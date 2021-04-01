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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7182718371847185 Додано: Чет 01 кві, 2021 21:20 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує. Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує. Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...

Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%

А 95% - це праця населення..



Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі

Вплив можновладців більше...цифра

Вплив населення менше....цифра... Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%А 95% - це праця населення..Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуаріВплив можновладців більше...цифраВплив населення менше....цифра... А я тобі кажу,що так не рахують.

І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.

До того ж для конкретних випадків.

Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.

Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %. А я тобі кажу,що так не рахують.І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.До того ж для конкретних випадків.Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %. А не легше було замість демонстрації болтології просто написати

Я не вмію рахувати...

І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..

Який ідеолог - така й ідеологія....

ПС

тут новий перл ідеологічний..

не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади

Вже виявляється не влада головний чинник

Головний чинник - ЗМІНА влади...

Читав пейджер...довго думав. А не легше було замість демонстрації болтології просто написатиЯ не вмію рахувати...І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..Який ідеолог - така й ідеологія....ПСтут новий перл ідеологічний..не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ владиВже виявляється не влада головний чинникГоловний чинник - ЗМІНА влади... budivelnik

Повідомлень: 24310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 22:26 Re: Політичні дискусії Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій.

Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня.

Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може.

Був засуджений за дезертирство. unicdima

Повідомлень: 1314 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 22:42 В Киеве ультраправые залили краской мурал с изображением Нельсона Манделы.

(видео гуглится на "ворожих сайтах")



BLM-посольство как-то отреагирует или "это другое"? (видео гуглится на "ворожих сайтах")BLM-посольство как-то отреагирует или "это другое"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14384 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7885 раз. Подякували: 3809 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 22:46 unicdima написав: Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій.

Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня.

Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може.

Був засуджений за дезертирство. Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій.Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня.Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може.Був засуджений за дезертирство.

Базовый "активист" Базовый "активист" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14384 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7885 раз. Подякували: 3809 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 22:46 budivelnik написав: detroytred"[quote="5202655:budivelnik написав: detroytred написав: Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує. Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує. Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...

Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%

А 95% - це праця населення..



Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі

Вплив можновладців більше...цифра

Вплив населення менше....цифра... Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%А 95% - це праця населення..Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуаріВплив можновладців більше...цифраВплив населення менше....цифра... А я тобі кажу,що так не рахують.

І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.

До того ж для конкретних випадків.

Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.

Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %. А я тобі кажу,що так не рахують.І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.До того ж для конкретних випадків.Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %. А не легше було замість демонстрації болтології просто написати

Я не вмію рахувати...

І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..

Який ідеолог - така й ідеологія....

ПС

тут новий перл ідеологічний..

не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади

Вже виявляється не влада головний чинник

Головний чинник - ЗМІНА влади...

Читав пейджер...довго думав. [/quote]

___________________________





І звідки ти взяв, що * Вже виявляється не влада головний чинник

Головний чинник - ЗМІНА влади...*???



Сам придумав.



Це я тобі показав, що саме ти ведеш мову про ЗМІНУ влади, коли підставою береш зміну ВВП на 5% при ЗМІНІ влади.

Це ж ти сам показував, що замість чекати кращого президента, треба самим змінювати своє життя. Бо від зміни буде тільки +-5% ВВП.



Якщо ж ти маєш на увазі, що і при одній владі ВВП змінюється лише в межах 5%, то да -- це вплив влади.



Але ж знов ти ігноруєш факт -- Голодомор. Коли вплив влади проявився не 5%, а Голодомором.

В населення!!!!



І до речі, рахувати вплив влади лише відносно ВВП -- це черговий твій прийом звуження картинки до одного критерію.

Це архінекоретно -- тобто повна дурня.



Не кажучи про те, що ВВП совка закидають був в ракетах-танках.

Які населенню до лампочки...



Да! Я дійсно не вмію так, м'яко кажучи, некоректно рахувати, як ти.

А ти пропонуєш мені почати складати єралашики, рахувати, як ти.

Борони Боже цьому навчитися)) А не легше було замість демонстрації болтології просто написатиЯ не вмію рахувати...І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..Який ідеолог - така й ідеологія....ПСтут новий перл ідеологічний..не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ владиВже виявляється не влада головний чинникГоловний чинник - ЗМІНА влади...[/quote]___________________________І звідки ти взяв, що * Вже виявляється не влада головний чинникГоловний чинник - ЗМІНА влади...*???Сам придумав.Це я тобі показав, що саме ти ведеш мову про ЗМІНУ влади, коли підставою береш зміну ВВП на 5% при ЗМІНІ влади.Це ж ти сам показував, що замість чекати кращого президента, треба самим змінювати своє життя. Бо від зміни буде тільки +-5% ВВП.Якщо ж ти маєш на увазі, що і при одній владі ВВП змінюється лише в межах 5%, то да -- це вплив влади.Але ж знов ти ігноруєш факт -- Голодомор. Коли вплив влади проявився не 5%, а Голодомором.В населення!!!!І до речі, рахувати вплив влади лише відносно ВВП -- це черговий твій прийом звуження картинки до одного критерію.Це архінекоретно -- тобто повна дурня.Не кажучи про те, що ВВП совка закидають був в ракетах-танках.Які населенню до лампочки...Да! Я дійсно не вмію так, м'яко кажучи, некоректно рахувати, як ти.А ти пропонуєш мені почати складати єралашики, рахувати, як ти.Борони Боже цьому навчитися)) detroytred

Повідомлень: 24129 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7182718371847185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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