Додано: Чет 01 кві, 2021 22:46

budivelnik написав: detroytred"[quote="5202655:budivelnik написав: detroytred написав: Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує. Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує. Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...

Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%

А 95% - це праця населення..



Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі

Вплив можновладців більше...цифра

Вплив населення менше....цифра... Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%А 95% - це праця населення..Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуаріВплив можновладців більше...цифраВплив населення менше....цифра... А я тобі кажу,що так не рахують.

І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.

До того ж для конкретних випадків.

Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.

Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %. А я тобі кажу,що так не рахують.І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.До того ж для конкретних випадків.Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %.

А не легше було замість демонстрації болтології просто написатиЯ не вмію рахувати...І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..Який ідеолог - така й ідеологія....ПСтут новий перл ідеологічний..не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ владиВже виявляється не влада головний чинникГоловний чинник - ЗМІНА влади...[/quote]___________________________І звідки ти взяв, що * Вже виявляється не влада головний чинникГоловний чинник - ЗМІНА влади...*???Сам придумав.Це я тобі показав, що саме ти ведеш мову про ЗМІНУ влади, коли підставою береш зміну ВВП на 5% при ЗМІНІ влади.Це ж ти сам показував, що замість чекати кращого президента, треба самим змінювати своє життя. Бо від зміни буде тільки +-5% ВВП.Якщо ж ти маєш на увазі, що і при одній владі ВВП змінюється лише в межах 5%, то да -- це вплив влади.Але ж знов ти ігноруєш факт -- Голодомор. Коли вплив влади проявився не 5%, а Голодомором.В населення!!!!І до речі, рахувати вплив влади лише відносно ВВП -- це черговий твій прийом звуження картинки до одного критерію.Це архінекоретно -- тобто повна дурня.Не кажучи про те, що ВВП совка закидають був в ракетах-танках.Які населенню до лампочки...Да! Я дійсно не вмію так, м'яко кажучи, некоректно рахувати, як ти.А ти пропонуєш мені почати складати єралашики, рахувати, як ти.Борони Боже цьому навчитися))