Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:00

Читаємо:1. * Екзальтовані жінки і чоловіки, бабусі з криками й прокльонами... У Генштабі через інтернет (іншого зв'язку не було) мене з'єднали з командирами наших частин. Я просто кричав: "Чому? Чому без бою здаєте?" – у відповідь чув: "Ми не можемо стріляти в цивільних". Навіть більше, командир 36-ї бригади берегової оборони Стороженко, який перебіг на бік окупантів, у своєму інтерв'ю російському виданню розповів про свої "заслуги": Турчинов, мовляв, мені телефонував, погрожував, змушував мене в російських братів стріляти, а я не дозволив...- Кривавий пастор..Більше читайте тут:2. * Российские военные вперед пускали агрессивно настроенное гражданское население, так называемый «живой щит», а уже за ними спецназовцев. Гражданской техникой ломали заборы (воинских частей Украины в Крыму – КР) и так врывались на территории наших частей. Набираю командиров, кричу в трубку: «Почему не стреляете?!» А мне в ответ: «Мы не можем стрелять в гражданское население». Что сказать? Стреляйте в гражданское население? Но там, где жестко были готовы использовать оружие, те части так и не были взяты.*3. Ще була десь раніше в мене ссилка, там відповідь та ж - *що я міг їм відповісти?*І це тільки на словах у І.О.Верховного прямо запитували про повноваження! дій військових! відносно блокуючих в цивільному.Яку він давав відповідь -- точніше, що наказував.В той час коли збройний опір ворогу передбачає, базується на ПІДСТАВАХ для ведення бойових дій за межами частини з метою знищення ворога.Тобто на прямих Указах Верховного.На підставі яких ГШ ЗСУ ставить бойові задачі.А без цього -- це, як у мирний час...Згідно Статуту.Але надати наказ))))))))) служити по Статуту мирного часу під час прямої агресії зовнішнього ворога - це дорівнює не віддати ніякого наказу.