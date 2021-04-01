Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Visky написав: Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет.
Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.
Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...
yuri_m При гипотетической атаке на Одессу, она может быть задействована. Интерес у рашки к оккупации всей полосы юга Украны от ДНР до ПМР, с полным отрезанием Украины от всех морей. На счёт заступятся? Не уверен, не думаю, что полномасштабно или вообще военно, это же 3-я мировая, никаких гарантий военной защиты Украине не давали (кроме будапештского меморандума). Путин на это и расчитывает как и после гибридных оккупаций ранее. Лука же, похоже, в заложниках у Путина, которому выгодно атаковать с Лукавой стороны и тут атака уже на Киев, что в 200 км от границы
Востаннє редагувалось Visky в П'ят 02 кві, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Visky написав:yuri_m При гипотетической атаке на Одессу, она может быть задействована.
А ей и не нужно быть задействованной. Достаточно только демонстрировать готовность и таким образом оттягивать на себя значительную часть ВСУ. Мы не можем себе позволить не прикрывать Одессу с приднестровского направления. Кроме того, в случае реальной заварушки Приднестровье будет базой снабжения диверсантов, действующих в приграничных районах. Так что как минимум Нацгвардия будет занята там почти вся.
BIGor написав:Я вижу тут у многих форумчан самая важная проблема страны - наличие или неналичие какой-то медали у какого-то активиста который разбил стекло двери за 200 грн. К решению этой проблемы подключены: Президент, ВР, офис президента, разные главы комитетов ВР, прокуратура, генпрокуратура, СБУ, армия, разведка, контрразведка. Будем следить дальше над решением госорганами этой существенной проблемы и разрешения ситуации в пользу страны.
Понять и простить онижедети За такі речі в любій країні він би вже отримав або величезний штраф або строк. Три роки тюрми були б в самий раз для цього покидька. Згідно ККУ.
Як там справи йдуть по Татарову, Єрмаку, Юрченку ітд?
Zebra написав:От "принуждения к миру" нас спасает нефть значительно дешевле $100-120 как было в 2008 и 2014 годах.
Фигня это, тут смотреть надо на ЗВР России. А они были максимальными в 2008 и 2013 годах, около 590-600 ярдов долларов. Вот тогда Рашка и начинала войны, поскольку имела жирную финансовую подушку для обслуживания армии. Сейчас та же история, объем ЗВР крутится около 580 ярдов. Импорт порезали, экспорт остался прежним - за счет этого и подняли снова запасы. И формально складываются точно такие же благоприятные условия для новой "маленькой победоносной войны". А она Хутлеру очень нужна! Надо воду для Крыма как-то отбивать, плюс рейтинг свой у холопов повышать. В общем ситуация для нас складывается сейчас почти такая же, как летом 2014 года. Разница только в том, какими силами попрут орки, и откуда. Или из ЛДНР на Марик, или из Крыма на Херсон и тот же Марик. При любом варианте гривна быстро полетит падать.
Не згідний. ЗВР - це просто "заначка" на чорний день. Первинним є "дохід"! Тобто ціна на нафту і на газ(залежить від нафти). Саме в 2008 і 2013 - ціни були максимальні і безхмарні перспективи. Зараз ціна в 2 рази нижча і головне перспективи туманні. + ще проблема що собівартість російської нафти сильно зросла. Нафти за 5$ стає все менше. Всякі "Восток-Ойли" дають собівартість 50+$.
"Світ"здав Сирію Путіну і нічого йому та Асаду за це не буде. Наївний ти.
Я маю на увазі не тільки Сирію, а усі "його гріхи". "Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче? "Не простить" - це не означає що його вб'ють.
andrijk777 написав:"Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче?
какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят. потом поплачут всей державой, отойдут, и нового долбоеба, ой, вождя выберут. возможно менее слабого морально. тогда как при ельцине начнется переворот и дерибан. будет еще много интересного там.