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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7190719171927193 Додано: Нед 04 кві, 2021 19:05 bevzaalex написав: detroytred написав: Це лютий треш...



Що вони там курять...



У другій частині про Україну.

Такого нахабства...

Це лютий треш...Що вони там курять...У другій частині про Україну.Такого нахабства...

Зміг це осилити лише у два підходи.

Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.

Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.

Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.



Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.

В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*

щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу

*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*

Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.

Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.

І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний. Зміг це осилити лише у два підходи.Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний.

Саме так!



І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.

Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*, буде точно. Саме так!І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*, буде точно. detroytred

Повідомлень: 24137 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 19:09 Ukrainian написав: Schmit написав: Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари.. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари..

Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014

Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.

Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі. Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі.

Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.

Хоча б просто матеріально.



А так, гадаю, що 50 на 50.

Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно. Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.Хоча б просто матеріально.А так, гадаю, що 50 на 50.Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно. detroytred

Повідомлень: 24137 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 19:30

Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик. Как и вечер с Петуховым, это дает пощупать пульс.

Предполагаю, что этому скатыванию подвержены абсолютно все ресурсы набирающие сверхпопулярность. К сожалению, это разганяет адекватных пользователей ораторов, зачастую старожил.

К счастью, не всех. Ну и молодая кровь, самособой, тоже хорошо и интересно.

.

Для того, чтобы не бегали зря и не накручивали даже крохи просмотров, перетянул сюда этот перетянутый туда лонглонгрид. Так как коментариев от редакторов овер чем много, свои не вставлял можно запутаться в редакторах и мыслях, а там и до трех сосен недалеко...за которыми невидимый лес.

Итак

тадамц





Как по­бе­дить рос­сий­скую батальонно-​тактическую груп­пу: ста­тья из жур­на­ла Армии США



36.2K 09:57 - 2/Апр/21 kuguar



пе­ре­вод ста­тьи «Defeat the Russian Batallion Tactical Group» в жур­на­ле «Armor» («Броня») — про­фес­си­о­наль­ном пе­ри­о­ди­че­ском из­да­нии Армии США. Вы­пуск Spring 2017, Vol. CXXVIII, No. 2



Ма­те­ри­ал из груп­пы Vault 8 в вк



Много букв! Ма­те­ри­ал из груп­пы Vault 8 в вк







Часть 1



Дан­ный текст пред­став­ля­ет из себя пе­ре­вод ста­тьи «Defeat the Russian Batallion Tactical Group» в жур­на­ле «Armor» («Броня») — про­фес­си­о­наль­ном пе­ри­о­ди­че­ском из­да­нии Армии США. Вы­пуск Spring 2017, Vol. CXXVIII, No. 2



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Автор: ка­пи­тан Ни­ко­лас Дж. Фиоре



Рос­сий­ская Батальонно-​Тактическая Груп­па (далее БТГр) пред­став­ля­ет из себя мо­дуль­ную кон­струк­цию так­ти­че­ско­го уров­ня, со­здан­ную на ос­но­ве под­раз­де­ле­ний мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды в пунк­те по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции, спе­ци­аль­но для от­прав­ки в зону бо­е­вых дей­ствий. БТГр хо­ро­шо по­ка­за­ли себя в дей­стви­ях на Укра­ине в 2013-2015 гг. (так в ори­ги­на­ле тек­ста — прим. ре­дак­то­ра), но несколь­ко раз по­тер­пе­ли неуда­чу в боях с ВСУ, несмот­ря на своё пре­вос­ход­ство в ар­тил­ле­рий­ской под­держ­ке, сред­ствах радио-​электронной борь­бы и вой­ско­вой ПВО.



В дан­ной ста­тье ис­сле­ду­ют­ся сла­бые сто­ро­ны рос­сий­ских БТГр, поз­во­лив­шие ВСУ на­не­сти им по­ра­же­ние. Так­ти­ка про­ти­во­дей­ствия БТГр ВС РФ может при­го­дить­ся аме­ри­кан­ским Бри­гад­ным Бо­е­вым Груп­пам (далее ББГ) в бу­ду­щем кон­флик­те, если он про­изой­дёт.



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Ис­то­ри­че­ская справ­ка от ре­дак­то­ра



Ши­ро­ко­му чи­та­те­лю сле­ду­ет знать о том, что из себя пред­став­ля­ет наша БТГр и в чём раз­ни­ца с аме­ри­кан­ской Бри­гад­ной Бо­е­вой Груп­пой, по­сколь­ку эта раз­ни­ца зна­чи­тель­ная.



Рос­сий­ская БТГр об­раз­ца 2014-2015 года по сути яв­ля­ет­ся уси­лен­ным мо­то­стрел­ко­вым ба­та­льо­ном на бо­е­вых ма­ши­нах пе­хо­ты или бро­не­транс­пор­тё­рах. По штату ба­та­льон БМП — это 3 мо­то­стрел­ко­вые роты, по 3 взво­да каж­дая. Взвод = 30 че­ло­век. В каж­дом взво­де по 3 от­де­ле­ния, каж­дое от­де­ле­ние пе­ре­дви­га­ет­ся и ведёт бой на БМП (в за­ви­си­мо­сти от типа мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды может на БТР). Ба­та­льо­ну при­да­ёт­ся тан­ко­вый взвод (3-4 танка) или даже тан­ко­вая рота (3 тан­ко­вых взво­да), ми­но­мёт­ная ба­та­рея, 1-2 ар­тил­ле­рий­ских ба­та­рей из бри­гад­ных арт.ди­ви­зи­о­нов (может быть 2 ба­та­реи са­мо­ход­ных ар­тил­ле­рий­ских уста­но­вок, может быть 1 ба­та­рея САУ + 1 ба­та­рея ре­ак­тив­ной ар­тил­ле­рии, в ос­нов­ном РСЗО «Град»). К тому же у БТГр име­ют­ся в на­ли­чии нема­лые сред­ства раз­вед­ки: взвод вой­ско­вых раз­вед­чи­ков, взвод радио-​электронной раз­вед­ки (РЭР), взвод радио-​электронной борь­бы (РЭБ), груп­па с бес­пи­лот­ны­ми ле­та­тель­ны­ми ап­па­ра­там (БЛА). Ко­ро­че го­во­ря, БТГр яв­ля­ет­ся неболь­шой про­ек­ци­ей пол­но­цен­ной мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды. Всего в БТГр может быть от 500 до 700 че­ло­век лич­но­го со­ста­ва.



В 2014-2015 гг. рос­сий­ские батальонно-​тактические груп­пы ком­плек­то­ва­лись сол­да­та­ми кон­тракт­ной и сроч­ной служ­бы, но после 2017-го, когда кол-​во кон­тракт­ни­ков в ВС РФ силь­но пре­вы­си­ло кол-​во при­зыв­ни­ков, БТГр ком­плек­ту­ют­ся це­ли­ком на кон­тракт­ной ос­но­ве. А вот осталь­ные 1-2 ба­та­льо­на в мо­то­стрел­ко­вых бри­га­дах ком­плек­ту­ют­ся по-​прежнему сроч­ни­ка­ми. Про­сто их не берут (го­во­рят, что не берут) для ко­ман­ди­ро­вок в го­ря­чие точки. В неко­то­рых бри­га­дах на­блю­да­ет­ся су­ще­ствен­ная раз­ни­ца в во­вле­че­нии сроч­ни­ков в бо­е­вую под­го­тов­ку — их чаще остав­ля­ют на хо­зяй­ствен­ные ра­бо­ты, на­ря­ды и для ка­ра­уль­ной служ­бы, а на тре­ни­ров­ки ездит ба­та­льон и под­раз­де­ле­ния кон­тракт­ни­ков.



Так­ти­ка со­зда­ния БТГр не яв­ля­ет­ся новой, как бы её ни ре­кла­ми­ро­ва­ли. В преж­ней, ди­ви­зи­он­ной струк­ту­ре ВС РФ и ВС СССР, ди­ви­зии де­ли­лись на полки (по 2 мо­то­стрел­ко­вых полка в ди­ви­зии + 1 тан­ко­вый полк, ар­тил­ле­рий­ский полк, раз­вед­ка всех видов и обес­пе­че­ние). Тогда вме­сто батальонно-​тактических групп были пол­ко­вые так­ти­че­ские груп­пы, имев­шие бОль­шую чис­лен­ность, бОль­шие воз­мож­но­сти по под­держ­ке всех видов. Од­на­ко с позд­не­го со­вет­ско­го вре­ме­ни су­ще­ство­ва­ла по­роч­ная прак­ти­ка вы­де­лять один об­раз­цо­вый полк в ди­ви­зии, ко­то­рый за­ни­мал­ся бо­е­вой под­го­тов­кой, а два полка дер­жать на хоз­ра­бо­тах. То же ка­са­лось средств уси­ле­ния — в тан­ко­вом полку мо­то­стрел­ко­вой ди­ви­зии могли толь­ко пер­вые роты трёх ба­та­льо­нов сде­лать «бо­е­вы­ми», а по две остав­ши­е­ся по­ста­вить на хо­зяй­ство. Или в 55-й ди­ви­зии мор­ской пе­хо­ты Ти­хо­оке­ан­ско­го флота (един­ствен­ной ди­ви­зии в пост­со­вет­ской РФ) после окон­ча­ния уча­стия в че­чен­ских вой­нах бо­е­вой под­го­тов­кой за­ни­ма­лось десантно-​штурмовое под­раз­де­ле­ние, а ли­ней­ные полки на­хо­ди­лись в пла­чев­ном со­сто­я­нии.



По­это­му в 2008 году, в пе­ри­од со­кра­ще­ния армии, при­ня­ли ре­ше­ние со­кра­тить ди­ви­зии до бри­гад, на ос­но­ве тех самых «бо­е­вых пол­ков» (хотя по ло­ги­ке бо­е­вы­ми долж­ны быть все 3 полка в ди­ви­зии). Де­ла­лось это под пред­ло­гом улуч­ше­ния бо­е­го­тов­но­сти и мо­биль­но­сти. Но ре­фор­ма­то­ры так увлек­лись со­кра­ще­ни­ем офи­цер­ско­го кор­пу­са (с 355 000 до 142 000 с 2008 по 2011-й годы), а также за­кры­ли набор в во­ен­ные учи­ли­ща с 2009 по 2012-й годы, что в 2013-2014 гг. вме­сто пол­но­стью бо­е­го­то­вых мо­то­стрел­ко­вых бри­гад... можно было на­брать офи­це­ров и кон­тракт­ни­ков с обу­чен­ны­ми сроч­ни­ка­ми толь­ко на уси­лен­ные ба­та­льо­ны. То есть это была вы­нуж­ден­ная мера. До пол­но­цен­ных, за­яв­лен­ных с на­ча­ла ре­фор­мы, це­ли­ком на­тре­ни­ро­ван­ных и уком­плек­то­ван­ных кад­ра­ми бри­гад ВС РФ всё ещё не дошли к 2021 году — разве что на угро­жа­е­мых на­прав­ле­ни­ях. Вся раз­ни­ца с пе­ри­о­дом, на­при­мер, войн в Чечне за­клю­ча­лась в том, что в Чечню от­прав­ля­ли свод­ные полки и свод­ные ба­та­льо­ны из раз­ных пол­ков ди­ви­зий, по­это­му офи­це­ры, сол­да­ты и сер­жан­ты плохо знали друг друга, кон­ку­ри­ро­ва­ли, что при­во­ди­ло к про­бле­мам с бо­е­вым сла­жи­ва­ни­ем. В «новых, су­пер­со­вре­мен­ных» рос­сий­ских БТГр 2014-2015 гг. то же самое, но в рам­ках одной бри­га­ды. Что, ко­неч­но, улуч­ша­ло управ­ля­е­мость та­ко­го под­раз­де­ле­ния.



Если же ещё немно­го углу­бить­ся в ис­то­рию, то факты со­став­ле­ния ди­ви­зи­он­ны­ми ко­ман­ди­ра­ми пол­ко­вых так­ти­че­ских групп (с во­ору­же­ни­ем и тех­ни­кой той эпохи) со­вер­шен­но точно от­ме­ча­ют­ся, на­при­мер, на Советско-​Финской войне 1939-1940 гг. Так, были очень успеш­ны дей­ствия 122-й стрел­ко­вой ди­ви­зии, на­сту­пав­шей в Фин­лян­дию с целью раз­ре­зать эту стра­ну в самом узком месте. Ко­ман­дир ди­ви­зии был вы­нуж­ден при­спо­саб­ли­вать­ся к об­сто­я­тель­ствам быст­ро­го на­ступ­ле­ния, по­сколь­ку ди­ви­зия со­сре­до­то­чи­лась да­ле­ко не пол­но­стью перед на­ча­лом войны. Даже до­ро­ги к фин­ской гра­ни­це тол­ком не было. По­это­му он пе­ре­нёс свой штаб в пе­ре­до­вой полк, при­дал этому полку раз­ве­ды­ва­тель­ный ба­та­льон и все под­раз­де­ле­ния связи, и ар­тил­ле­рии, ко­то­рые уда­лось со­брать. Впе­ре­ди осталь­ных двух стрел­ко­вых и от­ста­ю­ще­го ар­тил­ле­рий­ско­го полка на­сту­па­ла пол­ко­вая так­ти­че­ская груп­па, пол­но­стью обес­пе­чен­ная необ­хо­ди­мым. По­это­му 122-й СД со­пут­ство­вал успех, в от­ли­чие от 44-й и 163-й СД, ко­ман­ди­ры ко­то­рых рав­но­душ­но от­нес­лись к осо­бен­но­стям мест­но­сти (одна до­ро­га, пло­хая про­хо­ди­мость, рас­тя­ну­тость ком­му­ни­ка­ций) и не обес­пе­чи­ли себя силь­ной пе­ре­до­вой ча­стью.



Те­перь про аме­ри­кан­цев. Аме­ри­кан­цы за­им­ство­ва­ли идею со­зда­ния Бри­гад­ных Бо­е­вых Групп у нем­цев во время Вто­рой Ми­ро­вой войны. Идея та же — вы­де­лить из ди­ви­зии уси­лен­ную бри­га­ду, при­дать ей сред­ства уси­ле­ния и пу­стить на острие бо­е­во­го по­ряд­ка в на­ступ­ле­нии. В обо­роне ис­поль­зо­вать для по­движ­ной обо­ро­ны. По­треб­ность в ББГ у аме­ри­кан­цев воз­ник­ла с по­ни­же­ни­ем ин­тен­сив­но­сти кон­флик­тов, в ко­то­рых они участ­во­ва­ли. В Корее и во Вьет­на­ме аме­ри­кан­ские ди­ви­зии впи­сы­ва­лись в пол­ном со­ста­ве про­тив рав­ных по чис­лен­но­сти ре­гу­ляр­ных ча­стей армий КНДР и Се­вер­но­го Вьет­на­ма. Но уже к опе­ра­ции в Юго­сла­вии и вто­рой войне в Пер­сид­ском за­ли­ве вы­год­нее стало ис­поль­зо­вать бри­гад­ные бо­е­вые груп­пы. Их проще пе­ре­бра­сы­вать в раз­ные точки зем­но­го шара.



Важ­ней­ший во­прос — чис­лен­ность лич­но­го со­ста­ва аме­ри­кан­ской ББГ! Они раз­де­ля­ют­ся на три типа: лег­ко­пе­хот­ная ББГ, ББГ на БТРах (БТР «Страй­кер») и бро­ни­ро­ван­ная ББГ из тан­ко­вых ба­та­льо­нов и мо­то­стрел­ко­вых ба­та­льо­нов на БМП (БМП «Бр­эд­ли»).



Также имей­те в виду, что в аме­ри­кан­ском взво­де пе­хот­ные от­де­ле­ния дей­ству­ют от­дель­но от тех­ни­ки в от­ли­чие от нас. Если в нашем рос­сий­ском от­де­ле­нии эки­паж БМП/БТР вхо­дит в со­став от­де­ле­ния ВМЕ­СТЕ с пе­хо­той (по­лу­ча­ет­ся 2 члена эки­па­жа + 6-7 пе­хо­тин­цев в раз­ных ва­ри­ан­тах), то у аме­ри­кан­цев от­де­ле­ние — это 9 пе­хо­тин­цев, ПЛЮС, 3 че­ло­ве­ка в эки­па­же БМП/БТР! По­это­му если в рос­сий­ском мо­то­стрел­ко­вом взво­де 30-32 че­ло­ве­ка на 3 БМП/БТР, то у аме­ри­кан­цев 42-43 че­ло­ве­ка на 4 БМП/БТР, т.к. все пе­хо­тин­цы не вле­за­ют. У них на одну БМП или БТР боль­ше, что уве­ли­чи­ва­ет их ог­не­вую мощь. Дер­жи­те это в го­ло­ве.



Лег­ко­пе­хот­ная ББГ — это 4413 че­ло­век лич­но­го со­ста­ва (про­тив 500-700 у нашей БТГр). В лег­ко­пе­хот­ную ББГ вхо­дит 3 пе­хот­ных ба­та­льо­на по 3 роты в каж­дом. Пе­ре­ме­ща­ют­ся на лёг­ких бро­не­ав­то­мо­би­лях. К 3 ба­та­льо­нам при­да­ёт­ся раз­ве­ды­ва­тель­ный ба­та­льон. Ар­тил­ле­рий­скую под­держ­ку осу­ществ­ля­ет ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон из 3 ба­та­рей бук­си­ру­е­мой ар­тил­ле­рии 105-мм и 155-мм — он менее по­дви­жен, чем наш рос­сий­ский ди­ви­зи­он САУ или РСЗО. Также в лёг­кую ББГ вхо­дит ин­же­нер­ный ба­та­льон (кроме самих ин­же­не­ров тут ещё под­раз­де­ле­ние связи и во­ен­ной раз­вед­ки) и ба­та­льон материально-​технического обес­пе­че­ния (ре­монт­ное под­раз­де­ле­ние, ме­ди­ци­на, тех­ни­че­ская раз­вед­ка, ав­то­мо­биль­ное снаб­же­ние пе­хо­тин­цев, раз­вед­чи­ков и ар­тил­ле­ри­стов).



ББГ на бро­не­транс­пор­тё­рах «Страй­кер». 4500 лич­но­го со­ста­ва. В этот тип ББГ вхо­дит 3 мо­то­стрел­ко­вых ба­та­льо­на на БТР «Страй­кер», раз­ве­ды­ва­тель­ный ба­та­льон (в него вхо­дит про­ти­во­тан­ко­вое под­раз­де­ле­ние с ПТУР), ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон (3 ба­та­реи бук­си­ру­е­мых гау­биц 155-мм), ин­же­нер­ный ба­та­льон (в него вхо­дит под­раз­де­ле­ние связи и во­ен­ной раз­вед­ки) и ба­та­льон МТО. То есть струк­ту­ра ана­ло­гич­на, но тех­ни­ка дру­гая — БТРы, бро­ни­ро­ван­ные ма­ши­ны про­чих типов.



Бро­ни­ро­ван­ная ББГ — самая тя­жё­лая и мно­го­чис­лен­ная. В ней 4743 во­ен­но­слу­жа­щих. 3 сме­шан­ных ба­та­льо­на из 2 тан­ко­вых и 2 мо­то­стрел­ко­вых рот (на БМП). Аль­тер­на­тив­ный ва­ри­ант — 2 тан­ко­вых ба­та­льо­на и 1 мо­то­стрел­ко­вый. При этом тан­ко­вый ба­та­льон = 2 тан­ко­вые роты + 1 мо­то­стрел­ко­вая на БМП. А мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон = 1 тан­ко­вая рота + 2 мо­то­стрел­ко­вые на БМП. Вдо­ба­вок идёт раз­вед­бат (уси­лен тан­ко­вой ротой), ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон из 3 ба­та­рей САУ 155-мм, ин­же­нер­ный ба­та­льон (вклю­чая под­раз­де­ле­ние связи и во­ен­ной раз­вед­ки). Уве­ли­чен­ный ба­та­льон МТО: кроме ре­монт­ни­ков и 4 взво­дов снаб­же­ние (от­дель­но для ли­ней­ных ба­та­льо­нов, раз­вед­ки, ин­же­не­ров) вклю­че­но боль­шое ме­ди­цин­ское под­раз­де­ле­ние — не толь­ко ле­чеб­ное, но и эва­ку­а­ци­он­ное.



Как ви­ди­те, аме­ри­кан­ская ББГ пре­вос­хо­дит рос­сий­скую БТГр чис­лом. Од­на­ко автор-​американец в своей ста­тье се­рьёз­но от­но­сит­ся к нам, как к по­тен­ци­аль­но­му про­тив­ни­ку, особо от­ме­чая успех в ис­поль­зо­ва­нии разведывательно-​ударных кон­ту­ров (быст­рое на­ве­де­ние ар­тил­ле­рий­ско­го огня при­дан­ной ар­тил­ле­рии и из от­дель­ных ар­тил­ле­рий­ских ча­стей стволь­ной и ре­ак­тив­ной арты). Также сла­бым ме­стом аме­ри­кан­ских лёг­кой ББГ и ББГ на БТР яв­ля­ет­ся ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон, по­сколь­ку там бук­си­ру­е­мая ар­тил­ле­рия. В наших БТГр это са­мо­ход­ная и ре­ак­тив­ная арта, ко­то­рые пе­ре­ме­ща­ют­ся и раз­во­ра­чи­ва­ют­ся быст­рее.



Как рос­сий­ские БТГр, так и аме­ри­кан­ские ББГ яв­ля­ют­ся ин­стру­мен­та­ми для ло­каль­ных войн. Это так на­зы­ва­е­мое су­хо­пут­ное про­еци­ро­ва­ние силы ре­гу­ляр­ной армии, дей­ству­ю­щее вме­сте с мест­ны­ми пар­ти­зан­ски­ми фор­ми­ро­ва­ни­я­ми, си­ла­ми спе­ци­аль­ных опе­ра­ций, во­ен­ной и по­ли­ти­че­ской раз­вед­ки, под­раз­де­ле­ни­я­ми информационно-​психологической войны и ди­пло­ма­та­ми. Для пол­но­мас­штаб­ной войны с рав­ным по силе про­тив­ни­ком ни БТГр, ни ББГ не под­хо­дят до конца. Во­ору­жён­ные силы долж­ны со­хра­нять воз­мож­ность для гиб­ко­го ре­а­ги­ро­ва­ния на гло­баль­ные и ло­каль­ные вы­зо­вы.



Также стоит учи­ты­вать вре­мен­ность этого ис­то­ри­че­ско­го пе­ри­о­да. Сни­же­ние ин­тен­сив­но­сти про­изо­шло из-за ги­бе­ли Со­вет­ско­го Союза с его мощ­ной про­мыш­лен­ной базой, ко­то­рая могла обес­пе­чи­вать пар­ти­зан­ские армии (Вьет­конг, на­при­мер) и армии стран-​союзников. В 2010-х, те­перь уже на со­бран­ные в Ев­ро­пе, Се­вер­ной Аме­ри­ке и в араб­ских стра­нах ре­сур­сы на Ближ­нем Во­сто­ке была сфор­ми­ро­ва­на по­встан­че­ская армия, име­ю­щая за­пре­щён­ное в РФ на­зва­ние, с ко­то­рой столк­ну­лись ВС РФ и Си­рий­ская Араб­ская Армия. Кон­флик­ты снова вы­рас­та­ют в раз­ме­рах. Воз­рас­та­ет угро­за при­ме­не­ния ре­гу­ляр­ных сил для ре­ше­ния ло­каль­ных задач в тре­тьих стра­нах.



Конец ис­то­ри­че­ской справ­ки, пе­ре­хо­дим к аме­ри­кан­ско­му тек­сту.



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Клю­че­вое, ко­рот­ко



Стра­те­ги­че­ской за­да­чей рос­сий­ских БТГр яв­ля­ет­ся за­хват и кон­троль тер­ри­то­рии перед мир­ны­ми пе­ре­го­во­ра­ми, чтобы за­нять вы­год­ные ди­пло­ма­ти­че­ские по­зи­ции. Ко­ман­дир БТГр на­но­сит про­тив­ни­ку по­ра­же­ние име­ю­щи­ми­ся сред­ства­ми, когда для этого скла­ды­ва­ют­ся наи­бо­лее бла­го­при­ят­ные усло­вия. По­сколь­ку по­пол­нить лич­ный со­став и тех­ни­ку БТГр за ко­рот­кий срок про­бле­ма­тич­но — это надо учи­ты­вать перед ата­кой. В связи с этим ко­ман­до­ва­ние батальнно-​тактических групп ВС РФ ис­поль­зу­ет про­рос­сий­ские ир­ре­гу­ляр­ные фор­ми­ро­ва­ния в зоне кон­флик­та, чтобы со­хра­нить своих людей и ре­сур­сы. Роль этих пар­ти­зан­ских от­ря­дов за­клю­ча­ет­ся в охране рай­о­на раз­ме­ще­ния БТГр, раз­вед­ке в её поль­зу и обес­пе­че­нии без­опас­но­сти. Рос­сий­ские БТГр не раз на­но­си­ли так­ти­че­ские по­ра­же­ния укра­ин­ским вой­скам и за­во­ди­ли их ту­пи­ко­вые си­ту­а­ции, но редко до­во­ди­ли до пол­но­го раз­гро­ма. У ВСУ есть опыт успеш­но­го про­ти­во­сто­я­ния рос­си­я­нам, ко­то­рый сле­ду­ет изу­чить ко­ман­ди­рам аме­ри­кан­ских Бри­гад­ных Бо­е­вых Групп:



1. Нехват­ка пе­хо­тин­цев во взво­дах и ротах, общая неболь­шая чис­лен­ность по­движ­ных удар­ных под­раз­де­ле­ний су­ще­ствен­но огра­ни­чи­ва­ет воз­мож­но­сти рос­си­ян по охране соб­ствен­ных флан­гов в на­ступ­ле­нии. Име­ю­щи­ми­ся ар­тил­ле­рий­ски­ми си­ла­ми тя­же­ло при­крыть более од­но­го на­прав­ле­ния или со­сре­до­то­чить огонь более, чем на одной груп­пе целей.



2. Несо­вер­шен­ство и нехват­ка средств связи и си­стем управ­ле­ния у ко­ман­ди­ров всех зве­ньев в БТГр вы­нуж­да­ет кон­цен­три­ро­вать сред­ства раз­вед­ки, ар­тил­ле­рии и РЭБ для по­сле­до­ва­тель­но­го ре­ше­ния задач. Из-за про­бле­мы №1 ар­тил­ле­рий­ский удар и воз­дей­ствие РЭБ часто за­ме­ня­ют атаку обыч­но­го мо­то­стрел­ко­во­го взво­да/роты с тан­ка­ми при арт.под­держ­ке, по­это­му силы разведывательно-​ударного кон­ту­ра можно пе­ре­гру­зить и рас­тя­нуть, если ис­поль­зо­вать агрес­сив­ную так­ти­ку контр­атак со мно­гих на­прав­ле­ний, по­сто­ян­но пе­ре­ме­щать­ся и вести де­мон­стра­тив­ные дей­ствия с целью об­ма­на рос­сий­ских ко­ман­ди­ров.



3. БТГр не может вос­пол­нить по­те­ри, кроме как за счёт при­бы­ва­ю­щих по­пол­не­ний из род­ной мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды в пунк­те по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции. Боль­шие рас­сто­я­ния, огра­ни­чен­ность ре­сур­сов бри­гад, раз­ни­ца в под­го­тов­ке кон­тракт­ни­ков и сроч­ни­ков — всё это вы­нуж­да­ет ко­ман­ди­ров БТГр укло­нять­ся от ре­ши­тель­но­го боя не толь­ко после пол­но­го кон­так­та, но даже при воз­мож­но­сти этого са­мо­го пол­но­го кон­так­та.



Раз­вёр­ну­тый взгляд



Хотя неко­то­рые виды во­ору­же­ния и тех­ни­ки пре­вос­хо­дят аме­ри­кан­ские ана­ло­ги, БТГр не имеет воз­мож­но­сти од­но­вре­мен­но вести раз­вед­ку, на­но­сить ар­тил­ле­рий­ские удары и ата­ко­вать мо­то­стрел­ко­вы­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми по всему фрон­ту своей от­вет­ствен­но­сти. У аме­ри­кан­ской ББГ не толь­ко втрое-​четверо боль­ше сил, но и де­цен­тра­ли­зо­ван­ный ха­рак­тер управ­ле­ния поз­во­ля­ет от­дель­ным ба­та­льо­нам, ротам и взво­дам вести бо­е­вые дей­ствия по несколь­ким на­прав­ле­ни­ям од­но­вре­мен­но.



Ко­ман­ди­ры аме­ри­кан­ской ББГ могут осу­ществ­лять по­сто­ян­ное ма­нев­ри­ро­ва­ние, из­бе­гая на­кап­ли­ва­ния в одном месте в те­че­нии дол­го­го вре­ме­ни. Это поз­во­ля­ет со­кра­тить воз­мож­но­сти рос­сий­ской БТГр по на­не­се­нию уда­ров. БТГр чрез­вы­чай­но смер­то­нос­ны для про­тив­ни­ка, когда кон­цен­три­ру­ют всю мощь ар­тил­ле­рии, РЭБ и раз­вед­ки на одном под­раз­де­ле­нии. Но чем боль­ше дви­жу­щих­ся целей на всей глу­бине обо­ро­ны, тем боль­ше рас­пы­ля­ют­ся их ре­сур­сы. На­про­тив, у аме­ри­кан­цев до­ста­точ­но мо­то­стрел­ко­вой пе­хо­ты со сред­ства­ми уси­ле­ния, а также более мно­го­чис­лен­ные и гиб­кие под­раз­де­ле­ния материально-​технического обес­пе­че­ния, чтобы контр­ата­ко­вать. Чтобы по­бе­дить рос­сий­скую БТГр, вам сле­ду­ет по­сто­ян­но дви­гать­ся, со­зда­вать неопре­де­лён­ную, из­ме­ня­ю­щу­ю­ся с боль­шой быст­ро­той кар­ти­ну поля боя. Ре­ша­ю­щи­ми фак­то­ра­ми яв­ля­ют­ся ско­рость ма­нев­ри­ро­ва­ния и ча­сто­та контр­атак. На­вя­жи­те рос­сий­ско­му ко­ман­ди­ру БТГр бой в пол­ный кон­такт, ата­куй­те сразу с несколь­ких на­прав­ле­ний. При­о­ри­тет­ны­ми це­ля­ми яв­ля­ют­ся под­раз­де­ле­ния раз­вед­ки (глаза и уши про­тив­ни­ка), ко­манд­ный пункт БТГр и ма­ло­чис­лен­ные пе­хот­ные под­раз­де­ле­ния. Таким об­ра­зом вы вы­ну­ди­те его от­сту­пить и за­хва­ти­те его зону от­вет­ствен­но­сти. После этого уни­что­жить фор­ми­ро­ва­ния про­рос­сий­ских се­па­ра­ти­стов не со­ста­вит боль­шо­го труда.



Кон­троль тер­ри­то­рии



Рос­сий­ская армия раз­вер­ну­ла БТГр на во­сто­ке Укра­и­ны для кон­тро­ля за этой тер­ри­то­ри­ей. В ходе по­ли­ти­че­ско­го кри­зи­са, на­чав­ше­го­ся в 2013 году, во­ору­жён­ным силам Укра­и­ны уда­лось после неко­то­рой за­мин­ки пла­но­мер­но вы­дав­ли­вать и по­беж­дать от­ря­ды се­па­ра­ти­стов. Во из­бе­жа­ние их по­ра­же­ния, рос­си­яне вторг­лись через гра­ни­цу и на­нес­ли по­ра­же­ние укра­ин­ским ча­стям на во­сто­ке До­нец­кой и Лу­ган­ской об­ла­стей, ис­поль­зуя опе­ра­тив­ное и так­ти­че­ское пре­иму­ще­ство. Об­ще­вой­ско­вые части ВС РФ, спец­наз и кон­тракт­ни­ки из ЧВК (част­ная во­ен­ная ком­па­ния) под­дер­жа­ли се­па­ра­тист­ские фор­ми­ро­ва­ния и спас­ли от по­ра­же­ния. Укра­ин­ской сто­роне при­шлось мо­би­ли­зо­вать ре­зер­ви­стов и вести неболь­шие бо­е­вые дей­ствия мест­но­го зна­че­ния осе­нью и зимой 2014-2015 гг. К весне 2015-го фронт ста­би­ли­зи­ро­вал­ся, были под­пи­са­ны вто­рые мин­ские со­гла­ше­ния, после чего на­ча­лась ма­ло­ин­тен­сив­ная по­зи­ци­он­ная война.



В тот пе­ри­од рос­сий­ские мо­то­стрел­ко­вые бри­га­ды от­прав­ля­ли на во­сток Укра­и­ны часть лич­но­го со­ста­ва. Обыч­но это был один мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон с при­дан­ны­ми тан­ко­вы­ми, ар­тил­ле­рий­ски­ми, ин­же­нер­ны­ми и раз­ве­ды­ва­тель­ны­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми, а также под­раз­де­ле­ни­я­ми МТО от всей бри­га­ды. Но два дру­гих ба­та­льо­на оста­ва­лись в пунк­тах по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции. До трети лич­но­го со­ста­ва раз­вёр­ну­тых БТГр со­став­ля­ли во­ен­но­слу­жа­щие по кон­трак­ту. В ос­нов­ном в под­раз­де­ле­ни­ях раз­вед­ки, РЭБ и ар­тил­ле­рии. Под­раз­де­ле­ния обес­пе­че­ния и под­держ­ки со­сто­я­ли из при­зыв­ни­ков. Это важно — ка­че­ство под­го­тов­ки рос­сий­ских сроч­ни­ков силь­но усту­па­ет под­го­тов­ке кон­тракт­ни­ков, по­это­му за при­зыв­ни­ка­ми нужен по­сто­ян­ный при­смотр и кон­троль. По­это­му их редко ис­поль­зо­ва­ли в бою.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: очень мет­кое на­блю­де­ние, ко­то­рое аме­ри­кан­цы сде­ла­ли ещё в 2017 году. И до сих пор ка­че­ство под­го­тов­ки силь­но от­ли­ча­ет­ся в худ­шую сто­ро­ну у сроч­ни­ков. По­это­му БТГр не имеют воз­мож­но­сти по­пол­не­ния, их лич­ный со­став огра­ни­чен на­бран­ны­ми кон­тракт­ни­ка­ми. В неко­то­рых бри­га­дах нынче по две БТГр, что несколь­ко улуч­ша­ет си­ту­а­цию, но не без­гра­нич­но.



Что же до ис­то­ри­че­ско­го мо­мен­та 2013-2015 гг., то его нель­зя счи­тать вполне вер­ным. В тот пе­ри­од в армии ко­ли­че­ство сроч­ни­ков и кон­тракт­ни­ков было при­мер­но рав­ным. Воз­мож­ность пол­но­мас­штаб­ной войны при­ве­ла к ин­тен­си­фи­ка­ции обу­че­ния сроч­ни­ков в учеб­ных цен­трах... к со­жа­ле­нию, не в осен­ний при­зыв 2013-го года, то есть за­ра­нее, а уже после пе­ре­во­ро­та на Укра­ине, на­чи­ная с ве­сен­не­го при­зы­ва 2014 года. Это при­ве­ло к тому, что по от­зы­вам слу­жив­ших в тот пе­ри­од, ре­аль­но БТГр и остав­ши­е­ся ба­та­льо­ны даже таких спе­ци­аль­ных родов войск, как РЭБ, до­ве­ли до ума толь­ко к концу зимы 2015-го года. Также рос­сий­ское военно-​политическое ру­ко­вод­ство не стало уве­ли­чи­вать ве­сен­ний при­зыв 2014 года.



По­че­му это важно? По­то­му что если вы вос­ста­но­ви­те по но­во­стям ди­на­ми­ку при­зы­ва и под­го­тов­ки в ВС РФ в 2008 году, то об­на­ру­жи­те, что Рос­сий­ская армия за­ра­нее про­ве­ла несколь­ко круп­ных уче­ний до Пя­ти­днев­ной войны, за­ра­нее в том на­прав­ле­нии была про­ло­же­на же­лез­но­до­рож­ная ветка, за­ра­нее была осу­ществ­ле­на под­го­тов­ка к мас­штаб­ным сбо­рам ре­зер­ви­стов (в мае 2008-го, про­ве­де­ны в ав­гу­сте), а при­зы­вы осени 2008-го и весны 2009 годов были уве­ли­че­ны под бла­го­вид­ным пред­ло­гом труд­но­стей с пе­ре­хо­дом на 1 год служ­бы вме­сто 2 и 1,5 лет. И хотя ВС РФ в 2008 году были хуже осна­ще­ны, но зато в вой­сках ещё было много бо­е­вых офи­це­ров и кон­тракт­ни­ков с опы­том че­чен­ских войн, а ди­ви­зи­он­ная струк­ту­ра — даже при ущерб­ном де­ле­нии на «бо­е­вые» и «хо­зяй­ствен­ные» полки и ба­та­льо­ны, — смог­ла предо­ста­вить несколь­ко пол­ко­вых так­ти­че­ских групп для «При­нуж­де­ния к миру».



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Вто­рой мо­мент со­сто­ит в том, что в Рос­сий­ской армии не хва­тит кон­тракт­ни­ков для пол­но­го ком­плек­то­ва­ния во­ору­жён­ных сил на всех долж­но­стях ни в тот пе­ри­од, ни в бу­ду­щем. Вы­со­кие по­те­ри в Чечне и Гру­зии сни­зи­ли ко­ли­че­ство же­ла­ю­щих всту­пить в армию по кон­трак­ту. Рос­сий­ское во­ен­ное ру­ко­вод­ство хо­те­ло из­бе­жать та­ко­го же эф­фек­та от вы­со­ких по­терь на Укра­ине. По­лу­чи­лось, что хотя БТГр пред­став­ля­ли луч­шую часть лич­но­го со­ста­ва мо­то­стрел­ко­вых бри­гад, од­на­ко же две трети от чис­лен­но­сти этих бри­гад, что оста­ва­лись в ППД, были непри­год­ны к ближ­не­му бою в пол­ный кон­такт, что вли­я­ло на так­ти­че­ский стиль рос­сий­ских ко­ман­ди­ров. Та треть про­фес­си­о­наль­но­го кон­тракт­но­го со­ста­ва ока­за­лась слиш­ком цен­ной, чтобы рис­ко­вать ею.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: поз­во­лю себе не со­гла­сить­ся с аме­ри­кан­ским ав­то­ром. Война в Чечне стала пу­га­лом для при­зыв­ни­ков, а не кон­тракт­ни­ков. Вме­сте с от­сут­стви­ем нор­маль­ной бо­е­вой под­го­тов­ки, кре­пост­ны­ми хоз­ра­бо­та­ми, неустав­щи­ной и от­вра­ти­тель­ным бы­то­вым обес­пе­че­ни­ем, а также внед­ре­ни­ем через СМИ об­ра­за при­зыв­ни­ка, как «необу­чен­но­го маль­чиш­ки», «мар­ги­на­ла» и «де­би­ла» эта война сни­зи­ла ко­ли­че­ство же­ла­ю­щих слу­жить сроч­ную служ­бу аж года до 2013-2014-го. Рос­сий­ские по­ли­ти­ки не со­би­ра­лись все эти годы по­вы­шать ка­че­ство бо­е­го­тов­но­сти при­зыв­ной армии, им за­хо­те­лось кон­тракт­ную армию для малых войн. Ре­зуль­тат же хо­ро­шо опи­сан аме­ри­кан­цем — и был вполне пред­ска­зан ещё во­ен­ным пуб­ли­ци­стом Юрием Ве­ре­ме­е­вым ещё 2008-2009 гг. Дей­стви­тель­но, узким ме­стом кон­тракт­ных и сме­шан­ных под­раз­де­ле­ний ВС РФ в пер­вой по­ло­вине 2010-х стала нехват­ка по­пол­не­ния при воз­мож­ных по­те­рях в бою. А сроч­ни­ков нель­зя при­вле­кать из-за их пло­хой бо­е­вой под­го­тов­ки и от­ка­за пре­одо­леть «че­чен­скую» об­ще­ствен­ную трав­му ради по­ли­ти­че­ских очков на вы­бо­рах («ваши дети на войну не по­едут, по­едут про­фес­си­о­на­лы» — ну да, ну да, в ре­зуль­та­те дети и кон­тракт­ни­ки по­еха­ли вме­сте; пе­ре­фра­зи­руя Чер­чил­ля, вы­брав со­хра­не­ние че­чен­ско­го по­зо­ра, по­лу­чи­ли и позор, и войну).



Но я как раз не хочу при­ни­жать роль сроч­ни­ков. Парни сде­ла­ли всё пра­виль­но, на­сколь­ко их обу­чи­ли, как до­стой­ные граж­дане нашей стра­ны.



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В док­трине ги­брид­ной войны стра­на вве­ря­ет ре­гу­ляр­ной армии за­да­чу «раз­ре­шать про­ти­во­ре­чия» в ло­каль­ных кон­флик­тах для фор­ми­ро­ва­ния пост-​кризисной пе­ре­го­вор­ной по­зи­ции. В укра­ин­ском кри­зи­се 2014 года про­ти­во­ре­чие со­сто­я­ло в том, что цен­траль­ное ки­ев­ское пра­ви­тель­ство и по­ли­ти­че­ские ор­га­ны се­па­ра­ти­стов пре­тен­до­ва­ли на управ­ле­ние одним и тем же ре­ги­о­ном стра­ны. Хотя рос­сий­ская раз­вед­ка всех видов, спец­наз и неболь­шие ар­тил­ле­рий­ские под­раз­де­ле­ния под­дер­жи­ва­ли се­па­ра­ти­стов вес­ной и в на­ча­ле лета, ВСУ уда­лось овла­деть ини­ци­а­ти­вой к се­ре­дине июля 2014-го. Рос­сий­ские ре­гу­ляр­ные во­ин­ские части вме­ша­лись в кон­фликт в ре­ша­ю­щий мо­мент, когда судь­ба ир­ре­гу­ляр­ных фор­ми­ро­ва­ний се­па­ра­ти­стов ви­се­ла на во­лос­ке.



В точ­но­сти, как во время рос­сий­ской во­ен­ной ин­тер­вен­ции в Мол­да­вию (1990-й), Сер­бию (1998-й) и Гру­зию (2008-й), на Укра­ине рос­сий­ские во­ен­ные до­би­лись пре­иму­ще­ства над ВСУ ровно на­столь­ко, сколь­ко было необ­хо­ди­мо для вы­год­ных Москве пе­ре­го­во­ров. В от­ли­чие от про­шлых кон­флик­тов, по­слан­ные на Укра­и­ну во­ин­ские ре­гу­ляр­ные фор­ми­ро­ва­ния имели недо­ста­точ­но ли­ней­ных под­раз­де­ле­ний, что вы­нуж­да­ло их по­ла­гать­ся на по­мощь дру­же­ствен­ных пар­ти­зан­ских сил при за­хва­те тер­ри­то­рии.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: как ви­ди­те, аме­ри­кан­цы тоже за­ме­ти­ли раз­ни­цу в ко­ли­че­стве по­сы­ла­е­мых войск. Ещё в 2017-м.



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Удар из без­опас­ной зоны



Ча­стым так­ти­че­ским при­ё­мом рос­сий­ских БТГр яв­ля­ет­ся на­не­се­ние удара из без­опас­ной зоны, обес­пе­чен­ной бла­го­да­ря мест­ным пар­ти­зан­ским про­рос­сий­ским силам. При этом ко­ман­дир БТГр, как уже го­во­ри­лось выше, вы­би­ра­ет такой мо­мент для ата­ку­ю­щих дей­ствий, чтобы на­не­сти мак­си­мум по­ра­же­ния при ми­ни­маль­ных соб­ствен­ных по­те­рях и даже рис­ках по­терь.



Хотя в рас­по­ря­же­нии ко­ман­ди­ра БТГр на­хо­дит­ся нема­ло средств под­держ­ки от мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды и дру­гих родов войск, всё же он имеет лишь один мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон для ак­тив­ных дей­ствий. Это об­сто­я­тель­ство по­вы­ша­ет роль пар­ти­зан, со­сто­я­щих из мест­ных опол­чен­цев, рос­сий­ских доб­ро­воль­цев и на­ём­ни­ков, что кон­тро­ли­ру­ют линию со­при­кос­но­ве­ния с дру­же­ствен­ны­ми НАТО силам и клю­че­вые объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры.



Про­рос­сий­ские пар­ти­за­ны яв­ля­ют­ся ис­точ­ни­ком сво­бо­ды ма­нев­ри­ро­ва­ния БТГр, осво­бож­дая от необ­хо­ди­мо­сти охра­нять свои по­ход­ные и бо­е­вые по­ряд­ки. БТГр сво­бод­но пе­ре­ме­ща­ет­ся по без­опас­ной зоне, имеет ини­ци­а­ти­ву в вы­бо­ре места и вре­ме­ни для на­не­се­ния удара или, на­обо­рот, быст­ро­го от­ступ­ле­ния. При вы­яв­ле­нии удач­но­го мо­мен­та, ко­ман­дир БТГр при­ни­ма­ет ре­ше­ние ско­рее на ог­не­вой удар из-за по­ряд­ков пар­ти­зан­ских под­раз­де­ле­ний, чем на пол­но­кон­такт­ный об­ще­вой­ско­вой бой.



Фи­зи­че­ски и то­по­гра­фи­че­ски опе­ра­ции БТГр це­ли­ком и пол­но­стью за­ви­сят от ко­ман­ди­ра и его штаба. Имен­но ко­ман­дир уси­лен­но­го ба­та­льо­на даёт за­да­ния на раз­вед­ку мест­но­сти и про­тив­ни­ка, ана­ли­зи­ру­ет предо­став­лен­ную ин­фор­ма­цию, при­ни­ма­ет ре­ше­ние по по­ряд­ку дей­ствий. Чаще всего ин­стру­мен­том ко­ман­ди­ра рос­сий­ской БТГр яв­ля­ет­ся про­стая фи­зи­че­ская карта мест­но­сти (намёк на тех­но­ло­ги­че­скую от­ста­лость по срав­не­нию с элек­трон­ны­ми кар­та­ми в со­от­вет­ству­ю­щих си­сте­мах управ­ле­ния вой­ска­ми в стра­нах НАТО — прим. ре­дак­то­ра). Эта кон­цен­тра­ция управ­ле­ния на мест­но­сти в виде ко­манд­но­го пунк­та БТГр и ис­поль­зо­ва­ние неэлек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния, а также про­вод­ных и про­стых средств связи поз­во­ля­ет осу­ществ­лять хо­ро­шую ра­дио­мас­ки­ров­ку. Но зато ко­манд­ный пункт, дви­же­ние по­сыль­ных от штаба и скоп­ле­ние транс­пор­та пре­крас­но на­блю­да­ют­ся воз­душ­ной раз­вед­кой.



После при­ня­тия ре­ше­ния на бой или отход ко­ман­ди­ры рос­сий­ской БТГр всех уров­ней, вплоть до взвод­но­го, стал­ки­ва­ют­ся с от­сут­стви­ем со­вре­мен­ных си­стем управ­ле­ния в бою, ко­то­рые вы­во­дят ак­ту­аль­ную ин­фор­ма­цию на план­шет. Про­пуск­ная спо­соб­ность сетей связи внут­ри БТГр и тем более мимо штаба БТГр в вы­ше­сто­я­щие штабы или с со­сед­ни­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми неве­ли­ка, что со­кра­ща­ет воз­мож­но­сти свое­вре­мен­но­го ин­фор­ми­ро­ва­ния об из­ме­не­нии об­ста­нов­ки на поле боя и кор­рек­ти­ро­ва­ния при­ка­зов. Осо­бен­но сла­бой яв­ля­ет­ся связь между БТГр и мест­ны­ми пар­ти­за­на­ми. Нам из­вест­но, что неко­то­рые ко­ман­ди­ры опол­че­ния на во­сто­ке Укра­и­ны со­зва­ни­ва­лись с офи­це­ра­ми шта­бов рос­сий­ских БТГр по мо­биль­ным и спут­ни­ко­вым те­ле­фо­нам, а также неза­шиф­ро­ван­ным ка­на­лам уста­рев­ших ра­дио­стан­ций. Со­об­ще­ний о на­зна­че­нии в от­ря­ды опол­че­ния рос­сий­ских под­раз­де­ле­ний связи для за­щи­щён­ной ко­ор­ди­на­ции с БТГр не по­сту­па­ло.



Таким об­ра­зом, струк­ту­ра управ­ле­ния БТГр имеет пре­вос­ход­ную цен­тра­ли­за­цию, но слаба перед ак­тив­ны­ми, мно­го­чис­лен­ны­ми и од­но­вре­мен­ны­ми контр­ата­ка­ми, по­сколь­ку си­сте­мы связи и управ­ле­ния не поз­во­ля­ют быст­ро ре­а­ги­ро­вать на ме­ня­ю­щу­ю­ся об­ста­нов­ку.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: не эта ли осо­бен­ность ста­нет за­цеп­кой для ис­поль­зо­ва­ния удар­ных БПЛА «Бай­рак­тар», ко­то­рые ВСУ за­ку­пи­ли в Тур­ции, в слу­чае ве­ро­ят­но­го кон­флик­та на Дон­бас­се?



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Штаб рос­сий­ской БТГр умело ис­поль­зу­ет при­дан­ные раз­ве­ды­ва­тель­ные сред­ства, такие как бес­пи­лот­ные ле­та­тель­ные ап­па­ра­ты, радио-​электронную и пешую раз­вед­ку, аген­тур­ную раз­вед­ку из числа дру­же­ствен­но­го на­се­ле­ния. Но ко­ли­че­ствен­но этих под­раз­де­ле­ний немно­го, а связ­ные спо­соб­но­сти между ними неве­ли­ки. По­это­му ко­ман­до­ва­ние кон­цен­три­ру­ет их для по­сле­до­ва­тель­но­го ре­ше­ния бо­е­вых задач. Для при­кры­тия под­раз­де­ле­ний раз­вед­ки мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон вы­нуж­ден раз­да­вать име­ю­щи­е­ся неболь­шие силы пе­хо­ты на тех­ни­ке. Нехват­ка пе­хо­ты при­во­дит к неболь­шой пло­ща­ди раз­ме­ще­ния раз­ве­ды­ва­тель­ных под­раз­де­ле­ний, что со­кра­ща­ет ра­ди­ус об­зо­ра по линии фрон­та. Сред­ства раз­вед­ки имеют узкий фокус и почти не ис­поль­зо­ва­лись для обес­пе­че­ния ин­фор­ма­ци­ей пар­ти­зан­ских про­рос­сий­ских сил.



БТГр пре­вос­хо­дит аме­ри­кан­скую Бри­гад­ную Бо­е­вую Груп­пу по ко­ли­че­ству при­дан­ной ар­тил­ле­рии и вза­и­мо­дей­ству­ю­щих ча­стей ар­тил­ле­рии. Рос­сий­ская ар­тил­ле­рия пре­вос­хо­дит аме­ри­кан­скую по даль­но­сти, ма­нёв­рен­но­сти и мо­гу­ще­ству. Но зато у аме­ри­кан­ской ББГ пре­вос­ход­ство по ко­ли­че­ству БТР или БМП и пе­хот­ных под­раз­де­ле­ний. Это важно, по­сколь­ку рос­сий­ская БТГр не имеет воз­мож­но­сти окру­жить себя сто­ро­же­вы­ми до­зо­ра­ми и на­блю­да­те­ля­ми из мо­то­стрел­ко­вой пе­хо­ты — им при­хо­дит­ся на­де­ять­ся на пар­ти­зан. По­лу­ча­ет­ся, что на воз­душ­ной и радио-​электронной раз­вед­ке рос­си­ян лежит двой­ная от­вет­ствен­ность, а разъ­ез­жа­ясь по мест­но­сти в ходе вы­пол­не­ния задач, эти под­раз­де­ле­ния и вы­пол­ня­ют за­ме­ща­ю­щую роль до­зо­ров. Либо мо­то­стрел­ко­во­му ба­та­льо­ну при­дёт­ся вы­дви­гать под­раз­де­ле­ния ближе к про­тив­ни­ку для кор­рек­ти­ров­ки огня. Штаб БТГр пред­по­ла­га­ет, что пре­вос­ход­ство в ар­тил­ле­рии, вой­ско­вой ПВО и сред­ствах РЭБ даёт ему сво­бо­ду для ог­не­во­го удара с даль­них ди­стан­ций вся­кий раз, как осу­ществ­ля­ет­ся ви­зу­аль­ный (с БПЛА) или радио-​электронный кон­такт с про­тив­ни­ком. Ис­поль­зо­ва­ние пар­ти­за­на­ми соб­ствен­ной ар­тил­ле­рии поз­во­ля­ет ар­тил­ле­рий­ской груп­пе при БТГр доль­ше оста­вать­ся на месте и со­зда­вать ог­не­вой зон­тик над под­раз­де­ле­ни­я­ми раз­вед­ки и мо­то­стрел­ко­во­го ба­та­льо­на в про­цес­се пе­ре­ме­ще­ния.



Че­ты­ре ма­нёв­рен­ные роты (ве­ро­ят­но, 3 мо­то­стрел­ко­вые и при­дан­ная тан­ко­вая — прим. ре­дак­то­ра) в БТГр вряд ли могут обес­пе­чить пе­ре­до­вое, флан­го­вое и ты­ло­вое охра­не­ние. Им при­хо­дит­ся охра­нять самих себя, раз­вед­чи­ков, ар­тил­ле­ри­стов и ма­ши­ны снаб­же­ния. БТГр на во­сто­ке Укра­и­ны раз­вёр­ты­ва­лись при­мер­но с 200 пе­хо­тин­ца­ми в 3-4 ротах, что мень­ше штат­ной чис­лен­но­сти мо­то­стрел­ко­вой роты ВС РФ. По уста­вам Рос­сий­ской армии, до 50% пе­хо­ты может быть при­вле­че­но к ка­ра­уль­ной и ко­мен­дант­ской служ­бе, хо­зяй­ствен­ным ра­бо­там. Это важно, по­сколь­ку сни­жа­ет ко­ли­че­ство ак­тив­ных шты­ков в ма­нёв­рен­ных под­раз­де­ле­ни­ях. Ма­ло­чис­лен­ность и неуком­плек­то­ван­ность мо­то­стрел­ко­вых рот в БТГр сни­жа­ли их эф­фек­тив­ность и са­мо­сто­я­тель­ность. Для про­тив­ни­ков рос­си­ян это озна­ча­ет, что при стрел­ко­вом кон­так­те с БТГр по­те­ри на­сту­па­ю­щих будут неве­ли­ки. При­мер­ное ко­ли­че­ство ак­тив­ных тан­ков и БТР/БМП в рос­сий­ской БТГр рав­ня­ет­ся 50 бо­е­вым ма­ши­нам.



Нехват­ка пе­хо­ты в БТГр ме­ня­ет так­ти­ку в го­род­ском бою. Рос­си­яне пред­по­чи­та­ли со­зда­вать изо­ли­ро­ван­ные обо­ро­ни­тель­ные очаги, про­са­чи­ва­ясь в на­се­лён­ные пунк­ты вме­сто пол­но­мас­штаб­ных штур­мов, как в Гроз­ном (1999) или на­по­до­бие аме­ри­кан­ских дей­ствий в Фал­луд­же (Ирак, 2004). Ко­ман­ди­ры устра­ня­ют этот недо­ста­ток под­клю­че­ни­ем к своим дей­стви­ям пе­хо­ты из пар­ти­зан­ских от­ря­дов в рай­оне про­ве­де­ния опе­ра­ции. К несча­стью для рос­си­ян, ко­ор­ди­ни­ро­вать дей­ствия опол­че­ния даже в обо­роне ока­за­лось так труд­но (не го­во­ря про на­ступ­ле­ние), что ко­ман­ди­рам БТГр в неко­то­рых мо­мен­тах при­хо­ди­лось на­прав­лять в бой немно­го­чис­лен­ные танки и мо­то­стрел­ков на бро­не­тех­ни­ке. Вме­сто об­ще­вой­ско­во­го боя рос­сий­ские ко­ман­ди­ры пред­по­чи­та­ли из­ма­ты­вать укра­ин­цев ком­би­ни­ро­ван­ным ог­не­вым и элек­трон­ным воз­дей­стви­ем с рас­сто­я­ния, пус­кая мо­то­стрел­ков с тан­ка­ми в дело толь­ко после тща­тель­ной раз­вед­ки и убеж­дён­но­сти в соб­ствен­ном пре­вос­ход­стве.



Во мно­гом, тех­ни­ка в рос­сий­ских БТГр ока­за­лась пре­крас­но за­щи­щён­ной ак­тив­ны­ми си­сте­ма­ми за­щи­ты и ди­на­ми­че­ской бро­нёй. Укра­ин­ские вой­ска со­об­ща­ли о несколь­ких уни­что­жен­ных тан­ках Т-72Б3, но для их лик­ви­да­ции тре­бо­ва­лось несколь­ко вы­стре­лов на каж­дый.



Лич­ный со­став БТГр ока­зал­ся эки­пи­ро­ван со­вре­мен­ны­ми сред­ства­ми ин­ди­ви­ду­аль­ной бро­не­за­щи­ты (СИБЗ). Даже про­рос­сий­ским пар­ти­за­нам уда­лось по­лу­чить бро­не­жи­ле­ты и шлемы хо­ро­ше­го ка­че­ства. Рос­сий­ские вой­ска также ис­поль­зо­ва­ли мест­ность и ока­пы­ва­лись для до­пол­ни­тель­ной за­щи­ты. Бои опол­че­ния и рос­сий­ских войск с укра­ин­ски­ми летом 2014-го но­си­ли го­род­ской ха­рак­тер. Раз­ру­ше­ния, за­ва­лы и бар­ри­ка­ды эф­фек­тив­но ис­поль­зо­ва­лись. Но чем мень­ше ста­но­ви­лась ин­тен­сив­ность кон­флик­та, тем боль­ше обе сто­ро­ны за­ры­ва­лись в землю. К лету 2015-го линия фрон­та стала пред­став­лять из себя по­ло­су око­пов с блин­да­жа­ми, тран­ше­я­ми связи и за­щит­ны­ми за­граж­де­ни­я­ми.



Ко­ро­ле­вой всех за­щит­ных рос­сий­ских си­стем на во­сто­ке Укра­и­ны стала вой­ско­вая ПВО. Хотя её не при­ме­ня­ли для борь­бы с укра­ин­ски­ми ле­та­тель­ны­ми ап­па­ра­та­ми, но её ра­дио­ло­ка­ци­он­ные воз­мож­но­сти и ра­дио­тех­ни­че­ская раз­вед­ка ис­поль­зо­ва­лись для кон­тро­ля за небом. ВВС Укра­и­ны по­те­ря­ли несколь­ко са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов в на­ча­ле кон­флик­та из-за вез­де­су­щих опе­ра­то­ров ПЗРК ре­гу­ляр­ных рос­сий­ских и пар­ти­зан­ских мест­ных сил.



Ин­фор­ма­ции о при­ме­не­нии ядер­но­го, хи­ми­че­ско­го или био­ло­ги­че­ско­го ору­жия в ходе ак­тив­ной фазы кон­флик­та не по­сту­па­ло. Нет све­де­ний об ис­поль­зо­ва­нии средств РХБЗ с укра­ин­ской или про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны.



Снаб­же­ние БТГр осу­ществ­ля­лось ра­зо­во и ди­стан­ци­он­но. По­пол­не­ние тех­ни­кой, зап­ча­стя­ми и во­ен­ным иму­ще­ством осу­ществ­ля­лось из пунк­тов по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции, неко­то­рые из ко­то­рых были более, чем в 500 ки­ло­мет­рах от по­ле­во­го ла­ге­ря БТГр. Рас­ход­ные ма­те­ри­а­лы (про­до­воль­ствие, ГСМ, бо­е­при­па­сы) на­кап­ли­ва­лись на скла­дах в За­пад­ном во­ен­ном окру­ге, от­ку­да до­став­ля­лись кон­во­я­ми до под­раз­де­ле­ний БТГр. Такое по­ло­же­ние дел ухуд­ша­ло дол­го­сроч­ное снаб­же­ние в слу­чае более силь­но­го во­вле­че­ния ВС РФ в кон­фликт.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: не эта ли осо­бен­ность БТГр вкупе с от­сут­стви­ем за­бла­го­вре­мен­ной под­го­тов­ки к кон­флик­ту на Дон­бас­се и нехват­кой лич­но­го со­ста­ва в пе­хо­те стала при­чи­ной того, что даль­ше на запад в 2014-2015 не пошли?



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БТГр ВС РФ быст­ро при­бы­ва­ют из ППД по же­лез­ной до­ро­ге. Но для снаб­же­ния необ­хо­ди­ма дорожно-​мостовая сеть, по­сколь­ку гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли рос­си­ян не об­ла­да­ют мо­биль­но­стью и про­хо­ди­мо­стью бо­е­вой тех­ни­ки. Про­рос­сий­ские пар­ти­за­ны снаб­жа­ли себя, ис­поль­зуя граж­дан­ские сред­ства транс­пор­та, пре­иму­ще­ствен­но лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли, что де­ла­ло их ма­ло­эф­фек­тив­ны­ми. Ве­ро­ят­но, от­сут­ствие материально-​технической под­держ­ки на так­ти­че­ском уровне не поз­во­ли­ло рос­сий­ским БТГр пре­сле­до­вать от­сту­пив­шие, а ино­гда и бе­жав­шие под­раз­де­ле­ния ВСУ на глу­би­ну более 30-50 км.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: это очень важ­ное за­ме­ча­ние, по­сколь­ку в аме­ри­кан­ской ББГ ба­та­льон снаб­же­ния возит за бо­е­вы­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми запас топ­ли­ва, бо­е­при­па­сов, зап­ча­стей, пищи, воды и ме­ди­ка­мен­тов. Им не нужно чуть что ехать на склад. А от этого дей­стви­тель­но за­ви­сит глу­би­на на­ступ­ле­ния и от­хо­да, ма­нёв­рен­ность тех­ни­ки для па­ри­ро­ва­ния флан­го­вых об­хо­дов.



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Ме­ди­цин­ское обес­пе­че­ние БТГр имело очень силь­но огра­ни­чен­ные ре­сур­сы для ока­за­ния пер­вой по­мо­щи, ле­че­ния и эва­ку­а­ции ра­не­ных. Неспо­соб­ность к ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной и быст­рой пер­вой по­мо­щи на поле боя при­во­ди­ло к уве­ли­че­нию смерт­но­сти от ран. Что, в свою оче­редь, ока­зы­ва­ло пси­хо­ло­ги­че­ский эф­фект на под­раз­де­ле­ние, по­нёс­шее по­те­ри, и на ко­ман­до­ва­ние БТГр, ко­то­рые стали укло­нять­ся от рис­ков стрел­ко­во­го кон­так­та. Вос­ста­нов­ле­ние бое­спо­соб­но­сти БТГр за­тя­ги­ва­лось.



Таким об­ра­зом, рос­сий­ские БТГр не яв­ля­ют­ся мо­биль­ны­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми в тра­ди­ци­он­ном по­ни­ма­нии о мо­то­стрел­ко­вых вой­сках. Ско­рее ко­ман­до­ва­ние БТГр ис­поль­зу­ет ар­тил­ле­рий­скую мощь и сред­ства РЭБ для на­не­се­ния уда­ров в ин­те­ре­сах мест­ных пар­ти­зан­ских фор­ми­ро­ва­ний, на ко­то­рых лежит ос­нов­ная тя­жесть бо­е­вых дей­ствий на линии со­при­кос­но­ве­ния и в клю­че­вых точ­ках зоны бо­е­вых дей­ствий. БТГр может кон­тро­ли­ро­вать по­став­ку ре­сур­сов пар­ти­за­нам, но из­бе­гать при этом непо­сред­ствен­но­го об­ще­вой­ско­во­го боя. Сле­ду­ет пом­нить о чрез­вы­чай­ной смер­то­нос­но­сти и эф­фек­тив­но­сти ар­тил­ле­рий­ских уда­ров БТГр, когда штаб рос­си­ян уве­рен в до­сти­же­нии мак­си­маль­но­го успе­ха при ми­ни­маль­ных рис­ках. По­это­му ко­ман­ди­рам аме­ри­кан­ских ББГ сле­ду­ет ис­поль­зо­вать такую так­ти­ку, ко­то­рая если не га­ран­ти­ру­ет ча­стич­ное уни­что­же­ние рос­сий­ских под­раз­де­ле­ний, то хотя бы будет со­зда­вать непре­рыв­ные риски этого уни­что­же­ния.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: ко­ро­че, наша БТГр — это мо­биль­ная арта и раз­вед­ка с пе­хот­ной охра­ной, а не мо­биль­ная пе­хо­та с ар­тил­ле­рий­ской под­держ­кой.



Часть 2



Как ис­поль­зо­вать сла­бо­сти рос­сий­ской БТГр



(При­го­товь­тесь за­пи­сы­вать — тут каж­дый пункт ценен и пе­ре­вер­нёт ваше пред­став­ле­ние об аме­ри­кан­ской так­ти­ке. При­ме­ча­ние ре­дак­то­ра)



Аме­ри­кан­ские ББГ или по край­ней мере бри­гад­ные опе­ра­тив­ные груп­пы НАТО под аме­ри­кан­ским ру­ко­вод­ством в бу­ду­щем могут быть на­прав­ле­ны в зоны ло­каль­ных кон­флик­тов для сдер­жи­ва­ния рос­сий­ской агрес­сии. Глав­ной за­да­чей аме­ри­кан­ских ББГ ста­нет на­не­се­ние по­ра­же­ния рос­сий­ским БТГр и про­рос­сий­ским силам, чтобы отобрать у них воз­мож­ность кон­тро­ли­ро­вать ту или иную тер­ри­то­рию.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: чем не за­ри­сов­ка при­ня­той стра­те­гии? НАТО не может на­пасть на РФ из-за ядер­ной угро­зы. Зато может со­здать во­круг Рос­сии сеть из го­ря­чих точек, куда за­ма­ни­вать ре­гу­ляр­ные под­раз­де­ле­ния ВС РФ и пе­ри­о­ди­че­ски да­вать им леща, роняя ав­то­ри­тет рос­сий­ской вла­сти в об­ще­стве, ока­зы­вая пси­хо­ло­ги­че­ское дав­ле­ние на граж­дан, под­дер­жи­вая кон­флик­ты дол­гие годы, при­жи­мая эко­но­ми­че­ски­ми санк­ци­я­ми. И всё это оправ­ды­ва­ет­ся «сдер­жи­ва­ни­ем рос­сий­ской агрес­сии».



При этом ядер­ной войны ско­рее всего не будет — ею будут за­пу­ги­вать. Обыч­ные бо­е­вые дей­ствия будут оста­нав­ли­вать после от­ступ­ле­ния про­рос­сий­ских сил и рос­сий­ских войск из ре­ги­о­на. Затем будут вспы­хи­вать новые ловушки-​конфликты.



Это и есть ги­брид­ная война на ис­то­ще­ние, преж­де всего на ис­то­ще­ние воли об­ще­ства и по­ли­ти­че­ской элиты к жизни, мяг­кое при­нуж­де­ние к за­ви­си­мо­сти от блока НАТО.



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Если кон­фликт про­изой­дёт в бли­жай­шие несколь­ко лет, то рос­сий­ская вой­ско­вая ПВО не поз­во­лит сво­бод­но при­ме­нять авиа­под­держ­ку. Ма­ло­ве­ро­ят­но, что кон­фликт с рос­си­я­на­ми нач­нёт­ся с вы­со­ко­ин­тен­сив­но­го ракетно-​бомбового удара с воз­ду­ха. Вме­сто этого бо­е­вые дей­ствия будут пред­став­лять из себя бои про­рос­сий­ских и про­аме­ри­кан­ских мест­ных фор­ми­ро­ва­ний, а рос­сий­ские БТГр и аме­ри­кан­ские ББГ будут ма­нев­ри­ро­вать на рас­сто­я­нии друг от друга, ока­зы­вая по­мощь мест­ным со­юз­ни­кам и вы­жи­дая наи­бо­лее вы­год­но­го мо­мен­та для удара. Этот про­цесс будет длит­ся до под­хо­да ре­гу­ляр­ных пол­но­кров­ных во­ин­ских ча­стей с обеих сто­рон.



Так­ти­ка рос­сий­ских БТГр пред­по­ла­га­ет на­не­се­ние ар­тил­ле­рий­ских уда­ров и воз­дей­ствия РЭБ с рас­сто­я­ния, но аме­ри­кан­ские ББГ пре­вос­хо­дят их чис­лом и ка­че­ством снаб­же­ния. Это и яв­ля­ет­ся нашим асим­мет­рич­ным от­ве­том. В штабе БТГр знают, что им при­дёт­ся уни­что­жить в 4 раза боль­ше аме­ри­кан­ской живой силы и тех­ни­ки, чтобы до­бить­ся по­бе­ды. Ко­ман­дир рос­сий­ской БТГр будет ис­кать удач­ный мо­мент для на­не­се­ния мак­си­маль­но­го урона аме­ри­кан­цам, чтобы предот­вра­тить аме­ри­кан­скую контр­ата­ку.



Но да­вай­те срав­ним уси­лия кон­крет­но.



В аме­ри­кан­ской ББГ 90 тан­ков, в рос­сий­ской БТГр их всего 10. Для на­не­се­ния по­ра­же­ния аме­ри­кан­ско­му тан­ко­во­му под­раз­де­ле­нию при ББГ нужно уни­что­жить 30 тан­ков, а в рос­сий­ском всего лишь 3. Раз­ни­ца в 10-​кратном уси­лии для рос­си­ян.



По БМП/БТР. В ББГ аме­ри­кан­цев их 140, для на­не­се­ния непри­ем­ле­мых по­терь нужно уни­что­жить 47. В рос­сий­ской БТГр их 40, по­те­ря всего лишь 12 озна­ча­ет до­сти­же­ния кри­ти­че­ско­го уро­ве­ня. Рос­си­я­нам при­дёт­ся ста­рать­ся в 4 раза боль­ше.



По ко­ли­че­ству от­де­ле­ний. ББГ вклю­ча­ет в себя около 60 от­де­ле­ний лич­но­го со­ста­ва, при­год­но­го для стрел­ко­во­го боя. По­те­ря 20 от­де­ле­ний будет для аме­ри­кан­цев бо­лез­нен­ной. В рос­сий­ской БТГр всего 36 от­де­ле­ний, для по­бе­ды аме­ри­кан­цам до­ста­точ­но будет уни­что­жить 11. Рос­си­я­нам при­дёт­ся в 2 раза силь­нее тру­дить­ся.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: мне ка­жет­ся, это очень важ­ный мо­мент, ко­то­рый дол­жен из­ме­нить ваше от­но­ше­ние к воз­мож­но­му про­ти­во­сто­я­нию с ВС США. Со­оте­че­ствен­ни­ки на­хо­дят­ся в плену ду­рац­кой про­па­ган­ды Хо­лод­ной войны, как со­вет­ской, так и аме­ри­кан­ской. Помни­те карту с пред­став­ле­ни­ем аме­ри­кан­ских граж­дан о мире, где на Рос­сии на­пи­са­но «здесь живут толпы рус­ских»?. Так вот. Ни­ка­ких толп рус­ских нет, есть толпы аме­ри­кан­цев в США.



Чисто для справ­ки. Чис­лен­ность на­се­ле­ния РФ се­го­дня со­став­ля­ет 146 748 590 (2020). Чис­лен­ность на­се­ле­ния США — 332 278 200 (2021). Аме­ри­кан­цев в 2,5 раза боль­ше, чем нас. Их на­се­ле­ние рас­тёт за счёт рож­да­е­мо­сти и ми­гра­ции, наше со­кра­ща­ет­ся за счёт успеш­ной социально-​экономической по­ли­ти­ки (сар­казм) и доб­ро­воль­но­го же­ла­ния со­граж­дан спи­вать­ся, снар­ко­ма­ни­вать­ся и за­ме­щать нор­маль­ные жиз­нен­ные цели все­воз­мож­ны­ми хи­ме­ра­ми из ре­кла­мы по те­ле­ку.



Чис­лен­ность мо­то­стрел­ко­во­го взво­да ВС РФ со­став­ля­ет 30-32 че­ло­ве­ка на 3 БМП или БТР. Чис­лен­ность аме­ри­кан­ско­го мо­то­стрел­ко­во­го взво­да — 42-43 че­ло­ве­ка на 4 БМП или БТР. Чис­лен­ность рос­сий­ской мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды пол­но­го со­ста­ва ко­леб­лет­ся (в за­ви­си­мо­сти от типа) от 2800 до 4500 че­ло­век. Чис­лен­ность аме­ри­кан­ской бри­гад­ной бо­е­вой груп­пы (не вся бри­га­да!) ко­леб­лет­ся от 4300 до 4700 че­ло­век.



Вот и по­лу­ча­ет­ся из­ме­не­ние пред­став­ле­ния о так­ти­ке ровно до на­обо­рот! Тан­ко­вые марши со­вет­ских войск к Ла-​Маншу в про­шлом. Обо­ро­на се­ве­ро­аме­ри­кан­цев и за­пад­ных+южных ев­ро­пей­цев в чис­лен­ном ра­вен­стве с Вар­шав­ским бло­ком тоже. Со стра­на­ми Ма­ло­го НАТО (Эс­то­ния, Лат­вия, Литва, Поль­ша, Чехия, Сло­ва­кия, Вен­грия, Ру­мы­ния, Бол­га­рия) у нас чис­лен­ный па­ри­тет на суше по людям и тех­ни­ке в во­ору­жён­ных силах без мо­би­ли­за­ции. Но есть ещё Тур­ция и дру­же­ствен­ный ей Азер­бай­джан, есть южные, за­пад­ные и се­вер­ные стра­ны ЕС, есть Ка­на­да, США и Ав­стра­лия.



Те­перь мы в обо­роне на земле, в воз­ду­хе и тем более на море, те­перь мы «вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные и ма­ло­чис­лен­ные» про­тив... мно­го­чис­лен­но­го и до­воль­но вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го про­тив­ни­ка.



От­дель­но хо­чет­ся прой­тись по пред­став­ле­нию рос­си­ян об аме­ри­кан­цах, как об из­не­жен­ных людях. Не пу­тай­те нью-​йоркских и ка­ли­фор­ний­ских ли­бе­ра­лов с теми, кто слу­жит в ВС США — с ма­ло­иму­щи­ми и из тру­дя­ще­го­ся клас­са бе­лы­ми уль­тра­пра­вых взгля­дов, ла­ти­но­аме­ри­кан­ца­ми и чер­но­ко­жи­ми, ко­то­рым в жизни нече­го те­рять, зато армия даёт им до­ро­гу в бу­ду­щее.



«Лю­бовь и ува­же­ние к че­ло­ве­че­ской жизни»? «Рас­чёт­ли­вость аме­ри­кан­ских ко­ман­ди­ров»? По­смот­ри­те по­лу­до­ку­мен­таль­ный се­ри­ал «По­ко­ле­ние убийц» про аме­ри­кан­ских мор­ских пе­хо­тин­цев в Ираке, при втор­же­нии 2003 года. Они дей­стви­тель­но на­тас­кан­ные, тре­ни­ро­ван­ные бойцы, же­ла­ю­щие во­ин­ской славы. А их ру­ко­вод­ство го­то­во ис­поль­зо­вать своих людей в бук­валь­ном и пе­ре­нос­ном смыс­ле, чтобы на­вя­зать врагу свою волю.



И не прячь­тесь за ядер­ное ору­жие. Мы пока не видим стра­те­гию дав­ле­ния на тер­ри­то­рию Рос­сии. Зато с 2008-го мы видим уже 3 кон­флик­та (Гру­зия, Укра­и­на, Сирия), в ко­то­рых при­шлось ис­поль­зо­вать обыч­ные вой­ска, и ещё 1 кон­фликт (Ка­ра­бах), в ко­то­ром ВС РФ всего лишь на­блю­да­те­ли.



Я не за­пу­ги­ваю, я хочу по­ста­вить адек­ват­ное пред­став­ле­ние для 2021 года. Из адек­ват­но­го пред­став­ле­ния рож­да­ют­ся адек­ват­ные дей­ствия.



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Важ­ней­шей за­да­чей аме­ри­кан­ско­го ко­ман­ду­ю­ще­го яв­ля­ет­ся со­зда­ние явной угро­зы для дей­ствий рос­сий­ской БТГр. Рос­сий­ский ко­ман­дир дол­жен быть убеж­дён, что любая вы­го­да от на­па­де­ния на аме­ри­кан­скую ББГ будет пе­ре­ве­ше­на непри­ем­ле­мы­ми по­те­ря­ми от аме­ри­кан­ской контр­ата­ки. Штаб аме­ри­кан­ской ББГ дол­жен ра­бо­тать над од­но­вре­мен­ным со­зда­ни­ем двух про­цес­сов: раз­ве­ять уве­рен­ность рос­си­ян в успеш­ном и быст­ром раз­гро­ме ББГ и убе­дить рос­си­ян в успеш­но­сти и неми­ну­е­мо­сти по­ра­же­ния их БТГр. Это две сто­ро­ны одной ме­да­ли. Чем боль­ше взво­дов и тех­ни­ки вы­жи­вет после рос­сий­ско­го ар­тил­ле­рий­ско­го удара, тем более эф­фек­тив­ны­ми ста­нут по­сле­ду­ю­щие контр­уда­ры аме­ри­кан­цев. БТГр рос­си­ян не долж­на по­лу­чить воз­мож­но­сти для од­но­вре­мен­но­го уни­что­же­ния боль­шо­го ко­ли­че­ства аме­ри­кан­ских сил.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: вспо­ми­на­ет­ся це­поч­ка ин­ци­ден­тов в Сирии и Ка­ра­ба­хе. Сби­тый тур­ка­ми (стра­ной НАТО) Су-24, сби­тый азер­бай­джан­ца­ми наш вер­то­лёт. Вспо­ми­на­ет­ся мут­ный эпи­зод в Сирии в на­ча­ле 2018-го, когда якобы рос­сий­ское под­раз­де­ле­ние ЧВК под­дер­жи­ва­ло си­рий­ское на­ступ­ле­ние. Тогда аме­ри­кан­цы от­ре­а­ги­ро­ва­ли мгно­вен­но и со зна­чи­тель­ным пе­ре­ве­сом по ог­не­вой мощи. Якобы по­те­ри рос­си­ян и си­рий­цев ока­за­лись зна­чи­тель­ны­ми.



Те­перь ста­но­вит­ся по­нят­ной при­чи­на — «со­здай­те у рос­сий­ско­го ко­ман­до­ва­ния убеж­дён­ность в том, что дей­ствия про­тив аме­ри­кан­цев будут пе­ре­ве­ше­ны непри­ем­ле­мы­ми по­те­ря­ми». Воз­ни­ка­ет впе­чат­ле­ние, что все эти ин­ци­ден­ты либо были про­щу­пы­ва­ни­ем ос­но­вы для этого прин­ци­па в ре­ко­мен­да­ци­ях НА­ТОв­ским ко­ман­ди­рам, либо были их ис­пол­не­ни­ем...



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Пред­по­ло­жим, удар БТГр уни­что­жил ко­ман­до­ва­ние аме­ри­кан­ской ББГ, ре­зерв и ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон. На этот слу­чай в мо­то­стрел­ко­вых взво­дах США дол­жен быть за­го­тов­лен за­ра­нее план дей­ствий, а си­сте­ма управ­ле­ния вос­ста­нов­ле­на. Пред­по­чти­тель­нее ата­ко­вать рос­си­ян с несколь­ких на­прав­ле­ний, на ши­ро­ком фрон­те. Ре­ши­тель­ность, ско­рость атаки уве­ли­чи­ва­ет успех на по­ра­же­ние про­тив­ни­ка или его от­ступ­ле­ние. Кон­цен­три­ро­ван­ная атака аме­ри­кан­цев в одном месте даст воз­мож­ность рос­си­я­нам со­сре­до­то­чить всю разведывательно-​артиллерийскую и элек­трон­ную мощь, что при­ве­дёт к новым по­те­рям.



Рас­се­и­ва­ние аме­ри­кан­ских сил, по­сто­ян­ное ма­нев­ри­ро­ва­ние и ис­поль­зо­ва­ние боль­шо­го ко­ли­че­ства де­мон­стра­тив­ных дей­ствий вдо­ба­вок к контр­ата­кам лишь уве­ли­чит со­мне­ние рос­сий­ско­го штаба в успе­хе про­ти­во­сто­я­ния. Перед лицом такой угро­зы БТГр пред­по­чтёт от­сту­пить, чтобы со­хра­нить цен­ный лич­ный со­став, тех­ни­ку и иму­ще­ство. Таким об­ра­зом их можно от­де­лить от мест­ных пар­ти­зан­ских фор­ми­ро­ва­ний.



После ухода рос­сий­ских БТГр, бри­гад­ные груп­пы НАТО или аме­ри­кан­ская ББГ смо­жет окру­жить и за­чи­стить мест­ность от остат­ков про­рос­сий­ских пар­ти­зан.



Таким об­ра­зом, при­о­ри­тет­ной целью в кон­флик­те с уча­сти­ем аме­ри­кан­ской ББГ и рос­сий­ской БТГр + про­аме­ри­кан­ских и про­рос­сий­ских сил в ре­ги­оне яв­ля­ет­ся рос­сий­ская БТГр. Удары по се­па­ра­ти­стам на­но­сят­ся во вто­рую оче­редь.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: я спе­ци­аль­но вы­де­лил, чтобы вы не про­пу­сти­ли. Это очень важно, по­сколь­ку аме­ри­кан­цы и НА­ТОв­цы в целом кон­суль­ти­ру­ют ВСУ в те­че­нии по­след­них лет. Дан­ная ста­тья на­пи­са­на в 2017-м, а сей­час 2021-й и ожи­да­е­мое обостре­ние на Дон­бас­се. Воз­мож­но, при­о­ри­тет­ной целью укра­ин­ских во­ен­ных ста­нет не борь­ба с опол­че­ни­ем, а удары по рос­сий­ским сред­ствам под­держ­ки. А уже после за­чист­ка мест­но­сти.



Этот мо­мент тре­бу­ет учёта при рас­чё­те про­пор­ции рос­сий­ской под­держ­ки. Вряд ли рав­ный ответ уме­стен — ско­рее при­хо­дит­ся счи­тать, во сколь­ко раз он дол­жен пре­вос­хо­дить агрес­сив­ные дей­ствия ВСУ.



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Перед на­ча­лом сра­же­ния



До на­ча­ла пол­но­го кон­так­та с рос­сий­ской БТГр аме­ри­кан­ской ББГ сле­ду­ет пе­ре­гру­зить раз­ве­ды­ва­тель­ные си­сте­мы про­тив­ни­ка. Рос­сий­ский штаб будет пы­тать­ся по­сле­до­ва­тель­но уни­что­жать аме­ри­кан­ские под­раз­де­ле­ния. По­это­му од­но­вре­мен­ность контр­атак и по­сто­ян­ное ма­нев­ри­ро­ва­ние чрез­вы­чай­но важны. У БТГр про­сто нет ре­сур­сов для от­сле­жи­ва­ния си­ту­а­ции на ши­ро­ком фрон­те, а осо­бен­но­сти суб­ор­ди­на­ции и штаб­но­го устрой­ства та­ко­вы, что БТГр имеет неболь­шие шансы по­лу­чать свое­вре­мен­ную и пол­ную ин­фор­ма­цию из вы­ше­сто­я­щих шта­бов по соб­ствен­но­му за­про­су. На­про­тив, аме­ри­кан­ская ББГ имеет воз­мож­ность ма­нёв­ра в 3-4 раза пре­вос­хо­дя­щи­ми си­ла­ми, имеет де­цен­тра­ли­зо­ван­ную си­сте­му управ­ле­ния.



Для от­сле­жи­ва­ния ин­тен­сив­ных пе­ре­ме­ще­ний рос­си­я­нам при­дёт­ся пе­ре­на­прячь свою раз­вед­ку. Опе­ра­то­рам БПЛА при­дёт­ся чаще за­пус­кать дроны, ана­ли­ти­кам смот­реть боль­ше по­лу­чен­ных видео и фото, чаще на­но­сить об­ста­нов­ку на обыч­ную ра­бо­чую карту. Ко­ман­ди­ру БТГр при­дёт­ся либо до­ве­сти своих шта­би­стов и раз­вед­чи­ков до из­не­мо­же­ния, либо при­нять неопре­де­лён­ность так­ти­че­ской об­ста­нов­ки во­круг БТГр и на­чать дей­ство­вать в сгу­ща­ю­щем­ся ту­мане войны. Ко­ли­че­ствен­ное пре­вос­ход­ство аме­ри­кан­ской ББГ поз­во­ля­ет ей дей­ство­вать ин­тен­сив­нее. Если рос­си­яне по­пы­та­ют­ся угнать­ся, то вы­го­рят ещё до на­ча­ла пол­но­го кон­так­та.



На­ко­нец, стоит под­черк­нуть важ­ность борь­бы с рос­сий­ской тех­ни­кой. Аме­ри­кан­ские ко­ман­ди­ры знают, что боль­шие че­ло­ве­че­ские по­те­ри по­до­рвут об­ще­ствен­ную под­держ­ку войны и опе­ра­ции дома, в США. Но они го­то­вы пойти на риск по­терь в тех­ни­ке, так как уве­ре­ны в быст­ром по­пол­не­нии и ре­мон­те бла­го­да­ря аме­ри­кан­ской во­ен­ной про­мыш­лен­но­сти. Рос­сий­ские ко­ман­ди­ры тоже обес­по­ко­е­ны ми­ни­ми­за­ци­ей по­терь, по­сколь­ку это со­кра­тит вер­бов­ку и уве­ли­чит ко­ли­че­ство укло­ни­стов от при­зы­ва. Од­на­ко, при этом рос­сий­ские штабы не го­то­вы при­нять по­те­ри в новой и до­ро­го­сто­я­щей тех­ни­ке, по­сколь­ку ско­рой за­ме­ны они не по­лу­чат как из-за осо­бен­но­стей рос­сий­ско­го ВПК, так и из-за боль­ших рас­сто­я­ний до ППД. Даже до­воль­но де­шё­вые БПЛА для авиа­раз­вед­ки БТГр нелег­ко по­лу­чить, не го­во­ря о вы­со­ко­класс­ном обо­ру­до­ва­нии под­раз­де­ле­ний РЭБ. Со­зда­ние рис­ков уни­что­же­ния рос­сий­ских раз­ве­ды­ва­тель­ных под­раз­де­ле­ний до­пол­ни­тель­но будет ско­вы­вать ини­ци­а­ти­ву ко­ман­ди­ра БТГр.



Ис­поль­зо­вать надо даже такие неболь­шие воз­мож­но­сти, какие дают де­фек­ты рос­сий­ских БПЛА. На­при­мер, на них ис­поль­зо­ва­лись ка­ме­ры с очень узким полем об­зо­ра. Рас­сре­до­то­чив и за­мас­ки­ро­вав взвод и его тех­ни­ку на боль­шой пло­ща­ди вы по­вы­си­те вы­жи­ва­е­мость. Рос­си­я­нам при­дёт­ся по­тра­тить боль­ше лёт­ных часов, боль­ше лёт­но­го ре­сур­са их БПЛА, чтобы об­на­ру­жить всё под­раз­де­ле­ние. Это уско­рит ис­то­ще­ние ак­ти­вов рос­сий­ских БТГр, если толь­ко к ним не при­бу­дут под­креп­ле­ния из дру­гих во­ен­ных окру­гов. А те­перь пред­ставь­те, что ра­бо­ту рос­сий­ских раз­вед­чи­ков можно пу­стить по ветру, про­сто по­ме­няв по­зи­цию после об­на­ру­же­ния. И снова они в по­ис­ке, снова риску­ют тех­ни­кой.



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: иначе го­во­ря, аме­ри­кан­цы со­би­ра­ют­ся ис­поль­зо­вать кон­цеп­цию войны на ис­то­ще­ние тех­ни­че­ских и про­мыш­лен­ных ре­сур­сов про­тив­ни­ка не толь­ко в то­таль­ной, но и в ло­каль­ной войне, даже на так­ти­че­ском уровне. Они от­да­ют себе отчёт в сла­бо­стях рос­сий­ско­го ВПК, таких как на­ру­шен­ные про­из­вод­ствен­ные це­поч­ки, нехват­ка ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ра­бо­чих, малые зар­пла­ты на пред­при­я­ти­ях ВПК, бю­ро­кра­ти­че­ская во­ло­ки­та, низ­кая ка­рье­рист­ская куль­ту­ра управ­ле­ния (важен не про­дукт, важен про­цесс). И, ко­неч­но, кор­руп­ция. При этом это не мои мысли, я ци­ти­рую до­клад с оцен­кой воз­мож­но­сти вы­пол­не­ния рос­сий­ской гос­про­грам­мы пе­ре­во­ору­же­ния до 2027 года ан­глий­ским ана­ли­ти­че­ским цен­тром Chatham House (май 2018-го, на год позже на­сто­я­щей ста­тьи).



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Вы­во­ды (аме­ри­кан­ца)



Будут ли когда-​нибудь аме­ри­кан­ские ББГ сра­жать­ся с рос­сий­ски­ми БТГр? Во­ен­ные экс­пер­ты по Рос­сии из раз­вед­ки счи­та­ют, что БТГр яв­ля­ет­ся про­ме­жу­точ­ной фор­мой ор­га­ни­за­ции мо­то­стрел­ко­вых войск. По ходу вы­пол­не­ния про­грам­мы пе­ре­во­ору­же­ния и мо­дер­ни­за­ции ВС РФ вновь долж­ны рано или позд­но прий­ти к ди­ви­зи­он­ной струк­ту­ре, вклю­ча­ю­щей це­ли­ком бо­е­го­то­вые бри­га­ды, осо­бен­но учи­ты­вая воз­рос­ший риск столк­но­ве­ния с ВС США. Од­на­ко, есть несколь­ко при­чин пред­по­ла­гать, что либо это воз­вра­ще­ние за­тя­нет­ся на несколь­ко лет, либо БТГр оста­нет­ся ос­нов­ной фор­мой ор­га­ни­за­ции рос­сий­ских мо­то­стрел­ков.



Глав­ным до­во­дом в поль­зу остав­ле­ния те­ку­ще­го по­ло­же­ния «как есть» яв­ля­ет­ся увле­чён­ность рос­сий­ско­го военного-​политического ру­ко­вод­ства сра­бо­тав­шей так­ти­кой при­ме­не­ния БТГр...



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Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: чёрт возь­ми, это на­столь­ко в точку, что слов нет. За про­шед­шие 7 лет про чудо-​БТГр рас­ска­зы­ва­ли из каж­до­го утюга. А то, что это ин­стру­мент ло­каль­ной войны, ра­бо­та­ю­щий толь­ко при на­ли­чии мест­ных со­юз­ни­ков, до­ба­вить за­бы­ли. И что это всего лишь уси­лен­ный ба­та­льон тоже. И что у «неэф­фек­тив­ных сов­ков» были пол­ко­вые так­ти­че­ские груп­пы, бОль­шие по чис­лен­но­сти и воз­мож­но­стям — ну про это тоже по­мал­ки­ва­ют. До­ду­мать­ся про то, что со­вре­мен­ные ВС долж­ны умело со­че­тать ин­стру­мен­ты гло­баль­ной и ло­каль­ной войны — пока я такой мысли в рос­сий­ском медиа-​поле не слы­шал. Имен­но на уровне по­яс­не­ния по так­ти­ке, а не де­жур­ных фраз.



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...Из спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ной во­ен­ной так­ти­ки со­зда­ние БТГр пре­вра­ти­лось в на­ци­о­наль­ную стра­те­гию раз­ви­тия ВС РФ. Как толь­ко на Укра­ине были со­зда­ны дей­ству­ю­щие про­рос­сий­ские пар­ти­зан­ские силы, то БТГр по­ка­за­ли чрез­вы­чай­ную эф­фек­тив­ность с точки зре­ния ми­ни­ми­за­ции че­ло­ве­че­ских по­терь и по­терь обо­ру­до­ва­ния. Такая так­ти­ка сей­час ис­поль­зу­ет­ся в Сирии. Армия и опол­че­ние Асада ра­бо­та­ют в ка­че­стве охра­ны для рос­сий­ских БТГр, поз­во­ляя удер­жи­вать ини­ци­а­ти­ву по вре­ме­ни и месту на­не­се­ния уда­ров по по­встан­цам. Ис­поль­зо­ва­ние БТГр + си­рий­ских войск спо­соб­ству­ет и по­сто­ян­ным пе­ре­го­вор­ным про­цес­сам о вре­мен­ных пе­ре­ми­ри­ях, вы­год­ных Москве и Да­мас­ку для под­го­тов­ки сле­ду­ю­ще­го на­ступ­ле­ния.



Во-​вторых, цены на нефть рух­ну­ли в 2014 году, что со­кра­ти­ло го­су­дар­ствен­ные до­хо­ды Рос­сии. А это в свою оче­редь ска­за­лось на ско­ро­сти пе­ре­во­ору­же­ния и мо­дер­ни­за­ции ВС РФ. Бо­е­вые дей­ствия в Сирии по­треб­ля­ют ре­сур­сы, от­да­ляя срок пе­ре­во­ору­же­ния. Рос­сий­ские вой­ска ещё до­воль­но долго не смо­гут за­вер­шить до­фор­ми­ро­ва­ние и раз­вёр­ты­ва­ние об­нов­лён­ной ди­ви­зи­он­ной струк­ту­ры мо­то­стрел­ко­вых войск на ос­но­ве пол­но­кров­ных бри­гад.



В конце кон­цов, есть и боль­шие пси­хо­ло­ги­че­ские из­держ­ки для рос­сий­ских по­ли­ти­ков и во­ен­ных, если они ре­шат­ся по­рвать с ли­ни­ей на уве­ли­че­ние ко­ли­че­ства БТГр. Ны­неш­нее военно-​политическое ру­ко­вод­ство Рос­сии — те же самые люди, ко­то­рые ввели так­ти­ку БТГр и ор­га­ни­зо­ва­ли со­от­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния в шта­тах ВС РФ. Их ка­рье­ры, их ре­пу­та­ция за­ви­сят от успе­ха этой ини­ци­а­ти­вы. Вме­сто того, чтобы часть мо­то­стрел­ко­вых войск пре­об­ра­зо­вать в го­то­вую пол­но­кров­ную ди­ви­зи­он­ную струк­ту­ру для дей­ствий про­тив рав­но­го по силе про­тив­ни­ка, а дру­гую часть сде­лать экс­пе­ди­ци­он­ны­ми вой­ска­ми для ра­бо­ты в го­ря­чих точ­ках, рос­сий­ские ли­де­ры уско­ря­ют штам­пов­ку новых БТГр. На­при­мер, на пресс-​конференции 14 сен­тяб­ря 2016 года рос­сий­ский ге­не­рал Ва­ле­рий Ге­ра­си­мов за­явил, что ми­ни­стер­ство обо­ро­ны РФ на­рас­тит ко­ли­че­ство БТГр с 96 до 125 к 2018 году, сде­лав ак­цент на ком­плек­то­ва­нии их во­ен­но­слу­жа­щи­ми по кон­трак­ту вме­сто при­зыв­ни­ков. Это за­яв­ле­ние по­ка­зы­ва­ет, что рос­сий­ские вла­сти будут в те­че­нии ещё несколь­ких лет ин­ве­сти­ро­вать в со­зда­ние БТГр. Вполне ве­ро­ят­но, что если ВС РФ при­дёт­ся столк­нуть­ся с рав­ным по силе про­тив­ни­ком, на­при­мер, ВС США, то в зону кон­флик­та от­пра­вят боль­ше БТГр, и аме­ри­кан­ским ББГ при­дёт­ся бо­роть­ся с более мно­го­чис­лен­ным про­тив­ни­ком, но ор­га­ни­зо­ван­ным в те­ку­щем об­ли­ке.



В конце ян­ва­ря 2017 года на юго-​востоке Укра­и­ны вновь вспых­ну­ли бои. Со­об­ще­ния о ха­рак­те­ре бо­е­вых дей­ствий го­во­рят о том, что рос­си­яне по-​прежнему ис­поль­зу­ют ту же так­ти­ку БТГр, как и в Сирии, и в 2014-м году там же, на Дон­бас­се. Всё это го­во­рит о том, что вполне ве­ро­ят­но, что в слу­чае столк­но­ве­ния ВС США и ВС РФ в ло­каль­ном кон­флик­те, аме­ри­кан­ской бри­гад­ной бо­е­вой груп­пе при­дёт­ся на­не­сти по­ра­же­ние рос­сий­ским ре­гу­ляр­ным вой­скам, ор­га­ни­зо­ван­ным по прин­ци­пу батальонно-​тактических групп. Такой сце­на­рий ак­туа­лен в бли­жай­шем бу­ду­щем, до 2025 года.



По­сколь­ку круп­ных тех­но­ло­ги­че­ских про­ры­вов в обес­пе­че­нии ББГ до 2025 г. не пред­ви­дит­ся, то в зону бо­е­вых дей­ствий аме­ри­кан­цы по­едут с ны­неш­ним штат­ным рас­пи­са­ни­ем и ны­неш­ним на­бо­ром тех­ни­ки. Такое по­ло­же­ние по-​прежнему со­хра­ня­ет пре­иму­ще­ство рос­сий­ских БТГр в ар­тил­ле­рии, сред­ствах РЭБ и вой­ско­вой ПВО. Аме­ри­кан­ски­ми пре­иму­ще­ства­ми всё ещё будут чис­лен­ное пре­вос­ход­ство, ско­рость ма­нёв­ра мо­то­стрел­ко­вы­ми и тан­ко­вы­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми ББГ, спо­соб­ность по­дав­лять ко­ман­до­ва­ние рос­сий­ских БТГр де­мон­стра­тив­ны­ми дей­ствия, при­нуж­дая от­ка­зать­ся от пер­во­го удара. При необ­хо­ди­мо­сти аме­ри­кан­ская ББГ спо­соб­на уни­что­жить или вы­ну­дить от­сту­пить рос­сий­скую БТГр с по­мо­щью рас­се­ян­но­го об­ще­вой­ско­во­го на­ступ­ле­ния.



Вы­во­ды (редактора-​россиянина)



С мо­мен­та вы­хо­да этой ин­фор­ма­ции в от­кры­тый до­ступ (номер вышел в 2017 году) про­шло 4 года. Уже в фев­ра­ле 2018-го в Сирии был ин­ци­дент с рез­кой ре­ак­ци­ей на на­ступ­ле­ние си­рий­цев и, воз­мож­но, рос­сий­ских на­ём­ни­ков. Также мы знаем про несколь­ко воз­душ­ных ин­ци­ден­тов со сби­ты­ми рос­сий­ски­ми са­мо­лё­та­ми и вер­то­лё­та­ми над тер­ри­то­ри­ей Сирии и Ка­ра­ба­ха.



Я могу пред­по­ло­жить, что в этих ин­ци­ден­тах, а также на ос­но­ве ана­ли­за опыта бо­е­вых дей­ствий на Дон­бас­се стра­ны НАТО вы­ра­бо­та­ли эф­фек­тив­ную так­ти­ку про­ти­во­дей­ствия как нашим БТГр, так и нашим со­юз­ни­кам. Сла­бость и от­сут­ствие мгно­вен­ных ре­ак­ций в виде ди­стан­ци­он­ных уда­ров вы­со­ко­точ­ным ору­жи­ем убе­ди­ло аме­ри­кан­ских, ту­рец­ких и осталь­ных НА­ТОв­ских во­ен­ных, что части ВС РФ раз­лич­ных родов войск, по­не­ся по­те­ри, будут укло­нять­ся вы­хо­дить из боя, чтобы не пор­тить от­но­ше­ний с «парт­нё­ра­ми». Таким об­ра­зом от­де­ля­ют­ся зоны про­ве­де­ния необ­хо­ди­мых для НАТО опе­ра­ций.



Так, про­во­ка­ции про­тив рос­сий­ских лёт­чи­ков на сирийско-​турецкой гра­ни­це поз­во­ли­ли ото­гнать от­ту­да ВКС РФ. После этого на се­ве­ре Сирии по­яви­лись ту­рец­кие вой­ска для того же са­мо­го кон­тро­ля тер­ри­то­рии. По­сколь­ку ВС РФ по­лу­чи­ли ясный сиг­нал, что их будут уни­что­жать, а впи­сы­вать­ся за со­юз­ни­ков до такой сте­пе­ни рос­сий­ское ру­ко­вод­ство не будет, турки и их со­юз­ные бо­е­ви­ки чув­ству­ют себя в Ид­ли­бе сво­бод­но. Пе­ри­о­ди­че­ски ВС Тур­ции про­во­дят опе­ра­ции про­тив кур­дов. Из­вест­ные слу­чаи с от­ра­бот­кой так­ти­ки при­ме­не­ния БПЛА «Бай­рак­тар» на си­рий­цах и кур­дах при от­сут­ствии в сек­то­ре рос­сий­ской вой­ско­вой ПВО и ВКС — ре­зуль­тат при­ме­не­ния опи­сан­ной в этом пе­ре­во­де так­ти­ки. Вы­ра­бо­та­ли её аме­ри­кан­цы, тур­кам и дру­гим со­юз­ни­кам пе­ре­да­ли в рам­ках со­труд­ни­че­ства по НАТО.



Сей­час есть вы­со­кая ве­ро­ят­ность обостре­ния на Дон­бас­се, из-за спо­ров во­круг стро­и­тель­ства Се­вер­но­го Потока-​2, в ка­че­стве нечест­ных мер кон­ку­рент­ной борь­бы про­тив рос­сий­ской вак­ци­ны Спутник-​V и дав­ле­ния на рос­сий­ское об­ще­ство из-за гря­ду­щих дум­ских вы­бо­ров. Ис­пол­ни­те­ля­ми будут ВСУ. Я на­сто­я­тель­но ре­ко­мен­дую по­ду­мать над тем, как опи­сан­ная в этой ста­тье так­ти­ка может быть при­ме­не­на укра­ин­ски­ми во­ен­ны­ми в воз­мож­ном кон­флик­те.



Ещё раз обоб­щим «вред­ные со­ве­ты» аме­ри­кан­ско­го ана­ли­ти­ка:



1) Ис­поль­зо­вать чис­лен­но пре­вос­хо­дя­щие бри­гад­ные бо­е­вые груп­пы про­тив рос­сий­ских уси­лен­ных ба­та­льо­нов (БТГр). Мне встре­ча­лись све­де­ния, что укра­ин­цы про­во­ди­ли уче­ния бри­гад це­ли­ком, на­чи­ная с 2016-го года.



2) Рас­се­и­вать силы на боль­шой пло­ща­ди, мас­ки­ру­ясь и со­вер­шая де­мон­стра­тив­ные дей­ствия до вы­год­но­го мо­мен­та общей контр­ата­ки по несколь­ким на­прав­ле­ни­ям. В район, где раз­ме­ща­ет­ся рос­сий­ская БТГр. По­сто­ян­ные ма­нёв­ры по­вы­ша­ют вы­жи­ва­е­мость войск и пе­ре­на­пря­га­ет раз­ве­ды­ва­тель­ные под­раз­де­ле­ния рос­си­ян.



3) Объ­ек­том атаки №1 долж­ны быть имен­но ре­гу­ляр­ные силы рос­сий­ской БТГр, а не со­юз­ни­ки рос­си­ян. Это за­ста­вит их выйти из боя, после чего можно будет по­кон­чить с про­рос­сий­ски­ми фор­ми­ро­ва­ни­я­ми. Важ­ный мо­мент, кор­рек­ти­ру­ю­щий пред­став­ле­ние о воз­мож­ном на­ступ­ле­нии ВСУ. Те­перь они не бо­ят­ся ВС РФ в том смыс­ле, что пол­но­мас­штаб­ное при­ме­не­ние укра­ин­ской ар­тил­ле­рии, на­сту­па­ю­щих тан­ков и пе­хо­ты в при­гра­ни­чье поз­во­лят ото­гнать рос­сий­ские БТГр за гра­ни­цу. А вот после этого ДНР и ЛНР от­се­кут и за­чи­стят.



4) Рос­сий­ские раз­вед­чи­ки и ар­тил­ле­рия склон­ны кон­цен­три­ро­вать огонь по­сле­до­ва­тель­но от цели к цели. По­это­му сле­ду­ет ата­ко­вать сразу во мно­гих ме­стах. Всех ата­ку­ю­щих не уни­что­жат.



5) Внут­ри БТГр цели рас­пре­де­ля­ют­ся так. Воз­душ­ная раз­вед­ка ищет КП БТГр. Если его уни­что­жить, то цен­тра­ли­зо­ван­ная си­сте­ма связи и управ­ле­ния рух­нет. Мо­то­стрел­ко­вые и тан­ко­вые ба­та­льо­ны, роты и взво­ды НАТО ма­нев­ри­ру­ют, чтобы на­щу­пать под­раз­де­ле­ния рос­сий­ской раз­вед­ки при БТГр. Даже угро­за их уни­что­же­ния за­ста­вит рос­си­ян ре­ти­ро­вать­ся. На­ко­нец, об­на­ру­жив ядро БТГр, сле­ду­ет на­но­сить рас­се­ян­ный об­ще­вой­ско­вой удар с раз­ных на­прав­ле­ний. Для рос­сий­ской БТГр непри­ем­ле­мы по­те­ри в людях и до­ро­гой тех­ни­ке, по­сколь­ку под­креп­ле­ние при­бу­дет из ППД через очень боль­шое время. Сла­бое снаб­же­ние на руку НА­ТОв­цам.



6) Сле­ду­ет ис­поль­зо­вать бро­не­бой­ные па­тро­ны для стрел­ко­во­го ору­жия, чтобы про­би­вать СИБЗ рос­сий­ских мо­то­стрел­ков.



7) Сле­ду­ет учи­ты­вать сол­дат­ский со­став БТГр — сроч­ни­ки это или кон­тракт­ни­ки. Кон­тракт­ни­ков боль­ше ценят для боя, сроч­ни­ков ценит об­ще­ство.



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Те­перь, когда перед нами общая кар­ти­на, мы можем по­ду­мать над про­ти­во­яди­ем. Долго ду­мать не при­дёт­ся, если вспом­нить, что до­сто­ин­ства и недо­стат­ки пе­ре­те­ка­ют друг в друга и на­обо­рот. Со­ста­вим по­лез­ные со­ве­ты для наших БТГр и войск в целом.



Тут, ко­неч­но, хо­те­лось бы по­го­во­рить «от со­тво­ре­ния мира», то есть о том, что пора бы уже со­че­тать в за­да­чах и ин­стру­мен­тах ВС РФ от­ве­ты на гло­баль­ные и ло­каль­ные вызов. Вы­де­лить мо­то­стрел­ко­вые бри­га­ды на пол­ное уком­плек­то­ва­ние, вы­де­лить экс­пе­ди­ци­он­ные, где есть БТГр. Но есть кон­крет­ные вещи, ко­то­рые при­хо­дит­ся де­лать здесь и сей­час.



1. До­сто­ин­ством БТГр также яв­ля­ет­ся ма­нёв­рен­ность. А укло­не­ние от боя не озна­ча­ет, что затем БТГр не может вер­нуть­ся в район про­ве­де­ния опе­ра­ции, когда её раз­вед­ка вы­чис­лит при­год­ные для уда­ров цели. Таким об­ра­зом можно ускольз­нуть из лап более мно­го­чис­лен­но­го про­тив­ни­ка.



2. Рас­се­и­ва­ние средств и све­де­ния о том, чего хо­те­ли бы из­бе­жать аме­ри­кан­цы, в ста­тье есть. Для них в первую оче­редь ценны люди, при том все, до по­след­не­го бойца. Это озна­ча­ет, что при сбли­же­нии аме­ри­кан­ской ББГ с рос­сий­ской БТГр наш разведывательно-​ударный кон­тур дол­жен ис­поль­зо­вать ста­рое доб­рое пра­ви­ло пу­ле­мёт­чи­ка: «Ре­ша­ет ско­рость пе­ре­но­са огня от груп­пы целей к груп­пе целей, а также рас­се­и­ва­ние по фрон­ту и в глу­би­ну. В слу­чае при­бли­же­ния на кри­ти­че­скую ди­стан­цию стре­лять по наи­бо­лее близ­ким целям». Это озна­ча­ет, что если ини­ци­а­ти­ва на сто­роне рос­си­ян, то им, ко­неч­но, нужно по­пы­тать­ся найти наи­бо­лее важ­ные цели, но если на­ча­лась атака и де­мон­стра­тив­ные дей­ствия про­тив них, то надо про­сто уни­что­жать все вра­же­ские под­раз­де­ле­ния по­бли­зо­сти. Нашим БТГр нужно уни­что­жить всего лишь в 2 раза боль­ше сол­дат про­тив­ни­ка. Это до­сти­жи­мо.



3. При­о­ри­тет­ны­ми це­ля­ми для атаки рос­сий­ской ар­тил­ле­рии при БТГр яв­ля­ют­ся ко­манд­ные пунк­ты ба­та­льо­нов из аме­ри­кан­ской ББГ (или ББГ по аме­ри­кан­ско­му об­раз­цу), ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон и под­раз­де­ле­ния снаб­же­ния. Может, это по-​людоедски зву­чит, но ме­ди­цин­ская часть в первую оче­редь. Это свя­за­но с пунк­том №2 — сами аме­ри­кан­цы счи­та­ют, что им важны люди, а также они гор­дят­ся сред­ства­ми эва­ку­а­ции ра­не­ных. Если ли­шить их этого сред­ства, а затем дать стре­ка­ча по­даль­ше от гнева аме­ри­кан­ских сол­дат, мстя­щих за бра­ти­шек, от­стре­ли­ва­ясь по при­бли­жа­ю­щим­ся, то через какое-​то время это даст по­ли­ти­че­ский эф­фект — боль­шие по­те­ри не будут с вос­тор­гом встре­че­ны в аме­ри­кан­ском об­ще­стве. А до­ро­го­сто­я­щая по­им­ка дерз­кой БТГр и воз­мож­но­сти рос­сий­ской арты будут да­вить на пси­хи­ку аме­ри­кан­ским ко­ман­ди­рам. Из­ви­ни­те ещё раз за злоб­ность со­ве­та, но ма­лень­кий и сла­бый не де­рёт­ся чест­но. Учти­те также, что у рос­сий­ских БТР-80, БМП-2 и БМП-3, танка Т-72Б3 боль­ше запас хода на одной за­прав­ке, чем у аме­ри­кан­ских БТР «Страй­кер», БМП М2 «Бр­эд­ли» и танка М1А2 «Аб­рамс». Бейте по топ­лив­ным за­прав­щи­кам — и по­са­ди­те этого ве­ли­ка­на на зад­ни­цу, а сам смо­же­те убе­жать. В этом смыс­ле ББГ ВСУ или стран Ма­ло­го НАТО опас­нее для нас, чем аме­ри­кан­цы, по­сколь­ку ездят на со­вет­ской тех­ни­ке и имеют рав­ный запас хода с на­ши­ми. Если им ещё при­да­дут соб­ствен­ное под­раз­де­ле­ние топ­лив­ных за­прав­щи­ков, то это ста­нет про­бле­мой.



4. Ка­че­ствен­ные ме­ро­при­я­тия бо­е­вой под­го­тов­ки в ВС РФ в мир­ное время обя­за­ны стать такой же важ­ной вещью для рос­сий­ских офи­це­ров, сол­дат и об­ще­ства, как ранее борь­ба с неустав­щи­ной и бы­то­вой неустро­ен­но­стью. Имен­но раз­ни­ца в под­го­тов­ке при­зыв­ни­ков и кон­тракт­ни­ков ли­ша­ет воз­мож­но­сти по­пол­нять БТГр, если при­дёт­ся дей­ство­вать в ближ­нем за­ру­бе­жье. Имен­но эко­но­мия на обу­че­нии сроч­ни­ков в про­шед­шие 10 лет обес­пе­чи­ла малое ка­че­ство де­мо­би­ли­зо­вав­ших­ся при­зыв­ни­ков, коих с 2008 по 2020-й годы было при­зва­но ни много, ни мало 4 267 465 че­ло­век. Спра­вед­ли­во ожи­да­ние, что в 2020-х в Рос­сии наконец-​то со­зда­дут тер­ри­то­ри­аль­ные под­раз­де­ле­ния обо­ро­ны хотя бы в целях вто­рич­ной под­го­тов­ки вот этих мно­го­чис­лен­ных ре­зер­ви­стов. Тогда рос­сий­ские БТГр во время кон­флик­тов сред­ней ин­тен­сив­но­сти можно было бы по­пол­нять за счёт кон­тракт­ных под­раз­де­ле­ний дру­гих бри­гад, а в это время при­звать и под­го­то­вить ре­зер­ви­стов, если кон­фликт важен и тре­бу­ет упор­ства в борь­бе.



Ин­ве­сти­ро­ва­ние вре­ме­ни, ре­сур­сов и вни­ма­ния офи­це­ров на под­го­тов­ку сроч­ни­ков также по­вы­ша­ет ка­че­ство во­ен­но­слу­жа­щих по кон­трак­ту. Это свя­за­но с тем, что до недав­не­го вре­ме­ни на кон­тракт шли вче­раш­ние сроч­ни­ки. Вряд ли в 2021-м у нас, как в США, в армию на кон­тракт пре­иму­ще­ствен­но стали по­па­дать с граж­дан­ки, через учеб­ные цен­тры и под­раз­де­ле­ния. Грубо го­во­ря, сроч­ник 6-12 ме­ся­цев учил­ся мести плац и стре­лять «куда-​то туда» на ред­ких стрель­бах, по­лу­чая день­ги, пи­ще­вое и ве­ще­вое до­воль­ствие. Затем он ре­ша­ет под­пи­сать кон­тракт, и тут офи­це­ры со­из­во­ля­ют по­вер­нуть­ся к нему лицом и на­чать учить как сле­ду­ет. Но для го­су­дар­ства это по­те­ря несколь­ких ме­ся­цев и ре­сур­сов. Не проще ли всех ка­че­ствен­но тре­ни­ро­вать с са­мо­го на­ча­ла по хо­ро­шей ба­зо­вой про­грам­ме, не об­де­ляя при­зыв­ни­ков вни­ма­ни­ем? Не проще ли про­ин­ве­сти­ро­вать срав­ни­тель­но неболь­шие сред­ства в по­пу­ля­ри­за­цию военно-​прикладных видов спор­та, со­здать до­ступ­ную для са­мо­под­го­тов­ки си­сте­му тре­ни­ро­вок, чтобы оздо­ро­вить бу­ду­щих сроч­ни­ков и кон­тракт­ни­ков до их при­зы­ва, чем от­карм­ли­вать и сти­му­ли­ро­вать за­ни­мать­ся спор­том потом, при этом не слиш­ком успеш­но?



5. Со­вер­шен­но необ­хо­ди­мо обес­пе­чи­вать район дей­ствия БТГр более круп­ны­ми раз­ве­ды­ва­тель­ны­ми и ар­тил­ле­рий­ски­ми ча­стя­ми в фор­ма­те от­дель­ных ар­тил­ле­рий­ских бри­гад, ра­кет­ных бри­гад и бри­гад ПВО. Это поз­во­лит ока­зы­вать до­пол­ни­тель­ную по­мощь по­пав­шим в беду БТГр.



6. Со­здать под­раз­де­ле­ния связи при опол­че­нии и си­рий­ских со­юз­ни­ках, со сред­ства­ми за­сек­ре­чен­ной связи, чтобы ко­ор­ди­ни­ро­вать дей­ствия с БТГр. Вообще-​то, это азы.



7. Ор­га­ни­зо­вы­вать и на­сы­щать части опол­че­ния на Дон­бас­се со­вре­мен­ным про­ти­во­тан­ко­вым, снай­пер­ским ору­жи­ем, ар­тил­ле­ри­ей, РЭБ и ПВО, чтобы уве­ли­чить эф­фек­тив­ность в на­не­се­нии урона силам НАТО или дей­ству­ю­щим по так­ти­ке НАТО. Супер-​быстрые и мно­го­чис­лен­ные ББГ про­тив­ни­ка долж­ны за­вяз­нуть, про­ди­ра­ясь сквозь упор­ное со­про­тив­ле­ния опол­чен­цев, что сни­зит ин­тен­сив­ность их пе­ре­ме­ще­ния. Тогда разведывательно-​ударные кон­ту­ры спра­вят­ся со своей ра­бо­той.



8. И ещё раз от­дель­ный вредно-​полезный совет. Вы­со­ко­точ­ное рос­сий­ское ору­жие не про­сто так де­ла­ли, его бы непло­хо и на Дон­бас­се при­ме­нить, если что. Осо­бен­но это ка­са­ет­ся ра­бо­ты по укра­ин­ским ко­манд­ным пунк­там. Почему-​то в 2014-2015 гг. едва ли можно вспом­нить слу­чай успеш­ных уда­ров по шта­бам ВСУ. «Се­ве­ряне» вели себя, как джентль­ме­ны, а у опол­че­ния не было воз­мож­но­сти лик­ви­ди­ро­вать ко­ман­ди­ров ВСУ. Зато после ак­тив­ной фазы за пару лет СБУ уни­что­жи­ло много ко­ман­ди­ров опол­че­ния.



Важно, что по внут­рен­ним укра­ин­ским но­во­стям на­се­ле­ние стра­ны не очень одоб­ря­ет по­ли­ти­ку Киева, да и войну на Дон­бас­се тоже. Го­во­рят (но не факт), что лишь 27-30% укра­ин­ских во­ен­ных одоб­ри­ли идею воз­об­но­вить ак­тив­ные бои про­тив опол­че­ния.



Всё это как бы на­ме­ка­ет, что в слу­чае по­пыт­ки ВСУ от­ра­бо­тать на Дон­бас­се заказ про­тив Се­вер­но­го Потока-​2, тре­бу­ет­ся пре­вос­хо­дя­щий по силе ответ. И это не столь­ко уни­что­же­ние мас­со­вой живой силы укра­ин­ских во­ен­ных, сколь­ко уни­что­же­ние управ­лен­цев этого по­зор­но­го за­ка­за в шта­бах. Укра­ин­ские ко­ман­ди­ры от ба­та­льо­на и выше долж­ны знать, что по­гиб­нут от ра­кет­но­го удара рань­ше, чем их обу­чен­ные по стан­дар­там НАТО вой­ска «вы­со­ко­ма­нёв­рен­но ло­ка­ли­зу­ют, по­да­вят и уни­что­жат при­шед­шие на по­мощь рос­сий­ские БТГр».



Это был бы ещё и хо­ро­ший сиг­нал в Тур­цию и США о том, что воз­мож­но­сти для ди­стан­ци­он­но­го удара со­хра­ня­ют­ся и по-​прежнему опас­ны. Что ра­бо­та над ошиб­ка­ми про­ве­де­на. Цена несколь­ких де­сят­ков «Ка­либ­ров» и «Ис­кан­де­ров» + вдум­чи­вой ра­бо­ты раз­вед­ки точно ниже, чем вы­иг­рыш от над­ло­ма сфор­ми­ро­ван­ной по­тен­ци­аль­ным про­тив­ни­ком так­ти­ки борь­бы с на­ши­ми БТГр.



Признаюсь, почитываю аш.Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик. Как и вечер с Петуховым, это дает пощупать пульс.Предполагаю, что этому скатыванию подвержены абсолютно все ресурсы набирающие сверхпопулярность. К сожалению, это разганяет адекватных пользователей ораторов, зачастую старожил.К счастью, не всех. Ну и молодая кровь, самособой, тоже хорошо и интересно.Для того, чтобы не бегали зря и не накручивали даже крохи просмотров, перетянул сюда этот перетянутый туда лонглонгрид. Так как коментариев от редакторов овер чем много, свои не вставлял можно запутаться в редакторах и мыслях, а там и до трех сосен недалеко...за которыми невидимый лес.Итактадамц bevzaalex Повідомлень: 2254 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2239 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 19:47 detroytred написав: Ukrainian написав: Schmit написав: Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари.. Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари..

Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014

Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.

Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі. Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі.

Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.

Хоча б просто матеріально.



А так, гадаю, що 50 на 50.

Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно. Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.Хоча б просто матеріально.А так, гадаю, що 50 на 50.Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно.

Ukrainian

Повідомлень: 9690 З нами з: 18.06.08 Подякував: 30 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7190719171927193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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