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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7188718971907191 Додано: Суб 03 кві, 2021 23:20 Може трохи не в тему.

Але багато спекуляцій на цю тему, типу "марсіани а не Путін правлять Росією". andrijk777

Повідомлень: 2959 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 07:38 Ой+ написав: pesikot написав: Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские

Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)



И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год. Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали ЗеленскиеЕлена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.



Зеленські розжилися ще і на хатинку в Італії за 88 млн. грн. у 2015 р. що вказано в декларації за минулий рік, а в цьому вона десь уже випарувалась.

Довибори у 87 окрузі нагадують пізнього Януковича, коли стало зрозуміло, що виборами нічого не доб'єшся. Зеленські розжилися ще і на хатинку в Італії за 88 млн. грн. у 2015 р. що вказано в декларації за минулий рік, а в цьому вона десь уже випарувалась.Довибори у 87 окрузі нагадують пізнього Януковича, коли стало зрозуміло, що виборами нічого не доб'єшся.



Ще дещо заникали:



Сім'я продала свій будинок і земельну ділянку в Іванковичах, немає більше житлового будинку в Італії. Замість цього Зеленський вказав в декларації житловий комплекс (державну дачу) в Конча-Заспі, яким його сім'я безоплатно користується. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/in ... 2020-roczi Більше немає в декларації 5 готельних номерів в Грузії.Сім'я продала свій будинок і земельну ділянку в Іванковичах, немає більше житлового будинку в Італії. Замість цього Зеленський вказав в декларації житловий комплекс (державну дачу) в Конча-Заспі, яким його сім'я безоплатно користується.

Якщо продав чи подарував чи ще щось зробив, то мав вказати у декларації.

У 87 окрузі послідовно нівелюють дільниці де переміг Шевченко, щоб таки провести Васю до Ради. Яка в ньому надзвичайна потреба - блокувати, штовхати чи ще якісь супер законодавчі ідеї має?

https://24tv.ua/vibori-prikarpatti-prob ... i_n1587997 Вибори на Прикарпатті: проблеми виявили вже на 6 дільниці, довелося викликати поліцію



https://24tv.ua/dovibori-radu-prikarpat ... k_n1579967

Водночас, рух "ЧЕСНО" повідомив, що близько 500 бюлетенів зникли. Згідно інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка. Крім того, результати виборів на 5 дільницях скасували. Там перемагав Шевченко.

Центральна виборча комісія підрахувала 100% протоколів на виборчому окрузі №87. За офіційними результатами голосування переміг кандидат від "Слуги народу" Вірастюк.Водночас, рух "ЧЕСНО" повідомив, що близько 500 бюлетенів зникли. Згідно інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка. Крім того, результати виборів на 5 дільницях скасували. Там перемагав Шевченко. Ще дещо заникали:Якщо продав чи подарував чи ще щось зробив, то мав вказати у декларації.У 87 окрузі послідовно нівелюють дільниці де переміг Шевченко, щоб таки провести Васю до Ради. Яка в ньому надзвичайна потреба - блокувати, штовхати чи ще якісь супер законодавчі ідеї має? Ой+

Повідомлень: 4193 З нами з: 19.04.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 12:08 lapay написав:

Таким образом спикер Госдумы отреагировал на сообщения о гибели ребенка в результате удара украинского дрона по окраине Донецка. Он потребовал от международных организаций дать оценку действиям властей Украины



Совету Европы необходимо обсудить вопрос возможного исключения из своих рядов Украины. Об этом в Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений из ДНР о гибели ребенка в Донецке в результате обстрела с украинского беспилотника.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/03/04/2021/ ... cfad5eb9f2 Володин предложил поднять вопрос исключения Украины из Совета ЕвропыТаким образом спикер Госдумы отреагировал на сообщения о гибели ребенка в результате удара украинского дрона по окраине Донецка. Он потребовал от международных организаций дать оценку действиям властей УкраиныСовету Европы необходимо обсудить вопрос возможного исключения из своих рядов Украины. Об этом в Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений из ДНР о гибели ребенка в Донецке в результате обстрела с украинского беспилотника.Подробнее на РБК:



Раша готується до війни, зомбуя своє населення і стягуючи війська. Досі Путлер маскувався під їхтамнети. Якщо продовжить, то буде загострення на Донбасі, яка нічим особливо не закінчиться, бо нашу оборону їм прорвати буде дуже важко, без авіації. Якщо буде широкомасштабна війна, з десантами і проривами через нові ділянки кордону, то тоді санкції і неминуча затяжна війна скинуть режим Путлера.

Маленької переможної війни в них не вийде в любому випадку. Але нам ліквідація цієї кремлівської суки дорого обійдеться. Раша готується до війни, зомбуя своє населення і стягуючи війська. Досі Путлер маскувався під їхтамнети. Якщо продовжить, то буде загострення на Донбасі, яка нічим особливо не закінчиться, бо нашу оборону їм прорвати буде дуже важко, без авіації. Якщо буде широкомасштабна війна, з десантами і проривами через нові ділянки кордону, то тоді санкції і неминуча затяжна війна скинуть режим Путлера.Маленької переможної війни в них не вийде в любому випадку. Але нам ліквідація цієї кремлівської суки дорого обійдеться.

Я от тільки чую "армії не було", "створювати практично з нуля" і тещо -- в мене одразу виникає сумніви до усіх інших тверджень.



Від'їхав на ПМЖ сусід по дачі майор-ппо-шник. А так би в нього розпросив, що там з ППО в нас...

Раніше багато чого розказував (32 роки вислуги, досвіду вище стелі), але тоді неактуально було, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло.



Бо якщо рашка піде відкритою агресією, то це буде зовсім інший формат ніж у 2014-ому.

Тобто ключова роль буде не в оцих оповіданнях про десанти, танкові з'єднання, а в ракетних ударах по пунктах управління, місцях дислокації, складах, базах.



Саме в цьому полягає головна мінімальна мета можливої операції -- продемонструвати свойому піплу і всьому світу свою здатність знищувати.

Десанти, танки -- може бути продовженням, а може й ні. Хто зна.

Вішати на себе теріторії може вже й не ставлять таку мету, а сподіваються, що зможуть примусити після руйнувань-втрат дати воду до Криму і т.д.



Одна справа втрачати людей, отримувати населенню похоронки, а інше шпурляти ракети, яких вони можливо наклепали до біса.



Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами.

Та й модно ракетними ударами...

Рашка може криво скопіювати.

Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.



Імхо зі стелі звісно))

Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.



Ви кажете "маленької победоносної війни", але, на мій погляд, не варто нам очікувати від рашки саме такої мети.

От чого їм очікувати? Чого?

Вони вже побачили, що навіть з ЗЕ і Ко Україна не посипеться, що навіть ЗЕ пиняє опожопівців, що співпраця і рух з Західом, НАТО буде тільки нарощуватися.

Так чого чекати-то?

Так як чекали, поки ЗСУ звільнять увесь Донбас...?



Тому вони або підуть по повній, або не підуть силою овсім, тільки побряцають. Я от тільки чую "армії не було", "створювати практично з нуля" і тещо -- в мене одразу виникає сумніви до усіх інших тверджень.Від'їхав на ПМЖ сусід по дачі майор-ппо-шник. А так би в нього розпросив, що там з ППО в нас...Раніше багато чого розказував (32 роки вислуги, досвіду вище стелі), але тоді неактуально було, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло.Бо якщо рашка піде відкритою агресією, то це буде зовсім інший формат ніж у 2014-ому.Тобто ключова роль буде не в оцих оповіданнях про десанти, танкові з'єднання, а в ракетних ударах по пунктах управління, місцях дислокації, складах, базах.Саме в цьому полягає головна мінімальна мета можливої операції -- продемонструвати свойому піплу і всьому світу свою здатність знищувати.Десанти, танки -- може бути продовженням, а може й ні. Хто зна.Вішати на себе теріторії може вже й не ставлять таку мету, а сподіваються, що зможуть примусити після руйнувань-втрат дати воду до Криму і т.д.Одна справа втрачати людей, отримувати населенню похоронки, а інше шпурляти ракети, яких вони можливо наклепали до біса.Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами.Та й модно ракетними ударами...Рашка може криво скопіювати.Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.Імхо зі стелі звісно))Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.Ви кажете "маленької победоносної війни", але, на мій погляд, не варто нам очікувати від рашки саме такої мети.От чого їм очікувати? Чого?Вони вже побачили, що навіть з ЗЕ і Ко Україна не посипеться, що навіть ЗЕ пиняє опожопівців, що співпраця і рух з Західом, НАТО буде тільки нарощуватися.Так чого чекати-то?Так як чекали, поки ЗСУ звільнять увесь Донбас...?Тому вони або підуть по повній, або не підуть силою овсім, тільки побряцають. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 кві, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24132 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 13:09 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами.

Та й модно ракетними ударами...

Рашка може криво скопіювати.

Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.



Імхо зі стелі звісно))

Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять. Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами.Та й модно ракетними ударами...Рашка може криво скопіювати.Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.Імхо зі стелі звісно))Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.

Ракети без ядерної начинки - дороговартісні іграшки, і не більше. Толку з того, що Трамп пуляв по Сирії чи Іран по американским базам в Іраці? Літаки дешевші, тому ефективніші, БПЛА ще дешевші, тому ще ефективніші.

Ракетні удари малоймоворні і неефективні, крім протикорабельних, а малого радіусу дії проти ЛА і танків.

При відкритій агресії впишуться США своєю зброєю і, можливо, авіацією з ракетами. Навряд чи Путлер наважиться на десанти і відкриту агресію, а от спробувати розширити новоутворення на всю територію двох областей може наважитись. Ракети без ядерної начинки - дороговартісні іграшки, і не більше. Толку з того, що Трамп пуляв по Сирії чи Іран по американским базам в Іраці? Літаки дешевші, тому ефективніші, БПЛА ще дешевші, тому ще ефективніші.Ракетні удари малоймоворні і неефективні, крім протикорабельних, а малого радіусу дії проти ЛА і танків.При відкритій агресії впишуться США своєю зброєю і, можливо, авіацією з ракетами. Навряд чи Путлер наважиться на десанти і відкриту агресію, а от спробувати розширити новоутворення на всю територію двох областей може наважитись. lapay Повідомлень: 12078 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1174 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7188718971907191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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