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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 кві, 2021 14:59
lapay написав: detroytred написав:
Так дорого ж для рашки буде!
І головне -- без прямої відкритої масштабної агресії абсолютно безрезультатно.
Бо ми ж в обороні. Підготовленій.
Понти дорожчі за гроші. Путін заспокоється, коли перестануть ображати кума, а до того смерті і обстріли, якщо не допоможе, то наступ, коли позиції зрівняють з землею, як ДАП.
Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.
А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.
Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 15:04
Schmit написав:
Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет…
А что им было делать?
Понятно, что ни посадить ПАПа, ни снизить тарифы (и что там было еще для зубожилих, не помню) они были не в состоянии.
А мир был их ключевым обещанием для "уставших и отчаявшихся", на котором можно долго пиариться.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 15:13
Schmit написав:
Думаю, ложив він на того кума. Основна проблема – вода для Криму. По водосховищах видно, що літом буде повне пересихання і катастрофа. Тому скрепні зараз спершу спробують налякати Україну грою м’язів та загостренням боїв на Донбасі до максимуму, щоб зелені пішли на поступки. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари...
Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Зараз всі розказують, що «українська армія сильна», але два роки застою у розвитку та провали військових замовлень заставляють у цьому сумніватись.
Дніпровська вода для степової зони, ПБК вона все одно не допоможе. Канал пересох, гідроізоляція порушена, і ніхто її не робить. Кравчук вже озвучив тезу, що ми дамо воду в разі екологічної катастрофи.
Почалось все через Медведчука, і закінчиться, коли повернеться порушене статус кво, але вже на ліпших, для Пуйла, умовах, раз йому доведеться витратиться.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 15:20
Starikan написав:
Вы же утверждали выше, что ракетами за миллион не очень популяешь.
А так вы правы насчет понтов. Пуляли же они по Сирии с Каспийского моря.
Насчет кума - не уверен, что это играет существенную роль. И Пу - не один, правит политбюро силовиков, о котором было видео выше, о нем еще Волгарь говорил.
Ракети для ядерної зброї, інакше користі з них мало, тільки піар. Я все одно вважаю кума першочергою образою Пуйла. Без кума взагалі не має перспективи якось повернути Україну, адже в Грузії цей план частково спрацював. Каравани віслюків з золотом беруть міста краще за армію. Скільки було витрачено цих віслюків на канали, рейтинг почав приємно милувати око, а тут бац - і все закрили.
Такі образи не пробачають. Коли Пашинян не поїхав зустрічати Путіна, Алієв, нарешті, вільно зміг зробити давно задумане. Пуйло відповість на образу, з кумом, так як вміє - війною.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 16:43
lapay написав:
Такі образи не пробачають.
Та в Путіна стільки образ на Україну, що можна вже і атомною бомбою по Києву шарахнути.
Ну не бачу я жодного сценарію війни, за якого Путін би підняв свій рейтинг.
Загострення ситуації на Донбасі, більше вбивств, обстріли - так це реальний сценарій. Але це сценарій тиску а не сценарій підняття рейтингу.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:29
andrijk777 написав:
Та в Путіна стільки образ на Україну, що можна вже і атомною бомбою по Києву шарахнути.
Ну не бачу я жодного сценарію війни, за якого Путін би підняв свій рейтинг.
Загострення ситуації на Донбасі, більше вбивств, обстріли - так це реальний сценарій. Але це сценарій тиску а не сценарій підняття рейтингу.
Образи різні бувають. Захід проковтнув закриття каналів кума, і весь мізок Пуйлу виїв за аналогічні дії. Коли Захід визнав Косово, Путін анексував Крим, хоча до того все було неофіційно у форматі їхтамнет.
Не думаю, що Путіну терміново необхідно піднімати рейтинг, до виборів ще далеко, та й альтернативи все одно немає.
Востаннє редагувалось lapay
в Нед 04 кві, 2021 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:47
Schmit написав: lapay написав: detroytred написав:
Так дорого ж для рашки буде!
І головне -- без прямої відкритої масштабної агресії абсолютно безрезультатно.
Бо ми ж в обороні. Підготовленій.
Понти дорожчі за гроші. Путін заспокоється, коли перестануть ображати кума, а до того смерті і обстріли, якщо не допоможе, то наступ, коли позиції зрівняють з землею, як ДАП.
Думаю, ложив він на того кума. Основна проблема – вода для Криму. По водосховищах видно, що літом буде повне пересихання і катастрофа. Тому скрепні зараз спершу спробують налякати Україну грою м’язів та загостренням боїв на Донбасі до максимуму, щоб зелені пішли на поступки. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари...
Шкода, що зелені втратили два роки на пошуки миру там, де його нема, замість того, щоб далі посилювати армію, докупити дронів, та ракет… Зараз всі розказують, що «українська армія сильна», але два роки застою у розвитку та провали військових замовлень заставляють у цьому сумніватись.
Темпи розвитку (або застой) почався раніше. Як тільки досягли необхідного мінімуму.
Мінімум же полягав -- в рівні, що дає змогу протидіяти не масштабній відкритій агресії, а тому, що було і є - гібрідній.
Краще нагодували, вдягли, забезпечили, озброїли. Ніж було.
І на цьому стоп...
Тоді й почалися звільнення, перевірки, діди на посади за гроші, безглузді призначення, які на голову не налазять; крадіжки, бо "руки не відрубались"; 500 у.е. зрв 2-га лінія і т.д.
А для протидії саме масштабній відкритій агресії рашки -- потрібен інший рівень мінімуму.
Тому по суті ЗЕ нічого нового не зробив... Бо як По для зменшення втрат та згоди з пу пішов на Мінські, так само й ЗЕ пішов на перемир'я.
Тобто по буквах - як По не готував до можливої дійсної масштабної боротьби з рашкою (а погодився на гібрідну), так і ЗЕ.
Гібрідність може бути тільки при згоді обох сторін на гібрідність.
Ось тільки рашка може перейти до відкритого формату, а ми -- ...
Готові на словах.
До речі, заяви ЗЕ про мобілізацію усіх і уся -- це згідно Доктрини. Прояв рішучості для впливу на ворога. Все по феншую. Хоч щось.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:32
Schmit написав:
Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари..
Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014
Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.
Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:39
detroytred написав:
Це лютий треш...
Що вони там курять...
У другій частині про Україну.
Такого нахабства...
Зміг це осилити лише у два підходи.
Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.
Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.
Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.
Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.
В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*
щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу
*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*
Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.
Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.
І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:45
Президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе, сообщает Европейская правда.
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