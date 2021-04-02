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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7186718771887189
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А что по этому поводу скажете?

При наступному буде розповідати, що перехворів на зелену с..ачку. Артисти, що з них взяти...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:08

  lapay написав:
  zРадио написав:А что по этому поводу скажете?

При наступному буде розповідати, що перехворів на зелену с..ачку. Артисти, що з них взяти...


Что говорит лишь об одном - не идеализируй никакую власть. Если помнишь, перед выборами президента 2 года назад я писал, что кандидаты между собой отличаются незначительно, и то формой, а не содержанием. Система сильнее человека. Еще Кучма говорил, что политику определяет кресло, а не личность. С тех пор ничего не изменилось ни эволюционным (регулярные и внеочередные выборы), ни революционным (майданы) путем
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Не бачу нічого дивного, я сам якийсь час був прихильником Пороха, після його популістських заяв часів Майдану, але в мене то швидко пройшло, ще в 2014, після його зрадницьких односторонніх перемирь, за час яких бойовики поповнювали живу силу та боеприпаси після поразок, після цих штучних котлів, в яких було втрачено величезну кількість техніки, а остаточно впевнився в злочинній діяльності Пороха після його Мінських домовленостей та Дебальцева.

ПО багато помилок зробив, важкі були часи (боюсь уявити, що б накоїв Зе у тій ситуації), але хоча б вчився на своїх помилках і позитивні здобутки під кінець терміну переважили негатив.
Зе ж не вчиться не те, що на чужих, навіть на своїх помилках. Два роки президенства 6-го минули, а згадати поризивного нема чого, одні провали, відкати взад і олігархічний реванші. Хоча у Зе ще 3 роки попереду, є шанс виправитись, але тенденції поки невтішні.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:17

  zРадио написав:А что по этому поводу скажете?
Зображення

Не бачу нічого дивного, я сам якийсь час був прихильником Пороха, після його популістських заяв часів Майдану, але в мене то швидко пройшло, ще в 2014, після його зрадницьких односторонніх перемирь, за час яких бойовики поповнювали живу силу та боеприпаси після поразок, після цих штучних котлів, в яких було втрачено величезну кількість техніки, а остаточно впевнився в злочинній діяльності Пороха після його Мінських домовленостей та Дебальцева.
Арестович занадто відверто каже про деякі речі, чим постійно користується російська та порохата пропаганда(а вони часто працюють в парі), на посаді держслужбовця потрібно бути більш дипломатичним.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:21

  Schmit написав:Зе ж не вчиться не те, що на чужих, навіть на своїх помилках. Два роки президенства 6-го минули, а згадати поризивного нема чого, одні провали, відкати взад і олігархічний реванші.

Брехня
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:30

  unicdima написав:
  Schmit написав:Зе ж не вчиться не те, що на чужих, навіть на своїх помилках. Два роки президенства 6-го минули, а згадати поризивного нема чого, одні провали, відкати взад і олігархічний реванші.

Брехня

Ну так наведи хоч якісь позитивні здобутки влади за два роки (крім піару з санкціями, які ще невідомо у скільки обійдуться державі в майбутньому, коли мертвечуки у судах повідсужують собі все).
Schmit
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  #<1 ... 7186718771887189
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