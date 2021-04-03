Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)
И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.
Зеленські розжилися ще і на хатинку в Італії за 88 млн. грн. у 2015 р. що вказано в декларації за минулий рік, а в цьому вона десь уже випарувалась. Довибори у 87 окрузі нагадують пізнього Януковича, коли стало зрозуміло, що виборами нічого не доб'єшся.
Ще дещо заникали:
Більше немає в декларації 5 готельних номерів в Грузії. Сім'я продала свій будинок і земельну ділянку в Іванковичах, немає більше житлового будинку в Італії. Замість цього Зеленський вказав в декларації житловий комплекс (державну дачу) в Конча-Заспі, яким його сім'я безоплатно користується. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/in ... 2020-roczi
Якщо продав чи подарував чи ще щось зробив, то мав вказати у декларації. У 87 окрузі послідовно нівелюють дільниці де переміг Шевченко, щоб таки провести Васю до Ради. Яка в ньому надзвичайна потреба - блокувати, штовхати чи ще якісь супер законодавчі ідеї має?
Центральна виборча комісія підрахувала 100% протоколів на виборчому окрузі №87. За офіційними результатами голосування переміг кандидат від "Слуги народу" Вірастюк. https://24tv.ua/dovibori-radu-prikarpat ... k_n1579967 Водночас, рух "ЧЕСНО" повідомив, що близько 500 бюлетенів зникли. Згідно інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка. Крім того, результати виборів на 5 дільницях скасували. Там перемагав Шевченко.