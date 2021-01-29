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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7038703970407041

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:58

Ітогі подвєдьом. 2021-01-29

Ітогі подвєдьом. 2021-01-29

1) Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотника снаряд: двое украинских военных ранены
«Подобные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать мирные договоренности»

Переговоры с Россией – фальшивка. Договориться можно только силой и давлением – Кравчук
Что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки только односторонние. Что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей – я сделал выводы, что договориться в нормальных условиях невозможно

Да ладно, а ведь постоянно говорили, что это Порошенко не хочет договариваться
Также и Бубочка думал.
А вот оно чё оказывается. Кто бы мог подумать

Об этом давно говорят "порохоботы", что в переговорном процессе, РФ и только РФ не хочет договариваться.
Требовать, шантажировать, угрожать, манипулировать - это РФ делает. Но не договариватся

2) Зеленский о временной оккупации Крыма: "эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять"
Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять

Это в смысле, не при нас, Владимире Величайшем Лидере, это произошло и нам, Владимиру Величайшему Лидеру, это исправлять ?
Бубочка явно под тяжелой наркотой и вообще не понимает, что происходит в Украине с 2014 года. Да и вообще не понимает

Что он там собрался исправлять.
Когда с COVID справится не могут эти "мастера спорта по борьбе с коронавирусом"
Украина попала в десятку стран, которые хуже всех справляются с пандемией COVID-19 – исследование
Украина оказалась в десятке стран мира – на 90 позиции с 98 – с наихудшими показателями борьбы с пандемией COVID-19

И обстрелы остановить не могут.

Представляю, чисто гипотетически, если б РФ начала активные боевые действия при Бубочке, как бы он засцал

3) ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений с РФ
Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины
...
Таким образом Янукович обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности

4) Ермак о санкциях США по Дубинскому: Идет работа по восстановлению имиджа Украины в Америке
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас идет работа по "восстановлению правильного имиджа Украины в Америке"

Правильный имидж Украины в Америке и так есть.
Но Ермак, Дубинский, Зеленский - это не Украина и вот их имидж не восстановить.

Разве что, Зеленский уволит Ермака и добьётся, чтобы Дубинского выгнали из фракции.
Тогда да, имидж Зеленского может улучшится

а Госбюро расследований уже открыло уголовное дело

Вот если ГБР доведёт дело до логического завершения - расследование, вручение подозрения, суд, тюрьма. Тогда - да

5) Главред RT приехала в Донецк, призвала "забрать Донбасс домой". МИД РФ отреагировал: видео
Маргарита Симоньян и заявила на транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля, что России следует "забрать Донбасс домой". В российском МИД назвали это ее личным мнением

Один из главных рупоров пропаганды Кремля и личное мнение ? Такого быть не может
Опять врут жителям ОРДЛО - цинично, нагло

РФ сделало из ОРДЛО буфер между Украиной и РФ, который приносит Украине только проблемы
РФ хочет всунуть ОРДЛО в Украину, но на своих условиях - содержать ОРДЛО должна Украина, а политическое управление остаётся за РФ

Жители ОРДЛО - заложники РФ, потому что их мнение вообще не интересно РФ и жители выступают разменной монетой в грязной игре РФ

"Л/ДНР" представила свою "доктрину": в ней говорится о захвате всего Донбасса
Повторюсь об этой доктрине

6) Зеленский ввел персональные санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи
Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года о применении персональных специальных экономических санкций против китайских инвесторов Мотор Сичи

У Бубочки просто уникальная способность разосраться с теми, кто его потом же будет сношать во всех позициях

7) Украинцы с электрокотлами получат компенсацию из госбюджета: названа сумма
Для этого предусмотрены расходы Минсоцполитики по новой бюджетной программе на сумму 1,4 млрд грн за счёт уменьшения расходов по другой программе этого министерства

Это просто пи**.
Показатель, что денег нет. Но красиво выступить хочется.
Поэтому, отберём у одних и дадим другим

8) "Эта ПАСЕ давно сломалась". ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России
Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия делегации России, которые ранее обжаловала Украина

9) "Сдохнет – мне не жалко". СБУ опубликовала переговоры о покушении на генерала Наумова
Баканова - в отставку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:06

Shapo
Я в цьому навіть даже трохи не сумніваюсь.

Лише додам, що до Києва би йшов чи ні? Хз. Моя думка, що ні. Ні нащо рашці. Лише тільки що туди й назад.

А хто зупинив?
Якщо вони не воювали навіть розгорнутими в бойові порядки частинами (полками, дивізіями..)?
Декілька батальонно-тактичних груп.

А Україна?
З забагато сильнішим ворогом воюють не армією, а державою (від мала до велика).

Імхо. Партія це була. Рашки з Заходом. З мовчазливою домовленістю. Тому й крокував пу дуже обережно.
Все чекав поки йому серйозно скажуть - стоп.
Гравці порахували баланси й зупинилися.
Всі в шоколаді. Зокрема...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:09

  detroytred написав:Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?
Риторичні питання.

Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.

Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. :D :D :D Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!

А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?

Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купці галичан щось не сподобалось, прийшли і його вигнали. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:18

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Ще нюанс - 20 почалася агресія, Яник втік, але ж після його втечі 25? чи якого, хто залишився та хто саме очолював-керував організацію!! опору?
Риторичні питання.

Подати, що прям з втечею Яника (замкнути весь результат на Яника та Ко), все обезголовилось - маніпуляція.

Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної. :D :D :D Ось кумир shapo тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!

А що не обезголовили? Президент втік, прем'єр втік, генпрокурор втік, голова Верховної Ради - втік/подав у відставку, купа міністрів - втекли, керівники збройних сил - зрадили/втекли, і т.д. Це маніпуляція?

Взагалі вас послухати, то Янек був прекрасним президентом(асоціяцію підготував, гривня стабільна, інфляція - 0%, стабільність), тільки купка галичан прийшла і його вигнала. :D :D

Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.
Втекли політичні керівники інститутів. Фахівці залишились.

Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.
Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.
Зам НГШ ЗСУ Муженко, який був призначений на посаду ще в 2012, на місці.
Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.

З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.
Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))
Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.

Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.

Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.
А забезпечити ЗСУ повноцінними підставами, взяти на себе відповідальність -- це довго, складно, ще й РНБО ж проти))

Вся наполегливість - один Турчинов за.

З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?
Де. Це. Ви. Почули від мене.
Якесь дежавю циркове.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:45

  shapo написав:Если Порошенко подписал абсолютно невыгодное экономическое соглашение Украины с ЕС об ассоциации при которых украинский экспорт в ЕС ограничивается квотами выбираемыми за пару месяцев ( ранее приводил ссылку) также как и Минские соглашения которые решил что можно не выполнять и он удачно всех надул, то нужно теперь молиться на эти соглашения и выполнять их несмотря на отсутствия в них здравого смысла?
По древесине - https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... -arbitraje

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... ainoy-i-es

Соглашение выгодное.
Квоты есть на СГ продукцию, некоторую пищевую, на сырье, тот же лес (чтобы потом вы не говорили, что Украина - сырьевой придаток ЕС). На готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, например машиностроение, бытовая техника, одежда... - никаких квот нет, нужно просто соответствовать техрегламентам и все, поставляй сколько хочешь. И не нужно покупать никаких сертификатов (как в таежный союз), достаточно декларации соответствия и все – очень удобно. Знаю, для многих предприятий (в т.ч и где сейчас работаю) в 2014 рынок РФ отвалился и начали активно осваивать рынки ЕС, сейчас все лучше, чем прежде.
Относительно моратория на экспорт кругляка – глупый шаг (кстати он не остановил вывоз леса, поскольку дровам мораторий на кругляк – не помеха; все просто потекло мимо кассы). Такие проблемы нужно решать зелеными законами и борьбой с коррупцией. Никто в ЕС не посмеет оспаривать экозаконы.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:04

  detroytred написав:Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.

Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.
Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.
Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.

З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.
Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))
Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.

Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.

Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.
А забезпечити ЗСУ повноцінними основаниями -- це довго, складно, РНБО ж проти))

Вся наполегливість - один Турчинов за.

З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?
Де. Це. Ви. Почули від мене.
Якесь дежавю циркове.

Що я перебільшив чи перекривив? Точно цирк на дроті.

Турчинов напевне забув у вас спитати, що йому потрібно було робити. Причому "пару років назад" всі розумні.

"гривню, інфляцію, стабільність" - мені не треба це чути ні від кого. :D Це факти.
Просто якщо перечитати ваш пост і "додати ці факти" - виходить Янукович був прекрасним президентом. Якось так виходить.... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:23

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Не бачу сенсу заперечувати Ваші перекривлення з перебільшеннями.

Лише зверну увагу: керує ЗСУ - НГШ.
Бувший НГШ був звільнений Янеком, але був в Києві.
Міністра оборони обирали ... за квотою, Карл.

З Турчинова були треба тільки одне -- дати всі підстави для роботи Генштабу та частин в режимі повноцінних бойових дій. Тобто для початку опору - зриву формату зелених чоловічків.
Замана ще більші завдання бачив. Йому відніше))
Я ж не НГШ, тому вказав на мінімум.

Турчинов не забажав взяти відповідальність за гатити по усім, що заважають, вести бд за межами частин. А бонапартів не знайшлось.

Я розумію, скликати Раду, прийняти рішення; переслідувати просто депутатам Авву з Наливайченком з автоматниками Янека -- це легко, швидко і без підстав.
А забезпечити ЗСУ повноцінними основаниями -- це довго, складно, РНБО ж проти))

Вся наполегливість - один Турчинов за.

З.и де в мене про прекрасний, гривню, інфляцію, стабільність, купку галичан?
Де. Це. Ви. Почули від мене.
Якесь дежавю циркове.

Що я перебільшив чи перекривив? Точно цирк на дроті.

Турчинов напевне забув у вас спитати, що йому потрібно було робити. Причому "пару років назад" всі розумні.

"гривню, інфляцію, стабільність" - мені не треба це чути ні від кого. :D Це факти.
Просто якщо перечитати ваш пост і "додати ці факти" - виходить Янукович був прекрасним президентом. Якось так виходить.... :D

Якось так не виходить.
Ви не вказали де я це написав.
Ви просто)))) додали!!! до мого одного твердження (що Яник зробив, залишилося тільки поставити підпис) ланку СВОЇХ твердженнь.

Перекривили -- що " Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної.".
Тобто це Ваше! трактування.
В мене було про інше. Про те, що опір після втечі Яника організовував Турчинов.
Да хоч рік, 5 днів - згадувалося в тому плані, що 20 початок операції 25 втік Яник - мова зовсім не про Турчінова.

Не треба "додавати" свого до мого.
Та своє "тобто" так інтерпретувати.
Просто, якщо це зробити, то виходить, що Ви перекривили.

Вам же самому смішно з того, що Ви зробили.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:00

Читаємо:
1. * Екзальтовані жінки і чоловіки, бабусі з криками й прокльонами... У Генштабі через інтернет (іншого зв'язку не було) мене з'єднали з командирами наших частин. Я просто кричав: "Чому? Чому без бою здаєте?" – у відповідь чув: "Ми не можемо стріляти в цивільних". Навіть більше, командир 36-ї бригади берегової оборони Стороженко, який перебіг на бік окупантів, у своєму інтерв'ю російському виданню розповів про свої "заслуги": Турчинов, мовляв, мені телефонував, погрожував, змушував мене в російських братів стріляти, а я не дозволив...
- Кривавий пастор..
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/publications ... 39748.html

2. * Российские военные вперед пускали агрессивно настроенное гражданское население, так называемый «живой щит», а уже за ними спецназовцев. Гражданской техникой ломали заборы (воинских частей Украины в Крыму – КР) и так врывались на территории наших частей. Набираю командиров, кричу в трубку: «Почему не стреляете?!» А мне в ответ: «Мы не можем стрелять в гражданское население». Что сказать? Стреляйте в гражданское население? Но там, где жестко были готовы использовать оружие, те части так и не были взяты.*
https://ru.krymr.com/a/turchinov-tam-gd ... 79136.html

3. Ще була десь раніше в мене ссилка, там відповідь та ж - *що я міг їм відповісти?*

І це тільки на словах у І.О.Верховного прямо запитували про повноваження! дій військових! відносно блокуючих в цивільному.
Яку він давав відповідь -- точніше, що наказував.


В той час коли збройний опір ворогу передбачає, базується на ПІДСТАВАХ для ведення бойових дій за межами частини з метою знищення ворога.
Тобто на прямих Указах Верховного.
На підставі яких ГШ ЗСУ ставить бойові задачі.

А без цього -- це, як у мирний час...
Згідно Статуту.
Але надати наказ))))))))) служити по Статуту мирного часу під час прямої агресії зовнішнього ворога - це дорівнює не віддати ніякого наказу.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:10

* Про що в ньому йдеться? Ну, по-перше, 168 тис., про які ви сказали, – це чисельність всього Міністерства оборони.

– З обслугою і з усім штатом?

– Так, із цивільними, вільнонайманими тощо. Чисельність військовослужбовців Збройних сил, згідно зі звітом, становила 125 тис. осіб – це солдати, офіцери, курсанти.

– Чимало...
---------------
Можна, наприклад, зібрати 10 тис. осіб і озброїти їх автоматичною зброєю. Але це буде не дивізія, а озброєна юрба, яку в одному місці тримати небезпечно, не те що в бій кидати. Для того, щоб вони стали військовим підрозділом, їх треба дуже системно і серйозно готувати: розбити на взводи, роти, батальйони, провести навчання та злагодження, забезпечити зброєю, військовою технікою, боєприпасами, вибудувати систему матеріально-технічного забезпечення, здатну функціонувати в умовах ведення бойових дій тощо.

– Системна робота не на один місяць...
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/publications ... 39748.html


А хто тоді добробати та як вони зупинили рашогресію, якщо навіть просто зібрані та озброєні військові -- це * озброєна юрба, яку в одному місці тримати небезпечно, не те що в бій кидати.*

ЗСУ й так вели бойові дії не дівізіями)), бригадами, а збірними солянками з різних частин.

З.И.
Турчинова цікаво читати...
Йому треба було зупинитись на -- я обрав такий варіант, бо втрати та ризики.
І ніхто б йому не ставив запитань!!!
Навпаки тільки б підтримували.
Але він чогось)) вирішив зробити відповідальними за свій вибір Замана і Ко.
В результаті питання. Й такі відповіді.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 січ, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:23

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