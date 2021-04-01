Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує.
Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться... Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5% А 95% - це праця населення..
Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі Вплив можновладців більше...цифра Вплив населення менше....цифра...
А я тобі кажу,що так не рахують. І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади. До того ж для конкретних випадків. Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д. Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %.
А не легше було замість демонстрації болтології просто написати Я не вмію рахувати... І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть.. Який ідеолог - така й ідеологія.... ПС тут новий перл ідеологічний.. не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади Вже виявляється не влада головний чинник Головний чинник - ЗМІНА влади... Читав пейджер...довго думав.
Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій. Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня. Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може. Був засуджений за дезертирство.
unicdima написав:Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій. Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня. Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може. Був засуджений за дезертирство.
detroytred написав:Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує.
Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться... Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5% А 95% - це праця населення..
Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі Вплив можновладців більше...цифра Вплив населення менше....цифра...
А я тобі кажу,що так не рахують. І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади. До того ж для конкретних випадків. Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д. Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %.
А не легше було замість демонстрації болтології просто написати Я не вмію рахувати... І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть.. Який ідеолог - така й ідеологія.... ПС тут новий перл ідеологічний.. не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади Вже виявляється не влада головний чинник Головний чинник - ЗМІНА влади... Читав пейджер...довго думав. [/quote] ___________________________
І звідки ти взяв, що * Вже виявляється не влада головний чинник Головний чинник - ЗМІНА влади...*???
Сам придумав.
Це я тобі показав, що саме ти ведеш мову про ЗМІНУ влади, коли підставою береш зміну ВВП на 5% при ЗМІНІ влади. Це ж ти сам показував, що замість чекати кращого президента, треба самим змінювати своє життя. Бо від зміни буде тільки +-5% ВВП.
Якщо ж ти маєш на увазі, що і при одній владі ВВП змінюється лише в межах 5%, то да -- це вплив влади.
Але ж знов ти ігноруєш факт -- Голодомор. Коли вплив влади проявився не 5%, а Голодомором. В населення!!!!
І до речі, рахувати вплив влади лише відносно ВВП -- це черговий твій прийом звуження картинки до одного критерію. Це архінекоретно -- тобто повна дурня.
Не кажучи про те, що ВВП совка закидають був в ракетах-танках. Які населенню до лампочки...
Да! Я дійсно не вмію так, м'яко кажучи, некоректно рахувати, як ти. А ти пропонуєш мені почати складати єралашики, рахувати, як ти. Борони Боже цьому навчитися))
unicdima написав:Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій. Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня. Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може. Був засуджений за дезертирство.
Звичайний ряжений клоун, таких повно. Питання в іншому, хто йому заплатив за провокацію і чому стільки уваги до звичайних дверей. Очевидне відволікання суспільства від більш серйозних проблем.
unicdima написав:Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій. Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня. Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може. Був засуджений за дезертирство.
Базовый "активист"
Я вижу тут у многих форумчан самая важная проблема страны - наличие или неналичие какой-то медали у какого-то активиста который разбил стекло двери за 200 грн. К решению этой проблемы подключены: Президент, ВР, офис президента, разные главы комитетов ВР, прокуратура, генпрокуратура, СБУ, армия, разведка, контрразведка. Будем следить дальше над решением госорганами этой существенной проблемы и разрешения ситуации в пользу страны.
budivelnik Відносно вміння рахувати ти демонструєш це яскраво:
Запитання для людини яка знає арифметику АЕС видає 88 одиниць енергії працюючи 24 години - яку потужність розвиває АЕС ? - третьокласник зробить наступну операцію 88/24=3,67 одиниці в годину
ТЕС видає тих самих 88 одиниць , але за 6 годин -яку потужність розвиває ТЕС - той самий третьокласник , провівши ту саму(не доступну для гуру цього форума який всім вказує)операцію 88/6=14,7 одиниць
Ну і цвях в голову замполіта , щоб треуголка не впала 14,7/3,67=4 рази....
Ще питання до мене є? Якщо не має , то спочатку проштудіюй алгебру за 3-8 клас- а потім показуй інтелектуальний рівень військового пенсіонера... не дивно що з такими кадрами ми ледве країну не профукали.
Навіть третьокласник би допетрив, що достатньо ОДРАЗУ 24 години розділити на 6 годин і отримати різницю потужностей в 4 рази. 24:6=4, а не тягнути ланцюг, да ще й з зкругленнями: 88/24=3,67. 88/6=14,7. потім *цвях* собі в голову 14,7/3,67=4.
Тим паче, що 88:24=3,66666666... 88:6=14,66666666... 14,7/3,67=3.972972972972973... Хоч би вже через дробі рахував свій *цвях у голову*.
Ти решту на ринку теж ланцюгами рахуєш? Щоб задурити суть або дійсно тобі, постійному переможцю олімпіад з математики, треба штудійювати шкільну математику? Скоріш і те, і те.