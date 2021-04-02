Visky написав: Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет. Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет.

Zebra написав: Разыгрывается карта "гражданской войны" и преподносится так всему миру в ответ на санкции.

Наступление будет только с Донбасса и будет очень молниеносным, до самого Крыма, брать города не будут, просто возьмут в окружение и создадут типа "гуманитарный коридор". Разыгрывается карта "гражданской войны" и преподносится так всему миру в ответ на санкции.Наступление будет только с Донбасса и будет очень молниеносным, до самого Крыма, брать города не будут, просто возьмут в окружение и создадут типа "гуманитарный коридор".

Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...Эта тема уже не прокатит после 2014. Все прекрасно знают, какая это "гражданская война". Потому Штаты и поднимают по тревоге свой контингент в Европе. Ударить-то орки из ЛДНР могут, а дальше? Чтобы коридор полноценно функционировал, он должен быть шириной больше 150 км. Чтобы не простреливался насквозь артиллерией. Берите карту, линейку, и смотрите. Смысла нет в такой атаке! Чтобы пробить коридор, надо и от Крыма такой же отступ делать. А значит придется регуляров запускать через перешеек. Короче в любом случае Рашка попадает на вилку. Разве что погонит снова "мясо" из ЛДНР, чтобы поднять ставки, как в августе 2014.