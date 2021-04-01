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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7182718371847185
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:20

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує.
Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...
Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%
А 95% - це праця населення..

Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі
Вплив можновладців більше...цифра
Вплив населення менше....цифра...
А я тобі кажу,що так не рахують.
І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.
До того ж для конкретних випадків.
Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.
Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %.
А не легше було замість демонстрації болтології просто написати
Я не вмію рахувати...
І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..
Який ідеолог - така й ідеологія....
ПС
тут новий перл ідеологічний..
не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади
Вже виявляється не влада головний чинник
Головний чинник - ЗМІНА влади...
Читав пейджер...довго думав. :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:26

Re: Політичні дискусії

Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій.
Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня.
Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може.
Був засуджений за дезертирство.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:42

В Киеве ультраправые залили краской мурал с изображением Нельсона Манделы.

(видео гуглится на "ворожих сайтах")

BLM-посольство как-то отреагирует или "это другое"?
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:46

  unicdima написав:Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій.
Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня.
Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може.
Був засуджений за дезертирство.

Базовый "активист" :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:46

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="5202655:budivelnik написав:
  detroytred написав:Звиняй, але ніхто зокрема тебе такі речі не рахує.
Я знаю що твоє найточніше значення це те за яке відповідати не прийдеться...
Але я на прикладі ВВП показую що вплив можновладців від -5% до +5%
А 95% - це праця населення..

Ти можеш подивитись в довідник стеля і емоційно заявити що я не правий, бо на твою думку...і називаєш дві цифри...Можеш навіть в своєму реперетуарі
Вплив можновладців більше...цифра
Вплив населення менше....цифра...
А я тобі кажу,що так не рахують.
І до речі це в тебе не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади.
До того ж для конкретних випадків.
Бо коли прийшла влада більшовиків, то вплив був Голодомор і т.д.
Але ти відмовчися на факт, а потім знов будеш тушити 5 %.
А не легше було замість демонстрації болтології просто написати
Я не вмію рахувати...
І все, всі питання до тебе як ідеолога тотальної вини можновладців - зникнуть..
Який ідеолог - така й ідеологія....
ПС
тут новий перл ідеологічний..
не вплив-роль влади, а результат від ЗМІНИ влади
Вже виявляється не влада головний чинник
Головний чинник - ЗМІНА влади...
Читав пейджер...довго думав. :D[/quote]
___________________________


І звідки ти взяв, що * Вже виявляється не влада головний чинник
Головний чинник - ЗМІНА влади...*???

Сам придумав.

Це я тобі показав, що саме ти ведеш мову про ЗМІНУ влади, коли підставою береш зміну ВВП на 5% при ЗМІНІ влади.
Це ж ти сам показував, що замість чекати кращого президента, треба самим змінювати своє життя. Бо від зміни буде тільки +-5% ВВП.

Якщо ж ти маєш на увазі, що і при одній владі ВВП змінюється лише в межах 5%, то да -- це вплив влади.

Але ж знов ти ігноруєш факт -- Голодомор. Коли вплив влади проявився не 5%, а Голодомором.
В населення!!!!

І до речі, рахувати вплив влади лише відносно ВВП -- це черговий твій прийом звуження картинки до одного критерію.
Це архінекоретно -- тобто повна дурня.

Не кажучи про те, що ВВП совка закидають був в ракетах-танках.
Які населенню до лампочки...

Да! Я дійсно не вмію так, м'яко кажучи, некоректно рахувати, як ти.
А ти пропонуєш мені почати складати єралашики, рахувати, як ти.
Борони Боже цьому навчитися))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:15

  unicdima написав:Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій.
Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня.
Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може.
Був засуджений за дезертирство.

Звичайний ряжений клоун, таких повно. Питання в іншому, хто йому заплатив за провокацію і чому стільки уваги до звичайних дверей. Очевидне відволікання суспільства від більш серйозних проблем.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:35

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:Цікавим виявився Влад Сорд, це той самий поц, що бив вікна на Банковій.
Розказував, що воював у Іловайську, описував попадання граду в Камаз, купу трупів і своє поранення, виявилось брехня.
Носив орден Хмельницького 3ст., виявилось, що Сорд-Стафійчук державними нагородами взагалі не нагороджувався, поліцією складено протокол і орден вилучено. Де він його взяв нормально пояснити не може.
Був засуджений за дезертирство.

Базовый "активист" :)

Я вижу тут у многих форумчан самая важная проблема страны - наличие или неналичие какой-то медали у какого-то активиста который разбил стекло двери за 200 грн.
К решению этой проблемы подключены:
Президент, ВР, офис президента, разные главы комитетов ВР, прокуратура, генпрокуратура, СБУ, армия, разведка, контрразведка.
Будем следить дальше над решением госорганами этой существенной проблемы и разрешения ситуации в пользу страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:46

Re: Політичні дискусії

Депутат, бывший прокурор, который за пол-часа нарыл справку о награде активиста.
https://regionews.ua/rus/dossier/vladle ... v-10072020
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:47

budivelnik
Відносно вміння рахувати ти демонструєш це яскраво:
Запитання для людини яка знає арифметику
АЕС видає 88 одиниць енергії працюючи 24 години - яку потужність розвиває АЕС ? - третьокласник зробить наступну операцію 88/24=3,67 одиниці в годину

ТЕС видає тих самих 88 одиниць , але за 6 годин -яку потужність розвиває ТЕС - той самий третьокласник , провівши ту саму(не доступну для гуру цього форума який всім вказує)операцію 88/6=14,7 одиниць

Ну і цвях в голову замполіта , щоб треуголка не впала
14,7/3,67=4 рази....

Ще питання до мене є?
Якщо не має , то спочатку проштудіюй алгебру за 3-8 клас- а потім показуй інтелектуальний рівень військового пенсіонера... не дивно що з такими кадрами ми ледве країну не профукали.

Політичні дискусіїделить+24+на+8&sid=5b8a9d09db86298676334e36a3164f22#p4595269

Навіть третьокласник би допетрив, що достатньо ОДРАЗУ 24 години розділити на 6 годин і отримати різницю потужностей в 4 рази.
24:6=4, а не тягнути ланцюг, да ще й з зкругленнями:
88/24=3,67. 88/6=14,7. потім *цвях* собі в голову 14,7/3,67=4.

Тим паче, що
88:24=3,66666666...
88:6=14,66666666...
14,7/3,67=3.972972972972973...
Хоч би вже через дробі рахував свій *цвях у голову*.

Ти решту на ринку теж ланцюгами рахуєш?
Щоб задурити суть або дійсно тобі, постійному переможцю олімпіад з математики, треба штудійювати шкільну математику?
Скоріш і те, і те.
detroytred
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