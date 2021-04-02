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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7186718771887189
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А что по этому поводу скажете?

При наступному буде розповідати, що перехворів на зелену с..ачку. Артисти, що з них взяти...
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