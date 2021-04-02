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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7186718771887189
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:27

Ukrainian
Зная Врага - это информационная поддержка:
К форсированию оккупации Украины путём увеличения количества оккупационных рейсх-вояк на Донбассе.
https://infofakt.com.ua/luhansk-zapolon ... -pozytsii/
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Кому, кому, но вам уже не знать своих.... - негоже.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7186718771887189
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