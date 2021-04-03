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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7190719171927193 Додано: Нед 04 кві, 2021 19:05 bevzaalex написав: detroytred написав: Це лютий треш...



Що вони там курять...



У другій частині про Україну.

Такого нахабства...

Це лютий треш...Що вони там курять...У другій частині про Україну.Такого нахабства...

Зміг це осилити лише у два підходи.

Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.

Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.

Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.



Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.

В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*

щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу

*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*

Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.

Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.

І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний. Зміг це осилити лише у два підходи.Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний.

Саме так!



І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.

Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*, буде точно. Саме так!І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*, буде точно. detroytred

Повідомлень: 24137 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 19:09 Ukrainian написав: Schmit написав: Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари.. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари..

Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014

Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.

Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі. Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі.

Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.

Хоча б просто матеріально.



А так, гадаю, що 50 на 50.

Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно. Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.Хоча б просто матеріально.А так, гадаю, що 50 на 50.Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно. detroytred

Повідомлень: 24137 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7190719171927193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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