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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:31

  sailed написав:
  andrijk777 написав:"Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче? :D

какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят

Так думають усі диктатори. Але реальність дуже часто інша.
І взагалі в Росії не така вже й жорстка диктатура, це не Корея чи Туркменістан і навіть не Білорусь. Якщо Путін піде в жорстку диктатуру(а іншого виходу в нього немає) - ой навіть не знаю що буде з Росією. Рівень життя точно піде вниз і швидко.
А воєнні операції взагалі протипоказані в цьому випадку. Якщо Путін збирається править ще років 15-20 то нафіг йому "бытрые победоносные войны"? Через 5-10 років "победы" забудуться, а проблеми залишаться і вони тільки збільшиться.
andrijk777
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