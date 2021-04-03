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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7187718871897190
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:06

2021-04-03

2021-04-03

1) Войска России могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины - разведка
15:55, 01.04.21
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины

Оккупанты на Донбассе ранили второго украинского военного за сутки
03:02, 02.04.21
Недалеко от населенного пункта Новотошковка 1 апреля в зоне ООС в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение

Оккупанты сегодня уже семь раз нарушили тишину на Донбассе: ранен боец ВСУ
14:48, 02.04.21
На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один из украинских военных

Боевики обстреляли бойцов на Донбассе 21 раз: есть раненые
09:04, 03.04.21
В результате ранены два бойца и одно гражданское лицо

2) Байден заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России
Президенты Украины и США подробно обсудили ситуацию на Донбассе

Сильно подозреваю, что суть разговора была совершенно иная.
Но сам факт телефонного звонка - это хорошо

3) Зеленский отреагировал на наращивание войск РФ у границ Украины и вспомнил о Медведчуке
безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым

И кто же этот обезличенный враг ?
Почему, блядь, не называть вещи своими именами
Почему Бубочка из себя не может выдавить, что враг - РФ

4) Попытка срыва выборов на Прикарпатье: Тищенко требовал встать перед ним на колени
Тищенко кричал, что он - народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и стать перед ним на колени

Сказочный ...
Но этот ... народный депутат, его выбрали. И не кто-нибудь, а мудрый нарид

5) Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях – "Схемы
Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке

Это при "барыге" Порошенко Медведчук что-то не особо богател, наоборот, терял

А вот при "честном" Бубочке Медведчук, мало того, что стал депутатом Верховной Рады, так почему-то ещё и богатеет
С чего бы это ? Как же это так ? :)

6) Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские
Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)

И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.
Значит оффшоры их вполне устраивают, когда "Это оффшор, у того, у кого надо оффшор! ", перефразирую известный фильм

7) ГБР открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака – депутат
Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)

Производство открыто по заявлению Гончаренко

А вот сама Ген.Прокуратура никаких дел по Медведчуку не открывает, хотя санкции были за финансирование терроризма - одно из тяжелых преступлений во всём мире

8) У Зеленского считают исчерпанным кризис в КСУ после увольнения Тупицкого
Представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский убежден, что после отмены указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда кризис в КСУ исчерпан

КСУ - это как фарш. Хрен его прокрутишь обратно
Процедуры все прописаны в Конституции.
Поэтому, Тупицкий де-юре всё ещё председатель КСУ
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:34

:shock: :shock:
https://interfax.com.ua/news/political/735090.html
:roll: :oops: :cry:
- А он то кто?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:49

Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.

Хвалебні іскандери
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:07

  Ukrainian написав:Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.

Хвалебні іскандери

В Армению они не поставлялись.
Основание:
Это запрещено международными конвенциями о "нераспространении ракетного вооружения способного нести ЯО"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:13

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские
Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)

И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.


Зеленські розжилися ще і на хатинку в Італії за 88 млн. грн. у 2015 р. що вказано в декларації за минулий рік, а в цьому вона десь уже випарувалась.
Довибори у 87 окрузі нагадують пізнього Януковича, коли стало зрозуміло, що виборами нічого не доб'єшся.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:18

Ой+
На фоне этого "интересно" звучит:
https://biz.today.ua/ru/mvf-trebuet-nem ... krayntsev/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:04

  Kudrjavuy написав:
  Ukrainian написав:Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.

Хвалебні іскандери

В Армению они не поставлялись.
Основание:
Это запрещено международными конвенциями о "нераспространении ракетного вооружения способного нести ЯО"

Чего ты лезешь коментить то в чем не разбираешься?
Песикоту пара.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:10

  pesikot написав:Поэтому, Тупицкий де-юре всё ещё председатель КСУ

Він ще й юрист, до того ж кращий ніж президентські :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:38

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:59

Re: Політичні дискусії

Володин предложил поднять вопрос исключения Украины из Совета Европы
Таким образом спикер Госдумы отреагировал на сообщения о гибели ребенка в результате удара украинского дрона по окраине Донецка. Он потребовал от международных организаций дать оценку действиям властей Украины

Совету Европы необходимо обсудить вопрос возможного исключения из своих рядов Украины. Об этом в Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений из ДНР о гибели ребенка в Донецке в результате обстрела с украинского беспилотника.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/04/2021/ ... cfad5eb9f2


Раша готується до війни, зомбуя своє населення і стягуючи війська. Досі Путлер маскувався під їхтамнети. Якщо продовжить, то буде загострення на Донбасі, яка нічим особливо не закінчиться, бо нашу оборону їм прорвати буде дуже важко, без авіації. Якщо буде широкомасштабна війна, з десантами і проривами через нові ділянки кордону, то тоді санкції і неминуча затяжна війна скинуть режим Путлера.
Маленької переможної війни в них не вийде в любому випадку. Але нам ліквідація цієї кремлівської суки дорого обійдеться.
lapay
 
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