Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Бриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что задекларировали Зеленские Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)
И где же эти ярые противники оффшоров ? Молчат почему-то который год.
Зеленські розжилися ще і на хатинку в Італії за 88 млн. грн. у 2015 р. що вказано в декларації за минулий рік, а в цьому вона десь уже випарувалась. Довибори у 87 окрузі нагадують пізнього Януковича, коли стало зрозуміло, що виборами нічого не доб'єшся.
Ще дещо заникали:
Більше немає в декларації 5 готельних номерів в Грузії. Сім'я продала свій будинок і земельну ділянку в Іванковичах, немає більше житлового будинку в Італії. Замість цього Зеленський вказав в декларації житловий комплекс (державну дачу) в Конча-Заспі, яким його сім'я безоплатно користується. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/in ... 2020-roczi
Якщо продав чи подарував чи ще щось зробив, то мав вказати у декларації. У 87 окрузі послідовно нівелюють дільниці де переміг Шевченко, щоб таки провести Васю до Ради. Яка в ньому надзвичайна потреба - блокувати, штовхати чи ще якісь супер законодавчі ідеї має?
Центральна виборча комісія підрахувала 100% протоколів на виборчому окрузі №87. За офіційними результатами голосування переміг кандидат від "Слуги народу" Вірастюк. https://24tv.ua/dovibori-radu-prikarpat ... k_n1579967 Водночас, рух "ЧЕСНО" повідомив, що близько 500 бюлетенів зникли. Згідно інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка. Крім того, результати виборів на 5 дільницях скасували. Там перемагав Шевченко.
Володин предложил поднять вопрос исключения Украины из Совета Европы Таким образом спикер Госдумы отреагировал на сообщения о гибели ребенка в результате удара украинского дрона по окраине Донецка. Он потребовал от международных организаций дать оценку действиям властей Украины
Совету Европы необходимо обсудить вопрос возможного исключения из своих рядов Украины. Об этом в Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений из ДНР о гибели ребенка в Донецке в результате обстрела с украинского беспилотника.
Раша готується до війни, зомбуя своє населення і стягуючи війська. Досі Путлер маскувався під їхтамнети. Якщо продовжить, то буде загострення на Донбасі, яка нічим особливо не закінчиться, бо нашу оборону їм прорвати буде дуже важко, без авіації. Якщо буде широкомасштабна війна, з десантами і проривами через нові ділянки кордону, то тоді санкції і неминуча затяжна війна скинуть режим Путлера. Маленької переможної війни в них не вийде в любому випадку. Але нам ліквідація цієї кремлівської суки дорого обійдеться.
Я от тільки чую "армії не було", "створювати практично з нуля" і тещо -- в мене одразу виникає сумніви до усіх інших тверджень.
Від'їхав на ПМЖ сусід по дачі майор-ппо-шник. А так би в нього розпросив, що там з ППО в нас... Раніше багато чого розказував (32 роки вислуги, досвіду вище стелі), але тоді неактуально було, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло.
Бо якщо рашка піде відкритою агресією, то це буде зовсім інший формат ніж у 2014-ому. Тобто ключова роль буде не в оцих оповіданнях про десанти, танкові з'єднання, а в ракетних ударах по пунктах управління, місцях дислокації, складах, базах.
Саме в цьому полягає головна мінімальна мета можливої операції -- продемонструвати свойому піплу і всьому світу свою здатність знищувати. Десанти, танки -- може бути продовженням, а може й ні. Хто зна. Вішати на себе теріторії може вже й не ставлять таку мету, а сподіваються, що зможуть примусити після руйнувань-втрат дати воду до Криму і т.д.
Одна справа втрачати людей, отримувати населенню похоронки, а інше шпурляти ракети, яких вони можливо наклепали до біса.
Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами. Та й модно ракетними ударами... Рашка може криво скопіювати. Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.
Імхо зі стелі звісно)) Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.
Ви кажете "маленької победоносної війни", але, на мій погляд, не варто нам очікувати від рашки саме такої мети. От чого їм очікувати? Чого? Вони вже побачили, що навіть з ЗЕ і Ко Україна не посипеться, що навіть ЗЕ пиняє опожопівців, що співпраця і рух з Західом, НАТО буде тільки нарощуватися. Так чого чекати-то? Так як чекали, поки ЗСУ звільнять увесь Донбас...?
Тому вони або підуть по повній, або не підуть силою овсім, тільки побряцають.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 кві, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами. Та й модно ракетними ударами... Рашка може криво скопіювати. Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.
Імхо зі стелі звісно)) Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.
Ракети без ядерної начинки - дороговартісні іграшки, і не більше. Толку з того, що Трамп пуляв по Сирії чи Іран по американским базам в Іраці? Літаки дешевші, тому ефективніші, БПЛА ще дешевші, тому ще ефективніші. Ракетні удари малоймоворні і неефективні, крім протикорабельних, а малого радіусу дії проти ЛА і танків. При відкритій агресії впишуться США своєю зброєю і, можливо, авіацією з ракетами. Навряд чи Путлер наважиться на десанти і відкриту агресію, а от спробувати розширити новоутворення на всю територію двох областей може наважитись.
detroytred написав:Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами. Та й модно ракетними ударами... Рашка може криво скопіювати. Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.
Імхо зі стелі звісно)) Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.
Ракети без ядерної начинки - дороговартісні іграшки, і не більше. Толку з того, що Трамп пуляв по Сирії чи Іран по американским базам в Іраці? Літаки дешевші, тому ефективніші, БПЛА ще дешевші, тому ще ефективніші. Ракетні удари малоймоворні і неефективні, крім протикорабельних, а малого радіусу дії проти ЛА і танків. При відкритій агресії впишуться США своєю зброєю і, можливо, авіацією з ракетами. Навряд чи Путлер наважиться на десанти і відкриту агресію, а от спробувати розширити новоутворення на всю територію двох областей може наважитись.
Гадаю, що якась-то)) методика знищення ворожої ППО існує.
Другий момент - масштабність ракетних ударів. Рашка може дозволити зробити більше в рази, ніж Трамп? Хз.
Якщо є гарантія вписування Штатів, то рашці й починати нема сенсу. Тоді питання з чого сир-бор? Майже риторичне.
Навіщо рашці розширювати теріторію новоутворень до меж областей? Якою ціною? Якщо ще можна зломати ешеловану оборону...
Я поки бачу одне -- що всі рухи йдуть за кулісами.
Ukrainian написав:Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.
Хвалебні іскандери
В Армению они не поставлялись. Основание: Это запрещено международными конвенциями о "нераспространении ракетного вооружения способного нести ЯО"
Чего ты лезешь коментить то в чем не разбираешься? Песикоту пара.