Може трохи не в тему.
Але багато спекуляцій на цю тему, типу "марсіани а не Путін правлять Росією".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:20
Може трохи не в тему.
Але багато спекуляцій на цю тему, типу "марсіани а не Путін правлять Росією".
Додано: Нед 04 кві, 2021 07:38
Ще дещо заникали:
Якщо продав чи подарував чи ще щось зробив, то мав вказати у декларації.
У 87 окрузі послідовно нівелюють дільниці де переміг Шевченко, щоб таки провести Васю до Ради. Яка в ньому надзвичайна потреба - блокувати, штовхати чи ще якісь супер законодавчі ідеї має?
Додано: Нед 04 кві, 2021 12:08
Я от тільки чую "армії не було", "створювати практично з нуля" і тещо -- в мене одразу виникає сумніви до усіх інших тверджень.
Від'їхав на ПМЖ сусід по дачі майор-ппо-шник. А так би в нього розпросив, що там з ППО в нас...
Раніше багато чого розказував (32 роки вислуги, досвіду вище стелі), але тоді неактуально було, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло.
Бо якщо рашка піде відкритою агресією, то це буде зовсім інший формат ніж у 2014-ому.
Тобто ключова роль буде не в оцих оповіданнях про десанти, танкові з'єднання, а в ракетних ударах по пунктах управління, місцях дислокації, складах, базах.
Саме в цьому полягає головна мінімальна мета можливої операції -- продемонструвати свойому піплу і всьому світу свою здатність знищувати.
Десанти, танки -- може бути продовженням, а може й ні. Хто зна.
Вішати на себе теріторії може вже й не ставлять таку мету, а сподіваються, що зможуть примусити після руйнувань-втрат дати воду до Криму і т.д.
Одна справа втрачати людей, отримувати населенню похоронки, а інше шпурляти ракети, яких вони можливо наклепали до біса.
Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами.
Та й модно ракетними ударами...
Рашка може криво скопіювати.
Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.
Імхо зі стелі звісно))
Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.
Ви кажете "маленької победоносної війни", але, на мій погляд, не варто нам очікувати від рашки саме такої мети.
От чого їм очікувати? Чого?
Вони вже побачили, що навіть з ЗЕ і Ко Україна не посипеться, що навіть ЗЕ пиняє опожопівців, що співпраця і рух з Західом, НАТО буде тільки нарощуватися.
Так чого чекати-то?
Так як чекали, поки ЗСУ звільнять увесь Донбас...?
Тому вони або підуть по повній, або не підуть силою овсім, тільки побряцають.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 кві, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 кві, 2021 13:09
Re: Політичні дискусії
Ракети без ядерної начинки - дороговартісні іграшки, і не більше. Толку з того, що Трамп пуляв по Сирії чи Іран по американским базам в Іраці? Літаки дешевші, тому ефективніші, БПЛА ще дешевші, тому ще ефективніші.
Ракетні удари малоймоворні і неефективні, крім протикорабельних, а малого радіусу дії проти ЛА і танків.
При відкритій агресії впишуться США своєю зброєю і, можливо, авіацією з ракетами. Навряд чи Путлер наважиться на десанти і відкриту агресію, а от спробувати розширити новоутворення на всю територію двох областей може наважитись.
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