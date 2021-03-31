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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7180718171827183 Додано: Сер 31 бер, 2021 21:24 detroytred написав: Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.

Яку побороти може тільки організована маса пересічних. Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.Яку побороти може тільки організована маса пересічних. А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...



Правда бувають виключення

Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову

Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно



Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...Правда бувають виключенняЛюдовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали головуМикола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включноВисновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 21:26 detroytred написав: Прогресивніше рашки - це добре.

Але за таку ціну, що заплатила й платить Україна, треба набагато більший результат. Прогресивніше рашки - це добре.Але за таку ціну, що заплатила й платить Україна, треба набагато більший результат.

А можно по пунктам сказать, в чём "прогрессивнее"?

Видео нет времени смотреть А можно по пунктам сказать, в чём "прогрессивнее"?Видео нет времени смотреть Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14378 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7883 раз. Подякували: 3809 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 21:34 На фоне слухов о подготовке наступления ВСУ на Донбассе и концентрации российских войск на границах Украины, главы Генштабов США и РФ обменялись "взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес".



Но договорились не раскрывать детали разговора. Об этом сообщили в Пентагоне.



"Поговорили об Украине без Украины" "Поговорили об Украине без Украины" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14378 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7883 раз. Подякували: 3809 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:04 budivelnik написав: detroytred написав: Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.

Яку побороти може тільки організована маса пересічних. Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.Яку побороти може тільки організована маса пересічних. А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...



Правда бувають виключення

Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову

Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно



Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...Правда бувають виключенняЛюдовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали головуМикола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включноВисновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь

Ага))

Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.

Пересічні ж виступили лише інструментом.



А ти знов.

Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок. Ага))Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.Пересічні ж виступили лише інструментом.А ти знов.Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок. detroytred

Повідомлень: 24125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:08 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.

Яку побороти може тільки організована маса пересічних. Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.Яку побороти може тільки організована маса пересічних. А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...

Правда бувають виключення

Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову

Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно

Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...Правда бувають виключенняЛюдовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали головуМикола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включноВисновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь Ага))

Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.

Пересічні ж виступили лише інструментом.

А ти знов.

Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок. Ага))Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.Пересічні ж виступили лише інструментом.А ти знов.Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок. Та без проблем

Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..

Я правильно зрозумів посил?



ПС

А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати... Та без проблемВиходить у насне ті можновладці які при владі..а ті..Я правильно зрозумів посил?ПСА ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати... budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:10 Вкладчик1234 написав: detroytred написав: Прогресивніше рашки - це добре.

Але за таку ціну, що заплатила й платить Україна, треба набагато більший результат. Прогресивніше рашки - це добре.Але за таку ціну, що заплатила й платить Україна, треба набагато більший результат.

А можно по пунктам сказать, в чём "прогрессивнее"?

Видео нет времени смотреть А можно по пунктам сказать, в чём "прогрессивнее"?Видео нет времени смотреть

Ні. Це треба дивитись знов.

Тому що не занадто прогресивніше))

Мені при перегляді думка промайнула -- ось тільки з рашкою зосталось порівнювати, щоб прогрес побачити. Ні. Це треба дивитись знов.Тому що не занадто прогресивніше))Мені при перегляді думка промайнула -- ось тільки з рашкою зосталось порівнювати, щоб прогрес побачити. detroytred

Повідомлень: 24125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:14 budivelnik написав: detroytred"[quote="5202008:budivelnik написав: detroytred написав: Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.

Яку побороти може тільки організована маса пересічних. Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.Яку побороти може тільки організована маса пересічних. А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...

Правда бувають виключення

Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову

Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно

Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...Правда бувають виключенняЛюдовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали головуМикола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включноВисновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь Ага))

Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.

Пересічні ж виступили лише інструментом.

А ти знов.

Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок. Ага))Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.Пересічні ж виступили лише інструментом.А ти знов.Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок. Та без проблем

Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..

Я правильно зрозумів посил?



ПС

А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати...[/quote]



_______________________________

Так спаплюжити треба вміти.



Тобто ти не те що неправильно зрозумів думку, ти її спаплюжив далі нікуди. З якої причини (хоч спеціально, хоч за незнанням простішого) неважливо.

Тому пояснювати не має ніякого сенсу.



Лише питання залишається задати: " Кто на ком стоял?" (С) Та без проблемВиходить у насне ті можновладці які при владі..а ті..Я правильно зрозумів посил?ПСА ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати...[/quote]_______________________________Так спаплюжити треба вміти.Тобто ти не те що неправильно зрозумів думку, ти її спаплюжив далі нікуди. З якої причини (хоч спеціально, хоч за незнанням простішого) неважливо.Тому пояснювати не має ніякого сенсу.Лише питання залишається задати: " Кто на ком стоял?" (С) detroytred

Повідомлень: 24125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:31 detroytred написав: budivelnik написав: Та без проблем

Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..

Я правильно зрозумів посил?



ПС

А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати... Та без проблемВиходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..Я правильно зрозумів посил?ПСА ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати... Так спаплюжити треба вміти. Так спаплюжити треба вміти. Я радий що вам сподобалось..

Ще коли навчитесь що форум пропускає тільки три цитати, тому четверту(першу) треба стирати - ціни Вам не буде

І останнє

А уявіть що палюжити вас візьметься не якийсь барига/ларьочник, а хтось спеціально підготовлений..

Уявляєет, вам тоді від сорому треба буде звідси тікати.

Тому порада від куска/ларьочника

Підтягніть свій освітній рівень і почніть з чогось простішого....

Теорія про можновладців - це не ваше. Я радий що вам сподобалось..Ще коли навчитесь що форум пропускає тільки три цитати, тому четверту(першу) треба стирати - ціни Вам не будеІ останнєА уявіть що палюжити вас візьметься не якийсь барига/ларьочник, а хтось спеціально підготовлений..Уявляєет, вам тоді від сорому треба буде звідси тікати.Тому порада від куска/ларьочникаПідтягніть свій освітній рівень і почніть з чогось простішого....Теорія про можновладців - це не ваше. budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:01 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Та без проблем

Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..

Я правильно зрозумів посил?



ПС

А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати... Та без проблемВиходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..Я правильно зрозумів посил?ПСА ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати... Так спаплюжити треба вміти. Так спаплюжити треба вміти. Я радий що вам сподобалось..

Ще коли навчитесь що форум пропускає тільки три цитати, тому четверту(першу) треба стирати - ціни Вам не буде

І останнє

А уявіть що палюжити вас візьметься не якийсь барига/ларьочник, а хтось спеціально підготовлений..

Уявляєет, вам тоді від сорому треба буде звідси тікати.

Тому порада від куска/ларьочника

Підтягніть свій освітній рівень і почніть з чогось простішого....

Теорія про можновладців - це не ваше. Я радий що вам сподобалось..Ще коли навчитесь що форум пропускає тільки три цитати, тому четверту(першу) треба стирати - ціни Вам не будеІ останнєА уявіть що палюжити вас візьметься не якийсь барига/ларьочник, а хтось спеціально підготовлений..Уявляєет, вам тоді від сорому треба буде звідси тікати.Тому порада від куска/ларьочникаПідтягніть свій освітній рівень і почніть з чогось простішого....Теорія про можновладців - це не ваше.

Кумедний, в мене тут ніякої місії нема.

Тому хай паплюже хто завгодно.

Навпаки, тільки подякую.



Але ж зрозумій, ця теорія не аля твої самовідсебні єралашики.

Її неможливо спростувати...

Догадайся чому)) якщо розуму вистачить.

А подискутувати по ній я завжди радий буду.



Так що рахуй пости, цитати - це твій рівень. Я на такі дріб'язкі не звертаю увагу.



Пораду не генерити дурну примітивну відсебятину тобі не буду давати. Вже давав.

Коли ж раптом!!!))) створиш дійсно свою розумну нову думку -- то продай на дисертацію.

Ключове слово -- розумну.

Бо дурні (свої нові) ти створюєш торбами. Кумедний, в мене тут ніякої місії нема.Тому хай паплюже хто завгодно.Навпаки, тільки подякую.Але ж зрозумій, ця теорія не аля твої самовідсебні єралашики.Її неможливо спростувати...Догадайся чому)) якщо розуму вистачить.А подискутувати по ній я завжди радий буду.Так що рахуй пости, цитати - це твій рівень. Я на такі дріб'язкі не звертаю увагу.Пораду не генерити дурну примітивну відсебятину тобі не буду давати. Вже давав.Коли ж раптом!!!))) створиш дійсно свою розумну нову думку -- то продай на дисертацію.Ключове слово -- розумну.Бо дурні (свої нові) ти створюєш торбами. detroytred

Повідомлень: 24125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7180718171827183 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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