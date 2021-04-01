Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:"Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче?
какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят
Так думають усі диктатори. Але реальність дуже часто інша. І взагалі в Росії не така вже й жорстка диктатура, це не Корея чи Туркменістан і навіть не Білорусь. Якщо Путін піде в жорстку диктатуру(а іншого виходу в нього немає) - ой навіть не знаю що буде з Росією. Рівень життя точно піде вниз і швидко. А воєнні операції взагалі протипоказані в цьому випадку. Якщо Путін збирається править ще років 15-20 то нафіг йому "бытрые победоносные войны"? Через 5-10 років "победы" забудуться, а проблеми залишаться і вони тільки збільшаться.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 02 кві, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Visky написав: Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет.
Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.
Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...
Zebra написав:Разыгрывается карта "гражданской войны" и преподносится так всему миру в ответ на санкции. Наступление будет только с Донбасса и будет очень молниеносным, до самого Крыма, брать города не будут, просто возьмут в окружение и создадут типа "гуманитарный коридор".
Эта тема уже не прокатит после 2014. Все прекрасно знают, какая это "гражданская война". Потому Штаты и поднимают по тревоге свой контингент в Европе. Ударить-то орки из ЛДНР могут, а дальше? Чтобы коридор полноценно функционировал, он должен быть шириной больше 150 км. Чтобы не простреливался насквозь артиллерией. Берите карту, линейку, и смотрите. Смысла нет в такой атаке! Чтобы пробить коридор, надо и от Крыма такой же отступ делать. А значит придется регуляров запускать через перешеек. Короче в любом случае Рашка попадает на вилку. Разве что погонит снова "мясо" из ЛДНР, чтобы поднять ставки, как в августе 2014.
Вот сложно возразить. Причем согласен с всеми тремя мнениями. Пара имхошных ремарок. а. Без регуляров никак. Хоть момент разочарования и хэйта подобран удачно для второй серии колаборации, но нет, не взлетит. Поэтому исключительно регуляры.
б. Впишутся, по крайней мере средствами, потому что пункт а. Открытая агрессия.
в. пуйло понторез, и великим ему не стать, точно так же как и Александром.
у меня все.
а теперь мемуары
Помню, меня тогда предельно напрягло известие от 4 сентября, когда наши с Юлями хороводы водили ...с одной стороны хорошо для совместной слаженной командной работы, знакомство с местностью для заморских Юль со свитой, но сама мысль, а вдруг полные, а вдруг уронят, а вдруг не так поймут настамнеты или от напряжения кукуха выпорхнет... и понеслась, и все это здесь, дома.
"Світ"здав Сирію Путіну і нічого йому та Асаду за це не буде. Наївний ти.
Грузию Украину Сирию Венесуэлу Ливию Беларусь ЮАР Бирму .......... - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а если с этого ещё и сочный гешефт, то.... меряются не "грехами", а "экономической целесообразностью."
https://patrioty.org.ua/politic/khti-ti ... 69303.html "СБУ разоблачила российского шпиона, который действовал с санкции главы ГФС Мельника и начальника Оперативного управления Ткаченко", - Бутусов .................. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... 5438450041 Удивляет в этом деле – а почему молчит Кабинет министров? Почему молчит министр финансов Марченко, которому подчиняется ДФС? Почему молчит Офис президента? Где же народные депутаты Слуги народа – почему не требуют внеочередного заседания по новому факту российского шпионажа и не требуют отстранение от должности Мельника хотя бы на период расследования? Месяц прошел, почему вы молчите?! Это же государственная измена, на высшем уровне, задокументированная! Снова молчание. Снова Офис Ермака хочет замолчать новый шпионский скандал, который напрямую связан с кадровыми решениями Банковой. Или как по варгнеровцам снова скажете, что про эту спецоперацию тоже ничего разглашать нельзя, чтобы не дискредитировать Офис президента? Так как вас заставить нести ответственность за эти провалы и новый факт предательства? Мирными акциями?