А не легше було замість демонстрації болтології просто написатиdetroytred написав:А я тобі кажу,що так не рахують.budivelnik написав:Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...
Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%
А 95% - це праця населення..
Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі
Вплив можновладців більше...цифра
Вплив населення менше....цифра...
І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.
До того ж для конкретних випадків.
Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.
Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %.
Я не вмію рахувати...
І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..
Який ідеолог - така й ідеологія....
ПС
тут новий перл ідеологічний..
не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади
Вже виявляється не влада головний чинник
Головний чинник - ЗМІНА влади...
Читав пейджер...довго думав.