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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7187718871897190
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:06

2021-04-03

2021-04-03

1) Войска России могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины - разведка
15:55, 01.04.21
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины

Оккупанты на Донбассе ранили второго украинского военного за сутки
03:02, 02.04.21
Недалеко от населенного пункта Новотошковка 1 апреля в зоне ООС в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение

Оккупанты сегодня уже семь раз нарушили тишину на Донбассе: ранен боец ВСУ
14:48, 02.04.21
На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один из украинских военных

Боевики обстреляли бойцов на Донбассе 21 раз: есть раненые
09:04, 03.04.21
В результате ранены два бойца и одно гражданское лицо

2) Байден заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России
Президенты Украины и США подробно обсудили ситуацию на Донбассе

Сильно подозреваю, что суть разговора была совершенно иная.
Но сам факт телефонного звонка - это хорошо

3) Зеленский отреагировал на наращивание войск РФ у границ Украины и вспомнил о Медведчуке
безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым

И кто же этот обезличенный враг ?
Почему, блядь, не называть вещи своими именами
Почему Бубочка из себя не может выдавить, что враг - РФ

4) Попытка срыва выборов на Прикарпатье: Тищенко требовал встать перед ним на колени
Тищенко кричал, что он - народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и стать перед ним на колени

Сказочный ...
Но этот ... народный депутат, его выбрали. И не кто-нибудь, а мудрый нарид

5) Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях – "Схемы
Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке

Это при "барыге" Порошенко Медведчук что-то не особо богател, наоборот, терял

А вот при "честном" Бубочке Медведчук, мало того, что стал депутатом Верховной Рады, так почему-то ещё и богатеет
С чего бы это ? Как же это так ? :)

6) Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские
Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)

И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.
Значит оффшоры их вполне устраивают, когда "Это оффшор, у того, у кого надо оффшор! ", перефразирую известный фильм

7) ГБР открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака – депутат
Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)

Производство открыто по заявлению Гончаренко

А вот сама Ген.Прокуратура никаких дел по Медведчуку не открывает, хотя санкции были за финансирование терроризма - одно из тяжелых преступлений во всём мире

8) У Зеленского считают исчерпанным кризис в КСУ после увольнения Тупицкого
Представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский убежден, что после отмены указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда кризис в КСУ исчерпан

КСУ - это как фарш. Хрен его прокрутишь обратно
Процедуры все прописаны в Конституции.
Поэтому, Тупицкий де-юре всё ещё председатель КСУ
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:34

:shock: :shock:
https://interfax.com.ua/news/political/735090.html
:roll: :oops: :cry:
- А он то кто?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:49

Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.

Хвалебні іскандери
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:07

  Ukrainian написав:Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.

Хвалебні іскандери

В Армению они не поставлялись.
Основание:
Это запрещено международными конвенциями о "нераспространении ракетного вооружения способного нести ЯО"
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7187718871897190
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