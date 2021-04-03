RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7188718971907191
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:20

Може трохи не в тему.
Але багато спекуляцій на цю тему, типу "марсіани а не Путін правлять Росією".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:38

  Ой+ написав:
  pesikot написав:Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские
Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)

И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.


Зеленські розжилися ще і на хатинку в Італії за 88 млн. грн. у 2015 р. що вказано в декларації за минулий рік, а в цьому вона десь уже випарувалась.
Довибори у 87 окрузі нагадують пізнього Януковича, коли стало зрозуміло, що виборами нічого не доб'єшся.


Ще дещо заникали:
Більше немає в декларації 5 готельних номерів в Грузії.
Сім'я продала свій будинок і земельну ділянку в Іванковичах, немає більше житлового будинку в Італії. Замість цього Зеленський вказав в декларації житловий комплекс (державну дачу) в Конча-Заспі, яким його сім'я безоплатно користується. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/in ... 2020-roczi

Якщо продав чи подарував чи ще щось зробив, то мав вказати у декларації.
У 87 окрузі послідовно нівелюють дільниці де переміг Шевченко, щоб таки провести Васю до Ради. Яка в ньому надзвичайна потреба - блокувати, штовхати чи ще якісь супер законодавчі ідеї має?
Вибори на Прикарпатті: проблеми виявили вже на 6 дільниці, довелося викликати поліцію https://24tv.ua/vibori-prikarpatti-prob ... i_n1587997

Центральна виборча комісія підрахувала 100% протоколів на виборчому окрузі №87. За офіційними результатами голосування переміг кандидат від "Слуги народу" Вірастюк.
https://24tv.ua/dovibori-radu-prikarpat ... k_n1579967
Водночас, рух "ЧЕСНО" повідомив, що близько 500 бюлетенів зникли. Згідно інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка. Крім того, результати виборів на 5 дільницях скасували. Там перемагав Шевченко.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 19.04.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7188718971907191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31866)
04.04.2021 09:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.