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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7187718871897190>
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А что по этому поводу скажете?

При наступному буде розповідати, що перехворів на зелену с..ачку. Артисти, що з них взяти...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:08

  lapay написав:
  zРадио написав:А что по этому поводу скажете?

При наступному буде розповідати, що перехворів на зелену с..ачку. Артисти, що з них взяти...


Что говорит лишь об одном - не идеализируй никакую власть. Если помнишь, перед выборами президента 2 года назад я писал, что кандидаты между собой отличаются незначительно, и то формой, а не содержанием. Система сильнее человека. Еще Кучма говорил, что политику определяет кресло, а не личность. С тех пор ничего не изменилось ни эволюционным (регулярные и внеочередные выборы), ни революционным (майданы) путем
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Не бачу нічого дивного, я сам якийсь час був прихильником Пороха, після його популістських заяв часів Майдану, але в мене то швидко пройшло, ще в 2014, після його зрадницьких односторонніх перемирь, за час яких бойовики поповнювали живу силу та боеприпаси після поразок, після цих штучних котлів, в яких було втрачено величезну кількість техніки, а остаточно впевнився в злочинній діяльності Пороха після його Мінських домовленостей та Дебальцева.

ПО багато помилок зробив, важкі були часи (боюсь уявити, що б накоїв Зе у тій ситуації), але хоча б вчився на своїх помилках і позитивні здобутки під кінець терміну переважили негатив.
Зе ж не вчиться не те, що на чужих, навіть на своїх помилках. Два роки президенства 6-го минули, а згадати поризивного нема чого, одні провали, відкати взад і олігархічний реванші. Хоча у Зе ще 3 роки попереду, є шанс виправитись, але тенденції поки невтішні.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:17

  zРадио написав:А что по этому поводу скажете?
Зображення

Не бачу нічого дивного, я сам якийсь час був прихильником Пороха, після його популістських заяв часів Майдану, але в мене то швидко пройшло, ще в 2014, після його зрадницьких односторонніх перемирь, за час яких бойовики поповнювали живу силу та боеприпаси після поразок, після цих штучних котлів, в яких було втрачено величезну кількість техніки, а остаточно впевнився в злочинній діяльності Пороха після його Мінських домовленостей та Дебальцева.
Арестович занадто відверто каже про деякі речі, чим постійно користується російська та порохата пропаганда(а вони часто працюють в парі), на посаді держслужбовця потрібно бути більш дипломатичним.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:21

  Schmit написав:Зе ж не вчиться не те, що на чужих, навіть на своїх помилках. Два роки президенства 6-го минули, а згадати поризивного нема чого, одні провали, відкати взад і олігархічний реванші.

Брехня
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:30

  unicdima написав:
  Schmit написав:Зе ж не вчиться не те, що на чужих, навіть на своїх помилках. Два роки президенства 6-го минули, а згадати поризивного нема чого, одні провали, відкати взад і олігархічний реванші.

Брехня

Ну так наведи хоч якісь позитивні здобутки влади за два роки (крім піару з санкціями, які ще невідомо у скільки обійдуться державі в майбутньому, коли мертвечуки у судах повідсужують собі все).
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:53

  unicdima написав:
  Schmit написав:Ну так наведи хоч якісь позитивні здобутки влади за два роки (крім піару з санкціями, які ще невідомо у скільки обійдуться державі в майбутньому, коли мертвечуки у судах повідсужують собі все).

Санкції то якраз реальні і дієві, не просто так вся порошенківська та російська пропаганди через них так бісяться.

Так, до перших рішень судів і компенсацій з бюджету. Навіть ЕСПЛ тут стане на сторону мертвечуків, бо санкції проти власних громадян - це нонсенс. Для цього є прокуратура, поліція..., які бездіють. Ці санкції - фейк.
А позитивних здобутків зеленої влади за два роки ти так і не назвав.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:19

  andrijk777 написав:https://tvrain.ru/teleshow/notes/memorial-527379/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=articles&utm_term=527379
Я знав що в Сирії жесть, але не думав що настільки.
Я вже починаю думати що світ не простить Путіну його "гріхи", хоч раніше я думав по-іншому.

Пока у Московского рейха и его фюрера 30% мировых минеральных ресурсов, 5-я колонна во ВСЕХ странах и полная готовность при малейшем поводе применить ЯО - всем будет наплевать и на Сирию, и на Украину.

Когда Эйнштейн эмигрировал в Штаты - его предупредили, чтобы он не очень высовывался, потому что в стране много людей, сочувствующих Гитлеру.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:23

  zРадио написав:
  Schmit написав: Так свято у них вчора було, ще святкують напевно.
А что по этому поводу скажете?

Ну вы даете - на клоуна Арестовича ссылаетесь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:37

Вирішив у зв'язку з розмовами про загрозу подивитись що там за поребриком.
Гугл видав оцей свіжачок:
https://m.youtube.com/watch?v=9e5tBE5A6tw

Це лютий треш...
Основні моменти: в рашці пу запропонував нову парадигму -- замість упору на *русские* вони хочуть у голову кута поставити *россияне*.
Тобто замість нації державу.
Хочуть з обивателя зробити громадянина великої рашки.
Що вони там курять...

У другій частині про Україну.
Такого нахабства...
В мене навіть склалося враження, що вони дійсно вірять в те, що несуть -- наявність в себе підстав для анексії, військової агресії, втручання в справи іншої держави, в свою *допомогу* мешканцям Донбасу, в ихтамнетство.
detroytred
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