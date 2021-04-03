1)
15:55, 01.04.21
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины
03:02, 02.04.21
Недалеко от населенного пункта Новотошковка 1 апреля в зоне ООС в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение
14:48, 02.04.21
На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один из украинских военных
09:04, 03.04.21
В результате ранены два бойца и одно гражданское лицо
2)
Президенты Украины и США подробно обсудили ситуацию на Донбассе
Сильно подозреваю, что суть разговора была совершенно иная.
Но сам факт телефонного звонка - это хорошо
3)
безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым
И кто же этот обезличенный враг ?
Почему, блядь, не называть вещи своими именами
Почему Бубочка из себя не может выдавить, что враг - РФ
4)
Тищенко кричал, что он - народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и стать перед ним на колени
Сказочный ...
Но этот ... народный депутат, его выбрали. И не кто-нибудь, а мудрый нарид
5)
Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке
Это при "барыге" Порошенко Медведчук что-то не особо богател, наоборот, терял
А вот при "честном" Бубочке Медведчук, мало того, что стал депутатом Верховной Рады, так почему-то ещё и богатеет
С чего бы это ? Как же это так ?
6)
Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)
И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.
Значит оффшоры их вполне устраивают, когда "Это оффшор, у того, у кого надо оффшор! ", перефразирую известный фильм
7)
Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)
Производство открыто по заявлению Гончаренко
А вот сама Ген.Прокуратура никаких дел по Медведчуку не открывает, хотя санкции были за финансирование терроризма - одно из тяжелых преступлений во всём мире
8)
Представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский убежден, что после отмены указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда кризис в КСУ исчерпан
КСУ - это как фарш. Хрен его прокрутишь обратно
Процедуры все прописаны в Конституции.
Поэтому, Тупицкий де-юре всё ещё председатель КСУ