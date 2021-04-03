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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7189719071917192 Додано: Нед 04 кві, 2021 14:59 lapay написав: detroytred написав: Так дорого ж для рашки буде!

І головне -- без прямої відкритої масштабної агресії абсолютно безрезультатно.

Бо ми ж в обороні. Підготовленій. Так дорого ж для рашки буде!І головне -- без прямої відкритої масштабної агресії абсолютно безрезультатно.Бо ми ж в обороні. Підготовленій. Понти дорожчі за гроші. Путін заспокоється, коли перестануть ображати кума, а до того смерті і обстріли, якщо не допоможе, то наступ, коли позиції зрівняють з землею, як ДАП. Понти дорожчі за гроші. Путін заспокоється, коли перестануть ображати кума, а до того смерті і обстріли, якщо не допоможе, то наступ, коли позиції зрівняють з землею, як ДАП.

Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.

А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.

Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил. Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил. Starikan 2 Повідомлень: 18012 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2132 раз. Подякували: 2943 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 15:04 Schmit написав: Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет…

А что им было делать?

Понятно, что ни посадить ПАПа, ни снизить тарифы (и что там было еще для зубожилих, не помню) они были не в состоянии.

А мир был их ключевым обещанием для "уставших и отчаявшихся", на котором можно долго пиариться. А что им было делать?Понятно, что ни посадить ПАПа, ни снизить тарифы (и что там было еще для зубожилих, не помню) они были не в состоянии.А мир был их ключевым обещанием для "уставших и отчаявшихся", на котором можно долго пиариться. Starikan 2 Повідомлень: 18012 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2132 раз. Подякували: 2943 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 15:13 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Думаю, ложив він на того кума. Основна проблема – вода для Криму. По водосховищах видно, що літом буде повне пересихання і катастрофа. Тому скрепні зараз спершу спробують налякати Україну грою м’язів та загостренням боїв на Донбасі до максимуму, щоб зелені пішли на поступки. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари...

Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Зараз всі розказують, що «українська армія сильна», але два роки застою у розвитку та провали військових замовлень заставляють у цьому сумніватись. Думаю, ложив він на того кума. Основна проблема – вода для Криму. По водосховищах видно, що літом буде повне пересихання і катастрофа. Тому скрепні зараз спершу спробують налякати Україну грою м’язів та загостренням боїв на Донбасі до максимуму, щоб зелені пішли на поступки. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари...Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Зараз всі розказують, що «українська армія сильна», але два роки застою у розвитку та провали військових замовлень заставляють у цьому сумніватись.

Дніпровська вода для степової зони, ПБК вона все одно не допоможе. Канал пересох, гідроізоляція порушена, і ніхто її не робить. Кравчук вже озвучив тезу, що ми дамо воду в разі екологічної катастрофи.

Почалось все через Медведчука, і закінчиться, коли повернеться порушене статус кво, але вже на ліпших, для Пуйла, умовах, раз йому доведеться витратиться. Дніпровська вода для степової зони, ПБК вона все одно не допоможе. Канал пересох, гідроізоляція порушена, і ніхто її не робить. Кравчук вже озвучив тезу, що ми дамо воду в разі екологічної катастрофи.Почалось все через Медведчука, і закінчиться, коли повернеться порушене статус кво, але вже на ліпших, для Пуйла, умовах, раз йому доведеться витратиться. lapay Повідомлень: 12083 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1174 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 15:20 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.

А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.

Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил. Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил.

Ракети для ядерної зброї, інакше користі з них мало, тільки піар. Я все одно вважаю кума першочергою образою Пуйла. Без кума взагалі не має перспективи якось повернути Україну, адже в Грузії цей план частково спрацював. Каравани віслюків з золотом беруть міста краще за армію. Скільки було витрачено цих віслюків на канали, рейтинг почав приємно милувати око, а тут бац - і все закрили.

Такі образи не пробачають. Коли Пашинян не поїхав зустрічати Путіна, Алієв, нарешті, вільно зміг зробити давно задумане. Пуйло відповість на образу, з кумом, так як вміє - війною. Ракети для ядерної зброї, інакше користі з них мало, тільки піар. Я все одно вважаю кума першочергою образою Пуйла. Без кума взагалі не має перспективи якось повернути Україну, адже в Грузії цей план частково спрацював. Каравани віслюків з золотом беруть міста краще за армію. Скільки було витрачено цих віслюків на канали, рейтинг почав приємно милувати око, а тут бац - і все закрили.Такі образи не пробачають. Коли Пашинян не поїхав зустрічати Путіна, Алієв, нарешті, вільно зміг зробити давно задумане. Пуйло відповість на образу, з кумом, так як вміє - війною. lapay Повідомлень: 12083 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1174 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 16:43 lapay написав: Такі образи не пробачають. Такі образи не пробачають.

Та в Путіна стільки образ на Україну, що можна вже і атомною бомбою по Києву шарахнути.

Ну не бачу я жодного сценарію війни, за якого Путін би підняв свій рейтинг.

Загострення ситуації на Донбасі, більше вбивств, обстріли - так це реальний сценарій. Але це сценарій тиску а не сценарій підняття рейтингу. Та в Путіна стільки образ на Україну, що можна вже і атомною бомбою по Києву шарахнути.Ну не бачу я жодного сценарію війни, за якого Путін би підняв свій рейтинг.Загострення ситуації на Донбасі, більше вбивств, обстріли - так це реальний сценарій. Але це сценарій тиску а не сценарій підняття рейтингу. andrijk777

Повідомлень: 2960 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 17:29 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Та в Путіна стільки образ на Україну, що можна вже і атомною бомбою по Києву шарахнути.

Ну не бачу я жодного сценарію війни, за якого Путін би підняв свій рейтинг.

Загострення ситуації на Донбасі, більше вбивств, обстріли - так це реальний сценарій. Але це сценарій тиску а не сценарій підняття рейтингу. Та в Путіна стільки образ на Україну, що можна вже і атомною бомбою по Києву шарахнути.Ну не бачу я жодного сценарію війни, за якого Путін би підняв свій рейтинг.Загострення ситуації на Донбасі, більше вбивств, обстріли - так це реальний сценарій. Але це сценарій тиску а не сценарій підняття рейтингу.

Образи різні бувають. Захід проковтнув закриття каналів кума, і весь мізок Пуйлу виїв за аналогічні дії. Коли Захід визнав Косово, Путін анексував Крим, хоча до того все було неофіційно у форматі їхтамнет.

Не думаю, що Путіну терміново необхідно піднімати рейтинг, до виборів ще далеко, тай альтернативи все одно немає. Образи різні бувають. Захід проковтнув закриття каналів кума, і весь мізок Пуйлу виїв за аналогічні дії. Коли Захід визнав Косово, Путін анексував Крим, хоча до того все було неофіційно у форматі їхтамнет.Не думаю, що Путіну терміново необхідно піднімати рейтинг, до виборів ще далеко, тай альтернативи все одно немає. lapay Повідомлень: 12083 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1174 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 17:47 Schmit написав: lapay написав: detroytred написав: Так дорого ж для рашки буде!

І головне -- без прямої відкритої масштабної агресії абсолютно безрезультатно.

Бо ми ж в обороні. Підготовленій. Так дорого ж для рашки буде!І головне -- без прямої відкритої масштабної агресії абсолютно безрезультатно.Бо ми ж в обороні. Підготовленій.

Понти дорожчі за гроші. Путін заспокоється, коли перестануть ображати кума, а до того смерті і обстріли, якщо не допоможе, то наступ, коли позиції зрівняють з землею, як ДАП. Понти дорожчі за гроші. Путін заспокоється, коли перестануть ображати кума, а до того смерті і обстріли, якщо не допоможе, то наступ, коли позиції зрівняють з землею, як ДАП.

Думаю, ложив він на того кума. Основна проблема – вода для Криму. По водосховищах видно, що літом буде повне пересихання і катастрофа. Тому скрепні зараз спершу спробують налякати Україну грою м’язів та загостренням боїв на Донбасі до максимуму, щоб зелені пішли на поступки. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари...

Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Зараз всі розказують, що «українська армія сильна», але два роки застою у розвитку та провали військових замовлень заставляють у цьому сумніватись. Думаю, ложив він на того кума. Основна проблема – вода для Криму. По водосховищах видно, що літом буде повне пересихання і катастрофа. Тому скрепні зараз спершу спробують налякати Україну грою м’язів та загостренням боїв на Донбасі до максимуму, щоб зелені пішли на поступки. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари...Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Зараз всі розказують, що «українська армія сильна», але два роки застою у розвитку та провали військових замовлень заставляють у цьому сумніватись.

Темпи розвитку (або застой) почався раніше. Як тільки досягли необхідного мінімуму.

Мінімум же полягав -- в рівні, що дає змогу протидіяти не масштабній відкритій агресії, а тому, що було і є - гібрідній.

Краще нагодували, вдягли, забезпечили, озброїли. Ніж було.

І на цьому стоп...

Тоді й почалися звільнення, перевірки, діди на посади за гроші, безглузді призначення, які на голову не налазять; крадіжки, бо "руки не відрубались"; 500 у.е. зрв 2-га лінія і т.д.



А для протидії саме масштабній відкритій агресії рашки -- потрібен інший рівень мінімуму.

Тому по суті ЗЕ нічого нового не зробив... Бо як По для зменшення втрат та згоди з пу пішов на Мінські, так само й ЗЕ пішов на перемир'я.

Тобто по буквах - як По не готував до можливої дійсної масштабної боротьби з рашкою (а погодився на гібрідну), так і ЗЕ.

Гібрідність може бути тільки при згоді обох сторін на гібрідність.



Ось тільки рашка може перейти до відкритого формату, а ми -- ...

Готові на словах.



До речі, заяви ЗЕ про мобілізацію усіх і уся -- це згідно Доктрини. Прояв рішучості для впливу на ворога. Все по феншую. Хоч щось. Темпи розвитку (або застой) почався раніше. Як тільки досягли необхідного мінімуму.Мінімум же полягав -- в рівні, що дає змогу протидіяти не масштабній відкритій агресії, а тому, що було і є - гібрідній.Краще нагодували, вдягли, забезпечили, озброїли. Ніж було.І на цьому стоп...Тоді й почалися звільнення, перевірки, діди на посади за гроші, безглузді призначення, які на голову не налазять; крадіжки, бо "руки не відрубались"; 500 у.е. зрв 2-га лінія і т.д.А для протидії саме масштабній відкритій агресії рашки -- потрібен інший рівень мінімуму.Тому по суті ЗЕ нічого нового не зробив... Бо як По для зменшення втрат та згоди з пу пішов на Мінські, так само й ЗЕ пішов на перемир'я.Тобто по буквах - як По не готував до можливої дійсної масштабної боротьби з рашкою (а погодився на гібрідну), так і ЗЕ.Гібрідність може бути тільки при згоді обох сторін на гібрідність.Ось тільки рашка може перейти до відкритого формату, а ми -- ...Готові на словах.До речі, заяви ЗЕ про мобілізацію усіх і уся -- це згідно Доктрини. Прояв рішучості для впливу на ворога. Все по феншую. Хоч щось. detroytred

Повідомлень: 24135 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7189719071917192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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