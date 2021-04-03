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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:05
bevzaalex написав: detroytred написав:
Це лютий треш...
Що вони там курять...
У другій частині про Україну.
Такого нахабства...
Зміг це осилити лише у два підходи.
Знадобився курс реабілітації, пару годин з психологом, вітаміни, медитації, експрес курс екзорцизму з батюшкою, жменя корвалолу і баклашка святої води з валеріаною 50на50. Наче легше.
Будь ласка, наступний раз попереджайте, щоб я міг підготувати це все заздалегідь. Дякую.
Стосовно зміни парадігми, скоріш за все, ситуація з дарагімі швах і вказує на те, що етнічна пропорція змінюється занадто швидко, тому задля цілісності цього образованія, намагаються змістити акценти подалі від ідентичності в бік вєлічія і пихи. Це розраховано на тих, хто з узькими себе не асоціює. Шоб свої барани не розбрідалися. Пишалися пасовиськом, пастухом, а значить і собою, як частиною.
Стосовно України, важко в цьому курятнику було щось розібрати, але деякі тези всеж остаточно переконали мене, що хвороба прогресує, хворому з діхотомією головного мозку важко усвідомити ії наявність. Звідси подвійні стандарти.
В підтвердження, *ми переміщуємо свої війська, як хочемо і де хочемо, бо це наша територія і нам рєшать, і нехай штати і нато умиються і нам не вказують*
щодо своїх указувань, іхтамнєти, Шевченконаш, промовчу
*про використання зброї проти населення, коли запахло жареною Чечньою, Пєтухов професійно закукарєкав і перевів тему в бік.*
Про пораду щодо конституцію в параші повісити, ще кумедніше вийшло, гарна досвідчена порада неперевершеного майстра справи. Тільки тепер в них і її вже нема. Закінчилась.
Можу тільки поспівчувати тим адекватним, що ще залишилися в етой странє.
І знаєте, після цього сеансу, дійсно приходить переконання, що у нас таки прогрес, і відчутний.
Саме так!
І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.
Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*, буде точно.
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detroytred
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:09
Ukrainian написав: Schmit написав:
Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари..
Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014
Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.
Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі.
Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.
Хоча б просто матеріально.
А так, гадаю, що 50 на 50.
Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно.
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detroytred
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:30
Признаюсь, почитываю аш.
Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик. Как и вечер с Петуховым, это дает пощупать пульс.
Предполагаю, что этому скатыванию подвержены абсолютно все ресурсы набирающие сверхпопулярность. К сожалению, это разганяет адекватных пользователей ораторов, зачастую старожил.
К счастью, не всех. Ну и молодая кровь, самособой, тоже хорошо и интересно.
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Для того, чтобы не бегали зря и не накручивали даже крохи просмотров, перетянул сюда этот перетянутый туда лонглонгрид. Так как коментариев от редакторов овер чем много, свои не вставлял можно запутаться в редакторах и мыслях, а там и до трех сосен недалеко...за которыми невидимый лес.
Итак
тадамц
Как победить российскую батальонно-тактическую группу: статья из журнала Армии США
36.2K 09:57 - 2/Апр/21 kuguar
перевод статьи «Defeat the Russian Batallion Tactical Group» в журнале «Armor» («Броня») — профессиональном периодическом издании Армии США. Выпуск Spring 2017, Vol. CXXVIII, No. 2
Материал из группы Vault 8 в вк
Много букв! Материал из группы Vault 8 в вк
Часть 1
Данный текст представляет из себя перевод статьи «Defeat the Russian Batallion Tactical Group» в журнале «Armor» («Броня») — профессиональном периодическом издании Армии США. Выпуск Spring 2017, Vol. CXXVIII, No. 2
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Автор: капитан Николас Дж. Фиоре
Российская Батальонно-Тактическая Группа (далее БТГр) представляет из себя модульную конструкцию тактического уровня, созданную на основе подразделений мотострелковой бригады в пункте постоянной дислокации, специально для отправки в зону боевых действий. БТГр хорошо показали себя в действиях на Украине в 2013-2015 гг. (так в оригинале текста — прим. редактора), но несколько раз потерпели неудачу в боях с ВСУ, несмотря на своё превосходство в артиллерийской поддержке, средствах радио-электронной борьбы и войсковой ПВО.
В данной статье исследуются слабые стороны российских БТГр, позволившие ВСУ нанести им поражение. Тактика противодействия БТГр ВС РФ может пригодиться американским Бригадным Боевым Группам (далее ББГ) в будущем конфликте, если он произойдёт.
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Историческая справка от редактора
Широкому читателю следует знать о том, что из себя представляет наша БТГр и в чём разница с американской Бригадной Боевой Группой, поскольку эта разница значительная.
Российская БТГр образца 2014-2015 года по сути является усиленным мотострелковым батальоном на боевых машинах пехоты или бронетранспортёрах. По штату батальон БМП — это 3 мотострелковые роты, по 3 взвода каждая. Взвод = 30 человек. В каждом взводе по 3 отделения, каждое отделение передвигается и ведёт бой на БМП (в зависимости от типа мотострелковой бригады может на БТР). Батальону придаётся танковый взвод (3-4 танка) или даже танковая рота (3 танковых взвода), миномётная батарея, 1-2 артиллерийских батарей из бригадных арт.дивизионов (может быть 2 батареи самоходных артиллерийских установок, может быть 1 батарея САУ + 1 батарея реактивной артиллерии, в основном РСЗО «Град»). К тому же у БТГр имеются в наличии немалые средства разведки: взвод войсковых разведчиков, взвод радио-электронной разведки (РЭР), взвод радио-электронной борьбы (РЭБ), группа с беспилотными летательными аппаратам (БЛА). Короче говоря, БТГр является небольшой проекцией полноценной мотострелковой бригады. Всего в БТГр может быть от 500 до 700 человек личного состава.
В 2014-2015 гг. российские батальонно-тактические группы комплектовались солдатами контрактной и срочной службы, но после 2017-го, когда кол-во контрактников в ВС РФ сильно превысило кол-во призывников, БТГр комплектуются целиком на контрактной основе. А вот остальные 1-2 батальона в мотострелковых бригадах комплектуются по-прежнему срочниками. Просто их не берут (говорят, что не берут) для командировок в горячие точки. В некоторых бригадах наблюдается существенная разница в вовлечении срочников в боевую подготовку — их чаще оставляют на хозяйственные работы, наряды и для караульной службы, а на тренировки ездит батальон и подразделения контрактников.
Тактика создания БТГр не является новой, как бы её ни рекламировали. В прежней, дивизионной структуре ВС РФ и ВС СССР, дивизии делились на полки (по 2 мотострелковых полка в дивизии + 1 танковый полк, артиллерийский полк, разведка всех видов и обеспечение). Тогда вместо батальонно-тактических групп были полковые тактические группы, имевшие бОльшую численность, бОльшие возможности по поддержке всех видов. Однако с позднего советского времени существовала порочная практика выделять один образцовый полк в дивизии, который занимался боевой подготовкой, а два полка держать на хозработах. То же касалось средств усиления — в танковом полку мотострелковой дивизии могли только первые роты трёх батальонов сделать «боевыми», а по две оставшиеся поставить на хозяйство. Или в 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота (единственной дивизии в постсоветской РФ) после окончания участия в чеченских войнах боевой подготовкой занималось десантно-штурмовое подразделение, а линейные полки находились в плачевном состоянии.
Поэтому в 2008 году, в период сокращения армии, приняли решение сократить дивизии до бригад, на основе тех самых «боевых полков» (хотя по логике боевыми должны быть все 3 полка в дивизии). Делалось это под предлогом улучшения боеготовности и мобильности. Но реформаторы так увлеклись сокращением офицерского корпуса (с 355 000 до 142 000 с 2008 по 2011-й годы), а также закрыли набор в военные училища с 2009 по 2012-й годы, что в 2013-2014 гг. вместо полностью боеготовых мотострелковых бригад... можно было набрать офицеров и контрактников с обученными срочниками только на усиленные батальоны. То есть это была вынужденная мера. До полноценных, заявленных с начала реформы, целиком натренированных и укомплектованных кадрами бригад ВС РФ всё ещё не дошли к 2021 году — разве что на угрожаемых направлениях. Вся разница с периодом, например, войн в Чечне заключалась в том, что в Чечню отправляли сводные полки и сводные батальоны из разных полков дивизий, поэтому офицеры, солдаты и сержанты плохо знали друг друга, конкурировали, что приводило к проблемам с боевым слаживанием. В «новых, суперсовременных» российских БТГр 2014-2015 гг. то же самое, но в рамках одной бригады. Что, конечно, улучшало управляемость такого подразделения.
Если же ещё немного углубиться в историю, то факты составления дивизионными командирами полковых тактических групп (с вооружением и техникой той эпохи) совершенно точно отмечаются, например, на Советско-Финской войне 1939-1940 гг. Так, были очень успешны действия 122-й стрелковой дивизии, наступавшей в Финляндию с целью разрезать эту страну в самом узком месте. Командир дивизии был вынужден приспосабливаться к обстоятельствам быстрого наступления, поскольку дивизия сосредоточилась далеко не полностью перед началом войны. Даже дороги к финской границе толком не было. Поэтому он перенёс свой штаб в передовой полк, придал этому полку разведывательный батальон и все подразделения связи, и артиллерии, которые удалось собрать. Впереди остальных двух стрелковых и отстающего артиллерийского полка наступала полковая тактическая группа, полностью обеспеченная необходимым. Поэтому 122-й СД сопутствовал успех, в отличие от 44-й и 163-й СД, командиры которых равнодушно отнеслись к особенностям местности (одна дорога, плохая проходимость, растянутость коммуникаций) и не обеспечили себя сильной передовой частью.
Теперь про американцев. Американцы заимствовали идею создания Бригадных Боевых Групп у немцев во время Второй Мировой войны. Идея та же — выделить из дивизии усиленную бригаду, придать ей средства усиления и пустить на острие боевого порядка в наступлении. В обороне использовать для подвижной обороны. Потребность в ББГ у американцев возникла с понижением интенсивности конфликтов, в которых они участвовали. В Корее и во Вьетнаме американские дивизии вписывались в полном составе против равных по численности регулярных частей армий КНДР и Северного Вьетнама. Но уже к операции в Югославии и второй войне в Персидском заливе выгоднее стало использовать бригадные боевые группы. Их проще перебрасывать в разные точки земного шара.
Важнейший вопрос — численность личного состава американской ББГ! Они разделяются на три типа: легкопехотная ББГ, ББГ на БТРах (БТР «Страйкер») и бронированная ББГ из танковых батальонов и мотострелковых батальонов на БМП (БМП «Брэдли»).
Также имейте в виду, что в американском взводе пехотные отделения действуют отдельно от техники в отличие от нас. Если в нашем российском отделении экипаж БМП/БТР входит в состав отделения ВМЕСТЕ с пехотой (получается 2 члена экипажа + 6-7 пехотинцев в разных вариантах), то у американцев отделение — это 9 пехотинцев, ПЛЮС, 3 человека в экипаже БМП/БТР! Поэтому если в российском мотострелковом взводе 30-32 человека на 3 БМП/БТР, то у американцев 42-43 человека на 4 БМП/БТР, т.к. все пехотинцы не влезают. У них на одну БМП или БТР больше, что увеличивает их огневую мощь. Держите это в голове.
Легкопехотная ББГ — это 4413 человек личного состава (против 500-700 у нашей БТГр). В легкопехотную ББГ входит 3 пехотных батальона по 3 роты в каждом. Перемещаются на лёгких бронеавтомобилях. К 3 батальонам придаётся разведывательный батальон. Артиллерийскую поддержку осуществляет артиллерийский батальон из 3 батарей буксируемой артиллерии 105-мм и 155-мм — он менее подвижен, чем наш российский дивизион САУ или РСЗО. Также в лёгкую ББГ входит инженерный батальон (кроме самих инженеров тут ещё подразделение связи и военной разведки) и батальон материально-технического обеспечения (ремонтное подразделение, медицина, техническая разведка, автомобильное снабжение пехотинцев, разведчиков и артиллеристов).
ББГ на бронетранспортёрах «Страйкер». 4500 личного состава. В этот тип ББГ входит 3 мотострелковых батальона на БТР «Страйкер», разведывательный батальон (в него входит противотанковое подразделение с ПТУР), артиллерийский батальон (3 батареи буксируемых гаубиц 155-мм), инженерный батальон (в него входит подразделение связи и военной разведки) и батальон МТО. То есть структура аналогична, но техника другая — БТРы, бронированные машины прочих типов.
Бронированная ББГ — самая тяжёлая и многочисленная. В ней 4743 военнослужащих. 3 смешанных батальона из 2 танковых и 2 мотострелковых рот (на БМП). Альтернативный вариант — 2 танковых батальона и 1 мотострелковый. При этом танковый батальон = 2 танковые роты + 1 мотострелковая на БМП. А мотострелковый батальон = 1 танковая рота + 2 мотострелковые на БМП. Вдобавок идёт разведбат (усилен танковой ротой), артиллерийский батальон из 3 батарей САУ 155-мм, инженерный батальон (включая подразделение связи и военной разведки). Увеличенный батальон МТО: кроме ремонтников и 4 взводов снабжение (отдельно для линейных батальонов, разведки, инженеров) включено большое медицинское подразделение — не только лечебное, но и эвакуационное.
Как видите, американская ББГ превосходит российскую БТГр числом. Однако автор-американец в своей статье серьёзно относится к нам, как к потенциальному противнику, особо отмечая успех в использовании разведывательно-ударных контуров (быстрое наведение артиллерийского огня приданной артиллерии и из отдельных артиллерийских частей ствольной и реактивной арты). Также слабым местом американских лёгкой ББГ и ББГ на БТР является артиллерийский батальон, поскольку там буксируемая артиллерия. В наших БТГр это самоходная и реактивная арта, которые перемещаются и разворачиваются быстрее.
Как российские БТГр, так и американские ББГ являются инструментами для локальных войн. Это так называемое сухопутное проецирование силы регулярной армии, действующее вместе с местными партизанскими формированиями, силами специальных операций, военной и политической разведки, подразделениями информационно-психологической войны и дипломатами. Для полномасштабной войны с равным по силе противником ни БТГр, ни ББГ не подходят до конца. Вооружённые силы должны сохранять возможность для гибкого реагирования на глобальные и локальные вызовы.
Также стоит учитывать временность этого исторического периода. Снижение интенсивности произошло из-за гибели Советского Союза с его мощной промышленной базой, которая могла обеспечивать партизанские армии (Вьетконг, например) и армии стран-союзников. В 2010-х, теперь уже на собранные в Европе, Северной Америке и в арабских странах ресурсы на Ближнем Востоке была сформирована повстанческая армия, имеющая запрещённое в РФ название, с которой столкнулись ВС РФ и Сирийская Арабская Армия. Конфликты снова вырастают в размерах. Возрастает угроза применения регулярных сил для решения локальных задач в третьих странах.
Конец исторической справки, переходим к американскому тексту.
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Ключевое, коротко
Стратегической задачей российских БТГр является захват и контроль территории перед мирными переговорами, чтобы занять выгодные дипломатические позиции. Командир БТГр наносит противнику поражение имеющимися средствами, когда для этого складываются наиболее благоприятные условия. Поскольку пополнить личный состав и технику БТГр за короткий срок проблематично — это надо учитывать перед атакой. В связи с этим командование батальнно-тактических групп ВС РФ использует пророссийские иррегулярные формирования в зоне конфликта, чтобы сохранить своих людей и ресурсы. Роль этих партизанских отрядов заключается в охране района размещения БТГр, разведке в её пользу и обеспечении безопасности. Российские БТГр не раз наносили тактические поражения украинским войскам и заводили их тупиковые ситуации, но редко доводили до полного разгрома. У ВСУ есть опыт успешного противостояния россиянам, который следует изучить командирам американских Бригадных Боевых Групп:
1. Нехватка пехотинцев во взводах и ротах, общая небольшая численность подвижных ударных подразделений существенно ограничивает возможности россиян по охране собственных флангов в наступлении. Имеющимися артиллерийскими силами тяжело прикрыть более одного направления или сосредоточить огонь более, чем на одной группе целей.
2. Несовершенство и нехватка средств связи и систем управления у командиров всех звеньев в БТГр вынуждает концентрировать средства разведки, артиллерии и РЭБ для последовательного решения задач. Из-за проблемы №1 артиллерийский удар и воздействие РЭБ часто заменяют атаку обычного мотострелкового взвода/роты с танками при арт.поддержке, поэтому силы разведывательно-ударного контура можно перегрузить и растянуть, если использовать агрессивную тактику контратак со многих направлений, постоянно перемещаться и вести демонстративные действия с целью обмана российских командиров.
3. БТГр не может восполнить потери, кроме как за счёт прибывающих пополнений из родной мотострелковой бригады в пункте постоянной дислокации. Большие расстояния, ограниченность ресурсов бригад, разница в подготовке контрактников и срочников — всё это вынуждает командиров БТГр уклоняться от решительного боя не только после полного контакта, но даже при возможности этого самого полного контакта.
Развёрнутый взгляд
Хотя некоторые виды вооружения и техники превосходят американские аналоги, БТГр не имеет возможности одновременно вести разведку, наносить артиллерийские удары и атаковать мотострелковыми подразделениями по всему фронту своей ответственности. У американской ББГ не только втрое-четверо больше сил, но и децентрализованный характер управления позволяет отдельным батальонам, ротам и взводам вести боевые действия по нескольким направлениям одновременно.
Командиры американской ББГ могут осуществлять постоянное маневрирование, избегая накапливания в одном месте в течении долгого времени. Это позволяет сократить возможности российской БТГр по нанесению ударов. БТГр чрезвычайно смертоносны для противника, когда концентрируют всю мощь артиллерии, РЭБ и разведки на одном подразделении. Но чем больше движущихся целей на всей глубине обороны, тем больше распыляются их ресурсы. Напротив, у американцев достаточно мотострелковой пехоты со средствами усиления, а также более многочисленные и гибкие подразделения материально-технического обеспечения, чтобы контратаковать. Чтобы победить российскую БТГр, вам следует постоянно двигаться, создавать неопределённую, изменяющуюся с большой быстротой картину поля боя. Решающими факторами являются скорость маневрирования и частота контратак. Навяжите российскому командиру БТГр бой в полный контакт, атакуйте сразу с нескольких направлений. Приоритетными целями являются подразделения разведки (глаза и уши противника), командный пункт БТГр и малочисленные пехотные подразделения. Таким образом вы вынудите его отступить и захватите его зону ответственности. После этого уничтожить формирования пророссийских сепаратистов не составит большого труда.
Контроль территории
Российская армия развернула БТГр на востоке Украины для контроля за этой территорией. В ходе политического кризиса, начавшегося в 2013 году, вооружённым силам Украины удалось после некоторой заминки планомерно выдавливать и побеждать отряды сепаратистов. Во избежание их поражения, россияне вторглись через границу и нанесли поражение украинским частям на востоке Донецкой и Луганской областей, используя оперативное и тактическое преимущество. Общевойсковые части ВС РФ, спецназ и контрактники из ЧВК (частная военная компания) поддержали сепаратистские формирования и спасли от поражения. Украинской стороне пришлось мобилизовать резервистов и вести небольшие боевые действия местного значения осенью и зимой 2014-2015 гг. К весне 2015-го фронт стабилизировался, были подписаны вторые минские соглашения, после чего началась малоинтенсивная позиционная война.
В тот период российские мотострелковые бригады отправляли на восток Украины часть личного состава. Обычно это был один мотострелковый батальон с приданными танковыми, артиллерийскими, инженерными и разведывательными подразделениями, а также подразделениями МТО от всей бригады. Но два других батальона оставались в пунктах постоянной дислокации. До трети личного состава развёрнутых БТГр составляли военнослужащие по контракту. В основном в подразделениях разведки, РЭБ и артиллерии. Подразделения обеспечения и поддержки состояли из призывников. Это важно — качество подготовки российских срочников сильно уступает подготовке контрактников, поэтому за призывниками нужен постоянный присмотр и контроль. Поэтому их редко использовали в бою.
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Комментарий редактора: очень меткое наблюдение, которое американцы сделали ещё в 2017 году. И до сих пор качество подготовки сильно отличается в худшую сторону у срочников. Поэтому БТГр не имеют возможности пополнения, их личный состав ограничен набранными контрактниками. В некоторых бригадах нынче по две БТГр, что несколько улучшает ситуацию, но не безгранично.
Что же до исторического момента 2013-2015 гг., то его нельзя считать вполне верным. В тот период в армии количество срочников и контрактников было примерно равным. Возможность полномасштабной войны привела к интенсификации обучения срочников в учебных центрах... к сожалению, не в осенний призыв 2013-го года, то есть заранее, а уже после переворота на Украине, начиная с весеннего призыва 2014 года. Это привело к тому, что по отзывам служивших в тот период, реально БТГр и оставшиеся батальоны даже таких специальных родов войск, как РЭБ, довели до ума только к концу зимы 2015-го года. Также российское военно-политическое руководство не стало увеличивать весенний призыв 2014 года.
Почему это важно? Потому что если вы восстановите по новостям динамику призыва и подготовки в ВС РФ в 2008 году, то обнаружите, что Российская армия заранее провела несколько крупных учений до Пятидневной войны, заранее в том направлении была проложена железнодорожная ветка, заранее была осуществлена подготовка к масштабным сборам резервистов (в мае 2008-го, проведены в августе), а призывы осени 2008-го и весны 2009 годов были увеличены под благовидным предлогом трудностей с переходом на 1 год службы вместо 2 и 1,5 лет. И хотя ВС РФ в 2008 году были хуже оснащены, но зато в войсках ещё было много боевых офицеров и контрактников с опытом чеченских войн, а дивизионная структура — даже при ущербном делении на «боевые» и «хозяйственные» полки и батальоны, — смогла предоставить несколько полковых тактических групп для «Принуждения к миру».
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Второй момент состоит в том, что в Российской армии не хватит контрактников для полного комплектования вооружённых сил на всех должностях ни в тот период, ни в будущем. Высокие потери в Чечне и Грузии снизили количество желающих вступить в армию по контракту. Российское военное руководство хотело избежать такого же эффекта от высоких потерь на Украине. Получилось, что хотя БТГр представляли лучшую часть личного состава мотострелковых бригад, однако же две трети от численности этих бригад, что оставались в ППД, были непригодны к ближнему бою в полный контакт, что влияло на тактический стиль российских командиров. Та треть профессионального контрактного состава оказалась слишком ценной, чтобы рисковать ею.
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Комментарий редактора: позволю себе не согласиться с американским автором. Война в Чечне стала пугалом для призывников, а не контрактников. Вместе с отсутствием нормальной боевой подготовки, крепостными хозработами, неуставщиной и отвратительным бытовым обеспечением, а также внедрением через СМИ образа призывника, как «необученного мальчишки», «маргинала» и «дебила» эта война снизила количество желающих служить срочную службу аж года до 2013-2014-го. Российские политики не собирались все эти годы повышать качество боеготовности призывной армии, им захотелось контрактную армию для малых войн. Результат же хорошо описан американцем — и был вполне предсказан ещё военным публицистом Юрием Веремеевым ещё 2008-2009 гг. Действительно, узким местом контрактных и смешанных подразделений ВС РФ в первой половине 2010-х стала нехватка пополнения при возможных потерях в бою. А срочников нельзя привлекать из-за их плохой боевой подготовки и отказа преодолеть «чеченскую» общественную травму ради политических очков на выборах («ваши дети на войну не поедут, поедут профессионалы» — ну да, ну да, в результате дети и контрактники поехали вместе; перефразируя Черчилля, выбрав сохранение чеченского позора, получили и позор, и войну).
Но я как раз не хочу принижать роль срочников. Парни сделали всё правильно, насколько их обучили, как достойные граждане нашей страны.
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В доктрине гибридной войны страна вверяет регулярной армии задачу «разрешать противоречия» в локальных конфликтах для формирования пост-кризисной переговорной позиции. В украинском кризисе 2014 года противоречие состояло в том, что центральное киевское правительство и политические органы сепаратистов претендовали на управление одним и тем же регионом страны. Хотя российская разведка всех видов, спецназ и небольшие артиллерийские подразделения поддерживали сепаратистов весной и в начале лета, ВСУ удалось овладеть инициативой к середине июля 2014-го. Российские регулярные воинские части вмешались в конфликт в решающий момент, когда судьба иррегулярных формирований сепаратистов висела на волоске.
В точности, как во время российской военной интервенции в Молдавию (1990-й), Сербию (1998-й) и Грузию (2008-й), на Украине российские военные добились преимущества над ВСУ ровно настолько, сколько было необходимо для выгодных Москве переговоров. В отличие от прошлых конфликтов, посланные на Украину воинские регулярные формирования имели недостаточно линейных подразделений, что вынуждало их полагаться на помощь дружественных партизанских сил при захвате территории.
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Комментарий редактора: как видите, американцы тоже заметили разницу в количестве посылаемых войск. Ещё в 2017-м.
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Удар из безопасной зоны
Частым тактическим приёмом российских БТГр является нанесение удара из безопасной зоны, обеспеченной благодаря местным партизанским пророссийским силам. При этом командир БТГр, как уже говорилось выше, выбирает такой момент для атакующих действий, чтобы нанести максимум поражения при минимальных собственных потерях и даже рисках потерь.
Хотя в распоряжении командира БТГр находится немало средств поддержки от мотострелковой бригады и других родов войск, всё же он имеет лишь один мотострелковый батальон для активных действий. Это обстоятельство повышает роль партизан, состоящих из местных ополченцев, российских добровольцев и наёмников, что контролируют линию соприкосновения с дружественными НАТО силам и ключевые объекты инфраструктуры.
Пророссийские партизаны являются источником свободы маневрирования БТГр, освобождая от необходимости охранять свои походные и боевые порядки. БТГр свободно перемещается по безопасной зоне, имеет инициативу в выборе места и времени для нанесения удара или, наоборот, быстрого отступления. При выявлении удачного момента, командир БТГр принимает решение скорее на огневой удар из-за порядков партизанских подразделений, чем на полноконтактный общевойсковой бой.
Физически и топографически операции БТГр целиком и полностью зависят от командира и его штаба. Именно командир усиленного батальона даёт задания на разведку местности и противника, анализирует предоставленную информацию, принимает решение по порядку действий. Чаще всего инструментом командира российской БТГр является простая физическая карта местности (намёк на технологическую отсталость по сравнению с электронными картами в соответствующих системах управления войсками в странах НАТО — прим. редактора). Эта концентрация управления на местности в виде командного пункта БТГр и использование неэлектронного оборудования, а также проводных и простых средств связи позволяет осуществлять хорошую радиомаскировку. Но зато командный пункт, движение посыльных от штаба и скопление транспорта прекрасно наблюдаются воздушной разведкой.
После принятия решения на бой или отход командиры российской БТГр всех уровней, вплоть до взводного, сталкиваются с отсутствием современных систем управления в бою, которые выводят актуальную информацию на планшет. Пропускная способность сетей связи внутри БТГр и тем более мимо штаба БТГр в вышестоящие штабы или с соседними подразделениями невелика, что сокращает возможности своевременного информирования об изменении обстановки на поле боя и корректирования приказов. Особенно слабой является связь между БТГр и местными партизанами. Нам известно, что некоторые командиры ополчения на востоке Украины созванивались с офицерами штабов российских БТГр по мобильным и спутниковым телефонам, а также незашифрованным каналам устаревших радиостанций. Сообщений о назначении в отряды ополчения российских подразделений связи для защищённой координации с БТГр не поступало.
Таким образом, структура управления БТГр имеет превосходную централизацию, но слаба перед активными, многочисленными и одновременными контратаками, поскольку системы связи и управления не позволяют быстро реагировать на меняющуюся обстановку.
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Комментарий редактора: не эта ли особенность станет зацепкой для использования ударных БПЛА «Байрактар», которые ВСУ закупили в Турции, в случае вероятного конфликта на Донбассе?
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Штаб российской БТГр умело использует приданные разведывательные средства, такие как беспилотные летательные аппараты, радио-электронную и пешую разведку, агентурную разведку из числа дружественного населения. Но количественно этих подразделений немного, а связные способности между ними невелики. Поэтому командование концентрирует их для последовательного решения боевых задач. Для прикрытия подразделений разведки мотострелковый батальон вынужден раздавать имеющиеся небольшие силы пехоты на технике. Нехватка пехоты приводит к небольшой площади размещения разведывательных подразделений, что сокращает радиус обзора по линии фронта. Средства разведки имеют узкий фокус и почти не использовались для обеспечения информацией партизанских пророссийских сил.
БТГр превосходит американскую Бригадную Боевую Группу по количеству приданной артиллерии и взаимодействующих частей артиллерии. Российская артиллерия превосходит американскую по дальности, манёвренности и могуществу. Но зато у американской ББГ превосходство по количеству БТР или БМП и пехотных подразделений. Это важно, поскольку российская БТГр не имеет возможности окружить себя сторожевыми дозорами и наблюдателями из мотострелковой пехоты — им приходится надеяться на партизан. Получается, что на воздушной и радио-электронной разведке россиян лежит двойная ответственность, а разъезжаясь по местности в ходе выполнения задач, эти подразделения и выполняют замещающую роль дозоров. Либо мотострелковому батальону придётся выдвигать подразделения ближе к противнику для корректировки огня. Штаб БТГр предполагает, что превосходство в артиллерии, войсковой ПВО и средствах РЭБ даёт ему свободу для огневого удара с дальних дистанций всякий раз, как осуществляется визуальный (с БПЛА) или радио-электронный контакт с противником. Использование партизанами собственной артиллерии позволяет артиллерийской группе при БТГр дольше оставаться на месте и создавать огневой зонтик над подразделениями разведки и мотострелкового батальона в процессе перемещения.
Четыре манёвренные роты (вероятно, 3 мотострелковые и приданная танковая — прим. редактора) в БТГр вряд ли могут обеспечить передовое, фланговое и тыловое охранение. Им приходится охранять самих себя, разведчиков, артиллеристов и машины снабжения. БТГр на востоке Украины развёртывались примерно с 200 пехотинцами в 3-4 ротах, что меньше штатной численности мотострелковой роты ВС РФ. По уставам Российской армии, до 50% пехоты может быть привлечено к караульной и комендантской службе, хозяйственным работам. Это важно, поскольку снижает количество активных штыков в манёвренных подразделениях. Малочисленность и неукомплектованность мотострелковых рот в БТГр снижали их эффективность и самостоятельность. Для противников россиян это означает, что при стрелковом контакте с БТГр потери наступающих будут невелики. Примерное количество активных танков и БТР/БМП в российской БТГр равняется 50 боевым машинам.
Нехватка пехоты в БТГр меняет тактику в городском бою. Россияне предпочитали создавать изолированные оборонительные очаги, просачиваясь в населённые пункты вместо полномасштабных штурмов, как в Грозном (1999) или наподобие американских действий в Фаллудже (Ирак, 2004). Командиры устраняют этот недостаток подключением к своим действиям пехоты из партизанских отрядов в районе проведения операции. К несчастью для россиян, координировать действия ополчения даже в обороне оказалось так трудно (не говоря про наступление), что командирам БТГр в некоторых моментах приходилось направлять в бой немногочисленные танки и мотострелков на бронетехнике. Вместо общевойскового боя российские командиры предпочитали изматывать украинцев комбинированным огневым и электронным воздействием с расстояния, пуская мотострелков с танками в дело только после тщательной разведки и убеждённости в собственном превосходстве.
Во многом, техника в российских БТГр оказалась прекрасно защищённой активными системами защиты и динамической бронёй. Украинские войска сообщали о нескольких уничтоженных танках Т-72Б3, но для их ликвидации требовалось несколько выстрелов на каждый.
Личный состав БТГр оказался экипирован современными средствами индивидуальной бронезащиты (СИБЗ). Даже пророссийским партизанам удалось получить бронежилеты и шлемы хорошего качества. Российские войска также использовали местность и окапывались для дополнительной защиты. Бои ополчения и российских войск с украинскими летом 2014-го носили городской характер. Разрушения, завалы и баррикады эффективно использовались. Но чем меньше становилась интенсивность конфликта, тем больше обе стороны зарывались в землю. К лету 2015-го линия фронта стала представлять из себя полосу окопов с блиндажами, траншеями связи и защитными заграждениями.
Королевой всех защитных российских систем на востоке Украины стала войсковая ПВО. Хотя её не применяли для борьбы с украинскими летательными аппаратами, но её радиолокационные возможности и радиотехническая разведка использовались для контроля за небом. ВВС Украины потеряли несколько самолётов и вертолётов в начале конфликта из-за вездесущих операторов ПЗРК регулярных российских и партизанских местных сил.
Информации о применении ядерного, химического или биологического оружия в ходе активной фазы конфликта не поступало. Нет сведений об использовании средств РХБЗ с украинской или противоположной стороны.
Снабжение БТГр осуществлялось разово и дистанционно. Пополнение техникой, запчастями и военным имуществом осуществлялось из пунктов постоянной дислокации, некоторые из которых были более, чем в 500 километрах от полевого лагеря БТГр. Расходные материалы (продовольствие, ГСМ, боеприпасы) накапливались на складах в Западном военном округе, откуда доставлялись конвоями до подразделений БТГр. Такое положение дел ухудшало долгосрочное снабжение в случае более сильного вовлечения ВС РФ в конфликт.
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Комментарий редактора: не эта ли особенность БТГр вкупе с отсутствием заблаговременной подготовки к конфликту на Донбассе и нехваткой личного состава в пехоте стала причиной того, что дальше на запад в 2014-2015 не пошли?
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БТГр ВС РФ быстро прибывают из ППД по железной дороге. Но для снабжения необходима дорожно-мостовая сеть, поскольку грузовые автомобили россиян не обладают мобильностью и проходимостью боевой техники. Пророссийские партизаны снабжали себя, используя гражданские средства транспорта, преимущественно легковые автомобили, что делало их малоэффективными. Вероятно, отсутствие материально-технической поддержки на тактическом уровне не позволило российским БТГр преследовать отступившие, а иногда и бежавшие подразделения ВСУ на глубину более 30-50 км.
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Комментарий редактора: это очень важное замечание, поскольку в американской ББГ батальон снабжения возит за боевыми подразделениями запас топлива, боеприпасов, запчастей, пищи, воды и медикаментов. Им не нужно чуть что ехать на склад. А от этого действительно зависит глубина наступления и отхода, манёвренность техники для парирования фланговых обходов.
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Медицинское обеспечение БТГр имело очень сильно ограниченные ресурсы для оказания первой помощи, лечения и эвакуации раненых. Неспособность к квалифицированной и быстрой первой помощи на поле боя приводило к увеличению смертности от ран. Что, в свою очередь, оказывало психологический эффект на подразделение, понёсшее потери, и на командование БТГр, которые стали уклоняться от рисков стрелкового контакта. Восстановление боеспособности БТГр затягивалось.
Таким образом, российские БТГр не являются мобильными подразделениями в традиционном понимании о мотострелковых войсках. Скорее командование БТГр использует артиллерийскую мощь и средства РЭБ для нанесения ударов в интересах местных партизанских формирований, на которых лежит основная тяжесть боевых действий на линии соприкосновения и в ключевых точках зоны боевых действий. БТГр может контролировать поставку ресурсов партизанам, но избегать при этом непосредственного общевойскового боя. Следует помнить о чрезвычайной смертоносности и эффективности артиллерийских ударов БТГр, когда штаб россиян уверен в достижении максимального успеха при минимальных рисках. Поэтому командирам американских ББГ следует использовать такую тактику, которая если не гарантирует частичное уничтожение российских подразделений, то хотя бы будет создавать непрерывные риски этого уничтожения.
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Комментарий редактора: короче, наша БТГр — это мобильная арта и разведка с пехотной охраной, а не мобильная пехота с артиллерийской поддержкой.
Часть 2
Как использовать слабости российской БТГр
(Приготовьтесь записывать — тут каждый пункт ценен и перевернёт ваше представление об американской тактике. Примечание редактора)
Американские ББГ или по крайней мере бригадные оперативные группы НАТО под американским руководством в будущем могут быть направлены в зоны локальных конфликтов для сдерживания российской агрессии. Главной задачей американских ББГ станет нанесение поражения российским БТГр и пророссийским силам, чтобы отобрать у них возможность контролировать ту или иную территорию.
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Комментарий редактора: чем не зарисовка принятой стратегии? НАТО не может напасть на РФ из-за ядерной угрозы. Зато может создать вокруг России сеть из горячих точек, куда заманивать регулярные подразделения ВС РФ и периодически давать им леща, роняя авторитет российской власти в обществе, оказывая психологическое давление на граждан, поддерживая конфликты долгие годы, прижимая экономическими санкциями. И всё это оправдывается «сдерживанием российской агрессии».
При этом ядерной войны скорее всего не будет — ею будут запугивать. Обычные боевые действия будут останавливать после отступления пророссийских сил и российских войск из региона. Затем будут вспыхивать новые ловушки-конфликты.
Это и есть гибридная война на истощение, прежде всего на истощение воли общества и политической элиты к жизни, мягкое принуждение к зависимости от блока НАТО.
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Если конфликт произойдёт в ближайшие несколько лет, то российская войсковая ПВО не позволит свободно применять авиаподдержку. Маловероятно, что конфликт с россиянами начнётся с высокоинтенсивного ракетно-бомбового удара с воздуха. Вместо этого боевые действия будут представлять из себя бои пророссийских и проамериканских местных формирований, а российские БТГр и американские ББГ будут маневрировать на расстоянии друг от друга, оказывая помощь местным союзникам и выжидая наиболее выгодного момента для удара. Этот процесс будет длится до подхода регулярных полнокровных воинских частей с обеих сторон.
Тактика российских БТГр предполагает нанесение артиллерийских ударов и воздействия РЭБ с расстояния, но американские ББГ превосходят их числом и качеством снабжения. Это и является нашим асимметричным ответом. В штабе БТГр знают, что им придётся уничтожить в 4 раза больше американской живой силы и техники, чтобы добиться победы. Командир российской БТГр будет искать удачный момент для нанесения максимального урона американцам, чтобы предотвратить американскую контратаку.
Но давайте сравним усилия конкретно.
В американской ББГ 90 танков, в российской БТГр их всего 10. Для нанесения поражения американскому танковому подразделению при ББГ нужно уничтожить 30 танков, а в российском всего лишь 3. Разница в 10-кратном усилии для россиян.
По БМП/БТР. В ББГ американцев их 140, для нанесения неприемлемых потерь нужно уничтожить 47. В российской БТГр их 40, потеря всего лишь 12 означает достижения критического уровеня. Россиянам придётся стараться в 4 раза больше.
По количеству отделений. ББГ включает в себя около 60 отделений личного состава, пригодного для стрелкового боя. Потеря 20 отделений будет для американцев болезненной. В российской БТГр всего 36 отделений, для победы американцам достаточно будет уничтожить 11. Россиянам придётся в 2 раза сильнее трудиться.
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Комментарий редактора: мне кажется, это очень важный момент, который должен изменить ваше отношение к возможному противостоянию с ВС США. Соотечественники находятся в плену дурацкой пропаганды Холодной войны, как советской, так и американской. Помните карту с представлением американских граждан о мире, где на России написано «здесь живут толпы русских»?. Так вот. Никаких толп русских нет, есть толпы американцев в США.
Чисто для справки. Численность населения РФ сегодня составляет 146 748 590 (2020). Численность населения США — 332 278 200 (2021). Американцев в 2,5 раза больше, чем нас. Их население растёт за счёт рождаемости и миграции, наше сокращается за счёт успешной социально-экономической политики (сарказм) и добровольного желания сограждан спиваться, снаркоманиваться и замещать нормальные жизненные цели всевозможными химерами из рекламы по телеку.
Численность мотострелкового взвода ВС РФ составляет 30-32 человека на 3 БМП или БТР. Численность американского мотострелкового взвода — 42-43 человека на 4 БМП или БТР. Численность российской мотострелковой бригады полного состава колеблется (в зависимости от типа) от 2800 до 4500 человек. Численность американской бригадной боевой группы (не вся бригада!) колеблется от 4300 до 4700 человек.
Вот и получается изменение представления о тактике ровно до наоборот! Танковые марши советских войск к Ла-Маншу в прошлом. Оборона североамериканцев и западных+южных европейцев в численном равенстве с Варшавским блоком тоже. Со странами Малого НАТО (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария) у нас численный паритет на суше по людям и технике в вооружённых силах без мобилизации. Но есть ещё Турция и дружественный ей Азербайджан, есть южные, западные и северные страны ЕС, есть Канада, США и Австралия.
Теперь мы в обороне на земле, в воздухе и тем более на море, теперь мы «высокотехнологичные и малочисленные» против... многочисленного и довольно высокотехнологичного противника.
Отдельно хочется пройтись по представлению россиян об американцах, как об изнеженных людях. Не путайте нью-йоркских и калифорнийских либералов с теми, кто служит в ВС США — с малоимущими и из трудящегося класса белыми ультраправых взглядов, латиноамериканцами и чернокожими, которым в жизни нечего терять, зато армия даёт им дорогу в будущее.
«Любовь и уважение к человеческой жизни»? «Расчётливость американских командиров»? Посмотрите полудокументальный сериал «Поколение убийц» про американских морских пехотинцев в Ираке, при вторжении 2003 года. Они действительно натасканные, тренированные бойцы, желающие воинской славы. А их руководство готово использовать своих людей в буквальном и переносном смысле, чтобы навязать врагу свою волю.
И не прячьтесь за ядерное оружие. Мы пока не видим стратегию давления на территорию России. Зато с 2008-го мы видим уже 3 конфликта (Грузия, Украина, Сирия), в которых пришлось использовать обычные войска, и ещё 1 конфликт (Карабах), в котором ВС РФ всего лишь наблюдатели.
Я не запугиваю, я хочу поставить адекватное представление для 2021 года. Из адекватного представления рождаются адекватные действия.
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Важнейшей задачей американского командующего является создание явной угрозы для действий российской БТГр. Российский командир должен быть убеждён, что любая выгода от нападения на американскую ББГ будет перевешена неприемлемыми потерями от американской контратаки. Штаб американской ББГ должен работать над одновременным созданием двух процессов: развеять уверенность россиян в успешном и быстром разгроме ББГ и убедить россиян в успешности и неминуемости поражения их БТГр. Это две стороны одной медали. Чем больше взводов и техники выживет после российского артиллерийского удара, тем более эффективными станут последующие контрудары американцев. БТГр россиян не должна получить возможности для одновременного уничтожения большого количества американских сил.
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Комментарий редактора: вспоминается цепочка инцидентов в Сирии и Карабахе. Сбитый турками (страной НАТО) Су-24, сбитый азербайджанцами наш вертолёт. Вспоминается мутный эпизод в Сирии в начале 2018-го, когда якобы российское подразделение ЧВК поддерживало сирийское наступление. Тогда американцы отреагировали мгновенно и со значительным перевесом по огневой мощи. Якобы потери россиян и сирийцев оказались значительными.
Теперь становится понятной причина — «создайте у российского командования убеждённость в том, что действия против американцев будут перевешены неприемлемыми потерями». Возникает впечатление, что все эти инциденты либо были прощупыванием основы для этого принципа в рекомендациях НАТОвским командирам, либо были их исполнением...
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Предположим, удар БТГр уничтожил командование американской ББГ, резерв и артиллерийский батальон. На этот случай в мотострелковых взводах США должен быть заготовлен заранее план действий, а система управления восстановлена. Предпочтительнее атаковать россиян с нескольких направлений, на широком фронте. Решительность, скорость атаки увеличивает успех на поражение противника или его отступление. Концентрированная атака американцев в одном месте даст возможность россиянам сосредоточить всю разведывательно-артиллерийскую и электронную мощь, что приведёт к новым потерям.
Рассеивание американских сил, постоянное маневрирование и использование большого количества демонстративных действий вдобавок к контратакам лишь увеличит сомнение российского штаба в успехе противостояния. Перед лицом такой угрозы БТГр предпочтёт отступить, чтобы сохранить ценный личный состав, технику и имущество. Таким образом их можно отделить от местных партизанских формирований.
После ухода российских БТГр, бригадные группы НАТО или американская ББГ сможет окружить и зачистить местность от остатков пророссийских партизан.
Таким образом, приоритетной целью в конфликте с участием американской ББГ и российской БТГр + проамериканских и пророссийских сил в регионе является российская БТГр. Удары по сепаратистам наносятся во вторую очередь.
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Комментарий редактора: я специально выделил, чтобы вы не пропустили. Это очень важно, поскольку американцы и НАТОвцы в целом консультируют ВСУ в течении последних лет. Данная статья написана в 2017-м, а сейчас 2021-й и ожидаемое обострение на Донбассе. Возможно, приоритетной целью украинских военных станет не борьба с ополчением, а удары по российским средствам поддержки. А уже после зачистка местности.
Этот момент требует учёта при расчёте пропорции российской поддержки. Вряд ли равный ответ уместен — скорее приходится считать, во сколько раз он должен превосходить агрессивные действия ВСУ.
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Перед началом сражения
До начала полного контакта с российской БТГр американской ББГ следует перегрузить разведывательные системы противника. Российский штаб будет пытаться последовательно уничтожать американские подразделения. Поэтому одновременность контратак и постоянное маневрирование чрезвычайно важны. У БТГр просто нет ресурсов для отслеживания ситуации на широком фронте, а особенности субординации и штабного устройства таковы, что БТГр имеет небольшие шансы получать своевременную и полную информацию из вышестоящих штабов по собственному запросу. Напротив, американская ББГ имеет возможность манёвра в 3-4 раза превосходящими силами, имеет децентрализованную систему управления.
Для отслеживания интенсивных перемещений россиянам придётся перенапрячь свою разведку. Операторам БПЛА придётся чаще запускать дроны, аналитикам смотреть больше полученных видео и фото, чаще наносить обстановку на обычную рабочую карту. Командиру БТГр придётся либо довести своих штабистов и разведчиков до изнеможения, либо принять неопределённость тактической обстановки вокруг БТГр и начать действовать в сгущающемся тумане войны. Количественное превосходство американской ББГ позволяет ей действовать интенсивнее. Если россияне попытаются угнаться, то выгорят ещё до начала полного контакта.
Наконец, стоит подчеркнуть важность борьбы с российской техникой. Американские командиры знают, что большие человеческие потери подорвут общественную поддержку войны и операции дома, в США. Но они готовы пойти на риск потерь в технике, так как уверены в быстром пополнении и ремонте благодаря американской военной промышленности. Российские командиры тоже обеспокоены минимизацией потерь, поскольку это сократит вербовку и увеличит количество уклонистов от призыва. Однако, при этом российские штабы не готовы принять потери в новой и дорогостоящей технике, поскольку скорой замены они не получат как из-за особенностей российского ВПК, так и из-за больших расстояний до ППД. Даже довольно дешёвые БПЛА для авиаразведки БТГр нелегко получить, не говоря о высококлассном оборудовании подразделений РЭБ. Создание рисков уничтожения российских разведывательных подразделений дополнительно будет сковывать инициативу командира БТГр.
Использовать надо даже такие небольшие возможности, какие дают дефекты российских БПЛА. Например, на них использовались камеры с очень узким полем обзора. Рассредоточив и замаскировав взвод и его технику на большой площади вы повысите выживаемость. Россиянам придётся потратить больше лётных часов, больше лётного ресурса их БПЛА, чтобы обнаружить всё подразделение. Это ускорит истощение активов российских БТГр, если только к ним не прибудут подкрепления из других военных округов. А теперь представьте, что работу российских разведчиков можно пустить по ветру, просто поменяв позицию после обнаружения. И снова они в поиске, снова рискуют техникой.
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Комментарий редактора: иначе говоря, американцы собираются использовать концепцию войны на истощение технических и промышленных ресурсов противника не только в тотальной, но и в локальной войне, даже на тактическом уровне. Они отдают себе отчёт в слабостях российского ВПК, таких как нарушенные производственные цепочки, нехватка квалифицированных рабочих, малые зарплаты на предприятиях ВПК, бюрократическая волокита, низкая карьеристская культура управления (важен не продукт, важен процесс). И, конечно, коррупция. При этом это не мои мысли, я цитирую доклад с оценкой возможности выполнения российской госпрограммы перевооружения до 2027 года английским аналитическим центром Chatham House (май 2018-го, на год позже настоящей статьи).
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Выводы (американца)
Будут ли когда-нибудь американские ББГ сражаться с российскими БТГр? Военные эксперты по России из разведки считают, что БТГр является промежуточной формой организации мотострелковых войск. По ходу выполнения программы перевооружения и модернизации ВС РФ вновь должны рано или поздно прийти к дивизионной структуре, включающей целиком боеготовые бригады, особенно учитывая возросший риск столкновения с ВС США. Однако, есть несколько причин предполагать, что либо это возвращение затянется на несколько лет, либо БТГр останется основной формой организации российских мотострелков.
Главным доводом в пользу оставления текущего положения «как есть» является увлечённость российского военного-политического руководства сработавшей тактикой применения БТГр...
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Комментарий редактора: чёрт возьми, это настолько в точку, что слов нет. За прошедшие 7 лет про чудо-БТГр рассказывали из каждого утюга. А то, что это инструмент локальной войны, работающий только при наличии местных союзников, добавить забыли. И что это всего лишь усиленный батальон тоже. И что у «неэффективных совков» были полковые тактические группы, бОльшие по численности и возможностям — ну про это тоже помалкивают. Додуматься про то, что современные ВС должны умело сочетать инструменты глобальной и локальной войны — пока я такой мысли в российском медиа-поле не слышал. Именно на уровне пояснения по тактике, а не дежурных фраз.
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...Из специализированной военной тактики создание БТГр превратилось в национальную стратегию развития ВС РФ. Как только на Украине были созданы действующие пророссийские партизанские силы, то БТГр показали чрезвычайную эффективность с точки зрения минимизации человеческих потерь и потерь оборудования. Такая тактика сейчас используется в Сирии. Армия и ополчение Асада работают в качестве охраны для российских БТГр, позволяя удерживать инициативу по времени и месту нанесения ударов по повстанцам. Использование БТГр + сирийских войск способствует и постоянным переговорным процессам о временных перемириях, выгодных Москве и Дамаску для подготовки следующего наступления.
Во-вторых, цены на нефть рухнули в 2014 году, что сократило государственные доходы России. А это в свою очередь сказалось на скорости перевооружения и модернизации ВС РФ. Боевые действия в Сирии потребляют ресурсы, отдаляя срок перевооружения. Российские войска ещё довольно долго не смогут завершить доформирование и развёртывание обновлённой дивизионной структуры мотострелковых войск на основе полнокровных бригад.
В конце концов, есть и большие психологические издержки для российских политиков и военных, если они решатся порвать с линией на увеличение количества БТГр. Нынешнее военно-политическое руководство России — те же самые люди, которые ввели тактику БТГр и организовали соответствующие изменения в штатах ВС РФ. Их карьеры, их репутация зависят от успеха этой инициативы. Вместо того, чтобы часть мотострелковых войск преобразовать в готовую полнокровную дивизионную структуру для действий против равного по силе противника, а другую часть сделать экспедиционными войсками для работы в горячих точках, российские лидеры ускоряют штамповку новых БТГр. Например, на пресс-конференции 14 сентября 2016 года российский генерал Валерий Герасимов заявил, что министерство обороны РФ нарастит количество БТГр с 96 до 125 к 2018 году, сделав акцент на комплектовании их военнослужащими по контракту вместо призывников. Это заявление показывает, что российские власти будут в течении ещё нескольких лет инвестировать в создание БТГр. Вполне вероятно, что если ВС РФ придётся столкнуться с равным по силе противником, например, ВС США, то в зону конфликта отправят больше БТГр, и американским ББГ придётся бороться с более многочисленным противником, но организованным в текущем облике.
В конце января 2017 года на юго-востоке Украины вновь вспыхнули бои. Сообщения о характере боевых действий говорят о том, что россияне по-прежнему используют ту же тактику БТГр, как и в Сирии, и в 2014-м году там же, на Донбассе. Всё это говорит о том, что вполне вероятно, что в случае столкновения ВС США и ВС РФ в локальном конфликте, американской бригадной боевой группе придётся нанести поражение российским регулярным войскам, организованным по принципу батальонно-тактических групп. Такой сценарий актуален в ближайшем будущем, до 2025 года.
Поскольку крупных технологических прорывов в обеспечении ББГ до 2025 г. не предвидится, то в зону боевых действий американцы поедут с нынешним штатным расписанием и нынешним набором техники. Такое положение по-прежнему сохраняет преимущество российских БТГр в артиллерии, средствах РЭБ и войсковой ПВО. Американскими преимуществами всё ещё будут численное превосходство, скорость манёвра мотострелковыми и танковыми подразделениями ББГ, способность подавлять командование российских БТГр демонстративными действия, принуждая отказаться от первого удара. При необходимости американская ББГ способна уничтожить или вынудить отступить российскую БТГр с помощью рассеянного общевойскового наступления.
Выводы (редактора-россиянина)
С момента выхода этой информации в открытый доступ (номер вышел в 2017 году) прошло 4 года. Уже в феврале 2018-го в Сирии был инцидент с резкой реакцией на наступление сирийцев и, возможно, российских наёмников. Также мы знаем про несколько воздушных инцидентов со сбитыми российскими самолётами и вертолётами над территорией Сирии и Карабаха.
Я могу предположить, что в этих инцидентах, а также на основе анализа опыта боевых действий на Донбассе страны НАТО выработали эффективную тактику противодействия как нашим БТГр, так и нашим союзникам. Слабость и отсутствие мгновенных реакций в виде дистанционных ударов высокоточным оружием убедило американских, турецких и остальных НАТОвских военных, что части ВС РФ различных родов войск, понеся потери, будут уклоняться выходить из боя, чтобы не портить отношений с «партнёрами». Таким образом отделяются зоны проведения необходимых для НАТО операций.
Так, провокации против российских лётчиков на сирийско-турецкой границе позволили отогнать оттуда ВКС РФ. После этого на севере Сирии появились турецкие войска для того же самого контроля территории. Поскольку ВС РФ получили ясный сигнал, что их будут уничтожать, а вписываться за союзников до такой степени российское руководство не будет, турки и их союзные боевики чувствуют себя в Идлибе свободно. Периодически ВС Турции проводят операции против курдов. Известные случаи с отработкой тактики применения БПЛА «Байрактар» на сирийцах и курдах при отсутствии в секторе российской войсковой ПВО и ВКС — результат применения описанной в этом переводе тактики. Выработали её американцы, туркам и другим союзникам передали в рамках сотрудничества по НАТО.
Сейчас есть высокая вероятность обострения на Донбассе, из-за споров вокруг строительства Северного Потока-2, в качестве нечестных мер конкурентной борьбы против российской вакцины Спутник-V и давления на российское общество из-за грядущих думских выборов. Исполнителями будут ВСУ. Я настоятельно рекомендую подумать над тем, как описанная в этой статье тактика может быть применена украинскими военными в возможном конфликте.
Ещё раз обобщим «вредные советы» американского аналитика:
1) Использовать численно превосходящие бригадные боевые группы против российских усиленных батальонов (БТГр). Мне встречались сведения, что украинцы проводили учения бригад целиком, начиная с 2016-го года.
2) Рассеивать силы на большой площади, маскируясь и совершая демонстративные действия до выгодного момента общей контратаки по нескольким направлениям. В район, где размещается российская БТГр. Постоянные манёвры повышают выживаемость войск и перенапрягает разведывательные подразделения россиян.
3) Объектом атаки №1 должны быть именно регулярные силы российской БТГр, а не союзники россиян. Это заставит их выйти из боя, после чего можно будет покончить с пророссийскими формированиями. Важный момент, корректирующий представление о возможном наступлении ВСУ. Теперь они не боятся ВС РФ в том смысле, что полномасштабное применение украинской артиллерии, наступающих танков и пехоты в приграничье позволят отогнать российские БТГр за границу. А вот после этого ДНР и ЛНР отсекут и зачистят.
4) Российские разведчики и артиллерия склонны концентрировать огонь последовательно от цели к цели. Поэтому следует атаковать сразу во многих местах. Всех атакующих не уничтожат.
5) Внутри БТГр цели распределяются так. Воздушная разведка ищет КП БТГр. Если его уничтожить, то централизованная система связи и управления рухнет. Мотострелковые и танковые батальоны, роты и взводы НАТО маневрируют, чтобы нащупать подразделения российской разведки при БТГр. Даже угроза их уничтожения заставит россиян ретироваться. Наконец, обнаружив ядро БТГр, следует наносить рассеянный общевойсковой удар с разных направлений. Для российской БТГр неприемлемы потери в людях и дорогой технике, поскольку подкрепление прибудет из ППД через очень большое время. Слабое снабжение на руку НАТОвцам.
6) Следует использовать бронебойные патроны для стрелкового оружия, чтобы пробивать СИБЗ российских мотострелков.
7) Следует учитывать солдатский состав БТГр — срочники это или контрактники. Контрактников больше ценят для боя, срочников ценит общество.
_________________
Теперь, когда перед нами общая картина, мы можем подумать над противоядием. Долго думать не придётся, если вспомнить, что достоинства и недостатки перетекают друг в друга и наоборот. Составим полезные советы для наших БТГр и войск в целом.
Тут, конечно, хотелось бы поговорить «от сотворения мира», то есть о том, что пора бы уже сочетать в задачах и инструментах ВС РФ ответы на глобальные и локальные вызов. Выделить мотострелковые бригады на полное укомплектование, выделить экспедиционные, где есть БТГр. Но есть конкретные вещи, которые приходится делать здесь и сейчас.
1. Достоинством БТГр также является манёвренность. А уклонение от боя не означает, что затем БТГр не может вернуться в район проведения операции, когда её разведка вычислит пригодные для ударов цели. Таким образом можно ускользнуть из лап более многочисленного противника.
2. Рассеивание средств и сведения о том, чего хотели бы избежать американцы, в статье есть. Для них в первую очередь ценны люди, при том все, до последнего бойца. Это означает, что при сближении американской ББГ с российской БТГр наш разведывательно-ударный контур должен использовать старое доброе правило пулемётчика: «Решает скорость переноса огня от группы целей к группе целей, а также рассеивание по фронту и в глубину. В случае приближения на критическую дистанцию стрелять по наиболее близким целям». Это означает, что если инициатива на стороне россиян, то им, конечно, нужно попытаться найти наиболее важные цели, но если началась атака и демонстративные действия против них, то надо просто уничтожать все вражеские подразделения поблизости. Нашим БТГр нужно уничтожить всего лишь в 2 раза больше солдат противника. Это достижимо.
3. Приоритетными целями для атаки российской артиллерии при БТГр являются командные пункты батальонов из американской ББГ (или ББГ по американскому образцу), артиллерийский батальон и подразделения снабжения. Может, это по-людоедски звучит, но медицинская часть в первую очередь. Это связано с пунктом №2 — сами американцы считают, что им важны люди, а также они гордятся средствами эвакуации раненых. Если лишить их этого средства, а затем дать стрекача подальше от гнева американских солдат, мстящих за братишек, отстреливаясь по приближающимся, то через какое-то время это даст политический эффект — большие потери не будут с восторгом встречены в американском обществе. А дорогостоящая поимка дерзкой БТГр и возможности российской арты будут давить на психику американским командирам. Извините ещё раз за злобность совета, но маленький и слабый не дерётся честно. Учтите также, что у российских БТР-80, БМП-2 и БМП-3, танка Т-72Б3 больше запас хода на одной заправке, чем у американских БТР «Страйкер», БМП М2 «Брэдли» и танка М1А2 «Абрамс». Бейте по топливным заправщикам — и посадите этого великана на задницу, а сам сможете убежать. В этом смысле ББГ ВСУ или стран Малого НАТО опаснее для нас, чем американцы, поскольку ездят на советской технике и имеют равный запас хода с нашими. Если им ещё придадут собственное подразделение топливных заправщиков, то это станет проблемой.
4. Качественные мероприятия боевой подготовки в ВС РФ в мирное время обязаны стать такой же важной вещью для российских офицеров, солдат и общества, как ранее борьба с неуставщиной и бытовой неустроенностью. Именно разница в подготовке призывников и контрактников лишает возможности пополнять БТГр, если придётся действовать в ближнем зарубежье. Именно экономия на обучении срочников в прошедшие 10 лет обеспечила малое качество демобилизовавшихся призывников, коих с 2008 по 2020-й годы было призвано ни много, ни мало 4 267 465 человек. Справедливо ожидание, что в 2020-х в России наконец-то создадут территориальные подразделения обороны хотя бы в целях вторичной подготовки вот этих многочисленных резервистов. Тогда российские БТГр во время конфликтов средней интенсивности можно было бы пополнять за счёт контрактных подразделений других бригад, а в это время призвать и подготовить резервистов, если конфликт важен и требует упорства в борьбе.
Инвестирование времени, ресурсов и внимания офицеров на подготовку срочников также повышает качество военнослужащих по контракту. Это связано с тем, что до недавнего времени на контракт шли вчерашние срочники. Вряд ли в 2021-м у нас, как в США, в армию на контракт преимущественно стали попадать с гражданки, через учебные центры и подразделения. Грубо говоря, срочник 6-12 месяцев учился мести плац и стрелять «куда-то туда» на редких стрельбах, получая деньги, пищевое и вещевое довольствие. Затем он решает подписать контракт, и тут офицеры соизволяют повернуться к нему лицом и начать учить как следует. Но для государства это потеря нескольких месяцев и ресурсов. Не проще ли всех качественно тренировать с самого начала по хорошей базовой программе, не обделяя призывников вниманием? Не проще ли проинвестировать сравнительно небольшие средства в популяризацию военно-прикладных видов спорта, создать доступную для самоподготовки систему тренировок, чтобы оздоровить будущих срочников и контрактников до их призыва, чем откармливать и стимулировать заниматься спортом потом, при этом не слишком успешно?
5. Совершенно необходимо обеспечивать район действия БТГр более крупными разведывательными и артиллерийскими частями в формате отдельных артиллерийских бригад, ракетных бригад и бригад ПВО. Это позволит оказывать дополнительную помощь попавшим в беду БТГр.
6. Создать подразделения связи при ополчении и сирийских союзниках, со средствами засекреченной связи, чтобы координировать действия с БТГр. Вообще-то, это азы.
7. Организовывать и насыщать части ополчения на Донбассе современным противотанковым, снайперским оружием, артиллерией, РЭБ и ПВО, чтобы увеличить эффективность в нанесении урона силам НАТО или действующим по тактике НАТО. Супер-быстрые и многочисленные ББГ противника должны завязнуть, продираясь сквозь упорное сопротивления ополченцев, что снизит интенсивность их перемещения. Тогда разведывательно-ударные контуры справятся со своей работой.
8. И ещё раз отдельный вредно-полезный совет. Высокоточное российское оружие не просто так делали, его бы неплохо и на Донбассе применить, если что. Особенно это касается работы по украинским командным пунктам. Почему-то в 2014-2015 гг. едва ли можно вспомнить случай успешных ударов по штабам ВСУ. «Северяне» вели себя, как джентльмены, а у ополчения не было возможности ликвидировать командиров ВСУ. Зато после активной фазы за пару лет СБУ уничтожило много командиров ополчения.
Важно, что по внутренним украинским новостям население страны не очень одобряет политику Киева, да и войну на Донбассе тоже. Говорят (но не факт), что лишь 27-30% украинских военных одобрили идею возобновить активные бои против ополчения.
Всё это как бы намекает, что в случае попытки ВСУ отработать на Донбассе заказ против Северного Потока-2, требуется превосходящий по силе ответ. И это не столько уничтожение массовой живой силы украинских военных, сколько уничтожение управленцев этого позорного заказа в штабах. Украинские командиры от батальона и выше должны знать, что погибнут от ракетного удара раньше, чем их обученные по стандартам НАТО войска «высокоманёвренно локализуют, подавят и уничтожат пришедшие на помощь российские БТГр».
Это был бы ещё и хороший сигнал в Турцию и США о том, что возможности для дистанционного удара сохраняются и по-прежнему опасны. Что работа над ошибками проведена. Цена нескольких десятков «Калибров» и «Искандеров» + вдумчивой работы разведки точно ниже, чем выигрыш от надлома сформированной потенциальным противником тактики борьбы с нашими БТГр.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:47
detroytred написав: Ukrainian написав: Schmit написав:
Якщо таким чином не вдасться прогнути Україну, то можливо вже і широкомасштабне вторгнення з кількох напрямків, і ракетно-бомбові удари..
Не думаю що США та Британія будуть цього разу стояти та дивись з боку як це було в 2014
Американські бомбардувальники та літаки розвідники країн НАТО постійно прочісують донецькі та кримські кордони. Не думаю що цього разу так просто проковтнуть.
Америка уже заявляла про готовність застосувати ядерну зброю при потребі.
Якщо б дійсно настільки були готові втрутитись, то б зарання допомагали б нам на порядки більше.
Хоча б просто матеріально.
А так, гадаю, що 50 на 50.
Подивляться настільки вигідно буде або чи не дуже накладно.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 21:06
detroytred написав:
Темпи розвитку (або застой) почався раніше. Як тільки досягли необхідного мінімуму.
Мінімум же полягав -- в рівні, що дає змогу протидіяти не масштабній відкритій агресії, а тому, що було і є - гібрідній.
Краще нагодували, вдягли, забезпечили, озброїли. Ніж було.
І на цьому стоп...
Ні. Конкретний стоп стався в кінці 2019. Держоборонзамовлення два роки поспіль провалюються. Грошей на папері ніби виділяють все більше, але до кінця року значну частину не освоюють, а потім - як з ковідним фондом.
detroytred написав:
До речі, заяви ЗЕ про мобілізацію усіх і уся -- це згідно Доктрини. Прояв рішучості для впливу на ворога. Все по феншую. Хоч щось.
ПреЗедент вже в Катарі. У разі екстреної ситуації може так статися, що приймати оперативні рішення не буде кому, а значна частина народних обранців просто "свалять з цієї країни".
А можливо все гірше, ніж ми собі думаєм.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 21:59
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Додано: Нед 04 кві, 2021 22:05
detroytred написав:
І уявіть, якщо зокрема цього пересічний рашкован нічого не дивиться.
Сумніваюся, що побіжить прям воювати (бо обиватель є обвиватель), а от впевнений і переконаний в тому, що *наше дело правое*,
Уявляю. Це як косити каміння.
Я добре розумію те, що в усій рф не назбирається достатньо праводєльщиків для
для того, щоб зломити нашого обивателя, більш праводєльного(бо своє) і мотивованого(бо своє).
Саме тому пуйло і узкій мір там, де вони є. Прапорці не тільки сюзерени розставляють.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 22:23
Schmit
Та отож.
Цілком згоден, що хто-зна, як воно справді.
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detroytred
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