bevzaalex написав:
Зміг це осилити лише у два підходи.
Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.
Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.
Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.
Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.
В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*
щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу
*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*
Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.
Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.
І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний.
Саме так!
І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.
Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*, буде точно.