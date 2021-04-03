Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский убежден, что после отмены указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда кризис в КСУ исчерпан
КСУ - это как фарш. Хрен его прокрутишь обратно Процедуры все прописаны в Конституции. Поэтому, Тупицкий де-юре всё ещё председатель КСУ
Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.
Ukrainian написав:Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.
Хвалебні іскандери
В Армению они не поставлялись. Основание: Это запрещено международными конвенциями о "нераспространении ракетного вооружения способного нести ЯО"
pesikot написав:Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)
И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.
Зеленські розжилися ще і на хатинку в Італії за 88 млн. грн. у 2015 р. що вказано в декларації за минулий рік, а в цьому вона десь уже випарувалась. Довибори у 87 окрузі нагадують пізнього Януковича, коли стало зрозуміло, що виборами нічого не доб'єшся.
Ukrainian написав:Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.
Хвалебні іскандери
В Армению они не поставлялись. Основание: Это запрещено международными конвенциями о "нераспространении ракетного вооружения способного нести ЯО"
Чего ты лезешь коментить то в чем не разбираешься? Песикоту пара.
Володин предложил поднять вопрос исключения Украины из Совета Европы Таким образом спикер Госдумы отреагировал на сообщения о гибели ребенка в результате удара украинского дрона по окраине Донецка. Он потребовал от международных организаций дать оценку действиям властей Украины
Совету Европы необходимо обсудить вопрос возможного исключения из своих рядов Украины. Об этом в Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений из ДНР о гибели ребенка в Донецке в результате обстрела с украинского беспилотника.
Раша готується до війни, зомбуя своє населення і стягуючи війська. Досі Путлер маскувався під їхтамнети. Якщо продовжить, то буде загострення на Донбасі, яка нічим особливо не закінчиться, бо нашу оборону їм прорвати буде дуже важко, без авіації. Якщо буде широкомасштабна війна, з десантами і проривами через нові ділянки кордону, то тоді санкції і неминуча затяжна війна скинуть режим Путлера. Маленької переможної війни в них не вийде в любому випадку. Але нам ліквідація цієї кремлівської суки дорого обійдеться.