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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7185718671877188>
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:За нас впишутся США и Англия
слишком оптимистично
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:16

  yuri_m написав:
  Visky написав: Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет.

Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.

Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...

yuri_m При гипотетической атаке на Одессу, она может быть задействована. Интерес у рашки к оккупации всей полосы юга Украны от ДНР до ПМР, с полным отрезанием Украины от всех морей. На счёт заступятся? Не уверен, не думаю, что полномасштабно или вообще военно, это же 3-я мировая, никаких гарантий военной защиты Украине не давали (кроме будапештского меморандума). Путин на это и расчитывает как и после гибридных оккупаций ранее.
Лука же, похоже, в заложниках у Путина, которому выгодно атаковать с Лукавой стороны и тут атака уже на Киев, что в 200 км от границы
Востаннє редагувалось Visky в П'ят 02 кві, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:21

  Visky написав:yuri_m При гипотетической атаке на Одессу, она может быть задействована.

А ей и не нужно быть задействованной. Достаточно только демонстрировать готовность и таким образом оттягивать на себя значительную часть ВСУ. Мы не можем себе позволить не прикрывать Одессу с приднестровского направления. Кроме того, в случае реальной заварушки Приднестровье будет базой снабжения диверсантов, действующих в приграничных районах. Так что как минимум Нацгвардия будет занята там почти вся.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:44

https://tvrain.ru/teleshow/notes/memorial-527379/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=articles&utm_term=527379
Я знав що в Сирії жесть, але не думав що настільки.
Я вже починаю думати що світ не простить Путіну його "гріхи", хоч раніше я думав по-іншому.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:51

  unicdima написав:
  BIGor написав:Я вижу тут у многих форумчан самая важная проблема страны - наличие или неналичие какой-то медали у какого-то активиста который разбил стекло двери за 200 грн.
К решению этой проблемы подключены:
Президент, ВР, офис президента, разные главы комитетов ВР, прокуратура, генпрокуратура, СБУ, армия, разведка, контрразведка.
Будем следить дальше над решением госорганами этой существенной проблемы и разрешения ситуации в пользу страны.

Понять и простить
онижедети
За такі речі в любій країні він би вже отримав або величезний штраф або строк.
Три роки тюрми були б в самий раз для цього покидька. Згідно ККУ.

Як там справи йдуть по Татарову, Єрмаку, Юрченку ітд?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:51

  andrijk777 написав:https://tvrain.ru/teleshow/notes/memorial-527379/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=articles&utm_term=527379
Я знав що в Сирії жесть, але не думав що настільки.
Я вже починаю думати що світ не простить Путіну його "гріхи", хоч раніше я думав по-іншому.

"Світ"здав Сирію Путіну і нічого йому та Асаду за це не буде.
Наївний ти.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:01

  yuri_m написав:
  Zebra написав:От "принуждения к миру" нас спасает нефть значительно дешевле $100-120 как было в 2008 и 2014 годах.

Фигня это, тут смотреть надо на ЗВР России. А они были максимальными в 2008 и 2013 годах, около 590-600 ярдов долларов. Вот тогда Рашка и начинала войны, поскольку имела жирную финансовую подушку для обслуживания армии. Сейчас та же история, объем ЗВР крутится около 580 ярдов. Импорт порезали, экспорт остался прежним - за счет этого и подняли снова запасы. И формально складываются точно такие же благоприятные условия для новой "маленькой победоносной войны". А она Хутлеру очень нужна! Надо воду для Крыма как-то отбивать, плюс рейтинг свой у холопов повышать. В общем ситуация для нас складывается сейчас почти такая же, как летом 2014 года. Разница только в том, какими силами попрут орки, и откуда. Или из ЛДНР на Марик, или из Крыма на Херсон и тот же Марик. При любом варианте гривна быстро полетит падать.

Не згідний. ЗВР - це просто "заначка" на чорний день.
Первинним є "дохід"!
Тобто ціна на нафту і на газ(залежить від нафти).
Саме в 2008 і 2013 - ціни були максимальні і безхмарні перспективи.
Зараз ціна в 2 рази нижча і головне перспективи туманні. + ще проблема що собівартість російської нафти сильно зросла. Нафти за 5$ стає все менше. Всякі "Восток-Ойли" дають собівартість 50+$.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:17

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:https://tvrain.ru/teleshow/notes/memorial-527379/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=articles&utm_term=527379
Я знав що в Сирії жесть, але не думав що настільки.
Я вже починаю думати що світ не простить Путіну його "гріхи", хоч раніше я думав по-іншому.

"Світ"здав Сирію Путіну і нічого йому та Асаду за це не буде.
Наївний ти.

Я маю на увазі не тільки Сирію, а усі "його гріхи".
"Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче? :D
"Не простить" - це не означає що його вб'ють.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:25

  andrijk777 написав:"Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче? :D

какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят. потом поплачут всей державой, отойдут, и нового долбоеба, ой, вождя выберут. возможно менее слабого морально. тогда как при ельцине начнется переворот и дерибан. будет еще много интересного там.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:02

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, 6 апреля издаст мемуары. В них он отметил, что деньги, заработанные во время работы в украинской компании Burisma, он потратил на наркотики и алкоголь.

Об этом пишет Washington Post, в распоряжении которой появилась копия книги.


Видео:
Бедняга Хантер Байден до сих пор не знает, где оставил свой ноутбук. Какая жалость

‘У меня могли украсть ноутбук, его могли взломать или..., может быть, это была российская разведка’


Ссылку на видео интервью не выкладываю, т.к. "санкции"

Мне кажется, за него можно голосовать на следующих выборах президента Украины :)
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