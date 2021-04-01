Zebra написав: От "принуждения к миру" нас спасает нефть значительно дешевле $100-120 как было в 2008 и 2014 годах. От "принуждения к миру" нас спасает нефть значительно дешевле $100-120 как было в 2008 и 2014 годах.

Фигня это, тут смотреть надо на ЗВР России. А они были максимальными в 2008 и 2013 годах, около 590-600 ярдов долларов. Вот тогда Рашка и начинала войны, поскольку имела жирную финансовую подушку для обслуживания армии. Сейчас та же история, объем ЗВР крутится около 580 ярдов. Импорт порезали, экспорт остался прежним - за счет этого и подняли снова запасы. И формально складываются точно такие же благоприятные условия для новой "маленькой победоносной войны". А она Хутлеру очень нужна! Надо воду для Крыма как-то отбивать, плюс рейтинг свой у холопов повышать. В общем ситуация для нас складывается сейчас почти такая же, как летом 2014 года. Разница только в том, какими силами попрут орки, и откуда. Или из ЛДНР на Марик, или из Крыма на Херсон и тот же Марик. При любом варианте гривна быстро полетит падать.