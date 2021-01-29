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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:13
andrijk777 написав:
Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної.
Ось кумир shapo
тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!
А шо в Криму була збройна агресія по типу нападу на СРСР? Ні.
Завдяки злочинній бездіяльності Турчинова був захоплений Крим і Донбас, злочинна бездіяльність Порошенка призвела до катастрофічного збільшення масштабу бойових дій.
Бездіяльність чи договорняк?
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:23
unicdima написав: andrijk777 написав:
Тобто за 5 днів напівлегітимний Турчинов мав організувати опір в 40-мільйонній країні проти 140-мільйонної.
Ось кумир shapo
тов. Сталін організував опір за пів року і став його ГЕРОЄМ. Пів року!!
А шо в Криму була збройна агресія по типу нападу на СРСР? Ні.
Завдяки злочинній бездіяльності Турчинова був захоплений Крим і Донбас, злочинна бездіяльність Порошенка призвела до катастрофічного збільшення масштабу бойових дій.
Бездіяльність чи договорняк?
Цікаво, як би діяв найвеличніший на місці Турчинова чи ПО у 2014? З огляду на те, як зелені вирішують проблеми сьогодні, в мирний час, як провалюють все, в т.ч. боротьбу з ковідом, вакцинацію..., думаю, Україна втратила б не тільки Крим та Донбас, а повністю стояла б на колінах перед москвою.
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