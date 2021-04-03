Додано: Нед 04 кві, 2021 12:08

lapay написав:

Таким образом спикер Госдумы отреагировал на сообщения о гибели ребенка в результате удара украинского дрона по окраине Донецка. Он потребовал от международных организаций дать оценку действиям властей Украины



Совету Европы необходимо обсудить вопрос возможного исключения из своих рядов Украины. Об этом в Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений из ДНР о гибели ребенка в Донецке в результате обстрела с украинского беспилотника.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/03/04/2021/ ... cfad5eb9f2 Володин предложил поднять вопрос исключения Украины из Совета ЕвропыТаким образом спикер Госдумы отреагировал на сообщения о гибели ребенка в результате удара украинского дрона по окраине Донецка. Он потребовал от международных организаций дать оценку действиям властей УкраиныСовету Европы необходимо обсудить вопрос возможного исключения из своих рядов Украины. Об этом в Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений из ДНР о гибели ребенка в Донецке в результате обстрела с украинского беспилотника.Подробнее на РБК:



Раша готується до війни, зомбуя своє населення і стягуючи війська. Досі Путлер маскувався під їхтамнети. Якщо продовжить, то буде загострення на Донбасі, яка нічим особливо не закінчиться, бо нашу оборону їм прорвати буде дуже важко, без авіації. Якщо буде широкомасштабна війна, з десантами і проривами через нові ділянки кордону, то тоді санкції і неминуча затяжна війна скинуть режим Путлера.

Маленької переможної війни в них не вийде в любому випадку. Але нам ліквідація цієї кремлівської суки дорого обійдеться. Раша готується до війни, зомбуя своє населення і стягуючи війська. Досі Путлер маскувався під їхтамнети. Якщо продовжить, то буде загострення на Донбасі, яка нічим особливо не закінчиться, бо нашу оборону їм прорвати буде дуже важко, без авіації. Якщо буде широкомасштабна війна, з десантами і проривами через нові ділянки кордону, то тоді санкції і неминуча затяжна війна скинуть режим Путлера.Маленької переможної війни в них не вийде в любому випадку. Але нам ліквідація цієї кремлівської суки дорого обійдеться.

Я от тільки чую "армії не було", "створювати практично з нуля" і тещо -- в мене одразу виникає сумніви до усіх інших тверджень.Від'їхав на ПМЖ сусід по дачі майор-ппо-шник. А так би в нього розпросив, що там з ППО в нас...Раніше багато чого розказував (32 роки вислуги, досвіду вище стелі), але тоді неактуально було, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло.Бо якщо рашка піде відкритою агресією, то це буде зовсім інший формат ніж у 2014-ому.Тобто ключова роль буде не в оцих оповіданнях про десанти, танкові з'єднання, а в ракетних ударах по пунктах управління, місцях дислокації, складах, базах.Саме в цьому полягає головна мінімальна мета можливої операції -- продемонструвати свойому піплу і всьому світу свою здатність знищувати.Десанти, танки -- може бути продовженням, а може й ні. Хто зна.Вішати на себе теріторії може вже й не ставлять таку мету, а сподіваються, що зможуть примусити після руйнувань-втрат дати воду до Криму і т.д.Одна справа втрачати людей, отримувати населенню похоронки, а інше шпурляти ракети, яких вони можливо наклепали до біса.Грубо: якщо азейбарджаці зиграли дронами, то рашка може сподіватись зіграти ракетами.Та й модно ракетними ударами...Рашка може криво скопіювати.Може натівці та Джо попередили, щоб навіть не думала.Імхо зі стелі звісно))Бо ППО тема доволі закрита, але чутки проходять.Ви кажете "маленької победоносної війни", але, на мій погляд, не варто нам очікувати від рашки саме такої мети.От чого їм очікувати? Чого?Вони вже побачили, що навіть з ЗЕ і Ко Україна не посипеться, що навіть ЗЕ пиняє опожопівців, що співпраця і рух з Західом, НАТО буде тільки нарощуватися.Так чого чекати-то?Так як чекали, поки ЗСУ звільнять увесь Донбас...?Тому вони або підуть по повній, або не підуть силою овсім, тільки побряцають.