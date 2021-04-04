bevzaalex написав:Признаюсь, почитываю аш.
Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик. Как и вечер с Петуховым, это дает пощупать пульс.
Предполагаю, что этому скатыванию подвержены абсолютно все ресурсы набирающие сверхпопулярность. К сожалению, это разганяет адекватных пользователей ораторов, зачастую старожил.
К счастью, не всех. Ну и молодая кровь, самособой, тоже хорошо и интересно.
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Для того, чтобы не бегали зря и не накручивали даже крохи просмотров, перетянул сюда этот перетянутый туда лонглонгрид. Так как коментариев от редакторов овер чем много, свои не вставлял можно запутаться в редакторах и мыслях, а там и до трех сосен недалеко...за которыми невидимый лес.
Итак
тадамц
Статья замечательная!
Прямым текстом пересыпана цитатами с разной стороны.
Вывод для Нас:
1. Отсутствие борьбы с "передовыми подразделениями" - "пятой колонной"
2. Отсутствие технологического совершенствования вооружения, в свете вероятных действий противника.
3. Ликвидация отечественной базы - Оборонки, для совершенствования технического превосходства ВСУ.
4. Экономическая разруха навязанная лицедеями и еже с ними.
5. Отсутствие самой идеологии путей восстановления территориальной целостности Украины.
6. Даже те, кто с 14го вставал на защиту территориальной целостности Украины - вынуждены бежать с территории Украины - "голод не тётка", и кто за этим стоит?
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Хорошо отмечено со стороны Агрессора: тотальный огневой(ракетно-артиллерийский) контроль каждой пяди оккупированной территории Украины.
"Концепции" - когда ракетно-артиллерийские обстрелы проводятся с территории Агрессора - ?
Это ни есть Акт внешней агрессии РФ? Методы противостояния?
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