не дівізіями)), бригадами, а збірними солянками з різних частин.
З.И. Турчинова цікаво читати... Йому треба було зупинитись на -- я обрав такий варіант, бо втрати та ризики. І ніхто б йому не ставив запитань!!! Навпаки тільки б підтримували. Але він чогось)) вирішив зробити відповідальними за свій вибір Замана і Ко. В результаті питання. Й такі відповіді.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.