Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:"Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче?
какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят
Так думають усі диктатори. Але реальність дуже часто інша. І взагалі в Росії не така вже й жорстка диктатура, це не Корея чи Туркменістан і навіть не Білорусь. Якщо Путін піде в жорстку диктатуру(а іншого виходу в нього немає) - ой навіть не знаю що буде з Росією. Рівень життя точно піде вниз і швидко. А воєнні операції взагалі протипоказані в цьому випадку. Якщо Путін збирається править ще років 15-20 то нафіг йому "бытрые победоносные войны"? Через 5-10 років "победы" забудуться, а проблеми залишаться і вони тільки збільшаться.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 02 кві, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Visky написав: Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет.
Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.
Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...
Zebra написав:Разыгрывается карта "гражданской войны" и преподносится так всему миру в ответ на санкции. Наступление будет только с Донбасса и будет очень молниеносным, до самого Крыма, брать города не будут, просто возьмут в окружение и создадут типа "гуманитарный коридор".
Эта тема уже не прокатит после 2014. Все прекрасно знают, какая это "гражданская война". Потому Штаты и поднимают по тревоге свой контингент в Европе. Ударить-то орки из ЛДНР могут, а дальше? Чтобы коридор полноценно функционировал, он должен быть шириной больше 150 км. Чтобы не простреливался насквозь артиллерией. Берите карту, линейку, и смотрите. Смысла нет в такой атаке! Чтобы пробить коридор, надо и от Крыма такой же отступ делать. А значит придется регуляров запускать через перешеек. Короче в любом случае Рашка попадает на вилку. Разве что погонит снова "мясо" из ЛДНР, чтобы поднять ставки, как в августе 2014.
Вот сложно возразить. Причем согласен с всеми тремя мнениями. Пара имхошных ремарок. а. Без регуляров никак. Хоть момент разочарования и хэйта подобран удачно для второй серии колаборации, но нет, не взлетит. Поэтому исключительно регуляры.
б. Впишутся, по крайней мере средствами, потому что пункт а. Открытая агрессия.
в. пуйло понторез, и великим ему не стать, точно так же как и Александром.
у меня все.
а теперь мемуары
Помню, меня тогда предельно напрягло известие от 4 сентября, когда наши с Юлями хороводы водили ...с одной стороны хорошо для совместной слаженной командной работы, знакомство с местностью для заморских Юль со свитой, но сама мысль, а вдруг полные, а вдруг уронят, а вдруг не так поймут настамнеты или от напряжения кукуха выпорхнет... и понеслась, и все это здесь, дома.
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам разговора, пишет "Европейская правда".
"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявили в Белом доме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Разговор Байдена с Зеленским длился 30-40 минут - СМИ Байден подчеркнул приверженность администрации оживлению стратегического партнерства между странами в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народа Украины, говорится в сообщении.
"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнули в Белом доме.
Кроме того, Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.
Alex2007 Учитывая регламент и хронометраж на переводчиков. Предполагаю, что Зе только слушал, сидел, слушал, сипал ножкой, иногда ухом, судорожно пытался конспектировать услышаное, виновато поглядивая в сторону бабушки, пытаясь не выдать себя, про себя думая ~ уж лучше все же его. Выдать.
С учётом того, что противник, наверняка, начнёт атаки сразу в десятке или более мест, создав на направлениях всех ударов пяти-семи-кратное преимущество в силах и предварив наступление мощной артподготовкой по заранее пристрелянным точкам (а ещё забросив в тыл диверсионно-разведывательные группы, которые в канун наступления "оседлают" и заминируют наиболее важные дороги) -- я прогнозирую прорывы фронта в первые 1-2 часа от начала наступления. В случае, если бойцам "корпусов" придётся сражаться строго самостоятельно, уже к исходу первых суток боёв система управления "корпусами" будет полностью разрушена, а сами бои примут характер "очагового сопротивления" там, где бойцы и младшие командиры сумеют его организовать. Дальнейший ход боевых действий зависит только и исключительно от готовности и способности ВС РФ оказать крупномасштабную помощь путём прямого ввода в бой частей и соединений российских вооружённых сил. В противном случае (если прямого военного вмешательства РФ не будет), полный разгром "корпусов" я прогнозирую к исходу вторых или третьих суток, а полное подавление сопротивления с выходом ВСУ к границе с РФ по большей части её протяженности -- к концу первой недели активных боевых действий. В своих расчётах я исхожу из того, что ВСУ владеет абсолютной инициативой в выборе места и времени начала наступления, а "корпуса", соответственно, пассивно ждут -- "где их будут бить". https://strelkov-i-i.livejournal.com/158608.html