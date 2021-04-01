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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7185718671877188 Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:31 sailed написав: andrijk777 написав: "Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче? "Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче?

какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят

Так думають усі диктатори. Але реальність дуже часто інша.

І взагалі в Росії не така вже й жорстка диктатура, це не Корея чи Туркменістан і навіть не Білорусь. Якщо Путін піде в жорстку диктатуру(а іншого виходу в нього немає) - ой навіть не знаю що буде з Росією. Рівень життя точно піде вниз і швидко.

А воєнні операції взагалі протипоказані в цьому випадку. Якщо Путін збирається править ще років 15-20 то нафіг йому "бытрые победоносные войны"? Через 5-10 років "победы" забудуться, а проблеми залишаться і вони тільки збільшаться. Так думають усі диктатори. Але реальність дуже часто інша.І взагалі в Росії не така вже й жорстка диктатура, це не Корея чи Туркменістан і навіть не Білорусь. Якщо Путін піде в жорстку диктатуру(а іншого виходу в нього немає) - ой навіть не знаю що буде з Росією. Рівень життя точно піде вниз і швидко.А воєнні операції взагалі протипоказані в цьому випадку. Якщо Путін збирається править ще років 15-20 то нафіг йому "бытрые победоносные войны"? Через 5-10 років "победы" забудуться, а проблеми залишаться і вони тільки збільшаться. Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 02 кві, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2957 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:37

Зелені далі руйнують відносини з стратегічними партнерами в угоду коломойському. Schmit

Повідомлень: 2080 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:16 yuri_m написав: Visky написав: Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет. Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет.

Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.



Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...



Zebra написав: Разыгрывается карта "гражданской войны" и преподносится так всему миру в ответ на санкции.

Наступление будет только с Донбасса и будет очень молниеносным, до самого Крыма, брать города не будут, просто возьмут в окружение и создадут типа "гуманитарный коридор". Разыгрывается карта "гражданской войны" и преподносится так всему миру в ответ на санкции.Наступление будет только с Донбасса и будет очень молниеносным, до самого Крыма, брать города не будут, просто возьмут в окружение и создадут типа "гуманитарный коридор".

Эта тема уже не прокатит после 2014. Все прекрасно знают, какая это "гражданская война". Потому Штаты и поднимают по тревоге свой контингент в Европе. Ударить-то орки из ЛДНР могут, а дальше? Чтобы коридор полноценно функционировал, он должен быть шириной больше 150 км. Чтобы не простреливался насквозь артиллерией. Берите карту, линейку, и смотрите. Смысла нет в такой атаке! Чтобы пробить коридор, надо и от Крыма такой же отступ делать. А значит придется регуляров запускать через перешеек. Короче в любом случае Рашка попадает на вилку. Разве что погонит снова "мясо" из ЛДНР, чтобы поднять ставки, как в августе 2014. Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...Эта тема уже не прокатит после 2014. Все прекрасно знают, какая это "гражданская война". Потому Штаты и поднимают по тревоге свой контингент в Европе. Ударить-то орки из ЛДНР могут, а дальше? Чтобы коридор полноценно функционировал, он должен быть шириной больше 150 км. Чтобы не простреливался насквозь артиллерией. Берите карту, линейку, и смотрите. Смысла нет в такой атаке! Чтобы пробить коридор, надо и от Крыма такой же отступ делать. А значит придется регуляров запускать через перешеек. Короче в любом случае Рашка попадает на вилку. Разве что погонит снова "мясо" из ЛДНР, чтобы поднять ставки, как в августе 2014.

Вот сложно возразить. Причем согласен с всеми тремя мнениями.

Пара имхошных ремарок.

а. Без регуляров никак. Хоть момент разочарования и хэйта подобран удачно для второй серии колаборации, но нет, не взлетит. Поэтому исключительно регуляры.



б. Впишутся, по крайней мере средствами, потому что пункт а. Открытая агрессия.



в. пуйло понторез, и великим ему не стать, точно так же как и Александром.



у меня все.





а теперь мемуары



Помню, меня тогда предельно напрягло известие от 4 сентября, когда наши с Юлями хороводы водили

...с одной стороны хорошо для совместной слаженной командной работы, знакомство с местностью для заморских Юль со свитой, но сама мысль, а вдруг полные, а вдруг уронят,

а вдруг не так поймут настамнеты или от напряжения кукуха выпорхнет...

и понеслась, и все это здесь, дома.



В общем, думаю эти две картинки многое объясняют











больше картинок и букв здесь

https://bmpd.livejournal.com/4131752.html

кстати там еще один интересный момент куцо упомянут о восточном направлении от Киева. Вот сложно возразить. Причем согласен с всеми тремя мнениями.Пара имхошных ремарок.а. Без регуляров никак. Хоть момент разочарования и хэйта подобран удачно для второй серии колаборации, но нет, не взлетит. Поэтому исключительно регуляры.б. Впишутся, по крайней мере средствами, потому что пункт а. Открытая агрессия.в. пуйло понторез, и великим ему не стать, точно так же как и Александром.у меня все.а теперь мемуарыПомню, меня тогда предельно напрягло известие от 4 сентября, когда наши с Юлями хороводы водили...с одной стороны хорошо для совместной слаженной командной работы, знакомство с местностью для заморских Юль со свитой, но сама мысль, а вдруг полные, а вдруг уронят,а вдруг не так поймут настамнеты или от напряжения кукуха выпорхнет...и понеслась, и все это здесь, дома.В общем, думаю эти две картинки многое объясняютбольше картинок и букв здеськстати там еще один интересный момент куцо упомянут о восточном направлении от Киева. bevzaalex Повідомлень: 2239 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2233 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:09 unicdima написав: andrijk777 написав: https://tvrain.ru/teleshow/notes/memorial-527379/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=articles&utm_term=527379

Я знав що в Сирії жесть, але не думав що настільки.

Я вже починаю думати що світ не простить Путіну його "гріхи", хоч раніше я думав по-іншому. Я знав що в Сирії жесть, але не думав що настільки.Я вже починаю думати що світ не простить Путіну його "гріхи", хоч раніше я думав по-іншому.

"Світ"здав Сирію Путіну і нічого йому та Асаду за це не буде.

Наївний ти. "Світ"здав Сирію Путіну і нічого йому та Асаду за це не буде.Наївний ти.

Грузию

Украину

Сирию

Венесуэлу

Ливию

Беларусь

ЮАР

Бирму

..........

- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а если с этого ещё и сочный гешефт, то.... меряются не "грехами", а "экономической целесообразностью."



А ведь есть ещё и Китай! ГрузиюУкраинуСириюВенесуэлуЛивиюБеларусьЮАРБирму..........- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а если с этого ещё и сочный гешефт, то.... меряются не "грехами", а "экономической целесообразностью."А ведь есть ещё и Китай! Kudrjavuy

Повідомлень: 8757 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:31

https://patrioty.org.ua/politic/khti-ti ... 69303.html

"СБУ разоблачила российского шпиона, который действовал с санкции главы ГФС Мельника и начальника Оперативного управления Ткаченко", - Бутусов

..................

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... 5438450041

Удивляет в этом деле – а почему молчит Кабинет министров? Почему молчит министр финансов Марченко, которому подчиняется ДФС? Почему молчит Офис президента? Где же народные депутаты Слуги народа – почему не требуют внеочередного заседания по новому факту российского шпионажа и не требуют отстранение от должности Мельника хотя бы на период расследования?

Месяц прошел, почему вы молчите?! Это же государственная измена, на высшем уровне, задокументированная!

Снова молчание. Снова Офис Ермака хочет замолчать новый шпионский скандал, который напрямую связан с кадровыми решениями Банковой. Или как по варгнеровцам снова скажете, что про эту спецоперацию тоже ничего разглашать нельзя, чтобы не дискредитировать Офис президента? Так как вас заставить нести ответственность за эти провалы и новый факт предательства? Мирными акциями?

"СБУ разоблачила российского шпиона, который действовал с санкции главы ГФС Мельника и начальника Оперативного управления Ткаченко", - Бутусов..................Удивляет в этом деле – а почему молчит Кабинет министров? Почему молчит министр финансов Марченко, которому подчиняется ДФС? Почему молчит Офис президента? Где же народные депутаты Слуги народа – почему не требуют внеочередного заседания по новому факту российского шпионажа и не требуют отстранение от должности Мельника хотя бы на период расследования?Месяц прошел, почему вы молчите?! Это же государственная измена, на высшем уровне, задокументированная!Снова молчание. Снова Офис Ермака хочет замолчать новый шпионский скандал, который напрямую связан с кадровыми решениями Банковой. Или как по варгнеровцам снова скажете, что про эту спецоперацию тоже ничего разглашать нельзя, чтобы не дискредитировать Офис президента? Так как вас заставить нести ответственность за эти провалы и новый факт предательства? Мирными акциями?

-? Kudrjavuy

Повідомлень: 8757 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7185718671877188 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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