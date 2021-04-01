Так думають усі диктатори. Але реальність дуже часто інша.
І взагалі в Росії не така вже й жорстка диктатура, це не Корея чи Туркменістан і навіть не Білорусь. Якщо Путін піде в жорстку диктатуру(а іншого виходу в нього немає) - ой навіть не знаю що буде з Росією. Рівень життя точно піде вниз і швидко.
А воєнні операції взагалі протипоказані в цьому випадку. Якщо Путін збирається править ще років 15-20 то нафіг йому "бытрые победоносные войны"? Через 5-10 років "победы" забудуться, а проблеми залишаться і вони тільки збільшиться.