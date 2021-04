Как по­бе­дить рос­сий­скую батальонно-​тактическую груп­пу: ста­тья из жур­на­ла Армии США



перевод статьи «Defeat the Russian Batallion Tactical Group» в журнале «Armor» («Броня») — профессиональном периодическом издании Армии США. Выпуск Spring 2017, Vol. CXXVIII, No. 2



Часть 1



Автор: ка­пи­тан Ни­ко­лас Дж. Фиоре



Рос­сий­ская Батальонно-​Тактическая Груп­па (далее БТГр) пред­став­ля­ет из себя мо­дуль­ную кон­струк­цию так­ти­че­ско­го уров­ня, со­здан­ную на ос­но­ве под­раз­де­ле­ний мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды в пунк­те по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции, спе­ци­аль­но для от­прав­ки в зону бо­е­вых дей­ствий. БТГр хо­ро­шо по­ка­за­ли себя в дей­стви­ях на Укра­ине в 2013-2015 гг. (так в ори­ги­на­ле тек­ста — прим. ре­дак­то­ра), но несколь­ко раз по­тер­пе­ли неуда­чу в боях с ВСУ, несмот­ря на своё пре­вос­ход­ство в ар­тил­ле­рий­ской под­держ­ке, сред­ствах радио-​электронной борь­бы и вой­ско­вой ПВО.



В дан­ной ста­тье ис­сле­ду­ют­ся сла­бые сто­ро­ны рос­сий­ских БТГр, поз­во­лив­шие ВСУ на­не­сти им по­ра­же­ние. Так­ти­ка про­ти­во­дей­ствия БТГр ВС РФ может при­го­дить­ся аме­ри­кан­ским Бри­гад­ным Бо­е­вым Груп­пам (далее ББГ) в бу­ду­щем кон­флик­те, если он про­изой­дёт.



Ис­то­ри­че­ская справ­ка от ре­дак­то­ра



Ши­ро­ко­му чи­та­те­лю сле­ду­ет знать о том, что из себя пред­став­ля­ет наша БТГр и в чём раз­ни­ца с аме­ри­кан­ской Бри­гад­ной Бо­е­вой Груп­пой, по­сколь­ку эта раз­ни­ца зна­чи­тель­ная.



Рос­сий­ская БТГр об­раз­ца 2014-2015 года по сути яв­ля­ет­ся уси­лен­ным мо­то­стрел­ко­вым ба­та­льо­ном на бо­е­вых ма­ши­нах пе­хо­ты или бро­не­транс­пор­тё­рах. По штату ба­та­льон БМП — это 3 мо­то­стрел­ко­вые роты, по 3 взво­да каж­дая. Взвод = 30 че­ло­век. В каж­дом взво­де по 3 от­де­ле­ния, каж­дое от­де­ле­ние пе­ре­дви­га­ет­ся и ведёт бой на БМП (в за­ви­си­мо­сти от типа мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды может на БТР). Ба­та­льо­ну при­да­ёт­ся тан­ко­вый взвод (3-4 танка) или даже тан­ко­вая рота (3 тан­ко­вых взво­да), ми­но­мёт­ная ба­та­рея, 1-2 ар­тил­ле­рий­ских ба­та­рей из бри­гад­ных арт.ди­ви­зи­о­нов (может быть 2 ба­та­реи са­мо­ход­ных ар­тил­ле­рий­ских уста­но­вок, может быть 1 ба­та­рея САУ + 1 ба­та­рея ре­ак­тив­ной ар­тил­ле­рии, в ос­нов­ном РСЗО «Град»). К тому же у БТГр име­ют­ся в на­ли­чии нема­лые сред­ства раз­вед­ки: взвод вой­ско­вых раз­вед­чи­ков, взвод радио-​электронной раз­вед­ки (РЭР), взвод радио-​электронной борь­бы (РЭБ), груп­па с бес­пи­лот­ны­ми ле­та­тель­ны­ми ап­па­ра­там (БЛА). Ко­ро­че го­во­ря, БТГр яв­ля­ет­ся неболь­шой про­ек­ци­ей пол­но­цен­ной мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды. Всего в БТГр может быть от 500 до 700 че­ло­век лич­но­го со­ста­ва.



В 2014-2015 гг. рос­сий­ские батальонно-​тактические груп­пы ком­плек­то­ва­лись сол­да­та­ми кон­тракт­ной и сроч­ной служ­бы, но после 2017-го, когда кол-​во кон­тракт­ни­ков в ВС РФ силь­но пре­вы­си­ло кол-​во при­зыв­ни­ков, БТГр ком­плек­ту­ют­ся це­ли­ком на кон­тракт­ной ос­но­ве. А вот осталь­ные 1-2 ба­та­льо­на в мо­то­стрел­ко­вых бри­га­дах ком­плек­ту­ют­ся по-​прежнему сроч­ни­ка­ми. Про­сто их не берут (го­во­рят, что не берут) для ко­ман­ди­ро­вок в го­ря­чие точки. В неко­то­рых бри­га­дах на­блю­да­ет­ся су­ще­ствен­ная раз­ни­ца в во­вле­че­нии сроч­ни­ков в бо­е­вую под­го­тов­ку — их чаще остав­ля­ют на хо­зяй­ствен­ные ра­бо­ты, на­ря­ды и для ка­ра­уль­ной служ­бы, а на тре­ни­ров­ки ездит ба­та­льон и под­раз­де­ле­ния кон­тракт­ни­ков.



Так­ти­ка со­зда­ния БТГр не яв­ля­ет­ся новой, как бы её ни ре­кла­ми­ро­ва­ли. В преж­ней, ди­ви­зи­он­ной струк­ту­ре ВС РФ и ВС СССР, ди­ви­зии де­ли­лись на полки (по 2 мо­то­стрел­ко­вых полка в ди­ви­зии + 1 тан­ко­вый полк, ар­тил­ле­рий­ский полк, раз­вед­ка всех видов и обес­пе­че­ние). Тогда вме­сто батальонно-​тактических групп были пол­ко­вые так­ти­че­ские груп­пы, имев­шие бОль­шую чис­лен­ность, бОль­шие воз­мож­но­сти по под­держ­ке всех видов. Од­на­ко с позд­не­го со­вет­ско­го вре­ме­ни су­ще­ство­ва­ла по­роч­ная прак­ти­ка вы­де­лять один об­раз­цо­вый полк в ди­ви­зии, ко­то­рый за­ни­мал­ся бо­е­вой под­го­тов­кой, а два полка дер­жать на хоз­ра­бо­тах. То же ка­са­лось средств уси­ле­ния — в тан­ко­вом полку мо­то­стрел­ко­вой ди­ви­зии могли толь­ко пер­вые роты трёх ба­та­льо­нов сде­лать «бо­е­вы­ми», а по две остав­ши­е­ся по­ста­вить на хо­зяй­ство. Или в 55-й ди­ви­зии мор­ской пе­хо­ты Ти­хо­оке­ан­ско­го флота (един­ствен­ной ди­ви­зии в пост­со­вет­ской РФ) после окон­ча­ния уча­стия в че­чен­ских вой­нах бо­е­вой под­го­тов­кой за­ни­ма­лось десантно-​штурмовое под­раз­де­ле­ние, а ли­ней­ные полки на­хо­ди­лись в пла­чев­ном со­сто­я­нии.



По­это­му в 2008 году, в пе­ри­од со­кра­ще­ния армии, при­ня­ли ре­ше­ние со­кра­тить ди­ви­зии до бри­гад, на ос­но­ве тех самых «бо­е­вых пол­ков» (хотя по ло­ги­ке бо­е­вы­ми долж­ны быть все 3 полка в ди­ви­зии). Де­ла­лось это под пред­ло­гом улуч­ше­ния бо­е­го­тов­но­сти и мо­биль­но­сти. Но ре­фор­ма­то­ры так увлек­лись со­кра­ще­ни­ем офи­цер­ско­го кор­пу­са (с 355 000 до 142 000 с 2008 по 2011-й годы), а также за­кры­ли набор в во­ен­ные учи­ли­ща с 2009 по 2012-й годы, что в 2013-2014 гг. вме­сто пол­но­стью бо­е­го­то­вых мо­то­стрел­ко­вых бри­гад... можно было на­брать офи­це­ров и кон­тракт­ни­ков с обу­чен­ны­ми сроч­ни­ка­ми толь­ко на уси­лен­ные ба­та­льо­ны. То есть это была вы­нуж­ден­ная мера. До пол­но­цен­ных, за­яв­лен­ных с на­ча­ла ре­фор­мы, це­ли­ком на­тре­ни­ро­ван­ных и уком­плек­то­ван­ных кад­ра­ми бри­гад ВС РФ всё ещё не дошли к 2021 году — разве что на угро­жа­е­мых на­прав­ле­ни­ях. Вся раз­ни­ца с пе­ри­о­дом, на­при­мер, войн в Чечне за­клю­ча­лась в том, что в Чечню от­прав­ля­ли свод­ные полки и свод­ные ба­та­льо­ны из раз­ных пол­ков ди­ви­зий, по­это­му офи­це­ры, сол­да­ты и сер­жан­ты плохо знали друг друга, кон­ку­ри­ро­ва­ли, что при­во­ди­ло к про­бле­мам с бо­е­вым сла­жи­ва­ни­ем. В «новых, су­пер­со­вре­мен­ных» рос­сий­ских БТГр 2014-2015 гг. то же самое, но в рам­ках одной бри­га­ды. Что, ко­неч­но, улуч­ша­ло управ­ля­е­мость та­ко­го под­раз­де­ле­ния.



Если же ещё немно­го углу­бить­ся в ис­то­рию, то факты со­став­ле­ния ди­ви­зи­он­ны­ми ко­ман­ди­ра­ми пол­ко­вых так­ти­че­ских групп (с во­ору­же­ни­ем и тех­ни­кой той эпохи) со­вер­шен­но точно от­ме­ча­ют­ся, на­при­мер, на Советско-​Финской войне 1939-1940 гг. Так, были очень успеш­ны дей­ствия 122-й стрел­ко­вой ди­ви­зии, на­сту­пав­шей в Фин­лян­дию с целью раз­ре­зать эту стра­ну в самом узком месте. Ко­ман­дир ди­ви­зии был вы­нуж­ден при­спо­саб­ли­вать­ся к об­сто­я­тель­ствам быст­ро­го на­ступ­ле­ния, по­сколь­ку ди­ви­зия со­сре­до­то­чи­лась да­ле­ко не пол­но­стью перед на­ча­лом войны. Даже до­ро­ги к фин­ской гра­ни­це тол­ком не было. По­это­му он пе­ре­нёс свой штаб в пе­ре­до­вой полк, при­дал этому полку раз­ве­ды­ва­тель­ный ба­та­льон и все под­раз­де­ле­ния связи, и ар­тил­ле­рии, ко­то­рые уда­лось со­брать. Впе­ре­ди осталь­ных двух стрел­ко­вых и от­ста­ю­ще­го ар­тил­ле­рий­ско­го полка на­сту­па­ла пол­ко­вая так­ти­че­ская груп­па, пол­но­стью обес­пе­чен­ная необ­хо­ди­мым. По­это­му 122-й СД со­пут­ство­вал успех, в от­ли­чие от 44-й и 163-й СД, ко­ман­ди­ры ко­то­рых рав­но­душ­но от­нес­лись к осо­бен­но­стям мест­но­сти (одна до­ро­га, пло­хая про­хо­ди­мость, рас­тя­ну­тость ком­му­ни­ка­ций) и не обес­пе­чи­ли себя силь­ной пе­ре­до­вой ча­стью.



Те­перь про аме­ри­кан­цев. Аме­ри­кан­цы за­им­ство­ва­ли идею со­зда­ния Бри­гад­ных Бо­е­вых Групп у нем­цев во время Вто­рой Ми­ро­вой войны. Идея та же — вы­де­лить из ди­ви­зии уси­лен­ную бри­га­ду, при­дать ей сред­ства уси­ле­ния и пу­стить на острие бо­е­во­го по­ряд­ка в на­ступ­ле­нии. В обо­роне ис­поль­зо­вать для по­движ­ной обо­ро­ны. По­треб­ность в ББГ у аме­ри­кан­цев воз­ник­ла с по­ни­же­ни­ем ин­тен­сив­но­сти кон­флик­тов, в ко­то­рых они участ­во­ва­ли. В Корее и во Вьет­на­ме аме­ри­кан­ские ди­ви­зии впи­сы­ва­лись в пол­ном со­ста­ве про­тив рав­ных по чис­лен­но­сти ре­гу­ляр­ных ча­стей армий КНДР и Се­вер­но­го Вьет­на­ма. Но уже к опе­ра­ции в Юго­сла­вии и вто­рой войне в Пер­сид­ском за­ли­ве вы­год­нее стало ис­поль­зо­вать бри­гад­ные бо­е­вые груп­пы. Их проще пе­ре­бра­сы­вать в раз­ные точки зем­но­го шара.



Важ­ней­ший во­прос — чис­лен­ность лич­но­го со­ста­ва аме­ри­кан­ской ББГ! Они раз­де­ля­ют­ся на три типа: лег­ко­пе­хот­ная ББГ, ББГ на БТРах (БТР «Страй­кер») и бро­ни­ро­ван­ная ББГ из тан­ко­вых ба­та­льо­нов и мо­то­стрел­ко­вых ба­та­льо­нов на БМП (БМП «Бр­эд­ли»).



Также имей­те в виду, что в аме­ри­кан­ском взво­де пе­хот­ные от­де­ле­ния дей­ству­ют от­дель­но от тех­ни­ки в от­ли­чие от нас. Если в нашем рос­сий­ском от­де­ле­нии эки­паж БМП/БТР вхо­дит в со­став от­де­ле­ния ВМЕ­СТЕ с пе­хо­той (по­лу­ча­ет­ся 2 члена эки­па­жа + 6-7 пе­хо­тин­цев в раз­ных ва­ри­ан­тах), то у аме­ри­кан­цев от­де­ле­ние — это 9 пе­хо­тин­цев, ПЛЮС, 3 че­ло­ве­ка в эки­па­же БМП/БТР! По­это­му если в рос­сий­ском мо­то­стрел­ко­вом взво­де 30-32 че­ло­ве­ка на 3 БМП/БТР, то у аме­ри­кан­цев 42-43 че­ло­ве­ка на 4 БМП/БТР, т.к. все пе­хо­тин­цы не вле­за­ют. У них на одну БМП или БТР боль­ше, что уве­ли­чи­ва­ет их ог­не­вую мощь. Дер­жи­те это в го­ло­ве.



Лег­ко­пе­хот­ная ББГ — это 4413 че­ло­век лич­но­го со­ста­ва (про­тив 500-700 у нашей БТГр). В лег­ко­пе­хот­ную ББГ вхо­дит 3 пе­хот­ных ба­та­льо­на по 3 роты в каж­дом. Пе­ре­ме­ща­ют­ся на лёг­ких бро­не­ав­то­мо­би­лях. К 3 ба­та­льо­нам при­да­ёт­ся раз­ве­ды­ва­тель­ный ба­та­льон. Ар­тил­ле­рий­скую под­держ­ку осу­ществ­ля­ет ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон из 3 ба­та­рей бук­си­ру­е­мой ар­тил­ле­рии 105-мм и 155-мм — он менее по­дви­жен, чем наш рос­сий­ский ди­ви­зи­он САУ или РСЗО. Также в лёг­кую ББГ вхо­дит ин­же­нер­ный ба­та­льон (кроме самих ин­же­не­ров тут ещё под­раз­де­ле­ние связи и во­ен­ной раз­вед­ки) и ба­та­льон материально-​технического обес­пе­че­ния (ре­монт­ное под­раз­де­ле­ние, ме­ди­ци­на, тех­ни­че­ская раз­вед­ка, ав­то­мо­биль­ное снаб­же­ние пе­хо­тин­цев, раз­вед­чи­ков и ар­тил­ле­ри­стов).



ББГ на бро­не­транс­пор­тё­рах «Страй­кер». 4500 лич­но­го со­ста­ва. В этот тип ББГ вхо­дит 3 мо­то­стрел­ко­вых ба­та­льо­на на БТР «Страй­кер», раз­ве­ды­ва­тель­ный ба­та­льон (в него вхо­дит про­ти­во­тан­ко­вое под­раз­де­ле­ние с ПТУР), ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон (3 ба­та­реи бук­си­ру­е­мых гау­биц 155-мм), ин­же­нер­ный ба­та­льон (в него вхо­дит под­раз­де­ле­ние связи и во­ен­ной раз­вед­ки) и ба­та­льон МТО. То есть струк­ту­ра ана­ло­гич­на, но тех­ни­ка дру­гая — БТРы, бро­ни­ро­ван­ные ма­ши­ны про­чих типов.



Бро­ни­ро­ван­ная ББГ — самая тя­жё­лая и мно­го­чис­лен­ная. В ней 4743 во­ен­но­слу­жа­щих. 3 сме­шан­ных ба­та­льо­на из 2 тан­ко­вых и 2 мо­то­стрел­ко­вых рот (на БМП). Аль­тер­на­тив­ный ва­ри­ант — 2 тан­ко­вых ба­та­льо­на и 1 мо­то­стрел­ко­вый. При этом тан­ко­вый ба­та­льон = 2 тан­ко­вые роты + 1 мо­то­стрел­ко­вая на БМП. А мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон = 1 тан­ко­вая рота + 2 мо­то­стрел­ко­вые на БМП. Вдо­ба­вок идёт раз­вед­бат (уси­лен тан­ко­вой ротой), ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон из 3 ба­та­рей САУ 155-мм, ин­же­нер­ный ба­та­льон (вклю­чая под­раз­де­ле­ние связи и во­ен­ной раз­вед­ки). Уве­ли­чен­ный ба­та­льон МТО: кроме ре­монт­ни­ков и 4 взво­дов снаб­же­ние (от­дель­но для ли­ней­ных ба­та­льо­нов, раз­вед­ки, ин­же­не­ров) вклю­че­но боль­шое ме­ди­цин­ское под­раз­де­ле­ние — не толь­ко ле­чеб­ное, но и эва­ку­а­ци­он­ное.



Как ви­ди­те, аме­ри­кан­ская ББГ пре­вос­хо­дит рос­сий­скую БТГр чис­лом. Од­на­ко автор-​американец в своей ста­тье се­рьёз­но от­но­сит­ся к нам, как к по­тен­ци­аль­но­му про­тив­ни­ку, особо от­ме­чая успех в ис­поль­зо­ва­нии разведывательно-​ударных кон­ту­ров (быст­рое на­ве­де­ние ар­тил­ле­рий­ско­го огня при­дан­ной ар­тил­ле­рии и из от­дель­ных ар­тил­ле­рий­ских ча­стей стволь­ной и ре­ак­тив­ной арты). Также сла­бым ме­стом аме­ри­кан­ских лёг­кой ББГ и ББГ на БТР яв­ля­ет­ся ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон, по­сколь­ку там бук­си­ру­е­мая ар­тил­ле­рия. В наших БТГр это са­мо­ход­ная и ре­ак­тив­ная арта, ко­то­рые пе­ре­ме­ща­ют­ся и раз­во­ра­чи­ва­ют­ся быст­рее.



Как рос­сий­ские БТГр, так и аме­ри­кан­ские ББГ яв­ля­ют­ся ин­стру­мен­та­ми для ло­каль­ных войн. Это так на­зы­ва­е­мое су­хо­пут­ное про­еци­ро­ва­ние силы ре­гу­ляр­ной армии, дей­ству­ю­щее вме­сте с мест­ны­ми пар­ти­зан­ски­ми фор­ми­ро­ва­ни­я­ми, си­ла­ми спе­ци­аль­ных опе­ра­ций, во­ен­ной и по­ли­ти­че­ской раз­вед­ки, под­раз­де­ле­ни­я­ми информационно-​психологической войны и ди­пло­ма­та­ми. Для пол­но­мас­штаб­ной войны с рав­ным по силе про­тив­ни­ком ни БТГр, ни ББГ не под­хо­дят до конца. Во­ору­жён­ные силы долж­ны со­хра­нять воз­мож­ность для гиб­ко­го ре­а­ги­ро­ва­ния на гло­баль­ные и ло­каль­ные вы­зо­вы.



Также стоит учи­ты­вать вре­мен­ность этого ис­то­ри­че­ско­го пе­ри­о­да. Сни­же­ние ин­тен­сив­но­сти про­изо­шло из-за ги­бе­ли Со­вет­ско­го Союза с его мощ­ной про­мыш­лен­ной базой, ко­то­рая могла обес­пе­чи­вать пар­ти­зан­ские армии (Вьет­конг, на­при­мер) и армии стран-​союзников. В 2010-х, те­перь уже на со­бран­ные в Ев­ро­пе, Се­вер­ной Аме­ри­ке и в араб­ских стра­нах ре­сур­сы на Ближ­нем Во­сто­ке была сфор­ми­ро­ва­на по­встан­че­ская армия, име­ю­щая за­пре­щён­ное в РФ на­зва­ние, с ко­то­рой столк­ну­лись ВС РФ и Си­рий­ская Араб­ская Армия. Кон­флик­ты снова вы­рас­та­ют в раз­ме­рах. Воз­рас­та­ет угро­за при­ме­не­ния ре­гу­ляр­ных сил для ре­ше­ния ло­каль­ных задач в тре­тьих стра­нах.



Конец ис­то­ри­че­ской справ­ки, пе­ре­хо­дим к аме­ри­кан­ско­му тек­сту.



Клю­че­вое, ко­рот­ко



Стра­те­ги­че­ской за­да­чей рос­сий­ских БТГр яв­ля­ет­ся за­хват и кон­троль тер­ри­то­рии перед мир­ны­ми пе­ре­го­во­ра­ми, чтобы за­нять вы­год­ные ди­пло­ма­ти­че­ские по­зи­ции. Ко­ман­дир БТГр на­но­сит про­тив­ни­ку по­ра­же­ние име­ю­щи­ми­ся сред­ства­ми, когда для этого скла­ды­ва­ют­ся наи­бо­лее бла­го­при­ят­ные усло­вия. По­сколь­ку по­пол­нить лич­ный со­став и тех­ни­ку БТГр за ко­рот­кий срок про­бле­ма­тич­но — это надо учи­ты­вать перед ата­кой. В связи с этим ко­ман­до­ва­ние батальнно-​тактических групп ВС РФ ис­поль­зу­ет про­рос­сий­ские ир­ре­гу­ляр­ные фор­ми­ро­ва­ния в зоне кон­флик­та, чтобы со­хра­нить своих людей и ре­сур­сы. Роль этих пар­ти­зан­ских от­ря­дов за­клю­ча­ет­ся в охране рай­о­на раз­ме­ще­ния БТГр, раз­вед­ке в её поль­зу и обес­пе­че­нии без­опас­но­сти. Рос­сий­ские БТГр не раз на­но­си­ли так­ти­че­ские по­ра­же­ния укра­ин­ским вой­скам и за­во­ди­ли их ту­пи­ко­вые си­ту­а­ции, но редко до­во­ди­ли до пол­но­го раз­гро­ма. У ВСУ есть опыт успеш­но­го про­ти­во­сто­я­ния рос­си­я­нам, ко­то­рый сле­ду­ет изу­чить ко­ман­ди­рам аме­ри­кан­ских Бри­гад­ных Бо­е­вых Групп:



1. Нехват­ка пе­хо­тин­цев во взво­дах и ротах, общая неболь­шая чис­лен­ность по­движ­ных удар­ных под­раз­де­ле­ний су­ще­ствен­но огра­ни­чи­ва­ет воз­мож­но­сти рос­си­ян по охране соб­ствен­ных флан­гов в на­ступ­ле­нии. Име­ю­щи­ми­ся ар­тил­ле­рий­ски­ми си­ла­ми тя­же­ло при­крыть более од­но­го на­прав­ле­ния или со­сре­до­то­чить огонь более, чем на одной груп­пе целей.



2. Несо­вер­шен­ство и нехват­ка средств связи и си­стем управ­ле­ния у ко­ман­ди­ров всех зве­ньев в БТГр вы­нуж­да­ет кон­цен­три­ро­вать сред­ства раз­вед­ки, ар­тил­ле­рии и РЭБ для по­сле­до­ва­тель­но­го ре­ше­ния задач. Из-за про­бле­мы №1 ар­тил­ле­рий­ский удар и воз­дей­ствие РЭБ часто за­ме­ня­ют атаку обыч­но­го мо­то­стрел­ко­во­го взво­да/роты с тан­ка­ми при арт.под­держ­ке, по­это­му силы разведывательно-​ударного кон­ту­ра можно пе­ре­гру­зить и рас­тя­нуть, если ис­поль­зо­вать агрес­сив­ную так­ти­ку контр­атак со мно­гих на­прав­ле­ний, по­сто­ян­но пе­ре­ме­щать­ся и вести де­мон­стра­тив­ные дей­ствия с целью об­ма­на рос­сий­ских ко­ман­ди­ров.



3. БТГр не может вос­пол­нить по­те­ри, кроме как за счёт при­бы­ва­ю­щих по­пол­не­ний из род­ной мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды в пунк­те по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции. Боль­шие рас­сто­я­ния, огра­ни­чен­ность ре­сур­сов бри­гад, раз­ни­ца в под­го­тов­ке кон­тракт­ни­ков и сроч­ни­ков — всё это вы­нуж­да­ет ко­ман­ди­ров БТГр укло­нять­ся от ре­ши­тель­но­го боя не толь­ко после пол­но­го кон­так­та, но даже при воз­мож­но­сти этого са­мо­го пол­но­го кон­так­та.



Раз­вёр­ну­тый взгляд



Хотя неко­то­рые виды во­ору­же­ния и тех­ни­ки пре­вос­хо­дят аме­ри­кан­ские ана­ло­ги, БТГр не имеет воз­мож­но­сти од­но­вре­мен­но вести раз­вед­ку, на­но­сить ар­тил­ле­рий­ские удары и ата­ко­вать мо­то­стрел­ко­вы­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми по всему фрон­ту своей от­вет­ствен­но­сти. У аме­ри­кан­ской ББГ не толь­ко втрое-​четверо боль­ше сил, но и де­цен­тра­ли­зо­ван­ный ха­рак­тер управ­ле­ния поз­во­ля­ет от­дель­ным ба­та­льо­нам, ротам и взво­дам вести бо­е­вые дей­ствия по несколь­ким на­прав­ле­ни­ям од­но­вре­мен­но.



Ко­ман­ди­ры аме­ри­кан­ской ББГ могут осу­ществ­лять по­сто­ян­ное ма­нев­ри­ро­ва­ние, из­бе­гая на­кап­ли­ва­ния в одном месте в те­че­нии дол­го­го вре­ме­ни. Это поз­во­ля­ет со­кра­тить воз­мож­но­сти рос­сий­ской БТГр по на­не­се­нию уда­ров. БТГр чрез­вы­чай­но смер­то­нос­ны для про­тив­ни­ка, когда кон­цен­три­ру­ют всю мощь ар­тил­ле­рии, РЭБ и раз­вед­ки на одном под­раз­де­ле­нии. Но чем боль­ше дви­жу­щих­ся целей на всей глу­бине обо­ро­ны, тем боль­ше рас­пы­ля­ют­ся их ре­сур­сы. На­про­тив, у аме­ри­кан­цев до­ста­точ­но мо­то­стрел­ко­вой пе­хо­ты со сред­ства­ми уси­ле­ния, а также более мно­го­чис­лен­ные и гиб­кие под­раз­де­ле­ния материально-​технического обес­пе­че­ния, чтобы контр­ата­ко­вать. Чтобы по­бе­дить рос­сий­скую БТГр, вам сле­ду­ет по­сто­ян­но дви­гать­ся, со­зда­вать неопре­де­лён­ную, из­ме­ня­ю­щу­ю­ся с боль­шой быст­ро­той кар­ти­ну поля боя. Ре­ша­ю­щи­ми фак­то­ра­ми яв­ля­ют­ся ско­рость ма­нев­ри­ро­ва­ния и ча­сто­та контр­атак. На­вя­жи­те рос­сий­ско­му ко­ман­ди­ру БТГр бой в пол­ный кон­такт, ата­куй­те сразу с несколь­ких на­прав­ле­ний. При­о­ри­тет­ны­ми це­ля­ми яв­ля­ют­ся под­раз­де­ле­ния раз­вед­ки (глаза и уши про­тив­ни­ка), ко­манд­ный пункт БТГр и ма­ло­чис­лен­ные пе­хот­ные под­раз­де­ле­ния. Таким об­ра­зом вы вы­ну­ди­те его от­сту­пить и за­хва­ти­те его зону от­вет­ствен­но­сти. После этого уни­что­жить фор­ми­ро­ва­ния про­рос­сий­ских се­па­ра­ти­стов не со­ста­вит боль­шо­го труда.



Кон­троль тер­ри­то­рии



Рос­сий­ская армия раз­вер­ну­ла БТГр на во­сто­ке Укра­и­ны для кон­тро­ля за этой тер­ри­то­ри­ей. В ходе по­ли­ти­че­ско­го кри­зи­са, на­чав­ше­го­ся в 2013 году, во­ору­жён­ным силам Укра­и­ны уда­лось после неко­то­рой за­мин­ки пла­но­мер­но вы­дав­ли­вать и по­беж­дать от­ря­ды се­па­ра­ти­стов. Во из­бе­жа­ние их по­ра­же­ния, рос­си­яне вторг­лись через гра­ни­цу и на­нес­ли по­ра­же­ние укра­ин­ским ча­стям на во­сто­ке До­нец­кой и Лу­ган­ской об­ла­стей, ис­поль­зуя опе­ра­тив­ное и так­ти­че­ское пре­иму­ще­ство. Об­ще­вой­ско­вые части ВС РФ, спец­наз и кон­тракт­ни­ки из ЧВК (част­ная во­ен­ная ком­па­ния) под­дер­жа­ли се­па­ра­тист­ские фор­ми­ро­ва­ния и спас­ли от по­ра­же­ния. Укра­ин­ской сто­роне при­шлось мо­би­ли­зо­вать ре­зер­ви­стов и вести неболь­шие бо­е­вые дей­ствия мест­но­го зна­че­ния осе­нью и зимой 2014-2015 гг. К весне 2015-го фронт ста­би­ли­зи­ро­вал­ся, были под­пи­са­ны вто­рые мин­ские со­гла­ше­ния, после чего на­ча­лась ма­ло­ин­тен­сив­ная по­зи­ци­он­ная война.



В тот пе­ри­од рос­сий­ские мо­то­стрел­ко­вые бри­га­ды от­прав­ля­ли на во­сток Укра­и­ны часть лич­но­го со­ста­ва. Обыч­но это был один мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон с при­дан­ны­ми тан­ко­вы­ми, ар­тил­ле­рий­ски­ми, ин­же­нер­ны­ми и раз­ве­ды­ва­тель­ны­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми, а также под­раз­де­ле­ни­я­ми МТО от всей бри­га­ды. Но два дру­гих ба­та­льо­на оста­ва­лись в пунк­тах по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции. До трети лич­но­го со­ста­ва раз­вёр­ну­тых БТГр со­став­ля­ли во­ен­но­слу­жа­щие по кон­трак­ту. В ос­нов­ном в под­раз­де­ле­ни­ях раз­вед­ки, РЭБ и ар­тил­ле­рии. Под­раз­де­ле­ния обес­пе­че­ния и под­держ­ки со­сто­я­ли из при­зыв­ни­ков. Это важно — ка­че­ство под­го­тов­ки рос­сий­ских сроч­ни­ков силь­но усту­па­ет под­го­тов­ке кон­тракт­ни­ков, по­это­му за при­зыв­ни­ка­ми нужен по­сто­ян­ный при­смотр и кон­троль. По­это­му их редко ис­поль­зо­ва­ли в бою.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: очень мет­кое на­блю­де­ние, ко­то­рое аме­ри­кан­цы сде­ла­ли ещё в 2017 году. И до сих пор ка­че­ство под­го­тов­ки силь­но от­ли­ча­ет­ся в худ­шую сто­ро­ну у сроч­ни­ков. По­это­му БТГр не имеют воз­мож­но­сти по­пол­не­ния, их лич­ный со­став огра­ни­чен на­бран­ны­ми кон­тракт­ни­ка­ми. В неко­то­рых бри­га­дах нынче по две БТГр, что несколь­ко улуч­ша­ет си­ту­а­цию, но не без­гра­нич­но.



Что же до ис­то­ри­че­ско­го мо­мен­та 2013-2015 гг., то его нель­зя счи­тать вполне вер­ным. В тот пе­ри­од в армии ко­ли­че­ство сроч­ни­ков и кон­тракт­ни­ков было при­мер­но рав­ным. Воз­мож­ность пол­но­мас­штаб­ной войны при­ве­ла к ин­тен­си­фи­ка­ции обу­че­ния сроч­ни­ков в учеб­ных цен­трах... к со­жа­ле­нию, не в осен­ний при­зыв 2013-го года, то есть за­ра­нее, а уже после пе­ре­во­ро­та на Укра­ине, на­чи­ная с ве­сен­не­го при­зы­ва 2014 года. Это при­ве­ло к тому, что по от­зы­вам слу­жив­ших в тот пе­ри­од, ре­аль­но БТГр и остав­ши­е­ся ба­та­льо­ны даже таких спе­ци­аль­ных родов войск, как РЭБ, до­ве­ли до ума толь­ко к концу зимы 2015-го года. Также рос­сий­ское военно-​политическое ру­ко­вод­ство не стало уве­ли­чи­вать ве­сен­ний при­зыв 2014 года.



По­че­му это важно? По­то­му что если вы вос­ста­но­ви­те по но­во­стям ди­на­ми­ку при­зы­ва и под­го­тов­ки в ВС РФ в 2008 году, то об­на­ру­жи­те, что Рос­сий­ская армия за­ра­нее про­ве­ла несколь­ко круп­ных уче­ний до Пя­ти­днев­ной войны, за­ра­нее в том на­прав­ле­нии была про­ло­же­на же­лез­но­до­рож­ная ветка, за­ра­нее была осу­ществ­ле­на под­го­тов­ка к мас­штаб­ным сбо­рам ре­зер­ви­стов (в мае 2008-го, про­ве­де­ны в ав­гу­сте), а при­зы­вы осени 2008-го и весны 2009 годов были уве­ли­че­ны под бла­го­вид­ным пред­ло­гом труд­но­стей с пе­ре­хо­дом на 1 год служ­бы вме­сто 2 и 1,5 лет. И хотя ВС РФ в 2008 году были хуже осна­ще­ны, но зато в вой­сках ещё было много бо­е­вых офи­це­ров и кон­тракт­ни­ков с опы­том че­чен­ских войн, а ди­ви­зи­он­ная струк­ту­ра — даже при ущерб­ном де­ле­нии на «бо­е­вые» и «хо­зяй­ствен­ные» полки и ба­та­льо­ны, — смог­ла предо­ста­вить несколь­ко пол­ко­вых так­ти­че­ских групп для «При­нуж­де­ния к миру».



Вто­рой мо­мент со­сто­ит в том, что в Рос­сий­ской армии не хва­тит кон­тракт­ни­ков для пол­но­го ком­плек­то­ва­ния во­ору­жён­ных сил на всех долж­но­стях ни в тот пе­ри­од, ни в бу­ду­щем. Вы­со­кие по­те­ри в Чечне и Гру­зии сни­зи­ли ко­ли­че­ство же­ла­ю­щих всту­пить в армию по кон­трак­ту. Рос­сий­ское во­ен­ное ру­ко­вод­ство хо­те­ло из­бе­жать та­ко­го же эф­фек­та от вы­со­ких по­терь на Укра­ине. По­лу­чи­лось, что хотя БТГр пред­став­ля­ли луч­шую часть лич­но­го со­ста­ва мо­то­стрел­ко­вых бри­гад, од­на­ко же две трети от чис­лен­но­сти этих бри­гад, что оста­ва­лись в ППД, были непри­год­ны к ближ­не­му бою в пол­ный кон­такт, что вли­я­ло на так­ти­че­ский стиль рос­сий­ских ко­ман­ди­ров. Та треть про­фес­си­о­наль­но­го кон­тракт­но­го со­ста­ва ока­за­лась слиш­ком цен­ной, чтобы рис­ко­вать ею.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: поз­во­лю себе не со­гла­сить­ся с аме­ри­кан­ским ав­то­ром. Война в Чечне стала пу­га­лом для при­зыв­ни­ков, а не кон­тракт­ни­ков. Вме­сте с от­сут­стви­ем нор­маль­ной бо­е­вой под­го­тов­ки, кре­пост­ны­ми хоз­ра­бо­та­ми, неустав­щи­ной и от­вра­ти­тель­ным бы­то­вым обес­пе­че­ни­ем, а также внед­ре­ни­ем через СМИ об­ра­за при­зыв­ни­ка, как «необу­чен­но­го маль­чиш­ки», «мар­ги­на­ла» и «де­би­ла» эта война сни­зи­ла ко­ли­че­ство же­ла­ю­щих слу­жить сроч­ную служ­бу аж года до 2013-2014-го. Рос­сий­ские по­ли­ти­ки не со­би­ра­лись все эти годы по­вы­шать ка­че­ство бо­е­го­тов­но­сти при­зыв­ной армии, им за­хо­те­лось кон­тракт­ную армию для малых войн. Ре­зуль­тат же хо­ро­шо опи­сан аме­ри­кан­цем — и был вполне пред­ска­зан ещё во­ен­ным пуб­ли­ци­стом Юрием Ве­ре­ме­е­вым ещё 2008-2009 гг. Дей­стви­тель­но, узким ме­стом кон­тракт­ных и сме­шан­ных под­раз­де­ле­ний ВС РФ в пер­вой по­ло­вине 2010-х стала нехват­ка по­пол­не­ния при воз­мож­ных по­те­рях в бою. А сроч­ни­ков нель­зя при­вле­кать из-за их пло­хой бо­е­вой под­го­тов­ки и от­ка­за пре­одо­леть «че­чен­скую» об­ще­ствен­ную трав­му ради по­ли­ти­че­ских очков на вы­бо­рах («ваши дети на войну не по­едут, по­едут про­фес­си­о­на­лы» — ну да, ну да, в ре­зуль­та­те дети и кон­тракт­ни­ки по­еха­ли вме­сте; пе­ре­фра­зи­руя Чер­чил­ля, вы­брав со­хра­не­ние че­чен­ско­го по­зо­ра, по­лу­чи­ли и позор, и войну).



Но я как раз не хочу при­ни­жать роль сроч­ни­ков. Парни сде­ла­ли всё пра­виль­но, на­сколь­ко их обу­чи­ли, как до­стой­ные граж­дане нашей стра­ны.



В док­трине ги­брид­ной войны стра­на вве­ря­ет ре­гу­ляр­ной армии за­да­чу «раз­ре­шать про­ти­во­ре­чия» в ло­каль­ных кон­флик­тах для фор­ми­ро­ва­ния пост-​кризисной пе­ре­го­вор­ной по­зи­ции. В укра­ин­ском кри­зи­се 2014 года про­ти­во­ре­чие со­сто­я­ло в том, что цен­траль­ное ки­ев­ское пра­ви­тель­ство и по­ли­ти­че­ские ор­га­ны се­па­ра­ти­стов пре­тен­до­ва­ли на управ­ле­ние одним и тем же ре­ги­о­ном стра­ны. Хотя рос­сий­ская раз­вед­ка всех видов, спец­наз и неболь­шие ар­тил­ле­рий­ские под­раз­де­ле­ния под­дер­жи­ва­ли се­па­ра­ти­стов вес­ной и в на­ча­ле лета, ВСУ уда­лось овла­деть ини­ци­а­ти­вой к се­ре­дине июля 2014-го. Рос­сий­ские ре­гу­ляр­ные во­ин­ские части вме­ша­лись в кон­фликт в ре­ша­ю­щий мо­мент, когда судь­ба ир­ре­гу­ляр­ных фор­ми­ро­ва­ний се­па­ра­ти­стов ви­се­ла на во­лос­ке.



В точ­но­сти, как во время рос­сий­ской во­ен­ной ин­тер­вен­ции в Мол­да­вию (1990-й), Сер­бию (1998-й) и Гру­зию (2008-й), на Укра­ине рос­сий­ские во­ен­ные до­би­лись пре­иму­ще­ства над ВСУ ровно на­столь­ко, сколь­ко было необ­хо­ди­мо для вы­год­ных Москве пе­ре­го­во­ров. В от­ли­чие от про­шлых кон­флик­тов, по­слан­ные на Укра­и­ну во­ин­ские ре­гу­ляр­ные фор­ми­ро­ва­ния имели недо­ста­точ­но ли­ней­ных под­раз­де­ле­ний, что вы­нуж­да­ло их по­ла­гать­ся на по­мощь дру­же­ствен­ных пар­ти­зан­ских сил при за­хва­те тер­ри­то­рии.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: как ви­ди­те, аме­ри­кан­цы тоже за­ме­ти­ли раз­ни­цу в ко­ли­че­стве по­сы­ла­е­мых войск. Ещё в 2017-м.



Удар из без­опас­ной зоны



Ча­стым так­ти­че­ским при­ё­мом рос­сий­ских БТГр яв­ля­ет­ся на­не­се­ние удара из без­опас­ной зоны, обес­пе­чен­ной бла­го­да­ря мест­ным пар­ти­зан­ским про­рос­сий­ским силам. При этом ко­ман­дир БТГр, как уже го­во­ри­лось выше, вы­би­ра­ет такой мо­мент для ата­ку­ю­щих дей­ствий, чтобы на­не­сти мак­си­мум по­ра­же­ния при ми­ни­маль­ных соб­ствен­ных по­те­рях и даже рис­ках по­терь.



Хотя в рас­по­ря­же­нии ко­ман­ди­ра БТГр на­хо­дит­ся нема­ло средств под­держ­ки от мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды и дру­гих родов войск, всё же он имеет лишь один мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон для ак­тив­ных дей­ствий. Это об­сто­я­тель­ство по­вы­ша­ет роль пар­ти­зан, со­сто­я­щих из мест­ных опол­чен­цев, рос­сий­ских доб­ро­воль­цев и на­ём­ни­ков, что кон­тро­ли­ру­ют линию со­при­кос­но­ве­ния с дру­же­ствен­ны­ми НАТО силам и клю­че­вые объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры.



Про­рос­сий­ские пар­ти­за­ны яв­ля­ют­ся ис­точ­ни­ком сво­бо­ды ма­нев­ри­ро­ва­ния БТГр, осво­бож­дая от необ­хо­ди­мо­сти охра­нять свои по­ход­ные и бо­е­вые по­ряд­ки. БТГр сво­бод­но пе­ре­ме­ща­ет­ся по без­опас­ной зоне, имеет ини­ци­а­ти­ву в вы­бо­ре места и вре­ме­ни для на­не­се­ния удара или, на­обо­рот, быст­ро­го от­ступ­ле­ния. При вы­яв­ле­нии удач­но­го мо­мен­та, ко­ман­дир БТГр при­ни­ма­ет ре­ше­ние ско­рее на ог­не­вой удар из-за по­ряд­ков пар­ти­зан­ских под­раз­де­ле­ний, чем на пол­но­кон­такт­ный об­ще­вой­ско­вой бой.



Фи­зи­че­ски и то­по­гра­фи­че­ски опе­ра­ции БТГр це­ли­ком и пол­но­стью за­ви­сят от ко­ман­ди­ра и его штаба. Имен­но ко­ман­дир уси­лен­но­го ба­та­льо­на даёт за­да­ния на раз­вед­ку мест­но­сти и про­тив­ни­ка, ана­ли­зи­ру­ет предо­став­лен­ную ин­фор­ма­цию, при­ни­ма­ет ре­ше­ние по по­ряд­ку дей­ствий. Чаще всего ин­стру­мен­том ко­ман­ди­ра рос­сий­ской БТГр яв­ля­ет­ся про­стая фи­зи­че­ская карта мест­но­сти (намёк на тех­но­ло­ги­че­скую от­ста­лость по срав­не­нию с элек­трон­ны­ми кар­та­ми в со­от­вет­ству­ю­щих си­сте­мах управ­ле­ния вой­ска­ми в стра­нах НАТО — прим. ре­дак­то­ра). Эта кон­цен­тра­ция управ­ле­ния на мест­но­сти в виде ко­манд­но­го пунк­та БТГр и ис­поль­зо­ва­ние неэлек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния, а также про­вод­ных и про­стых средств связи поз­во­ля­ет осу­ществ­лять хо­ро­шую ра­дио­мас­ки­ров­ку. Но зато ко­манд­ный пункт, дви­же­ние по­сыль­ных от штаба и скоп­ле­ние транс­пор­та пре­крас­но на­блю­да­ют­ся воз­душ­ной раз­вед­кой.



После при­ня­тия ре­ше­ния на бой или отход ко­ман­ди­ры рос­сий­ской БТГр всех уров­ней, вплоть до взвод­но­го, стал­ки­ва­ют­ся с от­сут­стви­ем со­вре­мен­ных си­стем управ­ле­ния в бою, ко­то­рые вы­во­дят ак­ту­аль­ную ин­фор­ма­цию на план­шет. Про­пуск­ная спо­соб­ность сетей связи внут­ри БТГр и тем более мимо штаба БТГр в вы­ше­сто­я­щие штабы или с со­сед­ни­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми неве­ли­ка, что со­кра­ща­ет воз­мож­но­сти свое­вре­мен­но­го ин­фор­ми­ро­ва­ния об из­ме­не­нии об­ста­нов­ки на поле боя и кор­рек­ти­ро­ва­ния при­ка­зов. Осо­бен­но сла­бой яв­ля­ет­ся связь между БТГр и мест­ны­ми пар­ти­за­на­ми. Нам из­вест­но, что неко­то­рые ко­ман­ди­ры опол­че­ния на во­сто­ке Укра­и­ны со­зва­ни­ва­лись с офи­це­ра­ми шта­бов рос­сий­ских БТГр по мо­биль­ным и спут­ни­ко­вым те­ле­фо­нам, а также неза­шиф­ро­ван­ным ка­на­лам уста­рев­ших ра­дио­стан­ций. Со­об­ще­ний о на­зна­че­нии в от­ря­ды опол­че­ния рос­сий­ских под­раз­де­ле­ний связи для за­щи­щён­ной ко­ор­ди­на­ции с БТГр не по­сту­па­ло.



Таким об­ра­зом, струк­ту­ра управ­ле­ния БТГр имеет пре­вос­ход­ную цен­тра­ли­за­цию, но слаба перед ак­тив­ны­ми, мно­го­чис­лен­ны­ми и од­но­вре­мен­ны­ми контр­ата­ка­ми, по­сколь­ку си­сте­мы связи и управ­ле­ния не поз­во­ля­ют быст­ро ре­а­ги­ро­вать на ме­ня­ю­щу­ю­ся об­ста­нов­ку.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: не эта ли осо­бен­ность ста­нет за­цеп­кой для ис­поль­зо­ва­ния удар­ных БПЛА «Бай­рак­тар», ко­то­рые ВСУ за­ку­пи­ли в Тур­ции, в слу­чае ве­ро­ят­но­го кон­флик­та на Дон­бас­се?



Штаб рос­сий­ской БТГр умело ис­поль­зу­ет при­дан­ные раз­ве­ды­ва­тель­ные сред­ства, такие как бес­пи­лот­ные ле­та­тель­ные ап­па­ра­ты, радио-​электронную и пешую раз­вед­ку, аген­тур­ную раз­вед­ку из числа дру­же­ствен­но­го на­се­ле­ния. Но ко­ли­че­ствен­но этих под­раз­де­ле­ний немно­го, а связ­ные спо­соб­но­сти между ними неве­ли­ки. По­это­му ко­ман­до­ва­ние кон­цен­три­ру­ет их для по­сле­до­ва­тель­но­го ре­ше­ния бо­е­вых задач. Для при­кры­тия под­раз­де­ле­ний раз­вед­ки мо­то­стрел­ко­вый ба­та­льон вы­нуж­ден раз­да­вать име­ю­щи­е­ся неболь­шие силы пе­хо­ты на тех­ни­ке. Нехват­ка пе­хо­ты при­во­дит к неболь­шой пло­ща­ди раз­ме­ще­ния раз­ве­ды­ва­тель­ных под­раз­де­ле­ний, что со­кра­ща­ет ра­ди­ус об­зо­ра по линии фрон­та. Сред­ства раз­вед­ки имеют узкий фокус и почти не ис­поль­зо­ва­лись для обес­пе­че­ния ин­фор­ма­ци­ей пар­ти­зан­ских про­рос­сий­ских сил.



БТГр пре­вос­хо­дит аме­ри­кан­скую Бри­гад­ную Бо­е­вую Груп­пу по ко­ли­че­ству при­дан­ной ар­тил­ле­рии и вза­и­мо­дей­ству­ю­щих ча­стей ар­тил­ле­рии. Рос­сий­ская ар­тил­ле­рия пре­вос­хо­дит аме­ри­кан­скую по даль­но­сти, ма­нёв­рен­но­сти и мо­гу­ще­ству. Но зато у аме­ри­кан­ской ББГ пре­вос­ход­ство по ко­ли­че­ству БТР или БМП и пе­хот­ных под­раз­де­ле­ний. Это важно, по­сколь­ку рос­сий­ская БТГр не имеет воз­мож­но­сти окру­жить себя сто­ро­же­вы­ми до­зо­ра­ми и на­блю­да­те­ля­ми из мо­то­стрел­ко­вой пе­хо­ты — им при­хо­дит­ся на­де­ять­ся на пар­ти­зан. По­лу­ча­ет­ся, что на воз­душ­ной и радио-​электронной раз­вед­ке рос­си­ян лежит двой­ная от­вет­ствен­ность, а разъ­ез­жа­ясь по мест­но­сти в ходе вы­пол­не­ния задач, эти под­раз­де­ле­ния и вы­пол­ня­ют за­ме­ща­ю­щую роль до­зо­ров. Либо мо­то­стрел­ко­во­му ба­та­льо­ну при­дёт­ся вы­дви­гать под­раз­де­ле­ния ближе к про­тив­ни­ку для кор­рек­ти­ров­ки огня. Штаб БТГр пред­по­ла­га­ет, что пре­вос­ход­ство в ар­тил­ле­рии, вой­ско­вой ПВО и сред­ствах РЭБ даёт ему сво­бо­ду для ог­не­во­го удара с даль­них ди­стан­ций вся­кий раз, как осу­ществ­ля­ет­ся ви­зу­аль­ный (с БПЛА) или радио-​электронный кон­такт с про­тив­ни­ком. Ис­поль­зо­ва­ние пар­ти­за­на­ми соб­ствен­ной ар­тил­ле­рии поз­во­ля­ет ар­тил­ле­рий­ской груп­пе при БТГр доль­ше оста­вать­ся на месте и со­зда­вать ог­не­вой зон­тик над под­раз­де­ле­ни­я­ми раз­вед­ки и мо­то­стрел­ко­во­го ба­та­льо­на в про­цес­се пе­ре­ме­ще­ния.



Че­ты­ре ма­нёв­рен­ные роты (ве­ро­ят­но, 3 мо­то­стрел­ко­вые и при­дан­ная тан­ко­вая — прим. ре­дак­то­ра) в БТГр вряд ли могут обес­пе­чить пе­ре­до­вое, флан­го­вое и ты­ло­вое охра­не­ние. Им при­хо­дит­ся охра­нять самих себя, раз­вед­чи­ков, ар­тил­ле­ри­стов и ма­ши­ны снаб­же­ния. БТГр на во­сто­ке Укра­и­ны раз­вёр­ты­ва­лись при­мер­но с 200 пе­хо­тин­ца­ми в 3-4 ротах, что мень­ше штат­ной чис­лен­но­сти мо­то­стрел­ко­вой роты ВС РФ. По уста­вам Рос­сий­ской армии, до 50% пе­хо­ты может быть при­вле­че­но к ка­ра­уль­ной и ко­мен­дант­ской служ­бе, хо­зяй­ствен­ным ра­бо­там. Это важно, по­сколь­ку сни­жа­ет ко­ли­че­ство ак­тив­ных шты­ков в ма­нёв­рен­ных под­раз­де­ле­ни­ях. Ма­ло­чис­лен­ность и неуком­плек­то­ван­ность мо­то­стрел­ко­вых рот в БТГр сни­жа­ли их эф­фек­тив­ность и са­мо­сто­я­тель­ность. Для про­тив­ни­ков рос­си­ян это озна­ча­ет, что при стрел­ко­вом кон­так­те с БТГр по­те­ри на­сту­па­ю­щих будут неве­ли­ки. При­мер­ное ко­ли­че­ство ак­тив­ных тан­ков и БТР/БМП в рос­сий­ской БТГр рав­ня­ет­ся 50 бо­е­вым ма­ши­нам.



Нехват­ка пе­хо­ты в БТГр ме­ня­ет так­ти­ку в го­род­ском бою. Рос­си­яне пред­по­чи­та­ли со­зда­вать изо­ли­ро­ван­ные обо­ро­ни­тель­ные очаги, про­са­чи­ва­ясь в на­се­лён­ные пунк­ты вме­сто пол­но­мас­штаб­ных штур­мов, как в Гроз­ном (1999) или на­по­до­бие аме­ри­кан­ских дей­ствий в Фал­луд­же (Ирак, 2004). Ко­ман­ди­ры устра­ня­ют этот недо­ста­ток под­клю­че­ни­ем к своим дей­стви­ям пе­хо­ты из пар­ти­зан­ских от­ря­дов в рай­оне про­ве­де­ния опе­ра­ции. К несча­стью для рос­си­ян, ко­ор­ди­ни­ро­вать дей­ствия опол­че­ния даже в обо­роне ока­за­лось так труд­но (не го­во­ря про на­ступ­ле­ние), что ко­ман­ди­рам БТГр в неко­то­рых мо­мен­тах при­хо­ди­лось на­прав­лять в бой немно­го­чис­лен­ные танки и мо­то­стрел­ков на бро­не­тех­ни­ке. Вме­сто об­ще­вой­ско­во­го боя рос­сий­ские ко­ман­ди­ры пред­по­чи­та­ли из­ма­ты­вать укра­ин­цев ком­би­ни­ро­ван­ным ог­не­вым и элек­трон­ным воз­дей­стви­ем с рас­сто­я­ния, пус­кая мо­то­стрел­ков с тан­ка­ми в дело толь­ко после тща­тель­ной раз­вед­ки и убеж­дён­но­сти в соб­ствен­ном пре­вос­ход­стве.



Во мно­гом, тех­ни­ка в рос­сий­ских БТГр ока­за­лась пре­крас­но за­щи­щён­ной ак­тив­ны­ми си­сте­ма­ми за­щи­ты и ди­на­ми­че­ской бро­нёй. Укра­ин­ские вой­ска со­об­ща­ли о несколь­ких уни­что­жен­ных тан­ках Т-72Б3, но для их лик­ви­да­ции тре­бо­ва­лось несколь­ко вы­стре­лов на каж­дый.



Лич­ный со­став БТГр ока­зал­ся эки­пи­ро­ван со­вре­мен­ны­ми сред­ства­ми ин­ди­ви­ду­аль­ной бро­не­за­щи­ты (СИБЗ). Даже про­рос­сий­ским пар­ти­за­нам уда­лось по­лу­чить бро­не­жи­ле­ты и шлемы хо­ро­ше­го ка­че­ства. Рос­сий­ские вой­ска также ис­поль­зо­ва­ли мест­ность и ока­пы­ва­лись для до­пол­ни­тель­ной за­щи­ты. Бои опол­че­ния и рос­сий­ских войск с укра­ин­ски­ми летом 2014-го но­си­ли го­род­ской ха­рак­тер. Раз­ру­ше­ния, за­ва­лы и бар­ри­ка­ды эф­фек­тив­но ис­поль­зо­ва­лись. Но чем мень­ше ста­но­ви­лась ин­тен­сив­ность кон­флик­та, тем боль­ше обе сто­ро­ны за­ры­ва­лись в землю. К лету 2015-го линия фрон­та стала пред­став­лять из себя по­ло­су око­пов с блин­да­жа­ми, тран­ше­я­ми связи и за­щит­ны­ми за­граж­де­ни­я­ми.



Ко­ро­ле­вой всех за­щит­ных рос­сий­ских си­стем на во­сто­ке Укра­и­ны стала вой­ско­вая ПВО. Хотя её не при­ме­ня­ли для борь­бы с укра­ин­ски­ми ле­та­тель­ны­ми ап­па­ра­та­ми, но её ра­дио­ло­ка­ци­он­ные воз­мож­но­сти и ра­дио­тех­ни­че­ская раз­вед­ка ис­поль­зо­ва­лись для кон­тро­ля за небом. ВВС Укра­и­ны по­те­ря­ли несколь­ко са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов в на­ча­ле кон­флик­та из-за вез­де­су­щих опе­ра­то­ров ПЗРК ре­гу­ляр­ных рос­сий­ских и пар­ти­зан­ских мест­ных сил.



Ин­фор­ма­ции о при­ме­не­нии ядер­но­го, хи­ми­че­ско­го или био­ло­ги­че­ско­го ору­жия в ходе ак­тив­ной фазы кон­флик­та не по­сту­па­ло. Нет све­де­ний об ис­поль­зо­ва­нии средств РХБЗ с укра­ин­ской или про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны.



Снаб­же­ние БТГр осу­ществ­ля­лось ра­зо­во и ди­стан­ци­он­но. По­пол­не­ние тех­ни­кой, зап­ча­стя­ми и во­ен­ным иму­ще­ством осу­ществ­ля­лось из пунк­тов по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции, неко­то­рые из ко­то­рых были более, чем в 500 ки­ло­мет­рах от по­ле­во­го ла­ге­ря БТГр. Рас­ход­ные ма­те­ри­а­лы (про­до­воль­ствие, ГСМ, бо­е­при­па­сы) на­кап­ли­ва­лись на скла­дах в За­пад­ном во­ен­ном окру­ге, от­ку­да до­став­ля­лись кон­во­я­ми до под­раз­де­ле­ний БТГр. Такое по­ло­же­ние дел ухуд­ша­ло дол­го­сроч­ное снаб­же­ние в слу­чае более силь­но­го во­вле­че­ния ВС РФ в кон­фликт.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: не эта ли осо­бен­ность БТГр вкупе с от­сут­стви­ем за­бла­го­вре­мен­ной под­го­тов­ки к кон­флик­ту на Дон­бас­се и нехват­кой лич­но­го со­ста­ва в пе­хо­те стала при­чи­ной того, что даль­ше на запад в 2014-2015 не пошли?



БТГр ВС РФ быст­ро при­бы­ва­ют из ППД по же­лез­ной до­ро­ге. Но для снаб­же­ния необ­хо­ди­ма дорожно-​мостовая сеть, по­сколь­ку гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли рос­си­ян не об­ла­да­ют мо­биль­но­стью и про­хо­ди­мо­стью бо­е­вой тех­ни­ки. Про­рос­сий­ские пар­ти­за­ны снаб­жа­ли себя, ис­поль­зуя граж­дан­ские сред­ства транс­пор­та, пре­иму­ще­ствен­но лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли, что де­ла­ло их ма­ло­эф­фек­тив­ны­ми. Ве­ро­ят­но, от­сут­ствие материально-​технической под­держ­ки на так­ти­че­ском уровне не поз­во­ли­ло рос­сий­ским БТГр пре­сле­до­вать от­сту­пив­шие, а ино­гда и бе­жав­шие под­раз­де­ле­ния ВСУ на глу­би­ну более 30-50 км.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: это очень важ­ное за­ме­ча­ние, по­сколь­ку в аме­ри­кан­ской ББГ ба­та­льон снаб­же­ния возит за бо­е­вы­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми запас топ­ли­ва, бо­е­при­па­сов, зап­ча­стей, пищи, воды и ме­ди­ка­мен­тов. Им не нужно чуть что ехать на склад. А от этого дей­стви­тель­но за­ви­сит глу­би­на на­ступ­ле­ния и от­хо­да, ма­нёв­рен­ность тех­ни­ки для па­ри­ро­ва­ния флан­го­вых об­хо­дов.



Ме­ди­цин­ское обес­пе­че­ние БТГр имело очень силь­но огра­ни­чен­ные ре­сур­сы для ока­за­ния пер­вой по­мо­щи, ле­че­ния и эва­ку­а­ции ра­не­ных. Неспо­соб­ность к ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной и быст­рой пер­вой по­мо­щи на поле боя при­во­ди­ло к уве­ли­че­нию смерт­но­сти от ран. Что, в свою оче­редь, ока­зы­ва­ло пси­хо­ло­ги­че­ский эф­фект на под­раз­де­ле­ние, по­нёс­шее по­те­ри, и на ко­ман­до­ва­ние БТГр, ко­то­рые стали укло­нять­ся от рис­ков стрел­ко­во­го кон­так­та. Вос­ста­нов­ле­ние бое­спо­соб­но­сти БТГр за­тя­ги­ва­лось.



Таким об­ра­зом, рос­сий­ские БТГр не яв­ля­ют­ся мо­биль­ны­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми в тра­ди­ци­он­ном по­ни­ма­нии о мо­то­стрел­ко­вых вой­сках. Ско­рее ко­ман­до­ва­ние БТГр ис­поль­зу­ет ар­тил­ле­рий­скую мощь и сред­ства РЭБ для на­не­се­ния уда­ров в ин­те­ре­сах мест­ных пар­ти­зан­ских фор­ми­ро­ва­ний, на ко­то­рых лежит ос­нов­ная тя­жесть бо­е­вых дей­ствий на линии со­при­кос­но­ве­ния и в клю­че­вых точ­ках зоны бо­е­вых дей­ствий. БТГр может кон­тро­ли­ро­вать по­став­ку ре­сур­сов пар­ти­за­нам, но из­бе­гать при этом непо­сред­ствен­но­го об­ще­вой­ско­во­го боя. Сле­ду­ет пом­нить о чрез­вы­чай­ной смер­то­нос­но­сти и эф­фек­тив­но­сти ар­тил­ле­рий­ских уда­ров БТГр, когда штаб рос­си­ян уве­рен в до­сти­же­нии мак­си­маль­но­го успе­ха при ми­ни­маль­ных рис­ках. По­это­му ко­ман­ди­рам аме­ри­кан­ских ББГ сле­ду­ет ис­поль­зо­вать такую так­ти­ку, ко­то­рая если не га­ран­ти­ру­ет ча­стич­ное уни­что­же­ние рос­сий­ских под­раз­де­ле­ний, то хотя бы будет со­зда­вать непре­рыв­ные риски этого уни­что­же­ния.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: ко­ро­че, наша БТГр — это мо­биль­ная арта и раз­вед­ка с пе­хот­ной охра­ной, а не мо­биль­ная пе­хо­та с ар­тил­ле­рий­ской под­держ­кой.



Часть 2



Как ис­поль­зо­вать сла­бо­сти рос­сий­ской БТГр



(При­го­товь­тесь за­пи­сы­вать — тут каж­дый пункт ценен и пе­ре­вер­нёт ваше пред­став­ле­ние об аме­ри­кан­ской так­ти­ке. При­ме­ча­ние ре­дак­то­ра)



Аме­ри­кан­ские ББГ или по край­ней мере бри­гад­ные опе­ра­тив­ные груп­пы НАТО под аме­ри­кан­ским ру­ко­вод­ством в бу­ду­щем могут быть на­прав­ле­ны в зоны ло­каль­ных кон­флик­тов для сдер­жи­ва­ния рос­сий­ской агрес­сии. Глав­ной за­да­чей аме­ри­кан­ских ББГ ста­нет на­не­се­ние по­ра­же­ния рос­сий­ским БТГр и про­рос­сий­ским силам, чтобы отобрать у них воз­мож­ность кон­тро­ли­ро­вать ту или иную тер­ри­то­рию.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: чем не за­ри­сов­ка при­ня­той стра­те­гии? НАТО не может на­пасть на РФ из-за ядер­ной угро­зы. Зато может со­здать во­круг Рос­сии сеть из го­ря­чих точек, куда за­ма­ни­вать ре­гу­ляр­ные под­раз­де­ле­ния ВС РФ и пе­ри­о­ди­че­ски да­вать им леща, роняя ав­то­ри­тет рос­сий­ской вла­сти в об­ще­стве, ока­зы­вая пси­хо­ло­ги­че­ское дав­ле­ние на граж­дан, под­дер­жи­вая кон­флик­ты дол­гие годы, при­жи­мая эко­но­ми­че­ски­ми санк­ци­я­ми. И всё это оправ­ды­ва­ет­ся «сдер­жи­ва­ни­ем рос­сий­ской агрес­сии».



При этом ядер­ной войны ско­рее всего не будет — ею будут за­пу­ги­вать. Обыч­ные бо­е­вые дей­ствия будут оста­нав­ли­вать после от­ступ­ле­ния про­рос­сий­ских сил и рос­сий­ских войск из ре­ги­о­на. Затем будут вспы­хи­вать новые ловушки-​конфликты.



Это и есть ги­брид­ная война на ис­то­ще­ние, преж­де всего на ис­то­ще­ние воли об­ще­ства и по­ли­ти­че­ской элиты к жизни, мяг­кое при­нуж­де­ние к за­ви­си­мо­сти от блока НАТО.



Если кон­фликт про­изой­дёт в бли­жай­шие несколь­ко лет, то рос­сий­ская вой­ско­вая ПВО не поз­во­лит сво­бод­но при­ме­нять авиа­под­держ­ку. Ма­ло­ве­ро­ят­но, что кон­фликт с рос­си­я­на­ми нач­нёт­ся с вы­со­ко­ин­тен­сив­но­го ракетно-​бомбового удара с воз­ду­ха. Вме­сто этого бо­е­вые дей­ствия будут пред­став­лять из себя бои про­рос­сий­ских и про­аме­ри­кан­ских мест­ных фор­ми­ро­ва­ний, а рос­сий­ские БТГр и аме­ри­кан­ские ББГ будут ма­нев­ри­ро­вать на рас­сто­я­нии друг от друга, ока­зы­вая по­мощь мест­ным со­юз­ни­кам и вы­жи­дая наи­бо­лее вы­год­но­го мо­мен­та для удара. Этот про­цесс будет длит­ся до под­хо­да ре­гу­ляр­ных пол­но­кров­ных во­ин­ских ча­стей с обеих сто­рон.



Так­ти­ка рос­сий­ских БТГр пред­по­ла­га­ет на­не­се­ние ар­тил­ле­рий­ских уда­ров и воз­дей­ствия РЭБ с рас­сто­я­ния, но аме­ри­кан­ские ББГ пре­вос­хо­дят их чис­лом и ка­че­ством снаб­же­ния. Это и яв­ля­ет­ся нашим асим­мет­рич­ным от­ве­том. В штабе БТГр знают, что им при­дёт­ся уни­что­жить в 4 раза боль­ше аме­ри­кан­ской живой силы и тех­ни­ки, чтобы до­бить­ся по­бе­ды. Ко­ман­дир рос­сий­ской БТГр будет ис­кать удач­ный мо­мент для на­не­се­ния мак­си­маль­но­го урона аме­ри­кан­цам, чтобы предот­вра­тить аме­ри­кан­скую контр­ата­ку.



Но да­вай­те срав­ним уси­лия кон­крет­но.



В аме­ри­кан­ской ББГ 90 тан­ков, в рос­сий­ской БТГр их всего 10. Для на­не­се­ния по­ра­же­ния аме­ри­кан­ско­му тан­ко­во­му под­раз­де­ле­нию при ББГ нужно уни­что­жить 30 тан­ков, а в рос­сий­ском всего лишь 3. Раз­ни­ца в 10-​кратном уси­лии для рос­си­ян.



По БМП/БТР. В ББГ аме­ри­кан­цев их 140, для на­не­се­ния непри­ем­ле­мых по­терь нужно уни­что­жить 47. В рос­сий­ской БТГр их 40, по­те­ря всего лишь 12 озна­ча­ет до­сти­же­ния кри­ти­че­ско­го уро­ве­ня. Рос­си­я­нам при­дёт­ся ста­рать­ся в 4 раза боль­ше.



По ко­ли­че­ству от­де­ле­ний. ББГ вклю­ча­ет в себя около 60 от­де­ле­ний лич­но­го со­ста­ва, при­год­но­го для стрел­ко­во­го боя. По­те­ря 20 от­де­ле­ний будет для аме­ри­кан­цев бо­лез­нен­ной. В рос­сий­ской БТГр всего 36 от­де­ле­ний, для по­бе­ды аме­ри­кан­цам до­ста­точ­но будет уни­что­жить 11. Рос­си­я­нам при­дёт­ся в 2 раза силь­нее тру­дить­ся.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: мне ка­жет­ся, это очень важ­ный мо­мент, ко­то­рый дол­жен из­ме­нить ваше от­но­ше­ние к воз­мож­но­му про­ти­во­сто­я­нию с ВС США. Со­оте­че­ствен­ни­ки на­хо­дят­ся в плену ду­рац­кой про­па­ган­ды Хо­лод­ной войны, как со­вет­ской, так и аме­ри­кан­ской. Помни­те карту с пред­став­ле­ни­ем аме­ри­кан­ских граж­дан о мире, где на Рос­сии на­пи­са­но «здесь живут толпы рус­ских»?. Так вот. Ни­ка­ких толп рус­ских нет, есть толпы аме­ри­кан­цев в США.



Чисто для справ­ки. Чис­лен­ность на­се­ле­ния РФ се­го­дня со­став­ля­ет 146 748 590 (2020). Чис­лен­ность на­се­ле­ния США — 332 278 200 (2021). Аме­ри­кан­цев в 2,5 раза боль­ше, чем нас. Их на­се­ле­ние рас­тёт за счёт рож­да­е­мо­сти и ми­гра­ции, наше со­кра­ща­ет­ся за счёт успеш­ной социально-​экономической по­ли­ти­ки (сар­казм) и доб­ро­воль­но­го же­ла­ния со­граж­дан спи­вать­ся, снар­ко­ма­ни­вать­ся и за­ме­щать нор­маль­ные жиз­нен­ные цели все­воз­мож­ны­ми хи­ме­ра­ми из ре­кла­мы по те­ле­ку.



Чис­лен­ность мо­то­стрел­ко­во­го взво­да ВС РФ со­став­ля­ет 30-32 че­ло­ве­ка на 3 БМП или БТР. Чис­лен­ность аме­ри­кан­ско­го мо­то­стрел­ко­во­го взво­да — 42-43 че­ло­ве­ка на 4 БМП или БТР. Чис­лен­ность рос­сий­ской мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды пол­но­го со­ста­ва ко­леб­лет­ся (в за­ви­си­мо­сти от типа) от 2800 до 4500 че­ло­век. Чис­лен­ность аме­ри­кан­ской бри­гад­ной бо­е­вой груп­пы (не вся бри­га­да!) ко­леб­лет­ся от 4300 до 4700 че­ло­век.



Вот и по­лу­ча­ет­ся из­ме­не­ние пред­став­ле­ния о так­ти­ке ровно до на­обо­рот! Тан­ко­вые марши со­вет­ских войск к Ла-​Маншу в про­шлом. Обо­ро­на се­ве­ро­аме­ри­кан­цев и за­пад­ных+южных ев­ро­пей­цев в чис­лен­ном ра­вен­стве с Вар­шав­ским бло­ком тоже. Со стра­на­ми Ма­ло­го НАТО (Эс­то­ния, Лат­вия, Литва, Поль­ша, Чехия, Сло­ва­кия, Вен­грия, Ру­мы­ния, Бол­га­рия) у нас чис­лен­ный па­ри­тет на суше по людям и тех­ни­ке в во­ору­жён­ных силах без мо­би­ли­за­ции. Но есть ещё Тур­ция и дру­же­ствен­ный ей Азер­бай­джан, есть южные, за­пад­ные и се­вер­ные стра­ны ЕС, есть Ка­на­да, США и Ав­стра­лия.



Те­перь мы в обо­роне на земле, в воз­ду­хе и тем более на море, те­перь мы «вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные и ма­ло­чис­лен­ные» про­тив... мно­го­чис­лен­но­го и до­воль­но вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го про­тив­ни­ка.



От­дель­но хо­чет­ся прой­тись по пред­став­ле­нию рос­си­ян об аме­ри­кан­цах, как об из­не­жен­ных людях. Не пу­тай­те нью-​йоркских и ка­ли­фор­ний­ских ли­бе­ра­лов с теми, кто слу­жит в ВС США — с ма­ло­иму­щи­ми и из тру­дя­ще­го­ся клас­са бе­лы­ми уль­тра­пра­вых взгля­дов, ла­ти­но­аме­ри­кан­ца­ми и чер­но­ко­жи­ми, ко­то­рым в жизни нече­го те­рять, зато армия даёт им до­ро­гу в бу­ду­щее.



«Лю­бовь и ува­же­ние к че­ло­ве­че­ской жизни»? «Рас­чёт­ли­вость аме­ри­кан­ских ко­ман­ди­ров»? По­смот­ри­те по­лу­до­ку­мен­таль­ный се­ри­ал «По­ко­ле­ние убийц» про аме­ри­кан­ских мор­ских пе­хо­тин­цев в Ираке, при втор­же­нии 2003 года. Они дей­стви­тель­но на­тас­кан­ные, тре­ни­ро­ван­ные бойцы, же­ла­ю­щие во­ин­ской славы. А их ру­ко­вод­ство го­то­во ис­поль­зо­вать своих людей в бук­валь­ном и пе­ре­нос­ном смыс­ле, чтобы на­вя­зать врагу свою волю.



И не прячь­тесь за ядер­ное ору­жие. Мы пока не видим стра­те­гию дав­ле­ния на тер­ри­то­рию Рос­сии. Зато с 2008-го мы видим уже 3 кон­флик­та (Гру­зия, Укра­и­на, Сирия), в ко­то­рых при­шлось ис­поль­зо­вать обыч­ные вой­ска, и ещё 1 кон­фликт (Ка­ра­бах), в ко­то­ром ВС РФ всего лишь на­блю­да­те­ли.



Я не за­пу­ги­ваю, я хочу по­ста­вить адек­ват­ное пред­став­ле­ние для 2021 года. Из адек­ват­но­го пред­став­ле­ния рож­да­ют­ся адек­ват­ные дей­ствия.



Важ­ней­шей за­да­чей аме­ри­кан­ско­го ко­ман­ду­ю­ще­го яв­ля­ет­ся со­зда­ние явной угро­зы для дей­ствий рос­сий­ской БТГр. Рос­сий­ский ко­ман­дир дол­жен быть убеж­дён, что любая вы­го­да от на­па­де­ния на аме­ри­кан­скую ББГ будет пе­ре­ве­ше­на непри­ем­ле­мы­ми по­те­ря­ми от аме­ри­кан­ской контр­ата­ки. Штаб аме­ри­кан­ской ББГ дол­жен ра­бо­тать над од­но­вре­мен­ным со­зда­ни­ем двух про­цес­сов: раз­ве­ять уве­рен­ность рос­си­ян в успеш­ном и быст­ром раз­гро­ме ББГ и убе­дить рос­си­ян в успеш­но­сти и неми­ну­е­мо­сти по­ра­же­ния их БТГр. Это две сто­ро­ны одной ме­да­ли. Чем боль­ше взво­дов и тех­ни­ки вы­жи­вет после рос­сий­ско­го ар­тил­ле­рий­ско­го удара, тем более эф­фек­тив­ны­ми ста­нут по­сле­ду­ю­щие контр­уда­ры аме­ри­кан­цев. БТГр рос­си­ян не долж­на по­лу­чить воз­мож­но­сти для од­но­вре­мен­но­го уни­что­же­ния боль­шо­го ко­ли­че­ства аме­ри­кан­ских сил.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: вспо­ми­на­ет­ся це­поч­ка ин­ци­ден­тов в Сирии и Ка­ра­ба­хе. Сби­тый тур­ка­ми (стра­ной НАТО) Су-24, сби­тый азер­бай­джан­ца­ми наш вер­то­лёт. Вспо­ми­на­ет­ся мут­ный эпи­зод в Сирии в на­ча­ле 2018-го, когда якобы рос­сий­ское под­раз­де­ле­ние ЧВК под­дер­жи­ва­ло си­рий­ское на­ступ­ле­ние. Тогда аме­ри­кан­цы от­ре­а­ги­ро­ва­ли мгно­вен­но и со зна­чи­тель­ным пе­ре­ве­сом по ог­не­вой мощи. Якобы по­те­ри рос­си­ян и си­рий­цев ока­за­лись зна­чи­тель­ны­ми.



Те­перь ста­но­вит­ся по­нят­ной при­чи­на — «со­здай­те у рос­сий­ско­го ко­ман­до­ва­ния убеж­дён­ность в том, что дей­ствия про­тив аме­ри­кан­цев будут пе­ре­ве­ше­ны непри­ем­ле­мы­ми по­те­ря­ми». Воз­ни­ка­ет впе­чат­ле­ние, что все эти ин­ци­ден­ты либо были про­щу­пы­ва­ни­ем ос­но­вы для этого прин­ци­па в ре­ко­мен­да­ци­ях НА­ТОв­ским ко­ман­ди­рам, либо были их ис­пол­не­ни­ем...



Пред­по­ло­жим, удар БТГр уни­что­жил ко­ман­до­ва­ние аме­ри­кан­ской ББГ, ре­зерв и ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон. На этот слу­чай в мо­то­стрел­ко­вых взво­дах США дол­жен быть за­го­тов­лен за­ра­нее план дей­ствий, а си­сте­ма управ­ле­ния вос­ста­нов­ле­на. Пред­по­чти­тель­нее ата­ко­вать рос­си­ян с несколь­ких на­прав­ле­ний, на ши­ро­ком фрон­те. Ре­ши­тель­ность, ско­рость атаки уве­ли­чи­ва­ет успех на по­ра­же­ние про­тив­ни­ка или его от­ступ­ле­ние. Кон­цен­три­ро­ван­ная атака аме­ри­кан­цев в одном месте даст воз­мож­ность рос­си­я­нам со­сре­до­то­чить всю разведывательно-​артиллерийскую и элек­трон­ную мощь, что при­ве­дёт к новым по­те­рям.



Рас­се­и­ва­ние аме­ри­кан­ских сил, по­сто­ян­ное ма­нев­ри­ро­ва­ние и ис­поль­зо­ва­ние боль­шо­го ко­ли­че­ства де­мон­стра­тив­ных дей­ствий вдо­ба­вок к контр­ата­кам лишь уве­ли­чит со­мне­ние рос­сий­ско­го штаба в успе­хе про­ти­во­сто­я­ния. Перед лицом такой угро­зы БТГр пред­по­чтёт от­сту­пить, чтобы со­хра­нить цен­ный лич­ный со­став, тех­ни­ку и иму­ще­ство. Таким об­ра­зом их можно от­де­лить от мест­ных пар­ти­зан­ских фор­ми­ро­ва­ний.



После ухода рос­сий­ских БТГр, бри­гад­ные груп­пы НАТО или аме­ри­кан­ская ББГ смо­жет окру­жить и за­чи­стить мест­ность от остат­ков про­рос­сий­ских пар­ти­зан.



Таким об­ра­зом, при­о­ри­тет­ной целью в кон­флик­те с уча­сти­ем аме­ри­кан­ской ББГ и рос­сий­ской БТГр + про­аме­ри­кан­ских и про­рос­сий­ских сил в ре­ги­оне яв­ля­ет­ся рос­сий­ская БТГр. Удары по се­па­ра­ти­стам на­но­сят­ся во вто­рую оче­редь.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: я спе­ци­аль­но вы­де­лил, чтобы вы не про­пу­сти­ли. Это очень важно, по­сколь­ку аме­ри­кан­цы и НА­ТОв­цы в целом кон­суль­ти­ру­ют ВСУ в те­че­нии по­след­них лет. Дан­ная ста­тья на­пи­са­на в 2017-м, а сей­час 2021-й и ожи­да­е­мое обостре­ние на Дон­бас­се. Воз­мож­но, при­о­ри­тет­ной целью укра­ин­ских во­ен­ных ста­нет не борь­ба с опол­че­ни­ем, а удары по рос­сий­ским сред­ствам под­держ­ки. А уже после за­чист­ка мест­но­сти.



Этот мо­мент тре­бу­ет учёта при рас­чё­те про­пор­ции рос­сий­ской под­держ­ки. Вряд ли рав­ный ответ уме­стен — ско­рее при­хо­дит­ся счи­тать, во сколь­ко раз он дол­жен пре­вос­хо­дить агрес­сив­ные дей­ствия ВСУ.



Перед на­ча­лом сра­же­ния



До на­ча­ла пол­но­го кон­так­та с рос­сий­ской БТГр аме­ри­кан­ской ББГ сле­ду­ет пе­ре­гру­зить раз­ве­ды­ва­тель­ные си­сте­мы про­тив­ни­ка. Рос­сий­ский штаб будет пы­тать­ся по­сле­до­ва­тель­но уни­что­жать аме­ри­кан­ские под­раз­де­ле­ния. По­это­му од­но­вре­мен­ность контр­атак и по­сто­ян­ное ма­нев­ри­ро­ва­ние чрез­вы­чай­но важны. У БТГр про­сто нет ре­сур­сов для от­сле­жи­ва­ния си­ту­а­ции на ши­ро­ком фрон­те, а осо­бен­но­сти суб­ор­ди­на­ции и штаб­но­го устрой­ства та­ко­вы, что БТГр имеет неболь­шие шансы по­лу­чать свое­вре­мен­ную и пол­ную ин­фор­ма­цию из вы­ше­сто­я­щих шта­бов по соб­ствен­но­му за­про­су. На­про­тив, аме­ри­кан­ская ББГ имеет воз­мож­ность ма­нёв­ра в 3-4 раза пре­вос­хо­дя­щи­ми си­ла­ми, имеет де­цен­тра­ли­зо­ван­ную си­сте­му управ­ле­ния.



Для от­сле­жи­ва­ния ин­тен­сив­ных пе­ре­ме­ще­ний рос­си­я­нам при­дёт­ся пе­ре­на­прячь свою раз­вед­ку. Опе­ра­то­рам БПЛА при­дёт­ся чаще за­пус­кать дроны, ана­ли­ти­кам смот­реть боль­ше по­лу­чен­ных видео и фото, чаще на­но­сить об­ста­нов­ку на обыч­ную ра­бо­чую карту. Ко­ман­ди­ру БТГр при­дёт­ся либо до­ве­сти своих шта­би­стов и раз­вед­чи­ков до из­не­мо­же­ния, либо при­нять неопре­де­лён­ность так­ти­че­ской об­ста­нов­ки во­круг БТГр и на­чать дей­ство­вать в сгу­ща­ю­щем­ся ту­мане войны. Ко­ли­че­ствен­ное пре­вос­ход­ство аме­ри­кан­ской ББГ поз­во­ля­ет ей дей­ство­вать ин­тен­сив­нее. Если рос­си­яне по­пы­та­ют­ся угнать­ся, то вы­го­рят ещё до на­ча­ла пол­но­го кон­так­та.



На­ко­нец, стоит под­черк­нуть важ­ность борь­бы с рос­сий­ской тех­ни­кой. Аме­ри­кан­ские ко­ман­ди­ры знают, что боль­шие че­ло­ве­че­ские по­те­ри по­до­рвут об­ще­ствен­ную под­держ­ку войны и опе­ра­ции дома, в США. Но они го­то­вы пойти на риск по­терь в тех­ни­ке, так как уве­ре­ны в быст­ром по­пол­не­нии и ре­мон­те бла­го­да­ря аме­ри­кан­ской во­ен­ной про­мыш­лен­но­сти. Рос­сий­ские ко­ман­ди­ры тоже обес­по­ко­е­ны ми­ни­ми­за­ци­ей по­терь, по­сколь­ку это со­кра­тит вер­бов­ку и уве­ли­чит ко­ли­че­ство укло­ни­стов от при­зы­ва. Од­на­ко, при этом рос­сий­ские штабы не го­то­вы при­нять по­те­ри в новой и до­ро­го­сто­я­щей тех­ни­ке, по­сколь­ку ско­рой за­ме­ны они не по­лу­чат как из-за осо­бен­но­стей рос­сий­ско­го ВПК, так и из-за боль­ших рас­сто­я­ний до ППД. Даже до­воль­но де­шё­вые БПЛА для авиа­раз­вед­ки БТГр нелег­ко по­лу­чить, не го­во­ря о вы­со­ко­класс­ном обо­ру­до­ва­нии под­раз­де­ле­ний РЭБ. Со­зда­ние рис­ков уни­что­же­ния рос­сий­ских раз­ве­ды­ва­тель­ных под­раз­де­ле­ний до­пол­ни­тель­но будет ско­вы­вать ини­ци­а­ти­ву ко­ман­ди­ра БТГр.



Ис­поль­зо­вать надо даже такие неболь­шие воз­мож­но­сти, какие дают де­фек­ты рос­сий­ских БПЛА. На­при­мер, на них ис­поль­зо­ва­лись ка­ме­ры с очень узким полем об­зо­ра. Рас­сре­до­то­чив и за­мас­ки­ро­вав взвод и его тех­ни­ку на боль­шой пло­ща­ди вы по­вы­си­те вы­жи­ва­е­мость. Рос­си­я­нам при­дёт­ся по­тра­тить боль­ше лёт­ных часов, боль­ше лёт­но­го ре­сур­са их БПЛА, чтобы об­на­ру­жить всё под­раз­де­ле­ние. Это уско­рит ис­то­ще­ние ак­ти­вов рос­сий­ских БТГр, если толь­ко к ним не при­бу­дут под­креп­ле­ния из дру­гих во­ен­ных окру­гов. А те­перь пред­ставь­те, что ра­бо­ту рос­сий­ских раз­вед­чи­ков можно пу­стить по ветру, про­сто по­ме­няв по­зи­цию после об­на­ру­же­ния. И снова они в по­ис­ке, снова риску­ют тех­ни­кой.



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: иначе го­во­ря, аме­ри­кан­цы со­би­ра­ют­ся ис­поль­зо­вать кон­цеп­цию войны на ис­то­ще­ние тех­ни­че­ских и про­мыш­лен­ных ре­сур­сов про­тив­ни­ка не толь­ко в то­таль­ной, но и в ло­каль­ной войне, даже на так­ти­че­ском уровне. Они от­да­ют себе отчёт в сла­бо­стях рос­сий­ско­го ВПК, таких как на­ру­шен­ные про­из­вод­ствен­ные це­поч­ки, нехват­ка ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ра­бо­чих, малые зар­пла­ты на пред­при­я­ти­ях ВПК, бю­ро­кра­ти­че­ская во­ло­ки­та, низ­кая ка­рье­рист­ская куль­ту­ра управ­ле­ния (важен не про­дукт, важен про­цесс). И, ко­неч­но, кор­руп­ция. При этом это не мои мысли, я ци­ти­рую до­клад с оцен­кой воз­мож­но­сти вы­пол­не­ния рос­сий­ской гос­про­грам­мы пе­ре­во­ору­же­ния до 2027 года ан­глий­ским ана­ли­ти­че­ским цен­тром Chatham House (май 2018-го, на год позже на­сто­я­щей ста­тьи).



Вы­во­ды (аме­ри­кан­ца)



Будут ли когда-​нибудь аме­ри­кан­ские ББГ сра­жать­ся с рос­сий­ски­ми БТГр? Во­ен­ные экс­пер­ты по Рос­сии из раз­вед­ки счи­та­ют, что БТГр яв­ля­ет­ся про­ме­жу­точ­ной фор­мой ор­га­ни­за­ции мо­то­стрел­ко­вых войск. По ходу вы­пол­не­ния про­грам­мы пе­ре­во­ору­же­ния и мо­дер­ни­за­ции ВС РФ вновь долж­ны рано или позд­но прий­ти к ди­ви­зи­он­ной струк­ту­ре, вклю­ча­ю­щей це­ли­ком бо­е­го­то­вые бри­га­ды, осо­бен­но учи­ты­вая воз­рос­ший риск столк­но­ве­ния с ВС США. Од­на­ко, есть несколь­ко при­чин пред­по­ла­гать, что либо это воз­вра­ще­ние за­тя­нет­ся на несколь­ко лет, либо БТГр оста­нет­ся ос­нов­ной фор­мой ор­га­ни­за­ции рос­сий­ских мо­то­стрел­ков.



Глав­ным до­во­дом в поль­зу остав­ле­ния те­ку­ще­го по­ло­же­ния «как есть» яв­ля­ет­ся увле­чён­ность рос­сий­ско­го военного-​политического ру­ко­вод­ства сра­бо­тав­шей так­ти­кой при­ме­не­ния БТГр...



Ком­мен­та­рий ре­дак­то­ра: чёрт возь­ми, это на­столь­ко в точку, что слов нет. За про­шед­шие 7 лет про чудо-​БТГр рас­ска­зы­ва­ли из каж­до­го утюга. А то, что это ин­стру­мент ло­каль­ной войны, ра­бо­та­ю­щий толь­ко при на­ли­чии мест­ных со­юз­ни­ков, до­ба­вить за­бы­ли. И что это всего лишь уси­лен­ный ба­та­льон тоже. И что у «неэф­фек­тив­ных сов­ков» были пол­ко­вые так­ти­че­ские груп­пы, бОль­шие по чис­лен­но­сти и воз­мож­но­стям — ну про это тоже по­мал­ки­ва­ют. До­ду­мать­ся про то, что со­вре­мен­ные ВС долж­ны умело со­че­тать ин­стру­мен­ты гло­баль­ной и ло­каль­ной войны — пока я такой мысли в рос­сий­ском медиа-​поле не слы­шал. Имен­но на уровне по­яс­не­ния по так­ти­ке, а не де­жур­ных фраз.



...Из спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ной во­ен­ной так­ти­ки со­зда­ние БТГр пре­вра­ти­лось в на­ци­о­наль­ную стра­те­гию раз­ви­тия ВС РФ. Как толь­ко на Укра­ине были со­зда­ны дей­ству­ю­щие про­рос­сий­ские пар­ти­зан­ские силы, то БТГр по­ка­за­ли чрез­вы­чай­ную эф­фек­тив­ность с точки зре­ния ми­ни­ми­за­ции че­ло­ве­че­ских по­терь и по­терь обо­ру­до­ва­ния. Такая так­ти­ка сей­час ис­поль­зу­ет­ся в Сирии. Армия и опол­че­ние Асада ра­бо­та­ют в ка­че­стве охра­ны для рос­сий­ских БТГр, поз­во­ляя удер­жи­вать ини­ци­а­ти­ву по вре­ме­ни и месту на­не­се­ния уда­ров по по­встан­цам. Ис­поль­зо­ва­ние БТГр + си­рий­ских войск спо­соб­ству­ет и по­сто­ян­ным пе­ре­го­вор­ным про­цес­сам о вре­мен­ных пе­ре­ми­ри­ях, вы­год­ных Москве и Да­мас­ку для под­го­тов­ки сле­ду­ю­ще­го на­ступ­ле­ния.



Во-​вторых, цены на нефть рух­ну­ли в 2014 году, что со­кра­ти­ло го­су­дар­ствен­ные до­хо­ды Рос­сии. А это в свою оче­редь ска­за­лось на ско­ро­сти пе­ре­во­ору­же­ния и мо­дер­ни­за­ции ВС РФ. Бо­е­вые дей­ствия в Сирии по­треб­ля­ют ре­сур­сы, от­да­ляя срок пе­ре­во­ору­же­ния. Рос­сий­ские вой­ска ещё до­воль­но долго не смо­гут за­вер­шить до­фор­ми­ро­ва­ние и раз­вёр­ты­ва­ние об­нов­лён­ной ди­ви­зи­он­ной струк­ту­ры мо­то­стрел­ко­вых войск на ос­но­ве пол­но­кров­ных бри­гад.



В конце кон­цов, есть и боль­шие пси­хо­ло­ги­че­ские из­держ­ки для рос­сий­ских по­ли­ти­ков и во­ен­ных, если они ре­шат­ся по­рвать с ли­ни­ей на уве­ли­че­ние ко­ли­че­ства БТГр. Ны­неш­нее военно-​политическое ру­ко­вод­ство Рос­сии — те же самые люди, ко­то­рые ввели так­ти­ку БТГр и ор­га­ни­зо­ва­ли со­от­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния в шта­тах ВС РФ. Их ка­рье­ры, их ре­пу­та­ция за­ви­сят от успе­ха этой ини­ци­а­ти­вы. Вме­сто того, чтобы часть мо­то­стрел­ко­вых войск пре­об­ра­зо­вать в го­то­вую пол­но­кров­ную ди­ви­зи­он­ную струк­ту­ру для дей­ствий про­тив рав­но­го по силе про­тив­ни­ка, а дру­гую часть сде­лать экс­пе­ди­ци­он­ны­ми вой­ска­ми для ра­бо­ты в го­ря­чих точ­ках, рос­сий­ские ли­де­ры уско­ря­ют штам­пов­ку новых БТГр. На­при­мер, на пресс-​конференции 14 сен­тяб­ря 2016 года рос­сий­ский ге­не­рал Ва­ле­рий Ге­ра­си­мов за­явил, что ми­ни­стер­ство обо­ро­ны РФ на­рас­тит ко­ли­че­ство БТГр с 96 до 125 к 2018 году, сде­лав ак­цент на ком­плек­то­ва­нии их во­ен­но­слу­жа­щи­ми по кон­трак­ту вме­сто при­зыв­ни­ков. Это за­яв­ле­ние по­ка­зы­ва­ет, что рос­сий­ские вла­сти будут в те­че­нии ещё несколь­ких лет ин­ве­сти­ро­вать в со­зда­ние БТГр. Вполне ве­ро­ят­но, что если ВС РФ при­дёт­ся столк­нуть­ся с рав­ным по силе про­тив­ни­ком, на­при­мер, ВС США, то в зону кон­флик­та от­пра­вят боль­ше БТГр, и аме­ри­кан­ским ББГ при­дёт­ся бо­роть­ся с более мно­го­чис­лен­ным про­тив­ни­ком, но ор­га­ни­зо­ван­ным в те­ку­щем об­ли­ке.



В конце ян­ва­ря 2017 года на юго-​востоке Укра­и­ны вновь вспых­ну­ли бои. Со­об­ще­ния о ха­рак­те­ре бо­е­вых дей­ствий го­во­рят о том, что рос­си­яне по-​прежнему ис­поль­зу­ют ту же так­ти­ку БТГр, как и в Сирии, и в 2014-м году там же, на Дон­бас­се. Всё это го­во­рит о том, что вполне ве­ро­ят­но, что в слу­чае столк­но­ве­ния ВС США и ВС РФ в ло­каль­ном кон­флик­те, аме­ри­кан­ской бри­гад­ной бо­е­вой груп­пе при­дёт­ся на­не­сти по­ра­же­ние рос­сий­ским ре­гу­ляр­ным вой­скам, ор­га­ни­зо­ван­ным по прин­ци­пу батальонно-​тактических групп. Такой сце­на­рий ак­туа­лен в бли­жай­шем бу­ду­щем, до 2025 года.



По­сколь­ку круп­ных тех­но­ло­ги­че­ских про­ры­вов в обес­пе­че­нии ББГ до 2025 г. не пред­ви­дит­ся, то в зону бо­е­вых дей­ствий аме­ри­кан­цы по­едут с ны­неш­ним штат­ным рас­пи­са­ни­ем и ны­неш­ним на­бо­ром тех­ни­ки. Такое по­ло­же­ние по-​прежнему со­хра­ня­ет пре­иму­ще­ство рос­сий­ских БТГр в ар­тил­ле­рии, сред­ствах РЭБ и вой­ско­вой ПВО. Аме­ри­кан­ски­ми пре­иму­ще­ства­ми всё ещё будут чис­лен­ное пре­вос­ход­ство, ско­рость ма­нёв­ра мо­то­стрел­ко­вы­ми и тан­ко­вы­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми ББГ, спо­соб­ность по­дав­лять ко­ман­до­ва­ние рос­сий­ских БТГр де­мон­стра­тив­ны­ми дей­ствия, при­нуж­дая от­ка­зать­ся от пер­во­го удара. При необ­хо­ди­мо­сти аме­ри­кан­ская ББГ спо­соб­на уни­что­жить или вы­ну­дить от­сту­пить рос­сий­скую БТГр с по­мо­щью рас­се­ян­но­го об­ще­вой­ско­во­го на­ступ­ле­ния.



Вы­во­ды (редактора-​россиянина)



С мо­мен­та вы­хо­да этой ин­фор­ма­ции в от­кры­тый до­ступ (номер вышел в 2017 году) про­шло 4 года. Уже в фев­ра­ле 2018-го в Сирии был ин­ци­дент с рез­кой ре­ак­ци­ей на на­ступ­ле­ние си­рий­цев и, воз­мож­но, рос­сий­ских на­ём­ни­ков. Также мы знаем про несколь­ко воз­душ­ных ин­ци­ден­тов со сби­ты­ми рос­сий­ски­ми са­мо­лё­та­ми и вер­то­лё­та­ми над тер­ри­то­ри­ей Сирии и Ка­ра­ба­ха.



Я могу пред­по­ло­жить, что в этих ин­ци­ден­тах, а также на ос­но­ве ана­ли­за опыта бо­е­вых дей­ствий на Дон­бас­се стра­ны НАТО вы­ра­бо­та­ли эф­фек­тив­ную так­ти­ку про­ти­во­дей­ствия как нашим БТГр, так и нашим со­юз­ни­кам. Сла­бость и от­сут­ствие мгно­вен­ных ре­ак­ций в виде ди­стан­ци­он­ных уда­ров вы­со­ко­точ­ным ору­жи­ем убе­ди­ло аме­ри­кан­ских, ту­рец­ких и осталь­ных НА­ТОв­ских во­ен­ных, что части ВС РФ раз­лич­ных родов войск, по­не­ся по­те­ри, будут укло­нять­ся вы­хо­дить из боя, чтобы не пор­тить от­но­ше­ний с «парт­нё­ра­ми». Таким об­ра­зом от­де­ля­ют­ся зоны про­ве­де­ния необ­хо­ди­мых для НАТО опе­ра­ций.



Так, про­во­ка­ции про­тив рос­сий­ских лёт­чи­ков на сирийско-​турецкой гра­ни­це поз­во­ли­ли ото­гнать от­ту­да ВКС РФ. После этого на се­ве­ре Сирии по­яви­лись ту­рец­кие вой­ска для того же са­мо­го кон­тро­ля тер­ри­то­рии. По­сколь­ку ВС РФ по­лу­чи­ли ясный сиг­нал, что их будут уни­что­жать, а впи­сы­вать­ся за со­юз­ни­ков до такой сте­пе­ни рос­сий­ское ру­ко­вод­ство не будет, турки и их со­юз­ные бо­е­ви­ки чув­ству­ют себя в Ид­ли­бе сво­бод­но. Пе­ри­о­ди­че­ски ВС Тур­ции про­во­дят опе­ра­ции про­тив кур­дов. Из­вест­ные слу­чаи с от­ра­бот­кой так­ти­ки при­ме­не­ния БПЛА «Бай­рак­тар» на си­рий­цах и кур­дах при от­сут­ствии в сек­то­ре рос­сий­ской вой­ско­вой ПВО и ВКС — ре­зуль­тат при­ме­не­ния опи­сан­ной в этом пе­ре­во­де так­ти­ки. Вы­ра­бо­та­ли её аме­ри­кан­цы, тур­кам и дру­гим со­юз­ни­кам пе­ре­да­ли в рам­ках со­труд­ни­че­ства по НАТО.



Сей­час есть вы­со­кая ве­ро­ят­ность обостре­ния на Дон­бас­се, из-за спо­ров во­круг стро­и­тель­ства Се­вер­но­го Потока-​2, в ка­че­стве нечест­ных мер кон­ку­рент­ной борь­бы про­тив рос­сий­ской вак­ци­ны Спутник-​V и дав­ле­ния на рос­сий­ское об­ще­ство из-за гря­ду­щих дум­ских вы­бо­ров. Ис­пол­ни­те­ля­ми будут ВСУ. Я на­сто­я­тель­но ре­ко­мен­дую по­ду­мать над тем, как опи­сан­ная в этой ста­тье так­ти­ка может быть при­ме­не­на укра­ин­ски­ми во­ен­ны­ми в воз­мож­ном кон­флик­те.



Ещё раз обоб­щим «вред­ные со­ве­ты» аме­ри­кан­ско­го ана­ли­ти­ка:



1) Ис­поль­зо­вать чис­лен­но пре­вос­хо­дя­щие бри­гад­ные бо­е­вые груп­пы про­тив рос­сий­ских уси­лен­ных ба­та­льо­нов (БТГр). Мне встре­ча­лись све­де­ния, что укра­ин­цы про­во­ди­ли уче­ния бри­гад це­ли­ком, на­чи­ная с 2016-го года.



2) Рас­се­и­вать силы на боль­шой пло­ща­ди, мас­ки­ру­ясь и со­вер­шая де­мон­стра­тив­ные дей­ствия до вы­год­но­го мо­мен­та общей контр­ата­ки по несколь­ким на­прав­ле­ни­ям. В район, где раз­ме­ща­ет­ся рос­сий­ская БТГр. По­сто­ян­ные ма­нёв­ры по­вы­ша­ют вы­жи­ва­е­мость войск и пе­ре­на­пря­га­ет раз­ве­ды­ва­тель­ные под­раз­де­ле­ния рос­си­ян.



3) Объ­ек­том атаки №1 долж­ны быть имен­но ре­гу­ляр­ные силы рос­сий­ской БТГр, а не со­юз­ни­ки рос­си­ян. Это за­ста­вит их выйти из боя, после чего можно будет по­кон­чить с про­рос­сий­ски­ми фор­ми­ро­ва­ни­я­ми. Важ­ный мо­мент, кор­рек­ти­ру­ю­щий пред­став­ле­ние о воз­мож­ном на­ступ­ле­нии ВСУ. Те­перь они не бо­ят­ся ВС РФ в том смыс­ле, что пол­но­мас­штаб­ное при­ме­не­ние укра­ин­ской ар­тил­ле­рии, на­сту­па­ю­щих тан­ков и пе­хо­ты в при­гра­ни­чье поз­во­лят ото­гнать рос­сий­ские БТГр за гра­ни­цу. А вот после этого ДНР и ЛНР от­се­кут и за­чи­стят.



4) Рос­сий­ские раз­вед­чи­ки и ар­тил­ле­рия склон­ны кон­цен­три­ро­вать огонь по­сле­до­ва­тель­но от цели к цели. По­это­му сле­ду­ет ата­ко­вать сразу во мно­гих ме­стах. Всех ата­ку­ю­щих не уни­что­жат.



5) Внут­ри БТГр цели рас­пре­де­ля­ют­ся так. Воз­душ­ная раз­вед­ка ищет КП БТГр. Если его уни­что­жить, то цен­тра­ли­зо­ван­ная си­сте­ма связи и управ­ле­ния рух­нет. Мо­то­стрел­ко­вые и тан­ко­вые ба­та­льо­ны, роты и взво­ды НАТО ма­нев­ри­ру­ют, чтобы на­щу­пать под­раз­де­ле­ния рос­сий­ской раз­вед­ки при БТГр. Даже угро­за их уни­что­же­ния за­ста­вит рос­си­ян ре­ти­ро­вать­ся. На­ко­нец, об­на­ру­жив ядро БТГр, сле­ду­ет на­но­сить рас­се­ян­ный об­ще­вой­ско­вой удар с раз­ных на­прав­ле­ний. Для рос­сий­ской БТГр непри­ем­ле­мы по­те­ри в людях и до­ро­гой тех­ни­ке, по­сколь­ку под­креп­ле­ние при­бу­дет из ППД через очень боль­шое время. Сла­бое снаб­же­ние на руку НА­ТОв­цам.



6) Сле­ду­ет ис­поль­зо­вать бро­не­бой­ные па­тро­ны для стрел­ко­во­го ору­жия, чтобы про­би­вать СИБЗ рос­сий­ских мо­то­стрел­ков.



7) Сле­ду­ет учи­ты­вать сол­дат­ский со­став БТГр — сроч­ни­ки это или кон­тракт­ни­ки. Кон­тракт­ни­ков боль­ше ценят для боя, сроч­ни­ков ценит об­ще­ство.



Те­перь, когда перед нами общая кар­ти­на, мы можем по­ду­мать над про­ти­во­яди­ем. Долго ду­мать не при­дёт­ся, если вспом­нить, что до­сто­ин­ства и недо­стат­ки пе­ре­те­ка­ют друг в друга и на­обо­рот. Со­ста­вим по­лез­ные со­ве­ты для наших БТГр и войск в целом.



Тут, ко­неч­но, хо­те­лось бы по­го­во­рить «от со­тво­ре­ния мира», то есть о том, что пора бы уже со­че­тать в за­да­чах и ин­стру­мен­тах ВС РФ от­ве­ты на гло­баль­ные и ло­каль­ные вызов. Вы­де­лить мо­то­стрел­ко­вые бри­га­ды на пол­ное уком­плек­то­ва­ние, вы­де­лить экс­пе­ди­ци­он­ные, где есть БТГр. Но есть кон­крет­ные вещи, ко­то­рые при­хо­дит­ся де­лать здесь и сей­час.



1. До­сто­ин­ством БТГр также яв­ля­ет­ся ма­нёв­рен­ность. А укло­не­ние от боя не озна­ча­ет, что затем БТГр не может вер­нуть­ся в район про­ве­де­ния опе­ра­ции, когда её раз­вед­ка вы­чис­лит при­год­ные для уда­ров цели. Таким об­ра­зом можно ускольз­нуть из лап более мно­го­чис­лен­но­го про­тив­ни­ка.



2. Рас­се­и­ва­ние средств и све­де­ния о том, чего хо­те­ли бы из­бе­жать аме­ри­кан­цы, в ста­тье есть. Для них в первую оче­редь ценны люди, при том все, до по­след­не­го бойца. Это озна­ча­ет, что при сбли­же­нии аме­ри­кан­ской ББГ с рос­сий­ской БТГр наш разведывательно-​ударный кон­тур дол­жен ис­поль­зо­вать ста­рое доб­рое пра­ви­ло пу­ле­мёт­чи­ка: «Ре­ша­ет ско­рость пе­ре­но­са огня от груп­пы целей к груп­пе целей, а также рас­се­и­ва­ние по фрон­ту и в глу­би­ну. В слу­чае при­бли­же­ния на кри­ти­че­скую ди­стан­цию стре­лять по наи­бо­лее близ­ким целям». Это озна­ча­ет, что если ини­ци­а­ти­ва на сто­роне рос­си­ян, то им, ко­неч­но, нужно по­пы­тать­ся найти наи­бо­лее важ­ные цели, но если на­ча­лась атака и де­мон­стра­тив­ные дей­ствия про­тив них, то надо про­сто уни­что­жать все вра­же­ские под­раз­де­ле­ния по­бли­зо­сти. Нашим БТГр нужно уни­что­жить всего лишь в 2 раза боль­ше сол­дат про­тив­ни­ка. Это до­сти­жи­мо.



3. При­о­ри­тет­ны­ми це­ля­ми для атаки рос­сий­ской ар­тил­ле­рии при БТГр яв­ля­ют­ся ко­манд­ные пунк­ты ба­та­льо­нов из аме­ри­кан­ской ББГ (или ББГ по аме­ри­кан­ско­му об­раз­цу), ар­тил­ле­рий­ский ба­та­льон и под­раз­де­ле­ния снаб­же­ния. Может, это по-​людоедски зву­чит, но ме­ди­цин­ская часть в первую оче­редь. Это свя­за­но с пунк­том №2 — сами аме­ри­кан­цы счи­та­ют, что им важны люди, а также они гор­дят­ся сред­ства­ми эва­ку­а­ции ра­не­ных. Если ли­шить их этого сред­ства, а затем дать стре­ка­ча по­даль­ше от гнева аме­ри­кан­ских сол­дат, мстя­щих за бра­ти­шек, от­стре­ли­ва­ясь по при­бли­жа­ю­щим­ся, то через какое-​то время это даст по­ли­ти­че­ский эф­фект — боль­шие по­те­ри не будут с вос­тор­гом встре­че­ны в аме­ри­кан­ском об­ще­стве. А до­ро­го­сто­я­щая по­им­ка дерз­кой БТГр и воз­мож­но­сти рос­сий­ской арты будут да­вить на пси­хи­ку аме­ри­кан­ским ко­ман­ди­рам. Из­ви­ни­те ещё раз за злоб­ность со­ве­та, но ма­лень­кий и сла­бый не де­рёт­ся чест­но. Учти­те также, что у рос­сий­ских БТР-80, БМП-2 и БМП-3, танка Т-72Б3 боль­ше запас хода на одной за­прав­ке, чем у аме­ри­кан­ских БТР «Страй­кер», БМП М2 «Бр­эд­ли» и танка М1А2 «Аб­рамс». Бейте по топ­лив­ным за­прав­щи­кам — и по­са­ди­те этого ве­ли­ка­на на зад­ни­цу, а сам смо­же­те убе­жать. В этом смыс­ле ББГ ВСУ или стран Ма­ло­го НАТО опас­нее для нас, чем аме­ри­кан­цы, по­сколь­ку ездят на со­вет­ской тех­ни­ке и имеют рав­ный запас хода с на­ши­ми. Если им ещё при­да­дут соб­ствен­ное под­раз­де­ле­ние топ­лив­ных за­прав­щи­ков, то это ста­нет про­бле­мой.



4. Ка­че­ствен­ные ме­ро­при­я­тия бо­е­вой под­го­тов­ки в ВС РФ в мир­ное время обя­за­ны стать такой же важ­ной вещью для рос­сий­ских офи­це­ров, сол­дат и об­ще­ства, как ранее борь­ба с неустав­щи­ной и бы­то­вой неустро­ен­но­стью. Имен­но раз­ни­ца в под­го­тов­ке при­зыв­ни­ков и кон­тракт­ни­ков ли­ша­ет воз­мож­но­сти по­пол­нять БТГр, если при­дёт­ся дей­ство­вать в ближ­нем за­ру­бе­жье. Имен­но эко­но­мия на обу­че­нии сроч­ни­ков в про­шед­шие 10 лет обес­пе­чи­ла малое ка­че­ство де­мо­би­ли­зо­вав­ших­ся при­зыв­ни­ков, коих с 2008 по 2020-й годы было при­зва­но ни много, ни мало 4 267 465 че­ло­век. Спра­вед­ли­во ожи­да­ние, что в 2020-х в Рос­сии наконец-​то со­зда­дут тер­ри­то­ри­аль­ные под­раз­де­ле­ния обо­ро­ны хотя бы в целях вто­рич­ной под­го­тов­ки вот этих мно­го­чис­лен­ных ре­зер­ви­стов. Тогда рос­сий­ские БТГр во время кон­флик­тов сред­ней ин­тен­сив­но­сти можно было бы по­пол­нять за счёт кон­тракт­ных под­раз­де­ле­ний дру­гих бри­гад, а в это время при­звать и под­го­то­вить ре­зер­ви­стов, если кон­фликт важен и тре­бу­ет упор­ства в борь­бе.



Ин­ве­сти­ро­ва­ние вре­ме­ни, ре­сур­сов и вни­ма­ния офи­це­ров на под­го­тов­ку сроч­ни­ков также по­вы­ша­ет ка­че­ство во­ен­но­слу­жа­щих по кон­трак­ту. Это свя­за­но с тем, что до недав­не­го вре­ме­ни на кон­тракт шли вче­раш­ние сроч­ни­ки. Вряд ли в 2021-м у нас, как в США, в армию на кон­тракт пре­иму­ще­ствен­но стали по­па­дать с граж­дан­ки, через учеб­ные цен­тры и под­раз­де­ле­ния. Грубо го­во­ря, сроч­ник 6-12 ме­ся­цев учил­ся мести плац и стре­лять «куда-​то туда» на ред­ких стрель­бах, по­лу­чая день­ги, пи­ще­вое и ве­ще­вое до­воль­ствие. Затем он ре­ша­ет под­пи­сать кон­тракт, и тут офи­це­ры со­из­во­ля­ют по­вер­нуть­ся к нему лицом и на­чать учить как сле­ду­ет. Но для го­су­дар­ства это по­те­ря несколь­ких ме­ся­цев и ре­сур­сов. Не проще ли всех ка­че­ствен­но тре­ни­ро­вать с са­мо­го на­ча­ла по хо­ро­шей ба­зо­вой про­грам­ме, не об­де­ляя при­зыв­ни­ков вни­ма­ни­ем? Не проще ли про­ин­ве­сти­ро­вать срав­ни­тель­но неболь­шие сред­ства в по­пу­ля­ри­за­цию военно-​прикладных видов спор­та, со­здать до­ступ­ную для са­мо­под­го­тов­ки си­сте­му тре­ни­ро­вок, чтобы оздо­ро­вить бу­ду­щих сроч­ни­ков и кон­тракт­ни­ков до их при­зы­ва, чем от­карм­ли­вать и сти­му­ли­ро­вать за­ни­мать­ся спор­том потом, при этом не слиш­ком успеш­но?



5. Со­вер­шен­но необ­хо­ди­мо обес­пе­чи­вать район дей­ствия БТГр более круп­ны­ми раз­ве­ды­ва­тель­ны­ми и ар­тил­ле­рий­ски­ми ча­стя­ми в фор­ма­те от­дель­ных ар­тил­ле­рий­ских бри­гад, ра­кет­ных бри­гад и бри­гад ПВО. Это поз­во­лит ока­зы­вать до­пол­ни­тель­ную по­мощь по­пав­шим в беду БТГр.



6. Со­здать под­раз­де­ле­ния связи при опол­че­нии и си­рий­ских со­юз­ни­ках, со сред­ства­ми за­сек­ре­чен­ной связи, чтобы ко­ор­ди­ни­ро­вать дей­ствия с БТГр. Вообще-​то, это азы.



7. Ор­га­ни­зо­вы­вать и на­сы­щать части опол­че­ния на Дон­бас­се со­вре­мен­ным про­ти­во­тан­ко­вым, снай­пер­ским ору­жи­ем, ар­тил­ле­ри­ей, РЭБ и ПВО, чтобы уве­ли­чить эф­фек­тив­ность в на­не­се­нии урона силам НАТО или дей­ству­ю­щим по так­ти­ке НАТО. Супер-​быстрые и мно­го­чис­лен­ные ББГ про­тив­ни­ка долж­ны за­вяз­нуть, про­ди­ра­ясь сквозь упор­ное со­про­тив­ле­ния опол­чен­цев, что сни­зит ин­тен­сив­ность их пе­ре­ме­ще­ния. Тогда разведывательно-​ударные кон­ту­ры спра­вят­ся со своей ра­бо­той.



8. И ещё раз от­дель­ный вредно-​полезный совет. Вы­со­ко­точ­ное рос­сий­ское ору­жие не про­сто так де­ла­ли, его бы непло­хо и на Дон­бас­се при­ме­нить, если что. Осо­бен­но это ка­са­ет­ся ра­бо­ты по укра­ин­ским ко­манд­ным пунк­там. Почему-​то в 2014-2015 гг. едва ли можно вспом­нить слу­чай успеш­ных уда­ров по шта­бам ВСУ. «Се­ве­ряне» вели себя, как джентль­ме­ны, а у опол­че­ния не было воз­мож­но­сти лик­ви­ди­ро­вать ко­ман­ди­ров ВСУ. Зато после ак­тив­ной фазы за пару лет СБУ уни­что­жи­ло много ко­ман­ди­ров опол­че­ния.



Важно, что по внут­рен­ним укра­ин­ским но­во­стям на­се­ле­ние стра­ны не очень одоб­ря­ет по­ли­ти­ку Киева, да и войну на Дон­бас­се тоже. Го­во­рят (но не факт), что лишь 27-30% укра­ин­ских во­ен­ных одоб­ри­ли идею воз­об­но­вить ак­тив­ные бои про­тив опол­че­ния.



Всё это как бы на­ме­ка­ет, что в слу­чае по­пыт­ки ВСУ от­ра­бо­тать на Дон­бас­се заказ про­тив Се­вер­но­го Потока-​2, тре­бу­ет­ся пре­вос­хо­дя­щий по силе ответ. И это не столь­ко уни­что­же­ние мас­со­вой живой силы укра­ин­ских во­ен­ных, сколь­ко уни­что­же­ние управ­лен­цев этого по­зор­но­го за­ка­за в шта­бах. Укра­ин­ские ко­ман­ди­ры от ба­та­льо­на и выше долж­ны знать, что по­гиб­нут от ра­кет­но­го удара рань­ше, чем их обу­чен­ные по стан­дар­там НАТО вой­ска «вы­со­ко­ма­нёв­рен­но ло­ка­ли­зу­ют, по­да­вят и уни­что­жат при­шед­шие на по­мощь рос­сий­ские БТГр».



Это был бы ещё и хо­ро­ший сиг­нал в Тур­цию и США о том, что воз­мож­но­сти для ди­стан­ци­он­но­го удара со­хра­ня­ют­ся и по-​прежнему опас­ны. Что ра­бо­та над ошиб­ка­ми про­ве­де­на. Цена несколь­ких де­сят­ков «Ка­либ­ров» и «Ис­кан­де­ров» + вдум­чи­вой ра­бо­ты раз­вед­ки точно ниже, чем вы­иг­рыш от над­ло­ма сфор­ми­ро­ван­ной по­тен­ци­аль­ным про­тив­ни­ком так­ти­ки борь­бы с на­ши­ми БТГр.