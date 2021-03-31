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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7180718171827183
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:24

  detroytred написав:Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.
Яку побороти може тільки організована маса пересічних.
А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...

Правда бувають виключення
Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову
Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно

Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:26

  detroytred написав:Прогресивніше рашки - це добре.
Але за таку ціну, що заплатила й платить Україна, треба набагато більший результат.

А можно по пунктам сказать, в чём "прогрессивнее"?
Видео нет времени смотреть
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:34

На фоне слухов о подготовке наступления ВСУ на Донбассе и концентрации российских войск на границах Украины, главы Генштабов США и РФ обменялись "взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Но договорились не раскрывать детали разговора. Об этом сообщили в Пентагоне.


"Поговорили об Украине без Украины"
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.
Яку побороти може тільки організована маса пересічних.
А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...

Правда бувають виключення
Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову
Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно

Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь

Ага))
Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.
Пересічні ж виступили лише інструментом.

А ти знов.
Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:08

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.
Яку побороти може тільки організована маса пересічних.
А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...
Правда бувають виключення
Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову
Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно
Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь
Ага))
Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.
Пересічні ж виступили лише інструментом.
А ти знов.
Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок.
Та без проблем
Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..
Я правильно зрозумів посил?

ПС
А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:10

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:Прогресивніше рашки - це добре.
Але за таку ціну, що заплатила й платить Україна, треба набагато більший результат.

А можно по пунктам сказать, в чём "прогрессивнее"?
Видео нет времени смотреть

Ні. Це треба дивитись знов.
Тому що не занадто прогресивніше))
Мені при перегляді думка промайнула -- ось тільки з рашкою зосталось порівнювати, щоб прогрес побачити.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:14

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="5202008:budivelnik написав:
  detroytred написав:Але як тільки процес має перейти в системний, то тут одразу йде протидія.
Яку побороти може тільки організована маса пересічних.
А можновладці організовуватись пересічним не дають...тому пересічні не організовуються...
Правда бувають виключення
Людовік франція - організовуватись не давав, а вони організувались, так що відрубали голову
Микола 2 росімперія - також не давав,також організувались, розстріляли всю сімю з дітьми включно
Висновок по дейтройту - наші можновладці(особливо Зеленський) ще більш диктаторські ніж Людовік/Микола і інші разом узяті..бо при тих кривавих диктаторах пересічні організовувались, а от при наших нелюдях все рубається під корінь
Ага))
Вже тричі саме тобі поясняв, що не самі пересічні організувались і стратили, наприклад, Миколу, а частина можновладців організувала цей процес.
Пересічні ж виступили лише інструментом.
А ти знов.
Тому на помилці в початку будуєш помилковий висновок.
Та без проблем
Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..
Я правильно зрозумів посил?

ПС
А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати...[/quote]

_______________________________
Так спаплюжити треба вміти.

Тобто ти не те що неправильно зрозумів думку, ти її спаплюжив далі нікуди. З якої причини (хоч спеціально, хоч за незнанням простішого) неважливо.
Тому пояснювати не має ніякого сенсу.

Лише питання залишається задати: " Кто на ком стоял?" (С)
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:31

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Та без проблем
Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..
Я правильно зрозумів посил?

ПС
А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати...
Так спаплюжити треба вміти.
Я радий що вам сподобалось..
Ще коли навчитесь що форум пропускає тільки три цитати, тому четверту(першу) треба стирати - ціни Вам не буде
І останнє
А уявіть що палюжити вас візьметься не якийсь барига/ларьочник, а хтось спеціально підготовлений..
Уявляєет, вам тоді від сорому треба буде звідси тікати.
Тому порада від куска/ларьочника
Підтягніть свій освітній рівень і почніть з чогось простішого....
Теорія про можновладців - це не ваше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Та без проблем
Виходить у нас винуваті не ті можновладці які при владі..а ті можновладці,які не організували пересічних проти поганих можновладців при владі..
Я правильно зрозумів посил?

ПС
А ті що при владі - вони ж нормальні і не повинні проти себе нікого організовувати...
Так спаплюжити треба вміти.
Я радий що вам сподобалось..
Ще коли навчитесь що форум пропускає тільки три цитати, тому четверту(першу) треба стирати - ціни Вам не буде
І останнє
А уявіть що палюжити вас візьметься не якийсь барига/ларьочник, а хтось спеціально підготовлений..
Уявляєет, вам тоді від сорому треба буде звідси тікати.
Тому порада від куска/ларьочника
Підтягніть свій освітній рівень і почніть з чогось простішого....
Теорія про можновладців - це не ваше.

Кумедний, в мене тут ніякої місії нема.
Тому хай паплюже хто завгодно.
Навпаки, тільки подякую.

Але ж зрозумій, ця теорія не аля твої самовідсебні єралашики.
Її неможливо спростувати...
Догадайся чому)) якщо розуму вистачить.
А подискутувати по ній я завжди радий буду.

Так що рахуй пости, цитати - це твій рівень. Я на такі дріб'язкі не звертаю увагу.

Пораду не генерити дурну примітивну відсебятину тобі не буду давати. Вже давав.
Коли ж раптом!!!))) створиш дійсно свою розумну нову думку -- то продай на дисертацію.
Ключове слово -- розумну.
Бо дурні (свої нові) ти створюєш торбами.
detroytred
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