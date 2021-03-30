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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7178717971807181 Додано: Вів 30 бер, 2021 22:05 detroytred написав: budivelnik написав: А те що теоретично десь існував геній який би так закерував що вау..але він не буде бо його не садять в ліфт - це галіматья...

Бо в світ не існує інструментів визначення вау генійв,якщо вони самі не пробились...

Хоча генії при цьому може й існують..так само як існує золото в морській воді....* А те що теоретично десь існував геній який би так закерував що вау..але він не буде бо його не садять в ліфт - це галіматья...Бо в світ не існує інструментів визначення вау генійв,якщо вони самі не пробились...Хоча генії при цьому може й існують..так само як існує золото в морській воді....* В світі створюють умови, щоб піднімались дійсно кращі, а не ті, хто є родичами або дали хабара, або своїм низьким фахом влаштовують начальника, або сліпо виконують його забаганки замість керівних документів.

Це більш ніж наявне.

Але для тебе новина. В світі створюють умови, щоб піднімались дійсно кращі, а не ті, хто є родичами або дали хабара, або своїм низьким фахом влаштовують начальника, або сліпо виконують його забаганки замість керівних документів.Це більш ніж наявне.Але для тебе новина. А для тебе новина,що у нас( і навіть на цих сторінках) присутні люди ,які 25 років були в армії, вийшли на пенсію і під час агресії ворога не попросились навіть писарем в штаб....Тобто ці люди яскравий приклад того , що в Державі,яка має великий відсоток таких людей - не в стані створювати умови по просуванні найкращих..

Державі з цими попередніми б спочатку розібратись і перечекати поки вони тут правлять бал своєю кількістю...

70% сьогоднішніх громадян України - отруєні совковим дурманом...

Цей дурман поступово вивітрюється, але до кінця ще не вивітрився. А для тебе новина,що у нас( і навіть на цих сторінках) присутні люди ,які 25 років були в армії, вийшли на пенсію і під час агресії ворога не попросились навіть писарем в штаб....Тобто ці люди яскравий приклад того , що в Державі,яка має великий відсоток таких людей - не в стані створювати умови по просуванні найкращих..Державі з цими попередніми б спочатку розібратись і перечекати поки вони тут правлять бал своєю кількістю...70% сьогоднішніх громадян України - отруєні совковим дурманом...Цей дурман поступово вивітрюється, але до кінця ще не вивітрився. budivelnik

Повідомлень: 24276 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 бер, 2021 22:36 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: А те що теоретично десь існував геній який би так закерував що вау..але він не буде бо його не садять в ліфт - це галіматья...

Бо в світ не існує інструментів визначення вау генійв,якщо вони самі не пробились...

Хоча генії при цьому може й існують..так само як існує золото в морській воді....* А те що теоретично десь існував геній який би так закерував що вау..але він не буде бо його не садять в ліфт - це галіматья...Бо в світ не існує інструментів визначення вау генійв,якщо вони самі не пробились...Хоча генії при цьому може й існують..так само як існує золото в морській воді....* В світі створюють умови, щоб піднімались дійсно кращі, а не ті, хто є родичами або дали хабара, або своїм низьким фахом влаштовують начальника, або сліпо виконують його забаганки замість керівних документів.

Це більш ніж наявне.

Але для тебе новина. В світі створюють умови, щоб піднімались дійсно кращі, а не ті, хто є родичами або дали хабара, або своїм низьким фахом влаштовують начальника, або сліпо виконують його забаганки замість керівних документів.Це більш ніж наявне.Але для тебе новина. А для тебе новина,що у нас( і навіть на цих сторінках) присутні люди ,які 25 років були в армії, вийшли на пенсію і під час агресії ворога не попросились навіть писарем в штаб....Тобто ці люди яскравий приклад того , що в Державі,яка має великий відсоток таких людей - не в стані створювати умови по просуванні найкращих..

Державі з цими попередніми б спочатку розібратись і перечекати поки вони тут правлять бал своєю кількістю...

70% сьогоднішніх громадян України - отруєні совковим дурманом...

Цей дурман поступово вивітрюється, але до кінця ще не вивітрився. А для тебе новина,що у нас( і навіть на цих сторінках) присутні люди ,які 25 років були в армії, вийшли на пенсію і під час агресії ворога не попросились навіть писарем в штаб....Тобто ці люди яскравий приклад того , що в Державі,яка має великий відсоток таких людей - не в стані створювати умови по просуванні найкращих..Державі з цими попередніми б спочатку розібратись і перечекати поки вони тут правлять бал своєю кількістю...70% сьогоднішніх громадян України - отруєні совковим дурманом...Цей дурман поступово вивітрюється, але до кінця ще не вивітрився.

На цих сторінках присутній настільки неграмотний бувший військовий -- який уявляє армію у вигляді попроситись. Да ще ст.офіцеру писарем.

Ну ладно б це колгоспник який написав))



Це ти міг би хоч писарем, хоч комвзводу-розвідником.

Але ж давлєніє.

Зате пропонуєш змагатися плавати та після Ковіду на 5 годин на лижі преш.



Я тобі вже казав не раз:

1. Фахівці мобісти визначають потрібен особисто такий-то військпенсіонер на військову службу чи ні. Згідно спеціальності, звання, віку.

2. Платити мені за службу на посаді нижче все рівно занадто дорого. Та ще й пенсію.

Тому й економлять гроші, а призивають тих, хто потрібен на момент.

Саме писарів та комвзводів-розвідників. Правда в них давлєніє.



Ти за мене не переймайся. Я тиждень тому пройшов переатестаційну медкомісію (відповідно 402 Директиви. При службі в запасі) в військоматі, всюди "без скарг", висновок - здоровий, придатний. При мобілізації - без проблем, явився і вперед згідно припису.

А ти будеш про давлєніє розповідати в військоматі, а на хфорумі про на 5 годин на лижі після Ковіду і як плануєш на Мальдіви.



Але мова не про те.

Бажання, свідомість при ринку не до чого. Точніше другорядна.

Це совок був на бажанні після пропаганди або примусу.



А ринок -- на законах, матеріальних стимулах.

Тобто ти знов помилився, як і з геніями. Тепер з свідомими.

Забувай совок.



З.и. до речі. Я в сотий раз нагадаю тобі, що на лаври героя, свідомого і тещо не претендував і не претендую. Але як згідно законів, статутів і т.д. служив на кадровій, так і зараз у запасі.

Це ти тут такий... Месія. Реальний. Херой. Переконуєш читачів, воюєш з ворогами, про свідомість згадуєш і т.д.

Але в реаліях: то стверджуєш, що хоч завтра до комбрига, якщо військпенси відмовляться від пенсій.

При цьому ні слова про здоров'я.

То на третій поверх не піднімешся.

То пропонуєш змагатися плавати.

То на 5 годин на лижі після запалення легенів (якщо не помиляюсь).

Командир взводу розвідки... так необхідний))



Я вже не кажу про твоє диференціювання:

працювати на себе:

- в тебе для себе це значить .... 8-9 млн. власних статків, Мальдіви; і не залежати від чужих рішень;

- а для всл --- гарніше тренуватися, щоб не загинути. і отримати пенсію, щоб цілком залежати від чиїх-сь рішень по ній.



Співай про свідомість собі.

А за віконцем ринок.

Для всіх.

І мова може бути тільки про його цивілізованність.

А це -- закони (а не твої хатєлкі) та матеріальні стимули.



Ти ж чомусь свої хотєлкі тулиш і тулиш.

Попроситися писарем...

Чого тобі ще присхочеться-то?))

А таких вумних, як ти багато, і кожен хтось ще чогось схоче від військпенсіонера. Ще дурнішого чогось))

Тому є закони і т.д., де все визначено.

А не хотелкі.



До речі, військова служба в запасі практично однакова і для рядового, сержанта ... генерала. Ніякий суттєвих додаткових зобов'язань немає.

Пенсія ж зараховується виключно за роки служби. Саме за ті роки. Наперед ніхто нічого не платить.

За будь що інше -- долатково окрема платня, льготи і т.д. Знов по факту зробленого. На цих сторінках присутній настільки неграмотний бувший військовий -- який уявляє армію у вигляді попроситись. Да ще ст.офіцеру писарем.Ну ладно б це колгоспник який написав))Це ти міг би хоч писарем, хоч комвзводу-розвідником.Але ж давлєніє.Зате пропонуєш змагатися плавати та після Ковіду на 5 годин на лижі преш.Я тобі вже казав не раз:1. Фахівці мобісти визначають потрібен особисто такий-то військпенсіонер на військову службу чи ні. Згідно спеціальності, звання, віку.2. Платити мені за службу на посаді нижче все рівно занадто дорого. Та ще й пенсію.Тому й економлять гроші, а призивають тих, хто потрібен на момент.Саме писарів та комвзводів-розвідників. Правда в них давлєніє.Ти за мене не переймайся. Я тиждень тому пройшов переатестаційну медкомісію (відповідно 402 Директиви. При службі в запасі) в військоматі, всюди "без скарг", висновок - здоровий, придатний. При мобілізації - без проблем, явився і вперед згідно припису.А ти будеш про давлєніє розповідати в військоматі, а на хфорумі про на 5 годин на лижі після Ковіду і як плануєш на Мальдіви.Але мова не про те.Бажання, свідомість при ринку не до чого. Точніше другорядна.Це совок був на бажанні після пропаганди або примусу.А ринок -- на законах, матеріальних стимулах.Тобто ти знов помилився, як і з геніями. Тепер з свідомими.Забувай совок.З.и. до речі. Я в сотий раз нагадаю тобі, що на лаври героя, свідомого і тещо не претендував і не претендую. Але як згідно законів, статутів і т.д. служив на кадровій, так і зараз у запасі.Це ти тут такий... Месія. Реальний. Херой. Переконуєш читачів, воюєш з ворогами, про свідомість згадуєш і т.д.Але в реаліях: то стверджуєш, що хоч завтра до комбрига, якщо військпенси відмовляться від пенсій.При цьому ні слова про здоров'я.То на третій поверх не піднімешся.То пропонуєш змагатися плавати.То на 5 годин на лижі після запалення легенів (якщо не помиляюсь).Командир взводу розвідки... так необхідний))Я вже не кажу про твоє диференціювання:працювати на себе:- в тебе для себе це значить .... 8-9 млн. власних статків, Мальдіви; і не залежати від чужих рішень;- а для всл --- гарніше тренуватися, щоб не загинути. і отримати пенсію, щоб цілком залежати від чиїх-сь рішень по ній.Співай про свідомість собі.А за віконцем ринок.Для всіх.І мова може бути тільки про його цивілізованність.А це -- закони (а не твої хатєлкі) та матеріальні стимули.Ти ж чомусь свої хотєлкі тулиш і тулиш.Попроситися писарем...Чого тобі ще присхочеться-то?))А таких вумних, як ти багато, і кожен хтось ще чогось схоче від військпенсіонера. Ще дурнішого чогось))Тому є закони і т.д., де все визначено.А не хотелкі.До речі, військова служба в запасі практично однакова і для рядового, сержанта ... генерала. Ніякий суттєвих додаткових зобов'язань немає.Пенсія ж зараховується виключно за роки служби. Саме за ті роки. Наперед ніхто нічого не платить.За будь що інше -- долатково окрема платня, льготи і т.д. Знов по факту зробленого. detroytred

Повідомлень: 24115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 07:21 detroytredНаписав багато....

А сказати що хотів?



Я спробую тобі пояснити суть написаного мною

Отруєння совковим дурманом = очікування диктатора з автоматом ,який всіх змусить швидко бігти в правильному напрямку

Одночасно при цьому - заявка,що очікується не диктатор, а створювач економічних плюшок...тобто розкласти плюшки в правильному напрямку,щоб ліниве але голодне населення побігло на запах....

При цьому - частина населення настільки ліниве, що для того щоб перейти на російську-30 років чекало Наказу....

Економічно-активне а-ля я, саме розібралось куди йти і йшло не чекаючи поки в когось заберуть плюшки і розкладуть як дороговкази....

Щоб розібратись куди йти - треба було просто вивчити історію економічного розвитку країн 1850-1920 роки....



Тому

Поки тих , хто через 2 тижні після запалення їде на лижі (тобто активних,впертих,безшабашних) - буде 30% , а тих хто 30 років чекає вказівки про перехід на Державну мову - доти очікувати швидкого росту - не варто....

Бідними в 1990 були всі 100%, тому сьогодні 30% поки що не в стані тягнути 70% пасивних...., але треба подякувати цим 30% що вони самі чогось добились, бо в наступних 30 років, наступних 30% ( але з тих 70%пасивних) вирішать стати активними й тягнучи самих себе -зроблять себе відносно багатими...тоді в Державі в якій буде 50% активних і 50% совків по духу - реформи підуть набагато швидше. budivelnik

Повідомлень: 24276 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 08:50 budivelnik написав: detroytredНаписав багато....

А сказати що хотів?



Я спробую тобі пояснити суть написаного мною

Отруєння совковим дурманом = очікування диктатора з автоматом ,який всіх змусить швидко бігти в правильному напрямку

Одночасно при цьому - заявка,що очікується не диктатор, а створювач економічних плюшок...тобто розкласти плюшки в правильному напрямку,щоб ліниве але голодне населення побігло на запах....

При цьому - частина населення настільки ліниве, що для того щоб перейти на російську-30 років чекало Наказу....

Економічно-активне а-ля я, саме розібралось куди йти і йшло не чекаючи поки в когось заберуть плюшки і розкладуть як дороговкази....

Щоб розібратись куди йти - треба було просто вивчити історію економічного розвитку країн 1850-1920 роки....



Тому

Поки тих , хто через 2 тижні після запалення їде на лижі (тобто активних,впертих,безшабашних) - буде 30% , а тих хто 30 років чекає вказівки про перехід на Державну мову - доти очікувати швидкого росту - не варто....

Бідними в 1990 були всі 100%, тому сьогодні 30% поки що не в стані тягнути 70% пасивних...., але треба подякувати цим 30% що вони самі чогось добились, бо в наступних 30 років, наступних 30% ( але з тих 70%пасивних) вирішать стати активними й тягнучи самих себе -зроблять себе відносно багатими...тоді в Державі в якій буде 50% активних і 50% совків по духу - реформи підуть набагато швидше. Написав багато....А сказати що хотів?Я спробую тобі пояснити суть написаного мноюОтруєння совковим дурманом = очікування диктатора з автоматом ,який всіх змусить швидко бігти в правильному напрямкуОдночасно при цьому - заявка,що очікується не диктатор, а створювач економічних плюшок...тобто розкласти плюшки в правильному напрямку,щоб ліниве але голодне населення побігло на запах....При цьому - частина населення настільки ліниве, що для того щоб перейти на російську-30 років чекало Наказу....Економічно-активне а-ля я, саме розібралось куди йти і йшло не чекаючи поки в когось заберуть плюшки і розкладуть як дороговкази....Щоб розібратись куди йти - треба було просто вивчити історію економічного розвитку країн 1850-1920 роки....ТомуПоки тих , хто через 2 тижні після запалення їде на лижі (тобто активних,впертих,безшабашних) - буде 30% , а тих хто 30 років чекає вказівки про перехід на Державну мову - доти очікувати швидкого росту - не варто....Бідними в 1990 були всі 100%, тому сьогодні 30% поки що не в стані тягнути 70% пасивних...., але треба подякувати цим 30% що вони самі чогось добились, бо в наступних 30 років, наступних 30% ( але з тих 70%пасивних) вирішать стати активними й тягнучи самих себе -зроблять себе відносно багатими...тоді в Державі в якій буде 50% активних і 50% совків по духу - реформи підуть набагато швидше.

Так те й сказав і показав, як такі месії херої потріоти реальні з досягненнями і т.д. включають дурня: починаючи з диференціювання "працювати на себе", давлєнія у військоматі та лижах після запалення, легенів, і до типу не зрозумів, що сказати хотів.



А також,що самий совок тут - це ти.

З піснями (пропагандою) свідомості для інших та чистим дикуватим ринком для себе особисто.

Також само співали керівники-партєйці, облаштовуючи власну хатинку.



Твої казки про особисті внески для держави - для наївних. Які не знають,що за віконцем ринок і твої конкуренти залюбки побудують дома, нагодують в кафе, продадуть будматеріали в магазині.



А от сплата податків -- цілком в бажанні можновладців їх стягнути.

Коли мова про 10%, які ти гордо платиш більше інших.

Про те й мова з мого боку, що поки проблеми будуть штукатурити волонтерами і тещо, то результату не буде. Це штукатурка. Яка до речі влаштовує можновладців та недалеких.

Тому що замулює проблеми замість вирішення.



Ти краще, відкритий такий та патріотичний, розкажи, як строкову сини проходили або як не проходили.

Бо незручно в бізнесмена виходить: рахувати забув -- на писаря хоче того, кому платити ..., а писарі толпами бродять, працюють на себе.



Коментувати твої чергові перекручення про якогось диктатора з автоматом, про якогось створювача економічних плюшок (коли тобі вже сто разів розтулмачувалось -- що мова про умови!!!, а не про плюшки з неба або забрати від когось) не має сенсу.

Це твоя класика -- приписувати опоненту негативну дурню.



1850-1920 -- ти ще царя Гороха пригадав би у 21 столітті.

Швидкість процесів зросла, інструменти змінились.



Підручники почитай, що в суспільстві відсоток активних (впертих, безшабашних) доволі сталий.

Більшість обивателями були, є і будуть.

А ти несеш несінитниці про чекання 50 на 50.



Да за віконце виглянь: скільки за кордон виїзджає, як на ПМЖ, так і працювати. Скільки шмекерити тут.

Які ж це совки?



Совки (дідки й бабусі), як вже давно нічого не вирішували, так і не вирішують зараз.



Інша річ, що деяі активні так і є в реалі тими ж совками.

Замість законів-правил бажаєш по понятіям. Немає різниці-то - хоч по дикокапіталістичним, хоч по дикосоціалістичним, хоч по в'язничним.

Головне -- що по понятіям. Це і є совок... Суть совка. Що закони і правила тільки на папері, в реалі не діють.

А не розвинуте цивілізоване суспільство.

Хоч капіталістичне, хоч скандинавсько соціалістичне.



Ти яскравий приклад цього совка.

Але й ти нічого не вирішуєш.

Бо від важелів суспільства та держави занадто далекий. Так те й сказав і показав, як такі месії херої потріоти реальні з досягненнями і т.д. включають дурня: починаючи з диференціювання "працювати на себе", давлєнія у військоматі та лижах після запалення, легенів, і до типу не зрозумів, що сказати хотів.А також,що самий совок тут - це ти.З піснями (пропагандою) свідомості для інших та чистим дикуватим ринком для себе особисто.Також само співали керівники-партєйці, облаштовуючи власну хатинку.Твої казки про особисті внески для держави - для наївних. Які не знають,що за віконцем ринок і твої конкуренти залюбки побудують дома, нагодують в кафе, продадуть будматеріали в магазині.А от сплата податків -- цілком в бажанні можновладців їх стягнути.Коли мова про 10%, які ти гордо платиш більше інших.Про те й мова з мого боку, що поки проблеми будуть штукатурити волонтерами і тещо, то результату не буде. Це штукатурка. Яка до речі влаштовує можновладців та недалеких.Тому що замулює проблеми замість вирішення.Ти краще, відкритий такий та патріотичний, розкажи, як строкову сини проходили або як не проходили.Бо незручно в бізнесмена виходить: рахувати забув -- на писаря хоче того, кому платити ..., а писарі толпами бродять, працюють на себе.Коментувати твої чергові перекручення про якогось диктатора з автоматом, про якогось створювача економічних плюшок (коли тобі вже сто разів розтулмачувалось -- що мова про умови!!!, а не про плюшки з неба або забрати від когось) не має сенсу.Це твоя класика -- приписувати опоненту негативну дурню.1850-1920 -- ти ще царя Гороха пригадав би у 21 столітті.Швидкість процесів зросла, інструменти змінились.Підручники почитай, що в суспільстві відсоток активних (впертих, безшабашних) доволі сталий.Більшість обивателями були, є і будуть.А ти несеш несінитниці про чекання 50 на 50.Да за віконце виглянь: скільки за кордон виїзджає, як на ПМЖ, так і працювати. Скільки шмекерити тут.Які ж це совки?Совки (дідки й бабусі), як вже давно нічого не вирішували, так і не вирішують зараз.Інша річ, що деяі активні так і є в реалі тими ж совками.Замість законів-правил бажаєш по понятіям. Немає різниці-то - хоч по дикокапіталістичним, хоч по дикосоціалістичним, хоч по в'язничним.Головне -- що по понятіям. Це і є совок... Суть совка. Що закони і правила тільки на папері, в реалі не діють.А не розвинуте цивілізоване суспільство.Хоч капіталістичне, хоч скандинавсько соціалістичне.Ти яскравий приклад цього совка.Але й ти нічого не вирішуєш.Бо від важелів суспільства та держави занадто далекий. detroytred

Повідомлень: 24115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 08:57 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ти яскравий приклад цього совка. Ти яскравий приклад цього совка. Може я й приклад совка...але заплатив пару мільйонів гривень податків за останні 5-6 років....

Уявляєш скільки б могла отримати Україна - якби ти платив?

Виявляється ми бідні тільки тому-що інтелектуали як-ти все знають , про все можуть написати..але в них обі руки ліві, а тому вони тільки те й можуть що вказувати на недоліки інших... або жерти з повної миски яку їм хтось повинен наповнювати... Може я й приклад совка...але заплатив пару мільйонів гривень податків за останні 5-6 років....Уявляєш скільки б могла отримати Україна - якби ти платив?Виявляється ми бідні тільки тому-що інтелектуали як-ти все знають , про все можуть написати..але в них обі руки ліві, а тому вони тільки те й можуть що вказувати на недоліки інших... або жерти з повної миски яку їм хтось повинен наповнювати... budivelnik

Повідомлень: 24276 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 09:35 У випадку великої кількості реклами і відсутності преміуму, я перетягую повзунок вперед до самого кінця відео, а потім жму на повтор.

Можливо декому буде цікавий цей. bevzaalex Повідомлень: 2215 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2233 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 10:08 budivelnik написав: detroytred написав: Ти яскравий приклад цього совка. Ти яскравий приклад цього совка. Може я й приклад совка...але заплатив пару мільйонів гривень податків за останні 5-6 років....

Уявляєш скільки б могла отримати Україна - якби ти платив?

Виявляється ми бідні тільки тому-що інтелектуали як-ти все знають , про все можуть написати..але в них обі руки ліві, а тому вони тільки те й можуть що вказувати на недоліки інших... або жерти з повної миски яку їм хтось повинен наповнювати... Може я й приклад совка...але заплатив пару мільйонів гривень податків за останні 5-6 років....Уявляєш скільки б могла отримати Україна - якби ти платив?Виявляється ми бідні тільки тому-що інтелектуали як-ти все знають , про все можуть написати..але в них обі руки ліві, а тому вони тільки те й можуть що вказувати на недоліки інших... або жерти з повної миски яку їм хтось повинен наповнювати...

Не зрозумів, що такого я написав у повідомленні, щоб його вдалили????

Про синів запитав, як вони вирішили питання строкової і чому писарями "не заглянули", як сам він виражався. Так форумчанин сам себе позиціонує, ще й підкреслює, говорить про переваги -- відкритий.

Не хоче, так промовчить.

Або відповість *не знаю*, як про батька дружини *полковника СРСР*.

Він же сам все грунтує саме на своїх досягненнях, відкритості, місії і т.д.

А закритих під ніками дорікає.



Все по темі. Сама економіка з політикою.



Ще раз:

Навіщо мені пертися в "створювачі" платники податків, якщо й так ти з конкурентами дупами в ринку штовхаєтесь?!



Замість мене, тебе й так конкурент побудує дома, створить кафе, відкриє магазин.

Тому що за віконцем ринок -- конкуренція виробників, створювачів)) ( з посмішкою -- бо виробляють при капіталізмі не з метою забезпечення населення товарами-послугами, а з метою прибутку. І не інакше).

Конкуренція виробників при обмеженому попиті.

Це абетка-то.



Була б в держави, точніше в можновладців мета отримувати більше надходжень, то створювали би сприятливі для розвитку цього ринку умови.

І ЧЕРЕЗ ЦЕ ОТРИМУВАЛИ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ, ПОДАТКІВ.

Але їх влаштовує як і рівень розвитку ринку, так і кількість надходжень.



А не твоя дурниця -- заплати мільйони (я херой - заплатив. Нехай і всі інші, навіть держслужбовці). Годувальник мій. Наповнювач мисок.

Який досі не петрить, що лікарі, вчителі, всл і т.д. отримують платню не за просто так, а за свою конкретну працю, службу.

Підручники вивчав би чи шо. Не зрозумів, що такого я написав у повідомленні, щоб його вдалили????Про синів запитав, як вони вирішили питання строкової і чому писарями "не заглянули", як сам він виражався. Так форумчанин сам себе позиціонує, ще й підкреслює, говорить про переваги -- відкритий.Не хоче, так промовчить.Або відповість *не знаю*, як про батька дружини *полковника СРСР*.Він же сам все грунтує саме на своїх досягненнях, відкритості, місії і т.д.А закритих під ніками дорікає.Все по темі. Сама економіка з політикою.Ще раз:Навіщо мені пертися в "створювачі" платники податків, якщо й так ти з конкурентами дупами в ринку штовхаєтесь?!Замість мене, тебе й так конкурент побудує дома, створить кафе, відкриє магазин.Тому що за віконцем ринок -- конкуренція виробників, створювачів)) ( з посмішкою -- бо виробляють при капіталізмі не з метою забезпечення населення товарами-послугами, а з метою прибутку. І не інакше).Конкуренція виробників при обмеженому попиті.Це абетка-то.Була б в держави, точніше в можновладців мета отримувати більше надходжень, то створювали би сприятливі для розвитку цього ринку умови.І ЧЕРЕЗ ЦЕ ОТРИМУВАЛИ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ, ПОДАТКІВ.Але їх влаштовує як і рівень розвитку ринку, так і кількість надходжень.А не твоя дурниця -- заплати мільйони (я херой - заплатив. Нехай і всі інші, навіть держслужбовці). Годувальник мій. Наповнювач мисок.Який досі не петрить, що лікарі, вчителі, всл і т.д. отримують платню не за просто так, а за свою конкретну працю, службу.Підручники вивчав би чи шо. detroytred

Повідомлень: 24115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7178717971807181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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