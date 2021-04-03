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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 кві, 2021 14:59
lapay написав: detroytred написав:
Так дорого ж для рашки буде!
І головне -- без прямої відкритої масштабної агресії абсолютно безрезультатно.
Бо ми ж в обороні. Підготовленій.
Понти дорожчі за гроші. Путін заспокоється, коли перестануть ображати кума, а до того смерті і обстріли, якщо не допоможе, то наступ, коли позиції зрівняють з землею, як ДАП.
Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.
А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.
Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 15:04
Schmit написав:
Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет…
А что им было делать?
Понятно, что ни посадить ПАПа, ни снизить тарифы (и что там было еще для зубожилих, не помню) они были не в состоянии.
А мир был их ключевым обещанием для "уставших и отчаявшихся", на котором можно долго пиариться.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 15:13
Schmit написав:
Думаю, ложив він на того кума. Основна проблема – вода для Криму. По водосховищах видно, що літом буде повне пересихання і катастрофа. Тому скрепні зараз спершу спробують налякати Україну грою м’язів та загостренням боїв на Донбасі до максимуму, щоб зелені пішли на поступки. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари...
Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Зараз всі розказують, що «українська армія сильна», але два роки застою у розвитку та провали військових замовлень заставляють у цьому сумніватись.
Дніпровська вода для степової зони, ПБК вона все одно не допоможе. Канал пересох, гідроізоляція порушена, і ніхто її не робить. Кравчук вже озвучив тезу, що ми дамо воду в разі екологічної катастрофи.
Почалось все через Медведчука, і закінчиться, коли повернеться порушене статус кво, але вже на ліпших, для Пуйла, умовах, раз йому доведеться витратиться.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 15:20
Starikan написав:
Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.
А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.
Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил.
Ракети для ядерної зброї, інакше користі з них мало, тільки піар. Я все одно вважаю кума першочергою образою Пуйла. Без кума взагалі не має перспективи якось повернути Україну, адже в Грузії цей план частково спрацював. Каравани віслюків з золотом беруть міста краще за армію. Скільки було витрачено цих віслюків на канали, рейтинг почав приємно милувати око, а тут бац - і все закрили.
Такі образи не пробачають. Коли Пашинян не поїхав зустрічати Путіна, Алієв, нарешті, вільно зміг зробити давно задумане. Пуйло відповість на образу, з кумом, так як вміє - війною.
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