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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7190719171927193
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:05

  bevzaalex написав:
  detroytred написав:Це лютий треш...

Що вони там курять...

У другій частині про Україну.
Такого нахабства...

Зміг це осилити лише у два підходи.
Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.
Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.
Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.

Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.
В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*
щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу
*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*
Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.
Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.
І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний.

Саме так!

І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.
Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*, буде точно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:09

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари..

Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014
Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.
Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі.

Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.
Хоча б просто матеріально.

А так, гадаю, що 50 на 50.
Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно.
detroytred
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