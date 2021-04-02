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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7185718671877188
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:31

  sailed написав:
  andrijk777 написав:"Нічого йому за це не буде" - це він буде "на пенсії" вільно подорожувати світом і відпочивати чи лікуватись де схоче? :D

какая пенсия, вы про что? будет сидеть на троне до последнего, пока не похоронят

Так думають усі диктатори. Але реальність дуже часто інша.
І взагалі в Росії не така вже й жорстка диктатура, це не Корея чи Туркменістан і навіть не Білорусь. Якщо Путін піде в жорстку диктатуру(а іншого виходу в нього немає) - ой навіть не знаю що буде з Росією. Рівень життя точно піде вниз і швидко.
А воєнні операції взагалі протипоказані в цьому випадку. Якщо Путін збирається править ще років 15-20 то нафіг йому "бытрые победоносные войны"? Через 5-10 років "победы" забудуться, а проблеми залишаться і вони тільки збільшаться.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 02 кві, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:37


Зелені далі руйнують відносини з стратегічними партнерами в угоду коломойському.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:16

  yuri_m написав:
  Visky написав: Вы про Оперативную группу российских войск в Приднестровье забыли. А вообще самым неприкрытым направлением остаётся огромная граница с Белорусью. Т.о. атака может быть со всех сторон. США привели войска в Европе в максимальную готовность, а с нашей стороны пока действенной реакции нет.

Группа в ПМР на данный момент совсем не многочисленная, плюс она заблокирована со всех сторон. Нет оперативного подвоза запасов для развертывания. В случае войны ей уготована судьба 6 армии Паулюса под Сталинградом. Автоматически закрывается воздушное пространство, заодно и Украина, Молдова, Румыния, Венгрия закроют сухопутные границы.

Тут бесполезно гадать. Если попрут со всех сторон, то это будет реально 3 мировая. За нас впишутся США и Англия, поскольку падение Украины автоматически откроет России дорогу в Европу. Как минимум по южному крылу. С перекрытием Босфора. А это уже подвигнет Турцию к вмешательству к войне. Короче ничем хорошим это всё не закончится ни для кого. Поэтому придется Хутлеру самому лезть к нам, без Лукашенко. "Бацька" конечно тиран еще тот, но далеко не идиот...

  Zebra написав:Разыгрывается карта "гражданской войны" и преподносится так всему миру в ответ на санкции.
Наступление будет только с Донбасса и будет очень молниеносным, до самого Крыма, брать города не будут, просто возьмут в окружение и создадут типа "гуманитарный коридор".

Эта тема уже не прокатит после 2014. Все прекрасно знают, какая это "гражданская война". Потому Штаты и поднимают по тревоге свой контингент в Европе. Ударить-то орки из ЛДНР могут, а дальше? Чтобы коридор полноценно функционировал, он должен быть шириной больше 150 км. Чтобы не простреливался насквозь артиллерией. Берите карту, линейку, и смотрите. Смысла нет в такой атаке! Чтобы пробить коридор, надо и от Крыма такой же отступ делать. А значит придется регуляров запускать через перешеек. Короче в любом случае Рашка попадает на вилку. Разве что погонит снова "мясо" из ЛДНР, чтобы поднять ставки, как в августе 2014.

Вот сложно возразить. Причем согласен с всеми тремя мнениями.
Пара имхошных ремарок.
а. Без регуляров никак. Хоть момент разочарования и хэйта подобран удачно для второй серии колаборации, но нет, не взлетит. Поэтому исключительно регуляры.

б. Впишутся, по крайней мере средствами, потому что пункт а. Открытая агрессия.

в. пуйло понторез, и великим ему не стать, точно так же как и Александром.

у меня все.


а теперь мемуары

Помню, меня тогда предельно напрягло известие от 4 сентября, когда наши с Юлями хороводы водили :?
...с одной стороны хорошо для совместной слаженной командной работы, знакомство с местностью для заморских Юль со свитой, но сама мысль, а вдруг полные, а вдруг уронят,
а вдруг не так поймут настамнеты или от напряжения кукуха выпорхнет...
и понеслась, и все это здесь, дома.

В общем, думаю эти две картинки многое объясняют

Зображення

Зображення

больше картинок и букв здесь
https://bmpd.livejournal.com/4131752.html
кстати там еще один интересный момент куцо упомянут о восточном направлении от Киева.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:50

Re: Політичні дискусії

неужели на ветке нет ни одного сторонника Зе. :D
Тут же такое событие прошло и все молчат; хоть бы Долярчика из ОП отправили бы с новостью :D

https://news.liga.net/politics/news/bay ... odrobnosti
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7121687/

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам разговора, пишет "Европейская правда".

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявили в Белом доме.

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Разговор Байдена с Зеленским длился 30-40 минут - СМИ
Байден подчеркнул приверженность администрации оживлению стратегического партнерства между странами в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народа Украины, говорится в сообщении.

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.


Даже видосик новый есть

:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:52

  Alex2007 написав:неужели на ветке нет ни одного сторонника Зе.

Так свято у них вчора було, ще святкують напевно.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:35

  Schmit написав:Так свято у них вчора було, ще святкують напевно.


А что по этому поводу скажете?

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:18

  zРадио написав:
  Schmit написав:Так свято у них вчора було, ще святкують напевно.


А что по этому поводу скажете?

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Одной переболел, а другой заразился. Здесь даже выздоровление летально.
Приятного мало. Соболезную.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:23

Alex2007
Учитывая регламент и хронометраж на переводчиков. Предполагаю, что Зе только слушал, сидел, слушал, сипал ножкой, иногда ухом, судорожно пытался конспектировать услышаное, виновато поглядивая в сторону бабушки, пытаясь не выдать себя, про себя думая ~ уж лучше все же его. Выдать.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:27

  bevzaalex написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Так свято у них вчора було, ще святкують напевно.


А что по этому поводу скажете?

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Одной переболел, а другой заразился. Здесь даже выздоровление летально.
Приятного мало. Соболезную.

Дало осложнения на мозг.
Хотя там и без того не всё в порядке было :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:36

С учётом того, что противник, наверняка, начнёт атаки сразу в десятке или более мест, создав на направлениях всех ударов пяти-семи-кратное преимущество в силах и предварив наступление мощной артподготовкой по заранее пристрелянным точкам (а ещё забросив в тыл диверсионно-разведывательные группы, которые в канун наступления "оседлают" и заминируют наиболее важные дороги) -- я прогнозирую прорывы фронта в первые 1-2 часа от начала наступления. В случае, если бойцам "корпусов" придётся сражаться строго самостоятельно, уже к исходу первых суток боёв система управления "корпусами" будет полностью разрушена, а сами бои примут характер "очагового сопротивления" там, где бойцы и младшие командиры сумеют его организовать. Дальнейший ход боевых действий зависит только и исключительно от готовности и способности ВС РФ оказать крупномасштабную помощь путём прямого ввода в бой частей и соединений российских вооружённых сил. В противном случае (если прямого военного вмешательства РФ не будет), полный разгром "корпусов" я прогнозирую к исходу вторых или третьих суток, а полное подавление сопротивления с выходом ВСУ к границе с РФ по большей части её протяженности -- к концу первой недели активных боевых действий. В своих расчётах я исхожу из того, что ВСУ владеет абсолютной инициативой в выборе места и времени начала наступления, а "корпуса", соответственно, пассивно ждут -- "где их будут бить".
https://strelkov-i-i.livejournal.com/158608.html
Ukrainian
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